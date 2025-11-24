Operate: nov pristop pri upravljanju davčne funkcije

V današnjem hitro spreminjajočem se regulativnem okolju se tudi od davčnih oddelkov, ki običajno delujejo v okviru širše finančno-računovodske službe, vedno bolj pričakuje, da storijo več z manj. Upravljajo skladnost s hitro spreminjajočo se zakonodajo, zmanjšujejo tveganja in zagotavljajo strateške informacije. Tradicionalni modeli zunanjega izvajanja pogosto ne izpolnjujejo teh zahtev, saj primarni cilj ni zgolj zniževanje stroškov. Tu vstopa nov način delovanja, t. i. operate model.

Kaj je operate model na področju davkov

Upravljanje davkov je celovita storitev, ki združuje specializirano davčno strokovno znanje, napredno tehnologijo in prilagodljive modele izvajanja za obvladovanje celotne davčne skladnosti in poročanja v okviru posamezne organizacije ali skupine. Drugače kot tradicionalno zunanje izvajanje, ki je primarno usmerjeno na zmanjšanje stroškov in izvajanje transakcijskih nalog, upravljanje davčne funkcije v obliki modela operate omogoča nenehne izboljšave, avtomatizacijo procesov in boljši strateški vpogled.

Alenka Gorenčič, partnerica v oddelku davkov pri Deloitte Slovenija FOTO: Deloitte

»Podjetja se danes hkrati spopadajo s tremi velikimi izzivi: naraščajočo kompleksnostjo globalnih zakonodajnih okvirov, pomanjkanjem strokovnjakov z naprednimi davčnimi znanji in nujnostjo intenzivne digitalizacije davčnih procesov,« pojasnjuje Alenka Gorenčič, partnerica v oddelku davkov pri Deloitte Slovenija. »Operate model je odgovor na vse tri izzive, saj podjetjem omogoča hitrejšo prilagoditev spremembam, boljšo tehnološko podporo in učinkovitejšo organizacijo dela.«

Za ilustracijo, mednarodna proizvodna korporacija, ki je s pomočjo operate modela centralizirala izvajanje davčnega poročanja v 15 državah, kjer deluje, je znižala pojavnost napak za 30 % in hkrati sprostila notranje vire za izvajanje bolj strateških nalog.

Operate model vključuje izvajanje davčnega poročanja in pripravo davčnih obračunov za področje direktnih in indirektnih davkov ter pripravo obveznih poročil za javno objavo finančnih izkazov. Del procesov ali celoten obseg lahko podjetje prenese na zunanjega strokovnjaka, kar omogoča večjo učinkovitost in boljšo obvladljivost davčnih obveznosti.

Deloitte kot vodilni ponudnik tovrstnih storitev uporablja napredne tehnološke rešitve za centralizacijo in avtomatizacijo postopkov. Njihova platforma Intela zagotavlja pregled nad vsemi fazami poročanja, dostop do arhiva in spremljanje nalog v različnih zakonodajah. Z vključevanjem orodij umetne inteligence Deloitte omogoča natančnejšo analizo tveganj in hitrejše prepoznavanje nepravilnosti.

Tak pristop izboljša davčno skladnost, povečuje agilnost davčnih oddelkov in omogoča dostop do globalne baze strokovnjakov, kar podjetjem zagotavlja kontinuiteto in visoko raven znanja brez potrebe po dodatnem zaposlovanju.

»Ključne prednosti operate modela izvirajo iz celovitega in globalnega pristopa ter iz agilnosti, ki jo podjetja nujno potrebujejo v okolju nenehnih sprememb davčne zakonodaje,« poudarja Alenka Gorenčič, partnerica v oddelku davkov pri Deloitte Slovenija. »To postane posebej pomembno ob uvajanju novih pravil, kot je globalni minimalni davek Pillar II, ki od multinacionalnih skupin zahteva čisto nove ravni poročanja v vseh državah, kjer delujejo.«

Podoben pristop se kaže tudi na področju uvajanja zahtev po izdaji elektronskih računov, ki je aktualen regulatorni trend na področju digitalizacije procesov in obvezne izmenjave podatkov z lokalnimi davčnimi organi. Avtomatizacija in umetna inteligenca povečujeta hitrost izvedbe in natančnost. Seveda se pri uvedbi lahko pokažejo tudi nekatere slabosti, predvsem pri začetnem prehodu, ki zahteva kar nekaj časa, izgubi neposrednega nadzora nad določenimi delovnimi procesi in dodatnih stroških.

Postopek uvedbe modela

Sama uvedba modela je razmeroma kompleksen proces. Gre za strukturirano preoblikovanje, zasnovano tako, da minimizira motnje in zvišuje vrednost. Deloitte običajno sledi štirifaznemu pristopu:

Ocena in postavitev modela Analiza trenutnega stanja: pregled obstoječih davčnih procesov, tehnoloških rešitev, poročevalskih obveznosti in opredelitev področij za izboljšavo.

Prepoznavanje tveganj in vrzeli: osvetli področja regulativne izpostavljenosti, neučinkovitosti in procesov, ki vključujejo ročno obdelavo podatkov.

Postavitev modela: opredelitev želenega operativnega modela, vključno z upravljanjem, integracijo tehnoloških rešitev in potrebnih virov.

Uskladitev vseh deležnikov, ki jih nov model zadeva: pričakuje se skladno delovanje med finančnim, davčnim in informacijskim oddelkom. Prehod in nastavitev Migracija podatkov: prenos zgodovinskih davčnih dokumentov in evidenc na varne platforme (npr. Intela).

Popis procesov: procesi, ki zajemajo celovito poročanje za namene direktnih in tudi indirektnih davkov, morajo biti skrbno popisani.

Vpeljava tehnoloških rešitev: vključitev potrebnih orodij za avtomatizacijo, orodij umetne inteligence z možnostjo pregleda ključnih kazalnikov na enem mestu.

Upravljanje sprememb: komunikacija in izvedba izobraževanja vključenih deležnikov. Izvajanje Dnevno upravljanje: izvajalec modela prevzame odgovornost za pripravo davčnih obračunov, poročanje in spremljanje skladnosti.

Nenehno izboljševanje: sprotno izboljševanje procesnih korakov, ki se ponavljajo, in vgrajevanje sprememb glede na spremembo zakonodaje.

Spremljanje uspešnosti: redno poročanje o ciljnih kazalnikih. Preoblikovanje in prenos Gradnja zmogljivosti: če gre za prenos modela nazaj v organizacijo, se izvede izobraževanje notranjih timov.

Predaja tehnologije z omogočenim dostopom do zgrajenih rešitev in orodij.

Okvir upravljanja: vzpostavi se dolgoročni načrt za upravljanje vzpostavljenih procesov.

V primerjavi s klasičnim zunanjim izvajanjem, ki je pogosto vezano na posamezne transakcije in se počasneje odziva na zakonodajne spremembe, operate model omogoča stalno skladnost in sprotno prilagajanje novim regulativnim zahtevam v vseh zakonodajah, kjer podjetje posluje.

FOTO: Deloitte

Novi operate model je sodoben način organiziranja davčne funkcije, ki presega tradicionalne podporne vloge in prinaša dodatno strateško vrednost. Deloitte Slovenija podjetjem pomaga celovito zasnovati in vzpostaviti operate model, prilagojen njihovemu poslovnemu okolju.

Z mednarodnim omrežjem strokovnjakov, lastnimi tehnološkimi rešitvami, kot je platforma Intela, ter poglobljenim poznavanjem lokalnih in globalnih davčnih zahtev Deloitte organizacijam omogoča hitrejši prehod v digitalizirano, učinkovito in skladno davčno funkcijo. Strankam stoji ob strani od začetne analize do stalnega izvajanja, kar podjetjem zagotavlja zanesljivost, preglednost in dolgoročno optimizacijo celotnega davčnega procesa.

Naročnik oglasne vsebine je Deloitte Slovenija