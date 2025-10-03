Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

Električni avtomobili so dosegli novo raven zmogljivosti in novi Mercedes-Benz CLA z električnim pogonom je najboljši dokaz za to. Z zmogljivostjo baterije do 85 kWh, dosegom do 792 kilometrov po meritvi WLTP in 800-voltno tehnologijo hitrega polnjenja, ki omogoča tudi do 325 kilometrov dosega v zgolj 10-minutnem postanku na polnilnici, CLA prinaša električno mobilnost brez omejitev. Z napredno aerodinamično zasnovo, dvostopenjskim menjalnikom in trajnostnimi materiali v notranjosti je idealen električni avto tako za vsakodnevno vožnjo kot tudi za dolge razdalje.

Praktični sprednji prtljažni prostor, ki mu v angleščini pravijo frunk (skovanka besed front in trunk oziroma po slovensko spredaj in prtljažni prostor) in ponudi 101 liter prostornine. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mobilnost brez kompromisov

Med glavnimi pomisleki ob nakupu električnega vozila sta še vedno doseg in hitrost polnjenja. Sodobni uporabniki električnih vozil namreč pričakujejo več kot zgolj pogon brez izpustov. Želijo vozilo, ki jim ponudi zadosten doseg, brezkompromisno učinkovitost in polnjenje, ki sledi njihovemu življenjskemu ritmu. Novi Mercedes-Benz CLA je zasnovan prav za to –združuje minimalistično eleganco, napredno aerodinamično zasnovo (Cd 0,21) in digitalno notranjost, ki ustvarja prijetno in trajnostno izkušnjo.

»Napredna tehnologija v povsem novem modelu CLA nas je močno približala naši viziji hiperpersonalizirane uporabniške izkušnje. Mobilnost dvigujemo na čisto novo raven. Z lastnim operacijskim sistemom Mercedes-Benz, MB.OS, je to nedvomno najpametnejši avtomobil, kar smo jih kdaj ustvarili. Hkrati je tudi najučinkovitejši, saj z električnim dosegom do 792 kilometrov po standardu WLTP in porabo le 12,2 kWh/100 km postavlja nova merila v svojem razredu. In z 800-voltno arhitekturo ni zgolj energetsko, temveč tudi časovno učinkovit – uporabnikom namreč omogoča, da v samo desetih minutah napolnijo baterijo za do 325 kilometrov poti.« Markus Schäfer, član uprave družbe Mercedes-Benz Group AG, glavni direktor za tehnologijo

Skoraj 800 km dosega v praksi

Za novega CLA pravijo, da je »litrsko vozilo« električne dobe, saj ga odlikuje izjemno nizka poraba. Ta znaša pri različici CLA 250+ z EQ tehnologijo, ki je kot prva prišla na trg, le okoli 12,2 kWh/100 km. Njegova inovativna baterija z anodami iz silicijevega oksida ima zaradi uporabe tega materiala za 20 odstotkov večjo energijsko gostoto kot baterija prejšnje generacije in shrani 85 kWh uporabne električne energije. V praksi to pomeni, da se lahko z novim CLA brez težav odpeljemo iz Ljubljane v Stuttgart na poslovni sestanek ali ogled Mercedes-Benzovega muzeja, pri čemer nam ostane še nekaj rezervne energije. Sodeč po meritvah WLTP, lahko z novim električnim CLA s polno baterijo prevozimo do 792 km, preden se izprazni. Za poslovneža ali nekoga, ki veliko potuje, to pomeni manj postankov in več fleksibilnosti pri načrtovanju poti in občutek popolne izbire – brez skrbi za doseg.

Hitro polnjenje kot ključna učinkovitost

Pomembni adut novega CLA je tudi 800‑voltna arhitektura, ki omogoča ultrahitro polnjenje ter izboljša učinkovitost in zmogljivost električnega pogona. Tako obe različici, CLA 250+ in zmogljivejša CLA 350 4MATIC, podpirata polnjenje do 320 kW DC. To v praksi pomeni, da lahko na ustrezno hitri polnilnici pridobimo do 325 km dosega v samo 10 minutah. To pa je že primerljivo tudi s točenjem goriva.

Seveda pa to ni edina tehnologija, ki omogoča vrhunsko doživetje električne mobilnosti z novim CLA. K višji učinkovitosti (in dosegu) prispeva tudi novi dvostopenjski menjalnik na zadnji osi. Njegova prva prestava poskrbi za hitro pospeševanje z mesta, veliko vlečno moč in varčno vožnjo v mestu, druga pa za udobno in varčno vožnjo po avtocesti ter dosego najvišje hitrosti 210 km/h.

Sodobna toplotna črpalka in napredna rekuperacija

Udobje med vožnjo in prijetno ozračje v notranjosti omogoča nova toplotna črpalka zrak-zrak, s katero je CLA serijsko opremljen. Nova tehnologija ji omogoča, da vzporedno uporablja kar tri vire energije: odvečno toploto električnega pogona, baterije in okoljskega zraka. V praksi porabi tretjino manj električne energije, kot jo je za ogrevanje vozila potreboval pomožni grelnik. Toplotna črpalka poskrbi tudi za ohranjanje optimalne temperature baterije, kar je še posebej koristno pri hitrem polnjenju.

Notranjost združuje trajnostne materiale – reciklirane tkanine, naravna vlakna in inovativne površine – s prestižnim občutkom in modernim MBUX Superscreen sistemom z razširjeno podporo UI, poganjanim z MB.OS in virtualnim pomočnikom. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedesovi inženirji so za električno gnani CLA razvili novi t. i. »one-box« zavorni sistem, ki je ime dobil po tem, da nekdaj ločene komponente zavornega sistema zdaj združuje v eni enoti oziroma »škatlici«. Novi sistem primarno krmilijo elektronski impulzi, kar s tujko označujemo »by-wire«, in ne tlak hidravlične tekočine kot nekoč. Zato so občutki na zavorni stopalki enaki ne glede na to, ali zaviramo s pomočjo rekuperacije ali trenja zavornih oblog. V primeru težav z elektroniko lahko sistem preklopi na hidravlični način, zato je varno zaviranje vedno zagotovljeno. Dodajmo, da večina zaviranj poteka s pomočjo rekuperacije – tudi v primeru vklopa sistema ABS med zaviranje po spolzki površini –, pri čemer moč rekuperacije lahko znaša tudi do 200 kW. Med štirimi načini rekuperacije lahko izbira voznik s pomočjo obvolanskih tipk – na voljo so mu samodejni način, način brez rekuperacije, običajna in največja rekuperacija.

Brezskrbna vsakodnevna električna zmogljivost

Novi CLA ni le tehnološko dovršen, ampak je vozilo, ki omogoča zanesljivo, učinkovito in elegantno mobilnost vsak dan. Z dometom do 792 km, hitrim polnjenjem do 320 kW, naprednimi rekuperacijskimi sistemi, dvostopenjskim menjalnikom in aerodinamično zasnovo (Cd 0,21) je optimiziran za maksimalno učinkovitost in brezskrbno vožnjo, vedno in povsod.

Udobje med vožnjo in prijetno ozračje v notranjosti omogoča nova toplotna črpalka zrak-zrak, s katero je CLA serijsko opremljen. FOTO: Mercedes-Benz AG

Notranjost združuje trajnostne materiale – reciklirane tkanine, naravna vlakna in inovativne površine – s prestižnim občutkom in modernim MBUX Superscreen sistemom z razširjeno podporo UI, poganjanim z MB.OS in virtualnim pomočnikom. Za voznike, ki nočejo izbirati med učinkovitostjo, stilom ali udobjem, CLA prinaša točno to – popolno ravnovesje. To ni le vizija električne prihodnosti. Je realnost, dostopna že danes.

