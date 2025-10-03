  • Delo mediji d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Novi Mercedes-Benz CLA navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo. FOTO: Mercedes-Benz AG 
    Galerija
    Novi Mercedes-Benz CLA navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo. FOTO: Mercedes-Benz AG 
    Promo Delo
    3. 10. 2025 | 10:01
    3. 10. 2025 | 10:02
    7:41
    A+A-

    Električni avtomobili so dosegli novo raven zmogljivosti in novi Mercedes-Benz CLA z električnim pogonom je najboljši dokaz za to. Z zmogljivostjo baterije do 85 kWh, dosegom do 792 kilometrov po meritvi WLTP in 800-voltno tehnologijo hitrega polnjenja, ki omogoča tudi do 325 kilometrov dosega v zgolj 10-minutnem postanku na polnilnici, CLA prinaša električno mobilnost brez omejitev. Z napredno aerodinamično zasnovo, dvostopenjskim menjalnikom in trajnostnimi materiali v notranjosti je idealen električni avto tako za vsakodnevno vožnjo kot tudi za dolge razdalje.

    Praktični sprednji prtljažni prostor, ki mu v angleščini pravijo frunk (skovanka besed front in trunk oziroma po slovensko spredaj in prtljažni prostor) in ponudi 101 liter prostornine. FOTO: Mercedes-Benz AG 
    Praktični sprednji prtljažni prostor, ki mu v angleščini pravijo frunk (skovanka besed front in trunk oziroma po slovensko spredaj in prtljažni prostor) in ponudi 101 liter prostornine. FOTO: Mercedes-Benz AG 

    Mobilnost brez kompromisov

    Med glavnimi pomisleki ob nakupu električnega vozila sta še vedno doseg in hitrost polnjenja. Sodobni uporabniki električnih vozil namreč pričakujejo več kot zgolj pogon brez izpustov. Želijo vozilo, ki jim ponudi zadosten doseg, brezkompromisno učinkovitost in polnjenje, ki sledi njihovemu življenjskemu ritmu. Novi Mercedes-Benz CLA je zasnovan prav za to –združuje minimalistično eleganco, napredno aerodinamično zasnovo (Cd 0,21) in digitalno notranjost, ki ustvarja prijetno in trajnostno izkušnjo.

    »Napredna tehnologija v povsem novem modelu CLA nas je močno približala naši viziji hiperpersonalizirane uporabniške izkušnje. Mobilnost dvigujemo na čisto novo raven. Z lastnim operacijskim sistemom Mercedes-Benz, MB.OS, je to nedvomno najpametnejši avtomobil, kar smo jih kdaj ustvarili. Hkrati je tudi najučinkovitejši, saj z električnim dosegom do 792 kilometrov po standardu WLTP in porabo le 12,2 kWh/100 km postavlja nova merila v svojem razredu. In z 800-voltno arhitekturo ni zgolj energetsko, temveč tudi časovno učinkovit – uporabnikom namreč omogoča, da v samo desetih minutah napolnijo baterijo za do 325 kilometrov poti.«

    Markus Schäfer, član uprave družbe Mercedes-Benz Group AG, glavni direktor za tehnologijo

    Skoraj 800 km dosega v praksi

    Za novega CLA pravijo, da je »litrsko vozilo« električne dobe, saj ga odlikuje izjemno nizka poraba. Ta znaša pri različici CLA 250+ z EQ tehnologijo, ki je kot prva prišla na trg, le okoli 12,2 kWh/100 km. Njegova inovativna baterija z anodami iz silicijevega oksida ima zaradi uporabe tega materiala za 20 odstotkov večjo energijsko gostoto kot baterija prejšnje generacije in shrani 85 kWh uporabne električne energije. V praksi to pomeni, da se lahko z novim CLA brez težav odpeljemo iz Ljubljane v Stuttgart na poslovni sestanek ali ogled Mercedes-Benzovega muzeja, pri čemer nam ostane še nekaj rezervne energije. Sodeč po meritvah WLTP, lahko z novim električnim CLA s polno baterijo prevozimo do 792 km, preden se izprazni. Za poslovneža ali nekoga, ki veliko potuje, to pomeni manj postankov in več fleksibilnosti pri načrtovanju poti in občutek popolne izbire – brez skrbi za doseg.

    Za novega CLA pravijo, da je »litrsko vozilo« električne dobe, saj ga odlikuje izjemno nizka poraba. FOTO: Mercedes-Benz AG 
    Za novega CLA pravijo, da je »litrsko vozilo« električne dobe, saj ga odlikuje izjemno nizka poraba. FOTO: Mercedes-Benz AG 

    Hitro polnjenje kot ključna učinkovitost

    Pomembni adut novega CLA je tudi 800‑voltna arhitektura, ki omogoča ultrahitro polnjenje ter izboljša učinkovitost in zmogljivost električnega pogona. Tako obe različici, CLA 250+ in zmogljivejša CLA 350 4MATIC, podpirata polnjenje do 320 kW DC. To v praksi pomeni, da lahko na ustrezno hitri polnilnici pridobimo do 325 km dosega v samo 10 minutah. To pa je že primerljivo tudi s točenjem goriva.

    Seveda pa to ni edina tehnologija, ki omogoča vrhunsko doživetje električne mobilnosti z novim CLA. K višji učinkovitosti (in dosegu) prispeva tudi novi dvostopenjski menjalnik na zadnji osi. Njegova prva prestava poskrbi za hitro pospeševanje z mesta, veliko vlečno moč in varčno vožnjo v mestu, druga pa za udobno in varčno vožnjo po avtocesti ter dosego najvišje hitrosti 210 km/h.

    Sodobna toplotna črpalka in napredna rekuperacija

    Udobje med vožnjo in prijetno ozračje v notranjosti omogoča nova toplotna črpalka zrak-zrak, s katero je CLA serijsko opremljen. Nova tehnologija ji omogoča, da vzporedno uporablja kar tri vire energije: odvečno toploto električnega pogona, baterije in okoljskega zraka. V praksi porabi tretjino manj električne energije, kot jo je za ogrevanje vozila potreboval pomožni grelnik. Toplotna črpalka poskrbi tudi za ohranjanje optimalne temperature baterije, kar je še posebej koristno pri hitrem polnjenju.

    Notranjost združuje trajnostne materiale – reciklirane tkanine, naravna vlakna in inovativne površine – s prestižnim občutkom in modernim MBUX Superscreen sistemom z razširjeno podporo UI, poganjanim z MB.OS in virtualnim pomočnikom. FOTO: Mercedes-Benz AG 
    Notranjost združuje trajnostne materiale – reciklirane tkanine, naravna vlakna in inovativne površine – s prestižnim občutkom in modernim MBUX Superscreen sistemom z razširjeno podporo UI, poganjanim z MB.OS in virtualnim pomočnikom. FOTO: Mercedes-Benz AG 

    Mercedesovi inženirji so za električno gnani CLA razvili novi t. i. »one-box« zavorni sistem, ki je ime dobil po tem, da nekdaj ločene komponente zavornega sistema zdaj združuje v eni enoti oziroma »škatlici«. Novi sistem primarno krmilijo elektronski impulzi, kar s tujko označujemo »by-wire«, in ne tlak hidravlične tekočine kot nekoč. Zato so občutki na zavorni stopalki enaki ne glede na to, ali zaviramo s pomočjo rekuperacije ali trenja zavornih oblog. V primeru težav z elektroniko lahko sistem preklopi na hidravlični način, zato je varno zaviranje vedno zagotovljeno. Dodajmo, da večina zaviranj poteka s pomočjo rekuperacije – tudi v primeru vklopa sistema ABS med zaviranje po spolzki površini –, pri čemer moč rekuperacije lahko znaša tudi do 200 kW. Med štirimi načini rekuperacije lahko izbira voznik s pomočjo obvolanskih tipk – na voljo so mu samodejni način, način brez rekuperacije, običajna in največja rekuperacija.

    Brezskrbna vsakodnevna električna zmogljivost

    Novi CLA ni le tehnološko dovršen, ampak je vozilo, ki omogoča zanesljivo, učinkovito in elegantno mobilnost vsak dan. Z dometom do 792 km, hitrim polnjenjem do 320 kW, naprednimi rekuperacijskimi sistemi, dvostopenjskim menjalnikom in aerodinamično zasnovo (Cd 0,21) je optimiziran za maksimalno učinkovitost in brezskrbno vožnjo, vedno in povsod.

    Udobje med vožnjo in prijetno ozračje v notranjosti omogoča nova toplotna črpalka zrak-zrak, s katero je CLA serijsko opremljen.  FOTO: Mercedes-Benz AG 
    Udobje med vožnjo in prijetno ozračje v notranjosti omogoča nova toplotna črpalka zrak-zrak, s katero je CLA serijsko opremljen.  FOTO: Mercedes-Benz AG 

    Notranjost združuje trajnostne materiale – reciklirane tkanine, naravna vlakna in inovativne površine – s prestižnim občutkom in modernim MBUX Superscreen sistemom z razširjeno podporo UI, poganjanim z MB.OS in virtualnim pomočnikom. Za voznike, ki nočejo izbirati med učinkovitostjo, stilom ali udobjem, CLA prinaša točno to – popolno ravnovesje. To ni le vizija električne prihodnosti. Je realnost, dostopna že danes.

    Naročnik oglasne vsebine je Star Import

    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vrh EU

    Obramba pred ruskimi droni je trčila v prvi zid

    Evropa v težjem varnostnem položaju vse bolj vidi Ukrajino kot prvo linijo svoje obrambe.
    Peter Žerjavič 1. 10. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več

    Kultura  |  Razno
    Niko R. Kolar: Veliki borec proti človeški pozabi

    Koroška zbirka Nevsakdanjih komunikacij popisuje poglobljena doživetja in spoznanja iz lastnega življenja večinoma na Koroškem
    3. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrt štirih oseb: zapeljal s ceste, padel 70 metrov globoko in končal v morju

    V bližini Senja na Hrvaškem je v hudi prometni nesreči življenje izgubilo več oseb.
    3. 10. 2025 | 10:47
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Zmanjšanje uživanja mesa bi preprečilo 15 milijonov prezgodnjih smrti

    Prehranski sistem je odgovoren za 30 odstotkov izpustov. Brez preobrazbe se bo planet segrel nad varno mejo, tudi če se odpovemo fosilnim gorivom.
    Maja Prijatelj Videmšek 3. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Tianwen 2

    Kitajska sonda posnela sebe in vse nas

    Plovilo Tianwen 2 je na poti proti asteroidu 469219 Kamo'oalewa ali 2016 HO3.
    3. 10. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Imate talent, ki bi ga radi pokazali? To je priložnost za vas!

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ste ostali brez osebnega zdravnika? To je rešitev.

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več

