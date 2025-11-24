  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Operate: nov pristop pri upravljanju davčne funkcije

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    FOTO: Delo UI
    Galerija
    FOTO: Delo UI
    Promo Delo
    24. 11. 2025 | 14:42
    24. 11. 2025 | 14:56
    7:48
    A+A-

    V današnjem hitro spreminjajočem se regulativnem okolju se tudi od davčnih oddelkov, ki običajno delujejo v okviru širše finančno-računovodske službe, vedno bolj pričakuje, da storijo več z manj. Upravljajo skladnost s hitro spreminjajočo se zakonodajo, zmanjšujejo tveganja in zagotavljajo strateške informacije. Tradicionalni modeli zunanjega izvajanja pogosto ne izpolnjujejo teh zahtev, saj primarni cilj ni zgolj zniževanje stroškov. Tu vstopa nov način delovanja, t. i. operate model.

    Kaj je operate model na področju davkov

    Upravljanje davkov je celovita storitev, ki združuje specializirano davčno strokovno znanje, napredno tehnologijo in prilagodljive modele izvajanja za obvladovanje celotne davčne skladnosti in poročanja v okviru posamezne organizacije ali skupine. Drugače kot tradicionalno zunanje izvajanje, ki je primarno usmerjeno na zmanjšanje stroškov in izvajanje transakcijskih nalog, upravljanje davčne funkcije v obliki modela operate omogoča nenehne izboljšave, avtomatizacijo procesov in boljši strateški vpogled.

    Alenka Gorenčič, partnerica v oddelku davkov pri Deloitte Slovenija FOTO: Deloitte
    Alenka Gorenčič, partnerica v oddelku davkov pri Deloitte Slovenija FOTO: Deloitte

    »Podjetja se danes hkrati spopadajo s tremi velikimi izzivi: naraščajočo kompleksnostjo globalnih zakonodajnih okvirov, pomanjkanjem strokovnjakov z naprednimi davčnimi znanji in nujnostjo intenzivne digitalizacije davčnih procesov,« pojasnjuje Alenka Gorenčič, partnerica v oddelku davkov pri Deloitte Slovenija. »Operate model je odgovor na vse tri izzive, saj podjetjem omogoča hitrejšo prilagoditev spremembam, boljšo tehnološko podporo in učinkovitejšo organizacijo dela.«

    Za ilustracijo, mednarodna proizvodna korporacija, ki je s pomočjo operate modela centralizirala izvajanje davčnega poročanja v 15 državah, kjer deluje, je znižala pojavnost napak za 30 % in hkrati sprostila notranje vire za izvajanje bolj strateških nalog.

    Operate model vključuje izvajanje davčnega poročanja in pripravo davčnih obračunov za področje direktnih in indirektnih davkov ter pripravo obveznih poročil za javno objavo finančnih izkazov. Del procesov ali celoten obseg lahko podjetje prenese na zunanjega strokovnjaka, kar omogoča večjo učinkovitost in boljšo obvladljivost davčnih obveznosti.

    Deloitte kot vodilni ponudnik tovrstnih storitev uporablja napredne tehnološke rešitve za centralizacijo in avtomatizacijo postopkov. Njihova platforma Intela zagotavlja pregled nad vsemi fazami poročanja, dostop do arhiva in spremljanje nalog v različnih zakonodajah. Z vključevanjem orodij umetne inteligence Deloitte omogoča natančnejšo analizo tveganj in hitrejše prepoznavanje nepravilnosti.

    Tak pristop izboljša davčno skladnost, povečuje agilnost davčnih oddelkov in omogoča dostop do globalne baze strokovnjakov, kar podjetjem zagotavlja kontinuiteto in visoko raven znanja brez potrebe po dodatnem zaposlovanju.

    »Ključne prednosti operate modela izvirajo iz celovitega in globalnega pristopa ter iz agilnosti, ki jo podjetja nujno potrebujejo v okolju nenehnih sprememb davčne zakonodaje,« poudarja Alenka Gorenčič, partnerica v oddelku davkov pri Deloitte Slovenija. »To postane posebej pomembno ob uvajanju novih pravil, kot je globalni minimalni davek Pillar II, ki od multinacionalnih skupin zahteva čisto nove ravni poročanja v vseh državah, kjer delujejo.«

    Podoben pristop se kaže tudi na področju uvajanja zahtev po izdaji elektronskih računov, ki je aktualen regulatorni trend na področju digitalizacije procesov in obvezne izmenjave podatkov z lokalnimi davčnimi organi. Avtomatizacija in umetna inteligenca povečujeta hitrost izvedbe in natančnost. Seveda se pri uvedbi lahko pokažejo tudi nekatere slabosti, predvsem pri začetnem prehodu, ki zahteva kar nekaj časa, izgubi neposrednega nadzora nad določenimi delovnimi procesi in dodatnih stroških.

    Postopek uvedbe modela

    Sama uvedba modela je razmeroma kompleksen proces. Gre za strukturirano preoblikovanje, zasnovano tako, da minimizira motnje in zvišuje vrednost. Deloitte običajno sledi štirifaznemu pristopu:

    1. Ocena in postavitev modela
      • Analiza trenutnega stanja: pregled obstoječih davčnih procesov, tehnoloških rešitev, poročevalskih obveznosti in opredelitev področij za izboljšavo.
      • Prepoznavanje tveganj in vrzeli: osvetli področja regulativne izpostavljenosti, neučinkovitosti in procesov, ki vključujejo ročno obdelavo podatkov.
      • Postavitev modela: opredelitev želenega operativnega modela, vključno z upravljanjem, integracijo tehnoloških rešitev in potrebnih virov.
      • Uskladitev vseh deležnikov, ki jih nov model zadeva: pričakuje se skladno delovanje med finančnim, davčnim in informacijskim oddelkom.
    2. Prehod in nastavitev
      • Migracija podatkov: prenos zgodovinskih davčnih dokumentov in evidenc na varne platforme (npr. Intela).
      • Popis procesov: procesi, ki zajemajo celovito poročanje za namene direktnih in tudi indirektnih davkov, morajo biti skrbno popisani.
      • Vpeljava tehnoloških rešitev: vključitev potrebnih orodij za avtomatizacijo, orodij umetne inteligence z možnostjo pregleda ključnih kazalnikov na enem mestu.
      • Upravljanje sprememb: komunikacija in izvedba izobraževanja vključenih deležnikov.
    3. Izvajanje
      • Dnevno upravljanje: izvajalec modela prevzame odgovornost za pripravo davčnih obračunov, poročanje in spremljanje skladnosti.
      • Nenehno izboljševanje: sprotno izboljševanje procesnih korakov, ki se ponavljajo, in vgrajevanje sprememb glede na spremembo zakonodaje.
      • Spremljanje uspešnosti: redno poročanje o ciljnih kazalnikih.
    4. Preoblikovanje in prenos
      • Gradnja zmogljivosti: če gre za prenos modela nazaj v organizacijo, se izvede izobraževanje notranjih timov.
      • Predaja tehnologije z omogočenim dostopom do zgrajenih rešitev in orodij.
      • Okvir upravljanja: vzpostavi se dolgoročni načrt za upravljanje vzpostavljenih procesov.

    V primerjavi s klasičnim zunanjim izvajanjem, ki je pogosto vezano na posamezne transakcije in se počasneje odziva na zakonodajne spremembe, operate model omogoča stalno skladnost in sprotno prilagajanje novim regulativnim zahtevam v vseh zakonodajah, kjer podjetje posluje.

    FOTO: Deloitte
    FOTO: Deloitte

    Novi operate model je sodoben način organiziranja davčne funkcije, ki presega tradicionalne podporne vloge in prinaša dodatno strateško vrednost. Deloitte Slovenija podjetjem pomaga celovito zasnovati in vzpostaviti operate model, prilagojen njihovemu poslovnemu okolju.

    Z mednarodnim omrežjem strokovnjakov, lastnimi tehnološkimi rešitvami, kot je platforma Intela, ter poglobljenim poznavanjem lokalnih in globalnih davčnih zahtev Deloitte organizacijam omogoča hitrejši prehod v digitalizirano, učinkovito in skladno davčno funkcijo. Strankam stoji ob strani od začetne analize do stalnega izvajanja, kar podjetjem zagotavlja zanesljivost, preglednost in dolgoročno optimizacijo celotnega davčnega procesa.

    Naročnik oglasne vsebine je Deloitte Slovenija

    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Referendum

    (KOMENTAR) Šibka predvolilna zmaga cerkveno-političnega zavezništva

    Rezultat referenduma je tudi podkrepil napovedi, da bo rezultat parlamentarnih volitev, gledano iz vidika obeh političnih polov, tesen.
    Uroš Esih 24. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več

    Novice  |  Črna kronika
    Glasba

    Umrl eden največjih simbolov reggae glasbe

    Njegova glasba je bila opora in navdih ljudem v težkih časih.
    24. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nesrečen derbi

    Mariborčane zadal nov udarec, za dlje časa so ostali brez najboljšega strelca

    V velikem nogometnem derbiju 16. kola 1. SNL jo je Benjamin Tetteh tako skupil, da bo na bolniški dva do tri mesece.
    24. 11. 2025 | 15:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ameriška administracija

    Tihi zaton Muskovega »ministrstva«

    Britanska tiskovna agencija ugotovila, da urad za kleščenje državnih stroškov ZDA najbrž ne obstaja več.
    24. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    LA še naprej zmaguje, Domen drugi, Nika tretja, Cedevita na vrhu (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 24. 11. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Zaključek cikla sodobnega flamenka

    V Ljubljano prihaja sloviti trobentač Raynald Colom

    Njegov projekt Konstelacije je edinstveno zlitje jazza in ritmične oblike flamenka bulería oziroma srečanje sodobne glasbe in groova.
    24. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Idealna rešitev vendarle obstaja

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več

