Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

Elektroenergetsko omrežje se zaradi sončnih elektrarn, električnih vozil, toplotnih črpalk in hranilnikov spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Uršula Krisper iz Elektra Ljubljana pojasnjuje, zakaj distribucijska podjetja evropske razvojne projekte uporabljajo predvsem kot preskusni prostor, za preverjanje novih orodij, napovedovanje obremenitev, razvoj prožnosti in boljše vključevanje uporabnikov v delovanje omrežja.

Kaj je za Elektro Ljubljana glavni namen sodelovanja v evropskih razvojno-raziskovalnih projektih?

V projekte vstopamo premišljeno. Najprej pogledamo pogoje razpisa, zahtevane partnerje in raziskovalna področja, nato pa svojo vlogo opredelimo z vidika operaterja distribucijskega omrežja. Za nas je ključno, da v projektih ne sodelujemo zgolj formalno, temveč da lahko nekaj dejansko preizkusimo. Pogosto gre za tehnologije, ki jih razvijejo partnerji v konzorciju, na primer raziskovalne ustanove ali tehnološka podjetja. Mi jih nato preverimo na svojih podatkih in v realnem distribucijskem okolju. Prednost je dvojna: učimo se od drugih partnerjev, hkrati pa lahko rezultate primerjamo z orodji, ki jih že uporabljamo. Elektro Ljubljana ima na področju obratovanja distribucijskega omrežja zelo razvita operativna orodja, zato nas zanima predvsem, ali lahko nova rešitev izboljša ali nadgradi obstoječe sisteme.

Torej razvojni projekti niso ločeni od vsakodnevnega obratovanja omrežja?

Ne. Njihov smisel je prav v tem, da imajo uporabno vrednost. Če v projektu testiramo določeno orodje, nas zanima, kako se njegovi rezultati ujemajo z našimi obstoječimi sistemi, denimo z ADMS oziroma SCADA rešitvami. Na podlagi primerjav lahko dobimo smernice za nadgradnje. To je za nas zelo pomembno, ker projekti ne smejo ostati zgolj v poročilih. Njihov rezultat mora biti uporaben tudi po zaključku financiranja.

Lahko navedete konkreten primer?

Eden takih projektov je Eclipse. V njegovem okviru smo v sistemu Moj Elektro razvili dodatno funkcionalnost »Več o moji porabi«. Moj Elektro je enotna vstopna točka, prek katere ima uporabnik dostop do podatkov o svoji porabi in proizvodnji električne energije. Z dodatnim orodjem uporabnik ne vidi samo osnovnih podatkov, denimo dnevne ali tedenske porabe, ampak lahko preigrava tudi različne scenarije. Zanima ga lahko, kako bi sprememba dnevne konice vplivala na strošek električne energije in omrežnine. Tako dobi boljši vpogled v lastno rabo elektrike.

Večji izziv bodo visoke moči za tovorni promet, kjer se govori o 350 kilovatih in več, pravi Uršula Krisper. FOTO: Matej Družnik

Dodali smo tudi preprost kalkulator za varčevanje z električno energijo, ki pokaže možne letne prihranke. Ne gre za zelo sofisticirano aplikacijo z napovednimi algoritmi, temveč za razumljivo orodje, namenjeno uporabniku. Pomembno je, da se uporabniki ob tem tudi učijo, kaj pomenijo poraba, moč, konice in drugi podatki, ki so v energetiki pogosto samoumevni, za uporabnika pa ne.

To je povezano tudi s prožnostjo odjema, ki postaja vse pomembnejša. Kako gledate na vlogo uporabnikov?

Pomembno je, da uporabnikov ne obravnavamo samo inženirsko, skozi kilovate in kilovatne ure. Potreben je pristop, usmerjen k uporabniku. Če želimo, da bodo uporabniki sodelovali pri prožnosti, morajo razumeti, kaj se od njih pričakuje in kaj s tem pridobijo. V večini projektov, v katerih sodelujemo, se ukvarjamo prav s prilagodljivostjo odjemalcev, bodisi na strani porabe bodisi na strani proizvodnje. Iz tega lahko operater distribucijskega omrežja razvije nove storitve.

Velik del razprav o omrežju je povezan s sončnimi elektrarnami. Kje se težave najpogosteje pokažejo?

V enem od projektov proučujemo vpliv proizvodnje sončnih elektrarn, predvsem na nizkonapetostnem omrežju. Ugotavljamo, da lahko lokalni viri v določenih razmerah povzročajo previsoke napetosti. To se pogosto dogaja spomladi, ko je proizvodnja sončnih elektrarn zaradi vremenskih razmer in naklona panelov lahko zelo visoka. Če je proizvodnje na posameznem delu nizkonapetostnega omrežja veliko, porabe pa malo, se napetost lahko dvigne nad dovoljene meje.

Pomembno je, da se uporabniki z uporabo orodij v aplikaciji tudi učijo, kaj pomenijo poraba, moč, konice in drugi podatki, ki so v energetiki pogosto samoumevni, za uporabnika pa ne.

Distribucijski operater mora zagotavljati kakovost električne energije. To pomeni, da morajo biti napetost, moč in drugi parametri v predpisanih mejah. Ena od možnosti za obvladovanje takih razmer je kratkotrajno omejevanje oziroma izklop posameznih sončnih elektrarn, da se napetostne razmere vrnejo v dovoljene okvire.

Ali bodo zaradi tega potrebne velike naložbe v omrežje?

Določene naložbe bodo nujne. Govorimo o posodabljanju, krepitvi in gradnji novega omrežja. Vprašanje pa je, kako naložbe čim bolje usmeriti. Tu imajo razvojni projekti pomembno vlogo. Omogočajo nam, da preizkusimo metode, orodja in pristope, preden se odločamo o širši uporabi. Pomembna je tudi izmenjava izkušenj z drugimi evropskimi partnerji.

Pri projektu OpenTunity denimo testiramo orodja, ki sta jih razvila univerza iz Aten in špansko podjetje ETRA. Ta orodja bomo preverili na svojih podatkih in rezultate primerjali z našimi obstoječimi sistemi. Tako lahko ugotovimo, ali je mogoče izboljšati delovanje orodij, ki jih že uporabljamo.

Pri sončnih elektrarnah se pogosto omenja tudi potreba po hranilnikih. Je to po vašem mnenju nujna kombinacija?

Za sodobnega investitorja, tudi za gospodinjstvo, je smiselno razmišljati celovito. Če nekdo postavi sončno elektrarno, je smiselno razmisliti tudi o polnilnici za električno vozilo in hranilniku. Takšna kombinacija omogoča bolj optimalno rabo električne energije. Danes je po mojem mnenju to tudi ekonomsko dostopnejše kot pred leti, ko ekonomika pogosto še ni bila prepričljiva.

Kako električna mobilnost vpliva na omrežje?

Pri električni mobilnosti je ključno upravljanje moči polnjenja. Domače polnilnice imajo lahko sisteme za dinamično omejevanje toka, ki spremljajo obremenitev gospodinjstva in prilagajajo moč polnjenja vozila. Tako preprečijo, da bi uporabnik presegel dopustno moč oziroma da bi izpadle varovalke. Pri javnih hitrih polnilnicah so izzivi drugačni. Polnilnice z močjo 50 ali 150 kilovatov za osebna vozila še niso največji problem, ker so namenjene predvsem potovanjem. Večji izziv bodo visoke moči za tovorni promet, kjer se govori o 350 kilovatih in več.

Zanimiv primer so tudi električni avtobusi v Ljubljani. Pri njih je pomembno, da se polnjenje načrtuje glede na proge, obratovalni režim in razpoložljiv čas, pogosto ponoči. To omogoča boljše vključevanje v omrežje.

V projektih ste preučevali tudi koncept pametne baterije. Kaj to pomeni?

Gre za pristop, pri katerem agregiramo več polnilnic na eni lokaciji. Njihova skupna prožnost se do omrežja obnaša podobno kot baterija. Če je omrežje preobremenjeno, lahko začasno znižamo moč polnjenja. Ko je omrežje manj obremenjeno, lahko polnjenje povečamo. Energije ne odvzamemo uporabniku, temveč jo časovno premaknemo iz enega obdobja v drugo.

V projektu smo dodali še možnost vnaprejšnje rezervacije polnjenja. Če vemo, da bo uporabnik naslednji dan ob določeni uri prišel polnit vozilo, in če poznamo stanje baterije, lahko bolje napovemo obremenitveni profil na lokaciji. To omogoča natančnejše upravljanje polnjenja.

Ali vozila danes že posredujejo dovolj podatkov za takšno upravljanje?

Vozilo ima informacijo o stanju svoje baterije, vendar se ti podatki v praksi večinoma še ne izmenjujejo. Standardi obstajajo, uporaba pa še ni razširjena. Podobno velja za dvosmerno polnjenje: nekatera vozila ga omogočajo, večina pa še ne.

FlexCHASE je zato zanimiv, ker lahko preverimo, kako bi takšen sistem deloval v realnem življenju. Zanima nas, ali lahko takšna prožnost res pomaga omrežju in koliko se je nanjo mogoče zanesti. Za to potrebujemo tudi analitiko in orodja za napovedovanje polnjenja.

Elektro Ljubljana že ponuja eko tarifo na polnilnicah. Kako deluje?

Eko tarifa je vezana na tržne cene električne energije. Če uporabnik v aplikaciji Gremo na elektriko izbere to možnost, se strinja, da se mu lahko v času neugodnih tržnih razmer moč polnjenja zniža. V zameno dobi nižjo ceno za električno energijo, ki jo prejme v vozilo. V eni uri bo morda pretočene manj energije, vendar bo polnjenje cenejše. To je primer, kako je mogoče uporabnika vključiti v prilagajanje porabe.

Kaj pa povezovanje elektrike z ogrevanjem?

S tem se ukvarja projekt SynergyNET. V njem smo skupaj z Energetiko Ljubljana proučevali, kakšni so medsebojni vplivi med daljinsko toploto in elektriko. Prišli smo do ugotovitve, da med daljinskim ogrevanjem in električno energijo v obstoječih razmerah ni izrazitega sinergijskega učinka. Uporabnik, ki ima v bloku daljinsko ogrevanje, ne bo izklopil ogrevanja in ga nadomestil z električnim grelnikom. Takšen prehod v praksi ni realen.

Uporabnik, ki ima v bloku daljinsko ogrevanje, ne bo izklopil ogrevanja in ga nadomestil z električnim grelnikom. FOTO: Matej Družnik

Smo pa sinergijski učinek našli drugje, pri kompresorjih za stisnjen plin za avtobuse na CNG. V Ljubljani sta dve takšni večji napajališči, v Šiški in na Dolgem mostu. Merili smo porabo kompresorjev in preverjali, ali je mogoče njihov odjem za krajši čas prilagoditi. Ker je energija shranjena v obliki stisnjenega plina, je bilo mogoče kompresor za določen čas izklopiti, ne da bi to vplivalo na oskrbo avtobusov. Tako smo dokazali sinergijo med plinskim sistemom in elektroenergetskim omrežjem.

Širši trend je elektrifikacija ogrevanja in drugih rab energije. Je omrežje na to pripravljeno?

Elektrifikacija pomeni, da se vse več objektov in uporabnikov premika z drugih virov energije na elektriko. Pri ogrevanju to pogosto pomeni uporabo toplotnih črpalk. Ta prehod je treba dobro načrtovati. V projektih se zato ukvarjamo tudi z interdisciplinarnostjo: elektrika, toplota, plin, mobilnost in učinkovita raba energije niso več ločeni svetovi. Pri energetskih pregledih večjih objektov se pogosto pokaže, da so možnosti za izboljšave že pri osnovnih sistemih spremljanja rabe energije. Če podatki niso urejeni in jih nihče ne spremlja, sistem ne more pomagati pri odločanju.

Veliko potenciala je tudi pri izrabi odpadne toplote, denimo v toplotnih postajah, strežniških prostorih in drugih objektih, kjer toplota nastaja kot stranski produkt. Vse več investitorjev se tega zaveda; vprašanje je predvsem, kdaj se odločijo za posodobitve.