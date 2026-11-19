Delova podjetniška zvezda po mnenju strokovne komisije v kategoriji malih in srednje velikih podjetij po izboru strokovne komisije je podjetje Sensum iz Ljubljane. Njihove visokotehnološke naprave s strojnim vidom za avtomatsko vizualno kontrolo tablet, kapsul in farmacevtskih procesov uporabljajo največji svetovni farmacevtski velikani.

»Ena od težav Slovenije je prešibka komercializacija akademskega znanja v uspešna podjetja. To pa je vsekakor uspelo ekipi v podjetju Sensum – dolgoletnemu vodji Laboratorija za slikovne tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani prof. dr. Franju Pernušu s študenti, ki so postali tudi solastniki podjetja,« je v utemeljitvi zapisala strokovna komisija.

Strokovni komisiji je predsedoval Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela, v njej pa so bili še redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Marko Jaklič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Tine Novak, predstavnica generalnega pokrovitelja Generali Investments Marija Pregelj, predstavnika lanskih Delovih podjetniških zvezd v obeh kategorijah, direktor podjetja NGEN Roman Bernard in direktor Unichema Aleš Mesec, ter predstavniki uredništva.

Prednost podjetja, ki ga vodi solastnik dr. Rok Bernard, temelji na kombinaciji strojništva, mehatronike, optike, programske opreme, strojnega učenja, umetne inteligence v lastnih napravah za strogo regulirano farmacevtsko industrijo. Zaradi inovativnih rešitev so postali prednostni dobavitelj za številna znana multinacionalna farmacevtska podjetja in si ustvarili močne globalne reference. Njegove visokotehnološke izdelke je težko posnemati, saj zahtevajo usklajeno delovanje več tehnologij in dokazano zanesljivost v proizvodnji.

Sensum se je iz akademskega start upa razvil v hitrorastoče podjetje. Kot ugotavlja komisija, finančni kazalniki kažejo, da znanje uspešno pretvarjajo v ekonomsko vrednoto. Lani so ustvarili 26,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 87-odstotna rast glede na leto 2022. Ob tem so imeli 4,5 milijona evrov dobička, EBIT marža pa je 20-odstotna. V zadnjih štirih letih so povečali število zaposlenih za tretjino, na več kot 130, kljub temu pa dodana vrednost na zaposlenega vsako leto raste. Lani je dosegla 123.282 evrov.

»Finančna odličnost, globalna tržna prisotnost, inovativna lastna tehnologija so trdni temelji v rastoči farmacevtski niši, da bo Sensum kot svetla podjetniška zvezda sijal tudi v prihodnjih letih,« je v zaključku utemeljitve še zapisala strokovna komisija.

V pogovoru z Nejcem Goletom, pomočnikom odgovornega urednika Dela je Rok Bernard povedal, da je podjetje v preteklosti imelo izkušnje z različnimi industrijami v Sloveniji. Farmacevtska industrija pa jim je dala priložnost, da so naredili ključne korake v podjetništvu. Sprejemala je inovacije, pripravljena je bila za sodelovanje s takrat majhnim in neznanim podjetjem. »Dala nam je priložnost in mi smo zrasli z njo,« je dejal Bernard.

Na vprašanje, kako uspeti pri komercializaciji ideje v podjetje, kar je izziv v Sloveniji je povedal, da imamo v Sloveniji veliko dobrih raziskovalnih organizacij in odlične raziskovalce, »Imamo veliko znanja, pretvoriti ga v izdelke, ki bodo globalno uspešni, pa je druga stvar. Potrebujemo več podjetniškega znanja in predvsem razumevanja trga, da lahko naredimo izdelek, ki odgovarja na potrebe trga. To dvoje je ključno,« je poudaril Bernard.

Velika zvezda

Delovo podjetniško zvezdo 2026 v kategoriji velikih podjetij je prejela kamniška Nektar Natura, ki je iz proizvodnje brezalkoholnih pijač razvila celovit poslovni sistem, ki združuje napitke, točilno opremo, digitalne rešitve, distribucijo in servis. Podjetje je danes prisotno v več kot 40 državah in ima več kot 40.000 strank.

Tomaž Lah je pojasnil doseg njihovih pijač. FOTO: Blaž Samec

Ustanovitelj Tomaž Lah se je ob prevzemu nagrade najprej zahvalil partnerjem in zaposlenim. »To nagrado prejemam v njihovem imenu. Brez sodelavcev, brez ekipe Nektar Natura ne bi obstajala.«

Začetki podjetja so bili precej skromnejši. »Začeli smo v garaži, ki smo jo predelali v živilsko proizvodno enoto. Nabavili smo procesno opremo in začeli proizvajati,« se je spominjal Lah.

Ob tem je priznal, da bi danes nekomu, ki bi ga vprašal, ali je pametna poslovna odločitev začeti proizvajati brezalkoholne pijače, verjetno odgovoril nikalno. Toda Nektar Natura ni stavila zgolj na pijače, temveč na celovite rešitve za gostinstvo, hotelirstvo in turizem. »Ta trg je vedno zahteval kompleksne rešitve in mi smo jih razvijali,« je pojasnil Lah. Ključno je bilo povezovanje živilskega in tehničnega znanja, ki sta ga združila s poslovnim partnerjem Robertom.

Kako daleč so segle njihove rešitve, ponazarja tudi eden bolj nenavadnih krajev, kjer uporabljajo njihove točilne sisteme: težko dostopen, delno zaseben otok na Bahamih, ki ga oskrbuje družba s ponudbo križarjenj.