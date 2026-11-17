Na trgu so manj kot deset let, ustvarjajo pa že več kot sto milijonov evrov prihodkov, 23 milijonov evrov čistega dobička in pol milijona evrov dodane vrednosti na zaposlenega. A ti poslovni rezultati ponudnika rešitev v energetiki NGEN so že lanski sneg, saj jih bodo letos še presegli. Tudi zahvaljujoč letošnjim 140 milijonom evrov vlaganj. »Te investicije letos delamo na Baltiku, v Romuniji, na Poljskem, Portugalskem, v Nemčiji in Avstriji. NGEN je zraslo v mednarodno podjetje, ki ima po svetu okoli 220 zaposlenih, od tega v Sloveniji, kjer je sedež družbe, okoli sto,« je povedal direktor in soustanovitelj Roman Bernard. Podjetje je nastalo leta 2018, le malo po tem, ko je evropska regulativa omogočila energetiko kot tržno dejavnost. V tem je Bernard videl priložnost in tako je nastal ...