    Podjetniške zvezde

    Odlični izdelovalci prestižnih interierjev za megajahte

    Cilj podjetja Bobič Yacht Interior, ki sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, je postati vodilni razvojni partner prestižnih interierjev v jahtni industriji.
    Podjetje Bobič Yacht Interior nastopa na nišnem trgu, kjer so si skozi leta ustvarili odličen ugled. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Podjetje Bobič Yacht Interior nastopa na nišnem trgu, kjer so si skozi leta ustvarili odličen ugled. FOTO: Jože Suhadolnik
    Marjana Kristan Fazarinc
    16. 10. 2025 | 06:00
    7:37
    A+A-

    Primarni del posla novomeškega družinskega podjetja Bobič Yacht Interior je izdelava luksuznih interierjev za megajahte. Ukvarjajo se tudi z izdelavo najzahtevnejšega pohištva za rezidence in vile, občasno tudi hotele. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1960, nastopa na nišnem trgu, kjer so si v letih dela ustvarili odličen ugled. V Sloveniji sodijo v sam vrh proizvajalcev luksuznega pohištva, širše pa je njihov cilj postati vodilni razvojni partner prestižnih interierjev v jahtni industriji, pojasnjuje direktor podjetja Jure Tešar.

    Izdelava luksuznih interierjev za megajahte je primarni del posla družinskega podjetja Bobič Yacht Interior, pravi direktor Jure Tešar. FOTO: Jože Suhadolnik
    Izdelava luksuznih interierjev za megajahte je primarni del posla družinskega podjetja Bobič Yacht Interior, pravi direktor Jure Tešar. FOTO: Jože Suhadolnik

    »V večini poslov sodelujemo kot podizvajalci. Ko je posel sklenjen z glavnim izvajalcem, je treba ladjedelnici prijaviti tudi vse podizvajalce. Potem imajo ladjedelnice ali predstavniki lastnika možnost potrditi ali zavrniti katerega izmed podizvajalcev, če se jim zdi delo z njimi preveliko tveganje. Tako to poteka v tem poslu. Zato želimo nastopati v ladjedelnicah kot priznan partner, pri čemer bo tudi že vnaprej želja ladjedelnice, da z nami sodelujejo v projektih.«

    Ključna sta Monako in Amsterdam

    Jure Tešar pravi, da so si v zadnjih letih zgradili zelo dobro prepoznavnost in zaupanje podjetij, s katerimi delajo. »Na začetku so bila samo povpraševanja in ponudbe, potem se je trg začel počasi širiti od sodelovanja z dvema glavnima izvajalcema do dela praktično z vsemi.«

    Podjetje je zadnji dve desetletji redno prisotno na zanje ključnih sejmih, in sicer Monaco Yacht Show in Mets Amsterdam, kjer se lahko seznanijo z aktualnimi razmerami na trgu in trendi za prihodnost ter sklepajo nove posle in poznanstva. »Največ sodelujemo z nizozemskimi in nemškimi ladjedelnicami. Se pa tudi vse bolj razvija hrvaški trg, predvsem na trgu refitov, to je pri prenovi oziroma nadgradnji jaht, večinoma pri vzdrževanju motorjev in lakiranju, počasi pa se odpira tudi segment interierja.«

    In koliko superjaht so že opremili? Vsako leto zaključijo pet ali šest večjih projektov. Še vedno pa so prisotni tudi v segmentu manjših čolnov, zato opremljajo tudi manjše serije plovil.

    Vsak izdelek je edinstven

    Pot do nadstropij v podjetju vodi tudi po stopnicah okoli svetilnika. FOTO: Jože Suhadolnik
    Pot do nadstropij v podjetju vodi tudi po stopnicah okoli svetilnika. FOTO: Jože Suhadolnik
    Podjetje je imelo lani 7,1 milijona evrov prihodkov in dobrih 580.000 evrov dobička. Letos pričakujejo še za okoli deset odstotkov boljše rezultate. »Naše poslovanje je vezano na tuje trge, občasno naredimo tudi kakšen projekt v Sloveniji. Izvoz predstavlja 98 odstotkov prodaje, glavni trgi pa so Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Švedska in Italija. V prihodnje želimo bistveno povečati svojo prodajo še na Hrvaškem, kjer trg navtične industrije raste zelo hitro.«

    V raziskave in razvoj vlagajo do dva odstotka prihodkov. »Ker je vsak naš izdelek edinstven, saj je narejen po željah naročnikov,

    se to kaže v procesnih izboljšavah. Zelo veliko sredstev namenjamo tudi za nakup najsodobnejše strojne in programske opreme, s čimer ohranjamo konkurenčnost na tem področju,« pojasnjuje direktor.

    Pri tem dodaja, da so letos na regionalnem izboru Gospodarske zbornice Slovenije prejeli srebrno priznanje za ultra lahko zunanje pohištvo za plovila. »Pri nas je vedno treba iskati rešitve, ki so povezane s težo, saj je ladja že sama po sebi dosti težka. Zato vedno iščemo rešitve za vgradnjo lažjih in do okolja prijaznih materialov najvišje kakovosti. Na jahtah in jadrnicah so vedno vgrajeni lahki materiali, ne masivni, kot meni večina ljudi, zato moramo nenehno spoznavati nove materiale ter nato proučiti, ali so primerni za obdelavo z našo tehnologijo,« še pravi Jure Tešar.

    Zaželeni mizarji, inženirji, projektanti ...

    Poslovanje podjetja Bobič Yacht Interior je vezano na tuje trge, občasno naredijo tudi kakšen projekt v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik
    Poslovanje podjetja Bobič Yacht Interior je vezano na tuje trge, občasno naredijo tudi kakšen projekt v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik
    V podjetju imajo okoli 70 zaposlenih različnih profilov, od visoko usposobljenih in izkušenih mizarjev, tehnikov pa vse do inženirjev. Zaradi zahtevnosti proizvodnega programa ni presenetljivo, da ima kar 45 odstotkov zaposlenih višjo ali visoko izobrazbo, kar sicer ni tipično za lesarsko panogo. »Podjetje smo ljudje. Danes pa je precej lažje kupiti stroj kot dobiti dobrega sodelavca. Cenimo zavzetost sodelavcev, zato vsako leto izberemo nekaj sodelavcev iz različnih oddelkov in jim omogočimo ogled sejma v Monaku,« poudarja sogovornik in dodaja, da se trudijo ohraniti visoko raven usposobljenih sodelavcev.

    Zaradi zahtevnosti proizvodnega programa ne preseneča, da ima kar 45 odstotkov zaposlenih višjo ali visoko izobrazbo, kar sicer ni tipično za lesarsko panogo. FOTO: Jože Suhadolnik
    Zaradi zahtevnosti proizvodnega programa ne preseneča, da ima kar 45 odstotkov zaposlenih višjo ali visoko izobrazbo, kar sicer ni tipično za lesarsko panogo. FOTO: Jože Suhadolnik
    Zadnjih nekaj let se še intenzivneje povezujejo z izobraževalnimi institucijami ter omogočajo dijakom in študentom praktično usposabljanje v podjetju. Udeležujejo se tudi različnih kadrovskih dogodkov, pri čemer krepijo svojo prepoznavnost. »Letos smo v procesu najrazličnejših načinov usposabljanja izobraževali več kot 20 dijakov in študentov, od tega jih je sedem naših štipendistov. V podjetju želimo povečati sodelovanje z lokalnimi podjetji, s čimer bi še dodatno okrepili svoj položaj na trgu.«

    In katere profile si želijo še zaposliti? Direktor pravi, da potrebujejo vse profile, vezane na lesnopredelovalno industrijo: od mizarjev in rokodelcev do inženirjev, projektantov in projektnih vodij.

    Trajnostna naravnanost

    Kakšne pa so trajnostne strategije, s katerimi lahko dosegajo konkurenčne prednosti? »V podjetju Bobič Yacht Interior smo leta 2024 ob znatni podpori Spirita Slovenija izdelali trajnostno in krožno poslovno strategijo razvoja podjetja za obdobje 2024–2028. Pri tem smo upoštevali ekonomski, družbeni in okoljski vidik, kar se odraža v novih delovnih mestih v lokalnem okolju, pri poslovanju s trajnostno naravnanimi dobavitelji, ustvarjanju zdravih delovnih pogojev, sponzorstvih in donacijah, zmanjševanju porabe naravnih virov, zmanjševanju odpadkov in podobno.«

    Ker je vsak njihov izdelek edinstven, saj je narejen po željah naročnikov, se to kaže v procesnih izboljšavah.
    Ker je vsak njihov izdelek edinstven, saj je narejen po željah naročnikov, se to kaže v procesnih izboljšavah.

    Direktor pravi, da se pri tem osredotočajo na šest ključnih področij: vitki procesi in digitalizacija; agilno projektno vodenje; krožno gospodarjenje; razvoj kadrov; trženje in prodaja ter razvoj novih in izboljšave trajnostnih proizvodov.

    In projekcija za prihodnost

    Ogromno sredstev namenjajo tudi za nakup najsodobnejše strojne in programske opreme, s čimer ohranjajo konkurenčnost na tem področju. FOTO: Jože Suhadolnik
    Ogromno sredstev namenjajo tudi za nakup najsodobnejše strojne in programske opreme, s čimer ohranjajo konkurenčnost na tem področju. FOTO: Jože Suhadolnik
    Kakšno bo po projekciji podjetje čez pet let? »Želimo biti vodilni razvojni partner v jahtni industriji. Poleg tega v prihodnjih petih letih načrtujemo povečanje prihodkov ter produktivnosti za 30 odstotkov. Gotovo bomo dodatno zaposlovali, povečevali kooperacijo in širili poslovanje na nove trge.«

    Predvidevajo, da bodo z digitalizacijo in avtomatizacijo pripomogli k izboljšanju ergonomije delovnih mest, skrajšali delovne procese in posledično zmanjšali emisije ter porabo elektrike in drugih virov energije, je napovedal direktor podjetja Bobič Yacht Interior Jure Tešar.

