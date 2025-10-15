Od CNC-strojev do cvetličnih šopkov: slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Tekmovanja v poklicnih spretnostih, kot je EuroSkills, so največja priložnost za promocijo poklicnega izobraževanja. Hkrati so tekmovanja dokaz, da so praktično znanje, ustvarjalnost in vztrajnost enako pomembni kot teoretična znanja. Za mlade so to vrata v svet, kjer se lahko merijo z vrstniki z vse Evrope in hkrati pokažejo, da tudi slovensko poklicno šolstvo dosega najvišje ravni. Slovenska ekipa je na letošnjem tekmovanju v Herningu znova potrdila svojo odličnost: domov se je vrnila z bronasto medaljo in kar štirimi medaljami za odličnost. Pred očmi sodnikov, mentorjev in navijačev so dokazovali, da so poklicne spretnosti nujne veščine za najbolj iskana delovna mesta in da so njihova znanja temelj za napredek v družbi.

EuroSkills je največje evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih, kjer se mladi pomerijo v več kot 40 različnih panogah. FOTO: SmugMug

Dansko mesto Herning je med 9. in 13. septembrom gostilo veliko evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih EuroSkills 2025, kjer se je v 42 različnih panogah pomerilo skoraj 600 mladih iz 33 držav, starih med 16 in 25 let. Slovenijo je zastopalo 14 tekmovalk in tekmovalcev, ki so se merili v 11 panogah: CNC-rezkanju, cvetličarstvu, frizerstvu, informacijsko-komunikacijski tehnologiji, integraciji robotskih sistemov, mehatroniki, pohištvenem ter stavbnem mizarstvu, razvoju spletnih strani, slikopleskarstvu in strežbi. Njihov uspeh znova potrjuje, da se slovensko poklicno izobraževanje po kakovosti uvršča ob bok najboljših v Evropi.

»Vsi naši tekmovalci so se na tekmovanju EuroSkills na Danskem odlično odrezali, saj je bila konkurenca zelo ostra,« je povedal Gregor Mohorčič, direktor CPI, in dodal, da se na podlagi tako pozitivnih kot negativnih izkušenj že pripravljajo na naslednje nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih WorldSkills Slovenia in k sodelovanju že vabijo vse slovenske poklicne in strokovne šole.

Gregor Mohorčič, direktor CPI: »Vsi naši tekmovalci so se na tekmovanju EuroSkills na Danskem odlično odrezali, saj je bila konkurenca zelo ostra.« FOTO: Leon Vidic

Za poklicne in strokovne šole se odloča približno 70 odstotkov osnovnošolcev. Kakovost slovenskega šolskega sistema je po besedah direktorja CPI zelo dobra, še posebej na področju poklicnega izobraževanja, kjer smo v evropskem vrhu. »Res je, da obstajajo določeni izzivi, ki jih je treba sproti reševati in prilagajati našemu okolju, vendar se z vztrajnim odpravljanjem pomanjkljivosti sistem nenehno izboljšuje. Primerjave kažejo, da smo povsem konkurenčni. Naši kadri se uspešno zaposlujejo tudi v tujini. Seveda je šolske sisteme težko enoznačno primerjati in ocenjevati, kateri je boljši. Uspeh v poklicnem in strokovnem izobraževanju temelji na partnerstvu in stalnem dialogu s podjetji. Naše poklicno šolstvo je zgrajeno prav na takem sodelovanju, ki ga je treba nenehno nadgrajevati in dopolnjevati. Pri nas se velik del strokovnega dela izobraževanja izvaja neposredno v podjetjih in prav zaradi tega smo povsem primerljivi z državami, po katerih se zgledujemo. Nekatere imajo sicer prednost zaradi drugačne gospodarske strukture, a njihove specifike upoštevamo in jih prilagajamo našemu sistemu,« dodaja Mohorčič.

Tekmovalci so vstopnico na evropsko tekmovanje EuroSkills, ki poteka vsako drugo leto, dobili z zmago na tekmovanju SloveniaSkills. FOTO: CPI

Tekmovanja, kot je WorldSkills Europe, so dragocena priložnost za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja in mlajšim olajšajo odločitev za poklicno pot. »Na EuroSkillsu nastopajo mladi z izkušnjami, nekateri so pravi talenti v posameznih poklicih. S tem pokažemo odličnost v poklicnem izobraževanju in hkrati navdušimo mlade,« pojasnjuje Sara Gošnak, koordinatorka Središča za mednarodno sodelovanje pri CPI.

Sara Gošnak, koordinatorka Središča za mednarodno sodelovanje pri CPI: »Na EuroSkillsu nastopajo mladi z izkušnjami, nekateri so pravi talenti.« FOTO: Leon Vidic

Tekmovanje mlade močno razburka tudi po čustveni plati, saj imajo možnost tekmovati le enkrat, zato prihajajo z velikimi pričakovanji. »Ta se včasih razblinijo, včasih pa izkušnja prinese tudi izjemno pozitivna presenečenja,« pravi.

Tekmovanje, ki zahteva priprave kot v vrhunskem športu

Tekmovanja v poklicnih spretnostih so priložnost za promocijo poklicnega izobraževanja, saj dokazujejo, da so praktična znanja in ustvarjalnost enakovredni akademskim dosežkom. FOTO: SmugMug

V ekipo za EuroSkills se uvrstijo zmagovalci nacionalnega tekmovanja SloveniaSkills, ki že dokazujejo veliko znanja, motivacije in zrelosti. Nato sledijo enoletne intenzivne priprave, v katerih tekmovalci opravijo več sto ur strokovnih treningov z mentorji, učitelji ali delodajalci, ob tem pa imajo tudi psihološko podporo in treninge za obvladovanje stresa in časa. »Na koncu morajo pokazati vse, kar znajo, in dokazati tudi osebnostno moč,« razlaga Gošnak.

Izkušnja po njenih besedah močno vpliva na mlade. »V enem letu pridobijo toliko znanja kot njihovi vrstniki v več letih šolanja. Med njimi nastajajo prijateljstva in vezi, ki trajajo še dolgo po tekmovanju. Veliko se jih vrne kot sodniki, mentorji ali vodje ekip, saj želijo ostati del te zgodbe,« pravi. Ob tem šole spodbuja, naj prijavljajo svoje dijake in študente, saj je to edinstvena priložnost, da se prepozna nadarjenost in promovira poklicno izobraževanje.

Prvi Slovenec v CNC-rezkanju osvojil bron

Domen Filipič s Šolskega centra Škofja Loka, ki je v panogi CNC-rezkanje prejel bronasto medaljo, je osvojil tudi nagrado Best of Nation. FOTO: SmugMug

Domen Filipič iz Šolskega centra Škofja Loka je bil prvi slovenski tekmovalec v panogi CNC-rezkanja na EuroSkillsu in se je med celotno mednarodno konkurenco uvrstil na skupno 16. mesto. Svojo bronasto medaljo v panogi CNC-rezkanje vidi kot pomembno odskočno desko za svojo prihodnost.

»Za mano je ena najzahtevnejših izkušenj do zdaj. Tekmovanje je potekalo tri dni in vključevalo tri različne naloge. Urniki so bili dolgi, ves čas je bilo treba ohranjati popolno zbranost,« je povedal študent Šolskega centra Škofja Loka, ki prav te dni zaključuje tudi diplomsko nalogo.

Domen Filipič iz Šolskega centra Škofja Loka je bil prvi slovenski tekmovalec v panogi CNC-rezkanja na EuroSkillsu in se je med celotno mednarodno konkurenco uvrstil na skupno 16. mesto. FOTO: Leon Vidic

Naloge na tekmovanju so bile po njegovih besedah izredno kompleksne, s strogimi tolerancami in zahtevnimi oblikami. »Prav natančnost dimenzij je bila ključna pri ocenjevanju, zato je bilo ogromno pritiska, da vse izvedem brez napak,« je opisal. Na tekmovanje se je pripravljal več kot leto dni. Že skoraj desetletje ima izkušnje s stroko, dodatne priprave pa so potekale enkrat ali dvakrat mesečno. »Bronasta medalja mi pomeni ogromno. Vidim jo kot veliko vstopnico za naprej. Z njo se lahko predstavim delodajalcem in verjamem, da mi bo odprla marsikatera vrata,« je dejal.

FOTO: CPI

Svoj poklic bi priporočal vsem, ki jih zanima tehnika, mehanske stvari in delo s kovinami. »V mojem poklicu pridejo do izraza natančnost, ustvarjalnost in občutek za materiale. Potrebuješ bistro glavo, spretnost in hitrost,« je dodal. Če bi imel možnost, bi se na takšno tekmovanje z veseljem podal še enkrat.

Mitja Murko, ki je bil na EuroSkillsu sodnik za panogo CNC-rezkanje, je poudaril, da je bila uvrstitev slovenskega tekmovalca še posebej dragocena, saj je bila panoga letos prvič na tekmovanju. FOTO: Leon Vidic

Njegovo znanje in trud je pohvalil tudi sodnik za panogo CNC-rezkanja Mitja Murko, ki je na EuroSkillsu sodil prvič. Kot pravi, je bila Domnova uvrstitev še posebej dragocena, ker je bila panoga letos prvič uvrščena na tekmovanje. »Naloge so bile izredno zahtevne in niso bile vnaprej znane. Tekmovalci so načrte prejeli šele na dan tekmovanja, kar je bil velik izziv in je zahteval veliko prilagajanja,« je pojasnil Murko. Po njegovih besedah je bilo splošno znanje tekmovalcev na zelo visoki ravni, odločilnega pomena pa je bilo obvladovanje stroja in programskega okolja Mastercam. »Domen je izstopal po hitrosti programiranja, saj je veliko časa vložil v spoznavanje programa in prav to pa mu je prineslo prednost,« je poudaril.

Murko dodaja, da je pridobljeno znanje popolnoma prenosljivo v prakso. Mastercam uporabljajo številna podjetja, zato se vse, kar je usvojil v času priprav, lahko neposredno prenese v delavnico. »Ravno zato je EuroSkills odlična priložnost za mlade strokovnjake, saj jih tam pogosto opazujejo tudi delodajalci. Žal je slovenskih podjetij na takšnih tekmovanjih premalo, večina interesentov prihaja iz tujine,« pravi.

Murko, ki sicer prihaja iz družinskega podjetja Murko d. o. o. s Ptuja, je z Domnom sodeloval že v času priprav. »Naloge sem mu pošiljal na daljavo, on pa mi je vračal programe, ki sem jih pregledal. Tako sva lahko skupaj delala tudi na razdaljo,« dodaja.

»Občutki so bili nori in nepozabni«

Nika Kohne s Srednje šole za oblikovanje Maribor, ki je v panogi frizerstvo osvojila medaljo odličnosti, je svojo pot do uspeha gradila z intenzivnim treningom in predanostjo. FOTO: Leon Vidic

Slovenska tekmovalka Nika Kohne, ki je v panogi frizerstva prejela medaljo odličnosti, je bila navdušena nad celotno izkušnjo. »Občutki so fenomenalni, nepozabno, noro. Še enkrat bi šla, brez pomisleka,« je povedala Nika Kohne s Srednje šole za oblikovanje Maribor, ki ima svoj frizerski studio na Ptuju. Pohvalila je enkratno vzdušje, za katero so poskrbeli številni navijači, tekmovalci, sodniki in mentorji. Tekmovanje je trajalo tri dni, dan prej pa so si udeleženci ogledali prizorišče in se namestili. »Vsak dan je bil intenziven, poln nalog, tako da je bilo kar naporno,« je še dodala.

FOTO: CPI

Na pot do odličnosti jo je vodilo intenzivno izobraževanje in trening. »Že prej sem veliko vlagala v izobraževanje, nato pa od SloveniaSkillsa do evropskega res neprestano trenirala,« je pojasnila.

Na tekmovanju se je dobro videlo, kako se »specialnosti« posameznih držav razlikujejo med seboj: »Francozi so izjemni v spenjanju in sušenju las, Angleži pa v striženju. In to se je na tekmovanju tudi potrdilo.« V čem pa blestijo slovenski frizerji? »Mi smo dobri vsem, najboljši smo.«

Dekoracija za kralja Danske in Vikingi v cvetju

Leja Brenkuš Porenta iz Biotehniškega centra Naklo, ki je v panogi cvetličarstva osvojila medaljo odličnosti, je s šestimi zahtevnimi nalogami pokazala svojo ustvarjalnost in natančnost. FOTO: Leon Vidic

Tudi Leja Brenkuš Porenta, ki je na EuroSkillsu tekmovala v panogi cvetličarstva in je prejela medaljo odličnosti, svojo izkušnjo opisuje kot nekaj nepozabnega. »To je res izkušnja, ki se je ne da opisati. Ne morem je primerjati niti z delom v cvetličarni niti s tekmovanji v Sloveniji. Tekmovati na evropskem prvenstvu je bilo noro, nekaj, kar mi bo ostalo za vedno v spominu,« pripoveduje mlada cvetličarka, ki je sicer zaposlena, vendar je pred njo še najpomembnejša stopnička v času šolanja, in sicer diploma.

Foto Cpi

Najbolj so jo presenetile naloge, ki so bile letos tematsko povezane z Dansko. »Vsak dan sem imela dve nalogi, skupaj šest. Ena naloga je bila znana, druga ne. Pripravili smo ročno vezan šopek, nasad, poročno dekoracijo na temo Vikingov, dekoracijo na deskah, venec na temo Male morske deklice in še namizno dekoracijo za kralja Danske,« našteje. Po njenih besedah je bil najtežji del prav nepredvidljivost. »Morala sem hitro razmišljati, poleg tega je pritisk še večji, ko sodnik ves čas spremlja tvoje delo, hkrati pa ob tebi stojijo obiskovalci. A ko padeš noter, odmisliš vse in delaš naprej,« razlaga.

Konkurenca je bila izjemna, a Leja se je nanjo dobro pripravila. »Že prej sem proučila sotekmovalce, da sem vedela, v kaj se spuščam. Priprave so trajale eno leto, proti koncu pa smo jih še okrepili. Učila sem se novih tehnik, stopala iz cone udobja. Med tekmovalci pa smo vseeno ustvarili prijateljsko vez. Sami sebi pravimo cvetlična družinica in še danes ohranjamo stike,« pove. Posebej jo navdušuje, da ji poklic omogoča veliko ustvarjalnosti. »Najbolj všeč mi je, da imam proste roke pri ustvarjanju, da lahko zadovoljim želje strank in da iz cvetličarne vsi odidejo nasmejani,« doda.

Polona Teran je učiteljica strokovnih predmetov v Biotehniškem centru Naklo, kjer poučuje cvetličarje, vrtnarje in hortikulturne tehnike, in je letos na evropsko prvenstvo na Danskem pripravljala Lejo Brenkuš Porenta. FOTO: Leon Vidic

Na njen trud in uspeh je še posebej ponosna mentorica Polona Teran, mentorica na EuroSkillsu in učiteljica strokovnih predmetov v Biotehniškem centru Naklo, ki poudarja, da je bilo tekmovanje za kandidate izredno naporno. »Za uspeh je treba ogromno vaditi in se pripravljati tudi psihološko,« je povedala mentorica, ki se je z Lejo pripravljala več kot leto dni. Raven znanja vseh tekmovalcev je bila izjemno visoka, saj so nastopili le najboljši iz posameznih držav. »Leja se je uvrstila na šesto mesto in prejela medaljo odličnosti. To pomeni, da je dobro opravila vse naloge, saj je prejela več kot 700 točk. Prav tu se vidi, zakaj je potrebnih toliko ur vaje. Ni dovolj, da šopek narediš dvakrat, moraš ga ustvariti znova in znova, pa se ti lahko še vedno kaj podre.«

Vzdušje kot na stadionu: programiranje spremlja glasno navijanje

Urban Krepel iz Šolskega centra Velenje je v panogi razvoj spletnih strani osvojil medaljo odličnosti.FOTO: Leon Vidic

Na EuroSkillsu so tekmovali tudi v razvoju spletnih strani. Ob računalnikih, kjer potekata programiranje in oblikovanje, so obiskovalci spodbujali tekmovalce z glasnim navijanjem, kar je ustvarilo vzdušje, kakršnega si pri tej panogi morda ne bi predstavljali.

Slovenijo je zastopal Urban Krepel iz Šolskega centra Velenje, ki je osvojil medaljo odličnosti. »Tekmovanje v mednarodni konkurenci je bilo zame nova in res super izkušnja. Dobil sem nova znanja, nova prijateljstva in spoznanja,« je povedal. Dodal je, da ga je vzdušje navdušilo: »Res je bilo top. Ljudje so prihajali mimo, nas gledali, navijali, tudi za nas, ki smo razvijali spletne strani. Vzdušje je bilo izjemno.«

FOTO: CPI

Naloge pa so bile raznolike in zahtevne: izdelati je moral statično spletno stran, aplikacijo za prikaz podatkov, uporabniški vmesnik za čim boljšo izkušnjo in tudi testne skripte. »Presenetilo me je, kako visoko raven znanja so pokazali drugi tekmovalci. Vsi smo bili zelo blizu po točkah, kar pomeni, da smo imeli opravka z najboljšimi kadri iz vsake države,« je povedal Urban.

Na tekmovanje se je pripravljal skoraj eno leto. »Priprave so potekale tako, da smo si izmislili nalogo, podobno tisti, ki nas je čakala na tekmovanju. Nato sem jo reševal, analiziral napake in poskušal naslednjič doseči več točk. To je bil proces stalnega učenja,« pojasnjuje. Medalja odličnosti mu pomeni veliko potrditev: »Zame je dokaz, da sem se dobro pripravil in da sem v pravi panogi. Verjamem, da je razvoj spletnih strani poklic prihodnosti, saj je danes praktično vse na spletu.«

Svojim vrstnikom pa sporoča, naj bodo pri delu čim bolj natančni, saj je to tisto, kar stranke najbolj cenijo, in naj iščejo inovativne rešitve: »Če daš od sebe največ in razmišljaš kreativno, se to vedno obrestuje.«

Matej Stipetić z Vegove Ljubljana, ki je skupaj s Timom Thumo tekmoval v panogi informacijsko-komunikacijskih tehnologij, je z doseženimi točkami prejel medaljo odličnosti. FOTO: Leon Vidic

Podobno izkušnjo, a v nekoliko drugačni panogi, je imel Matej Stipetić z Vegove Ljubljana, ki je skupaj s sotekmovalcem Timom Thumo tekmoval v panogi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Tudi on je skupaj s Timom osvojil medaljo odličnosti in se tekmovanja spominja kot ene največjih preizkušenj do zdaj. »Najbolj zahtevne so bile priprave,« pravi študent tretjega letnika računalništva in informatike. »Vložila sva ogromno časa in truda, odpovedala sva se delu in počitnicam ter praktično vse poletje namenila treningom. A na koncu se je splačalo. Rezultat je pokazal, da sva bila na pravi poti.« Na samem tekmovanju ga je presenetila razsežnost celotnega dogodka. »Nisem si predstavljal, da bo tako veliko. Šele ko vidiš obseg tekmovališč in vse panoge, se zaveš, na kakšni ravni tekmuješ. To me je navdušilo in mi dalo še dodatno motivacijo,« je povedal.

Poudaril je tudi pomen ekipe in povezanosti. »Spoznal sem veliko vrstnikov, vsi smo se podpirali in navijali drug za drugega. Še posebej lepo je bilo, ko sem med množico zagledal domače obraze slovenske ekipe. To ti da dodatno energijo,« je dejal.

Večjega stresa nista občutila. »Naša panoga je taka, da če nisi dobro pripravljen, lahko hitro pride do panike. A midva sva bila pripravljena, zato nisva imela težav s pričakovanji ali tesnobo,« pojasnjuje. Posebej pa je pohvalil vrhunsko podporo: »Ob strani so nama stali vsi – mentorji, sodniki, ekipa CPI in sotekmovalci. Res smo dihali kot ekipa.«

Matej svoj poklic vidi predvsem kot reševanje problemov. »Najbolj mi je všeč iskanje težav in iskanje razlogov, zakaj sploh nastanejo. Čeprav to vzame največ časa, prav to najbolj razvija znanje,« razmišlja. Svojim vrstnikom bi tekmovanja vsekakor priporočil. »Rezultat je pomemben, a še več pomenijo izkušnje, prijateljstva in vezi, ki jih ustvariš,« je sklenil.

Slovenska ekipa pred tekmovanjem EuroSkills. FOTO: CPI

