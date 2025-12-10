  • Delo mediji d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Posebna toplina, ki jo znata izžarevati tudi med svoje paciente. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Posebna toplina, ki jo znata izžarevati tudi med svoje paciente. FOTO: Jože Suhadolnik
    Promo Delo
    10. 12. 2025 | 11:50
    14:35
    A+A-

    »December je tisti čas, ko se ustavimo in se spomnimo, kaj v življenju zares šteje. In v naši družini Trampuš je to vedno ista stvar: toplina, ljubezen in mir. In to želimo tudi našim pacientom,« brez pomislekov pove dr. Martin Trampuš, najmlajši član ekipe strokovnjakov klinike Ortoimplant DENTAL SPA iz Zagreba. Družinsko podjetje stavi na osnovne vrednote, s katerimi gradijo strokovno prakso, ki se razvija že dobrih 30 let.

    Ko je dr. Zdenko Trampuš začel svojo poklicno pot v kliniki, ki danes velja za eno boljših na tem koncu Evrope, saj jo obiskujejo pacienti z vsega sveta, si ni predstavljal, da bo njegova vizija postala tako globalna. Še zdaj se živo spominja prvega božiča, ko je kot mlad strokovnjak stopal na samostojno pot in sledil svojim ciljem. »Zelo dobro se spomnim prvih praznikov v kliniki. Takrat smo naredili prehod iz majhne družinske ordinacije v nekaj novega. To je bilo res vav,« pove dr. Zdenko Trampuš in priznava, da ga je ta sprememba sprva tudi prestrašila – prostor, odgovornost in vse priložnosti, ki so naenkrat postale resnične. »Seveda je pri vsem tem pomagalo tudi praznično vzdušje, ki nam je dalo zagon. Potem pa se vedno spomnim male anekdote, ki se je rad spominjam: sin krade piškote v sterilizaciji in vpraša: 'Ivana, lahko en keks?'« Prav ti piškoti, mala sladka razvada, so sčasoma postali poseben simbol družinske povezanosti Trampuševih. Ne le v prazničnih dneh, ko se doma vedno potrudijo, da prostor diši po domačih dobrotah, temveč tudi čez leto. Keksi so ostali prijeten, nostalgičen spomin in rutina, ki jih povezuje še danes.

    Družina Trampuš piše posebno zgodbo, katere del v letu 2026 lahko postanete tudi vi. FOTO: Jože Suhadolnik
    Družina Trampuš piše posebno zgodbo, katere del v letu 2026 lahko postanete tudi vi. FOTO: Jože Suhadolnik

    Konec leta smo izkoristili za še en pogovor z družino, ki je lahko navdih mnogim. Njihova izjemna povezanost in toplina, ki prežema vsak njihov medsebojni pogovor, se naravno preliva v pozitivno energijo, s katero sprejemajo svoje paciente. Prav ta odnos je njihov največji adut – topel, iskren in sočuten pristop, zaradi katerega pacienti niso le ime in priimek na kartonu, temveč so v vseh teh letih postali del njihove zgodbe. Kot rad poudari dr. Zdenko Trampuš, postali so del njihove razširjene družine.

    To se začuti že ob vstopu v kliniko oziroma v Zuu Baru, kjer se obiskovalec takoj znajde v umirjenem, domačem okolju. Prav tam, ob kaminu in skodelici čaja, smo strnili misli, se nostalgično ozrli na družinske praznike, ocenili leto, ki se izteka, in pogledali tudi v prihodnost.

    Katera so vaša najdragocenejša praznična doživetja?

    Dr. Zdenko Trampuš: No, lahko rečemo, da so naši najlepši skupni spomini ob božičnih in novoletnih praznikih prav domače vzdušje, okraševanje smrečice, vonj po domačih piškotih, cimetu v zraku. To je tisto, kar nas povezuje v toplo družinsko celoto, kar nas vedno znova spomni na lepe trenutke.

    Dr. Martin Trampuš: Bolj ali manj podobno. Zame je bila glavna stvar vedno toplina doma, vonj po piškotih in seveda babica. Vedno se spomnim nanjo. Babica in njeni piškotki, jaz in oče v tandemu, ko jih pripravljava. Z mamo sem tudi pogosto pekel piškote. Vedno imam hrano v glavi.

    Kaj vam osebno pomenijo ti prazniki?

    Dr. Martin Trampuš: Zame prazniki v prvi vrsti pomenijo družino. Ko kdo omeni praznični čas, imam v mislih takoj občutek topline in skupnosti, vsi skupaj, doma. Temu vedno dajem največji poudarek. Nekateri gredo radi ven, jaz praznike najraje preživim doma. Kot pravi oče, sem pravi hišni maček in prav to mi je največji užitek.

    Dr. Zdenko Trampuš: Spomini so tisto, kar nas vedno vrača v praznične dni. In prav ti spomini nam čez leto dajejo nekakšen zagon, motivacijo za pričakovanje naslednjega leta, naslednjega božiča, ko bomo spet skupaj.

    »Vsem našim pacientom bi rekel, ne glejte name in na moje piškote, skrbite za svoje zdravje in redno prihajajte na kontrole, da bo zdravje ustne votline ostalo dobro. Vsem, ki še niste, pa želim, da pridete in izkusite tisto, česar še niste.« (dr. Martin Trampuš)

    Čas praznikov je tudi tisto obdobje, ko se radi spominjamo preteklosti in na lepe trenutke, ki nas povezujejo. Foto Jože Suhadolnik
    Čas praznikov je tudi tisto obdobje, ko se radi spominjamo preteklosti in na lepe trenutke, ki nas povezujejo. Foto Jože Suhadolnik

    Klinika je družinska zgodba. Kako to družinsko zgodbo širite v vsakdan in med svoje zaposlene?

    Dr. Zdenko Trampuš: Tega sploh ne dojemam kot klasičen odnos med zaposlenimi in podjetjem. Zame smo razširjena družina. Tako razmišljam, tako čutim in na ta način tudi vodim kliniko proti novim ciljem, ki jih vsak dan dosegamo, bodisi na strokovnem bodisi na tehnološkem področju. Vsak dan si prizadevamo napredovati, rasti in dvigovati kakovost našega dela.

    Dr. Martin Trampuš: Vsi dihamo skupaj. Jaz bi rekel, da smo organ, ne podjetje.

    Kako se ta duh domačnosti in povezanosti kaže tudi v odnosu do pacientov?

    Dr. Zdenko Trampuš: Pacienti ta odnos zelo dobro prepoznajo. Vsakdo je pri nas oseba, za katero nam je iskreno mar. Vsak pacient je posameznik, poznamo njegovo ime, priimek in celoten status v ustih, vse, kar ga zaznamuje in usmerja naš pristop. Obnašamo se kot krojač, ki šiva obleko po meri, zato vedno gledamo osebnost, funkcionalnost in celovitost. Zaradi tega nas doživljajo kot družinsko podjetje in se pri nas počutijo kot prijatelji naše družine, kot del razširjene družine.

    Dr. Martin Trampuš: Vedno je pomemben del profesionalnosti tudi toplina do pacienta med delom. Pomembno je, da ga sprostiš s pogovorom, tudi če jaz govorim, on pa počiva. To je bistvo.

    Kako to uresničujete v praksi?

    Dr. Zdenko Trampuš: Najlažje to uresničimo tako, da razmišljamo, kako bi si sami želeli, da se strokovnjak obnaša do nas, profesionalno, vendar s toplino. Pacientom smo zato pripravili čisto drugačno vzdušje ob prihodu. Naš Zuu Bar je prijetna čakalnica, ki bolj spominja na dnevno sobo kot na kavarno. Če že ponujamo kavo, naj bo takšna, ki prispeva k zdravju, enako velja za sokove in celotno okolje. Vse je usmerjeno k temu, da izboljšamo vaše počutje in vaše zdravje.

    Oče in sin: dve generaciji in dva pogleda na prihodnost stomatologije. FOTO: Jože Suhadolnik
    Oče in sin: dve generaciji in dva pogleda na prihodnost stomatologije. FOTO: Jože Suhadolnik

    Kako se je v letih razvijala vaša implantološka filozofija in katere vrednote ostajajo nespremenjene?

    Dr. Zdenko Trampuš: Moj implantološki razvoj je potekal vzporedno z razvojem znanosti, od leta 1993, ko sem začel kot mlad zobozdravnik, pa vse do danes. Pomembno je, da nenehno spremljamo tehnološki napredek, ki nas usmerja v prihodnost. Med najpomembnejšimi so digitalni procesi, ki jih bomo razvijali tudi v prihodnje, saj prinašajo natančnejše, boljše in uspešnejše rezultate.

    »Vsem našim pacientom bi rekel, ne glejte name in na moje piškote, skrbite za svoje zdravje in redno prihajajte na kontrole, da bo zdravje ustne votline ostalo dobro. Vsem, ki še niste, pa želim, da pridete in izkusite tisto, česar še niste.« (dr. Martin Trampuš)

    Kako bi leto 2025 opisali v poslovnem smislu? Katere so bile največje spremembe?

    Dr. Martin Trampuš: Leto 2025 bi za našo družinsko zgodbo in kliniko opisal kot obdobje velikega tehnološkega napredka in pomembnega koraka naprej. Zame osebno je bilo posebno tudi zato, ker sem se pridružil ekipi, kar je očetu prineslo dodatno svežino. Vse se je pospešilo, izboljšalo in razvilo. Leto 2025 bi označil kot zelo uspešno.

    Dr. Zdenko Trampuš: Pravkar mi je snel besede z jezika. V letu 2025 sem dobil nekaj neprecenljivega, svojega sina kot sodelavca v kliniki. To je najlepše, kar nas je lahko doletelo, saj združuje znanje, tehnologijo in ljubezen.

    Kaj želite svoji ekipi v letu 2026?

    Dr. Zdenko Trampuš: V letu 2026 želimo celotni družini Ortoimplant DENTAL SPA in vsem pacientom obilo prazničnega druženja, dobrih stvari, ki jih prinese to vzdušje, v nadaljevanju leta pa veliko uspeha – tako poslovnega kot družinskega.

    Dr. Martin Trampuš: In veliko piškotov z novimi zobmi.

    Kaj pa želje za kliniko, kaj si želite za prihodnost?

    Dr. Zdenko Trampuš: V letu 2026 si želimo še bolje izbrusiti kakovost. Najlažje je priti na vrh, težje je tam obstati. To je kot lepa steklena površina: če je ne brišeš vsak dan, se na njej nabira prah. Vedno mora biti čista, bleščeča in takšen mora biti tudi uspeh klinike: podprt z novimi tehničnimi, tehnološkimi in znanstvenimi rezultati.

    Dr. Martin Trampuš: Ko prideš na vrh, je zahtevno ostati tam, tudi zato, ker si drugi želijo priti na tvoje mesto. Tako rastejo vse stroke, tudi naša. V resnici si med seboj pomagamo, da napredujemo in gremo vedno dlje. Kar si želim za Ortoimplant DENTAL SPA v prihodnjem letu in naprej, je preprosto to, da nadaljujemo svojo pot napredka.

    Kaj bi svetovali vsem, ki za leto 2026 razmišljajo o posegu, pa se še niso odločili? Kako jih opogumiti?

    Dr. Zdenko Trampuš: Rekel bi, dobrodošli, pridite na prvi pregled in najprej ugotovimo, kakšno je stanje. To je vedno prvi korak. Ko poznamo izhodišče, lahko jasno pokažemo, katere možnosti imate in kaj lahko mi naredimo za vaše nove zobe in zdrav nasmeh.

    Dr. Martin Trampuš: Pridite in spoznajte, da nič ni nemogoče.

    Razširjena družina Ortoimplant DENTAL SPA povezano in z zavzetostjo poskrbi za svoje paciente. FOTO: Jože Suhadolnik  
    Razširjena družina Ortoimplant DENTAL SPA povezano in z zavzetostjo poskrbi za svoje paciente. FOTO: Jože Suhadolnik  

    Postanite del razširjene družine Ortoimplant DENTAL SPA

    Toplina, ki jo družina Trampuš ustvarja v svoji kliniki, se začuti pri vsakdanjem delu. V načinu, kako sprejmejo človeka, ga poslušajo in vodijo skozi zdravljenje. Njihov pristop je zgrajen na prepričanju, da je vsak pacient zgodba zase. Da je diagnoza pomembna, a odnos je tisti, ki zdravi.

    V implantološkem centru, ki je specializiran za najzahtevnejše primere brezzobosti, razpolagajo z najsodobnejšimi tehnologijami, kot sta digitalno načrtovanje in 3D diagnostika, ter z naprednimi metodami zdravljenja. All-on-4 omogoča celovito obnovo celotne čeljusti na štirih strateško umeščenih vsadkih. Zygoma All-on-4 uporablja daljše vsadke, ki se sidrajo v ličnico in so namenjeni pacientom s hudo atrofijo kosti. Pterigoidni vsadki se vstavijo v zadnji del zgornje čeljusti, transnazalni vsadki sledijo nosni anatomiji pri izrazitem pomanjkanju kostnine, subperiostalni vsadki pa so individualno izdelane kovinske konstrukcije, oblikovane po natančnem 3D modelu pacientove kosti. S temi tehnikami uspešno rehabilitirajo tudi primere, kjer je pomanjkanje kosti drugod nepremostljiva ovira.

    Tehnološki napredek, ki ga v kliniko prinaša mlajša generacija, dopolnjuje dolgoletno modrost in osebni pristop očeta. FOTO: Jože Suhadolnik
    Tehnološki napredek, ki ga v kliniko prinaša mlajša generacija, dopolnjuje dolgoletno modrost in osebni pristop očeta. FOTO: Jože Suhadolnik

    Toda tisto, zaradi česar se pacienti vračajo, ni le vrhunska implantologija, temveč način, kako družina Trampuš poskrbi za človeka. Od prvega stika do zaključka zdravljenja se pacient počuti varen, slišan in spoštovan. Prvi specialistično-diagnostični pregled z 2D ortopanom, 3D CBCT diagnostiko in jasno predstavljenim načrtom zdravljenja jim omogoči, da razumejo svoje stanje in pridobijo občutek nadzora nad potekom zdravljenja.

    Edinstveni DENTAL SPA protokol pa celotno izkušnjo nadgradi v nekaj izjemnega. Stanje zmanjšane zavesti ob analgosedaciji, ki ga popolnoma nadzoruje anesteziolog, daje občutek varnosti in omogoča, da se številni posegi opravijo brez stresa. Terapevtska dopolnila, kot so limfna drenaža, magnetoterapija, intravenska suplementacija in avtotransfuzija ozonirane krvi, pospešujejo regeneracijo. Čisto posebna med njimi je hiperbarična kisikova terapija, ki je redkost v stomatologiji in zaradi izjemnih učinkov na celjenje dodatno zmanjšuje tveganje pooperacijskih zapletov.

    Posebna toplina, ki jo znata izžarevati tudi med svoje paciente. FOTO: Jože Suhadolnik
    Posebna toplina, ki jo znata izžarevati tudi med svoje paciente. FOTO: Jože Suhadolnik

    Če razmišljate o spremembi, o novem nasmehu ali zdravljenju, ki zahteva izkušenega strokovnjaka, je zdaj pravi trenutek. V tem prazničnem času si dovolite nekaj dobrega zase in spoznajte, zakaj Ortoimplant DENTAL SPA že več kot tri desetletja ostaja prva izbira tistih, ki pričakujejo več kot le zobozdravstvo.

    Pridružite se razširjeni družini Ortoimplant DENTAL SPA. Rezervirajte svoj termin za specialistično-diagnostični pregled na številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec na spletni strani klinike.

    Za še več navdiha, strokovnih nasvetov in resničnih zgodb pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, YouTube, TikTok in LinkedIn.

    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

    implantologijazobni vsadkidr. Zdenko TrampušOrtoimplant DENTAL SPAZygomaAll-On-4dr. Martin trampuš
