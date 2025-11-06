  • Delo mediji d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock
    Promo Delo
    6. 11. 2025 | 10:53
    7:59
    Včasih zaradi hitrih in nepremišljenih sprememb zakonodaje, včasih zaradi nejasnega ali neobstoječega tolmačenja že veljavnih določb.

    Osnovna pravila obračuna so jasna – plače morajo biti izplačane za obdobje največ enega meseca najpozneje 18 dni po koncu tega obdobja (zato se v Sloveniji tradicionalno izplačujejo do 18. v mesecu za pretekli mesec). Za obračun plač skrbi notranji oddelek ali zunanji izvajalec, ki zbere podatke o prisotnosti in odsotnosti zaposlenih ter izračuna plače, povračila stroškov prehrane, prevoza in dela od doma. Regres se običajno izplača do 30. junija, mesečno pa se obračuna tudi boniteta za zasebno uporabo službenega vozila.

    Pri Deloittu Slovenija opažajo, da je vedno več izzivov, kadar želijo delodajalci nagraditi svoje delavce z »nadstandardnimi« nagradami, bonitetami ali pa se odločajo za prehod na uporabo električnih vozil namesto vozil z notranjim zgorevanjem.

    Kako lahko podjetje nagradi delavca?

    Po trenutno veljavni zakonodaji (28. 10. 2025) imajo ugodnejšo davčno obravnavo zlasti:

    • regres za letni dopust, ki je za izplačila v višini do povprečne slovenske mesečne plače neobdavčen z dohodnino in neobremenjen s prispevki za socialno varnost,
    • poslovna uspešnost, ki je za izplačila v višini slovenske mesečne plače neobdavčena z dohodnino,
    • jubilejna nagrada, ki je neobdavčena do vsakič veljavne uredbe, ter
    • nagrajevanje z delnicami, ko je delavec zaposlen v tem podjetju vsaj eno leto in izpolnjuje tudi določene druge zahteve, kjer je boniteta namesto s 100 % obračunana s 65 % vrednosti.

     

    Božičnica oziroma »zimski regres«, ki ga nekateri radi zamenjujejo s poslovno uspešnostjo, bo, ko/če bo sprejeta, prav tako davčno ugodnejša nagrada za delavce. Vse druge nagrade so po trenutni zakonodaji polno davčno obremenjene.

    Ajda Žitnik FOTO: Deloitte Slovenija
    Ajda Žitnik FOTO: Deloitte Slovenija
    Ajda Žitnik, višja menedžerka v oddelku davkov pri Deloittu Slovenija, pojasnjuje, da podjetjem trenutno največ izzivov povzroča izplačilo božičnice, ki v času objave članka še ni zakonsko potrjeno, takoj za tem pa izplačevanje poslovne uspešnosti.

    »Poslovna uspešnost je uspešnost celotnega podjetja in se izplača, ko je poslovanje dobro. Kazalniki, ki določajo pravico do izplačila, morajo biti vnaprej določeni in zapisani v kolektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca,« dodaja Žitnik.

    Poslovne uspešnosti ni mogoče izplačati spontano, ko podjetje ob koncu leta ugotovi, da je poslovalo bolje od pričakovanj, in želi nagrado izplačati že v naslednjem tednu. Ravno takšne situacije so eden največjih izzivov, s katerimi se srečujejo stranke Deloitta Slovenija, zato jih strokovnjaki na to pravočasno opozarjajo vse leto.

    Ali se regres lahko izplača v več obrokih?

    Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) se mora regres izplačati delavcu najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti pa lahko ta datum zamaknejo do 1. novembra tekočega leta. Regres je mogoče izplačati tudi v več mesečnih obrokih, če podjetje dokaže, da bi enkratno izplačilo ogrozilo njegovo likvidnost. Pri Deloittu Slovenija opozarjajo, da o (ne)likvidnosti ne odloča direktor, temveč se ugotavlja z določenimi finančnimi metodami, kot sta načrtovanje in analiza denarnega toka, ki pokažeta, ali je podjetje res v likvidnostnih težavah. Izplačilo regresa je priporočljivo načrtovati vsaj v juniju za tekoče leto, po izkušnjah pa se vse več podjetij odloča za predčasno izplačilo.

    Na kaj morajo biti podjetja pozorna, če uvajajo električni vozni park?

    Nekatera večja podjetja za svoja službena vozila vedno pogosteje izbirajo električna vozila, saj je to zanje in za njihove delavce lahko davčno ugodneje, poleg tega pa tako lažje sledijo smernicam svojih mednarodnih skupin na področju trajnosti.

    Podjetje tako lahko pri nakupu ali najemu vozila, ki nima izpustov CO2 in katerega cena skupaj z DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 EUR, odbija DDV, kar pomeni, da je nakup ali najem električnega vozila z enako nabavno vrednostjo kot vozila z notranjim zgorevanjem cenejši. Poleg tega se delavcu, ki uporablja tako električno vozilo, tudi za namen obračuna plač obračuna boniteta z 0 %, kar dejansko pomeni, da se ne obračuna.

    Pri Deloittu Slovenija ugotavljajo, da je največ izzivov pri uporabi električnih vozil v zasebne namene pri obračunu DDV in ne obračunu plač, saj je treba za kilometre, ki jih delavci naredijo z električnim vozilom za zasebne namene, če je podjetje odbijalo DDV pri nakupu ali najemu, obračunati in plačati izstopni DDV (davek, ki ga podjetje obračuna, ko se premoženje, za katero je odbilo DDV, uporabi za zasebne namene), kar pomeni, da morajo podjetja vseeno skrbeti, da njihovi delavci vse odpeljane kilometre pravilno popišejo in nato mesečno poročajo računovodskemu oddelku.

    Zakaj lahko bonitete zmanjšajo delavčevo plačo?

    Naslednji izziv, s katerim se srečujejo stranke pri Deloittu Slovenija, je komunikacija z zaposlenimi, kadar so pri plači obračunane tudi določene bonitete, kot je uporaba vozila v zasebne namene, zavarovalne premije (največkrat življenjsko ali dodatno zdravstveno zavarovanje), nadstandardni zdravniški pregledi, prej omenjena možnost nakupa ali pridobitve delnic, posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, ter popust pri prodaji blaga in storitev. Bonitet je lahko še več, saj je boniteta načeloma vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi.

    Laiku je ta ugodnost najverjetneje najlažje razumljiva kot navidezna osnova, ki zviša osnovo za obračun dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Posledično se zaradi nje zniža neto plača, izplačana na delavčev bančni račun, saj mora zaposleni plačati nekoliko višjo akontacijo dohodnine in prispevkov.

    Ker je zaradi obračunanih bonitet neto plača delavca nižja, pri Deloittu Slovenija poudarjajo pomen pravočasne in jasne komunikacije z zaposlenimi. Pomembno je, da so delavci vnaprej seznanjeni, da bodo zaradi posamezne ugodnosti prejeli nekoliko nižjo plačo, hkrati pa morajo razumeti tudi prednosti, ki jih ta prinaša. Če vzamemo za primer uporabo službenega vozila v zasebne namene, delavec sicer prejme nižjo neto plačo, vendar mu ni treba skrbeti za nakup vozila, stroške najema, servisa ali goriva, saj vse te stroške krije delodajalec.

    V zvezi z bonitetami opažajo tudi, da se nekateri delodajalci odločajo za posebno stimulacijo, ki poskrbi, da boniteta delavcu ne zniža neto plače, kar v resnici pomeni, da imajo ti delavci višjo mesečno bruto plačo, kot je dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi. Omenjena stimulacija se lahko uredi v notranjem aktu delodajalca ali pa s pogodbo o zaposlitvi oziroma z aneksom.

    Obračun plač v Sloveniji postaja vse bolj kompleksen, saj zakonodaja pogosto spreminja obdavčitve nagrad, regresov in bonitet. Ključ do uspešnega upravljanja teh izzivov so pravočasno načrtovanje, transparentna komunikacija z zaposlenimi in sodelovanje s strokovnjaki, ki spremljajo davčno zakonodajo.

    Deloitte Slovenija pri tem svojim strankam pomaga razumeti nove zahteve in najti ustrezne rešitve v okviru zakonodaje, s čimer podjetjem omogoča bolj učinkovito in skladno upravljanje sistema plač ter nagrajevanja zaposlenih.

    Naročnik oglasne vsebine je Deloitte Slovenija

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Bilančna vsota NLB presegla 30 milijard evrov

    Čisti dobiček pet odstotkov manjši, delničarjem decembra še druga polovica obljubljenih dividend.
    Karel Lipnik 6. 11. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Norčič s pomočniki sprejel odločitev glede slovitega Ammanna

    Švicarski skakalni šampion bo v Lillehammerju začel lov na olimpijske igre 2026 v Italiji.
    Miha Šimnovec 6. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (6. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 6. 11. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Razvpiti navijači varšavske Legie prihajajo v Celje

    Navijači poljske Legie so bili v preteklosti odgovorni za več nasilnih incidentov, zato je klub v zadnjih letih od Uefe prejeli več kot 460 tisoč evrov kazni.
    6. 11. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Človekove pravice

    Trinajst evropskih držav pred opravljenim splavom zahteva obvezno svetovanje

    Pri Amnesty International so opozorili, da se po celotni Evropi nadaljujejo omejitve in krepijo prizadevanja za nadaljnje omejevanje dostopa do splava.
    6. 11. 2025 | 11:41
    Preberite več
