  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Pisalna miza lahko pripomore, da nam je manj vroče

    Pravilna razporeditev pohištva izboljša učinkovitost kroženja zraka v pisarnah. Ugodna temperatura še ne pomeni tudi kakovostnega zraka.
    Podjetja v prostorih spremljajo predvsem koncentracijo ogljikovega dioksida, temperaturo, relativno vlažnost, prašne delce in hlapne organske spojine (VOC). FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Podjetja v prostorih spremljajo predvsem koncentracijo ogljikovega dioksida, temperaturo, relativno vlažnost, prašne delce in hlapne organske spojine (VOC). FOTO: Blaž Samec/Delo
    Milka Bizovičar
    6. 8. 2026 | 05:30
    8:55
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Uravnavanje dovoda in temperature zraka v pisarnah je velik izziv zaradi različne občutljivosti in potreb zaposlenih, globalno segrevanje pa razmere še poslabšuje. Kot navajajo raziskovalci univerze v Delftu na Nizozemskem, so pregrete pisarne vse bolj del vsakdana zaposlenih, k čemur poleg podnebnih sprememb prispeva tudi izboljšana izolativnost stavb. Večje toplotno udobje pa je med drugim mogoče doseči s pisalnimi mizami.

    Klimatski sistemi lahko zagotavljajo želeno temperaturo, vendar porabijo veliko energije in pomembno prispevajo k obremenitvam električnega omrežja v konicah, še posebej v obdobjih, ko so zunanje temperature visoke. Energijsko varčnejši stropni ventilatorji so za pisarne odprtega tipa lahko obetavna alternativa, trdijo znanstveniki, »saj s povečanjem pretoka zraka pospešujejo oddajanje toplote človeškega telesa in izboljšujejo toplotno ugodje pri višjih notranjih temperaturah. To omogoča zvišanje nastavljenih notranjih temperatur brez zmanjšanja zaznanega udobja, s čimer se zmanjša potreba po energetsko potratnih hladilnih sistemih.«

    image_alt
    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Vendar učinkovitost ventilatorja ni odvisna samo od naprave. Na poti gibanja zraka močno vpliva prostorska razporeditev, vključno s postavitvijo pisalnih miz, pregrad in zaposlenih. »V skupnih pisarniških prostorih, kjer je več ljudi odvisnih od istega vira pretoka zraka, je še posebej pomembno razumeti, kako se zrak porazdeljuje,« poudarjajo.

    Hladi naj se trup, ne gležnji

    S študijo, ki so jo objavili v junijski izdaji revije Zveze evropskih združenj za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, so ovrgli med ljudmi pogosto domnevo, da pohištvo ovira pretok zraka in zmanjšuje njegovo gibanje na območju, kjer se zadržujejo ljudje. Nasprotno, izkaže se, da lahko pisalne mize znatno in ugodno spremenijo vzorce pretoka zraka. Simulacije so namreč pokazale, da v prostorih brez pisalnih miz curek zraka skoncentrirano teče navzdol v širini vetrnice, v stiku s tlemi pa se razprši vodoravno tik nad tlemi. To ustvari gibanje zraka na višini gležnjev, dokaj nizke pa ostajajo hitrosti zraka na višini sedenja, kjer je hlajenje za ljudi v prostoru bolj učinkovito.

    »Če so pod ventilatorjem postavljene mize, se tok zraka ustavi na njihovi površini in se tik nad njo, kar je ravno v višini človekovega trupa, če ta sedi za mizo, razprši na vse strani,« so ugotovili. Meritve gibanja zraka v višini trupa osebe so pokazale, da se njegova hitrost poveča za približno 200 odstotkov v primerjavi s hitrostjo zraka na isti višini, če pisalne mize ni.

    V naslednjem koraku so raziskovalci z eksperimenti ugotavljali, kako spremembe zračnega toka vplivajo na počutje zaposlenih. V prostoru je bilo 28 stopinj Celzija, kar ljudje običajno občutijo kot pretoplo. S povečevanjem hitrosti zraka se je jasno pokazal premik v občutku toplote od rahlo pretoplega do ustreznega, kar »kaže na to, da gibanje zraka učinkovito zmanjšuje občutek toplote pri povišanih temperaturah«.

    Zaposleni, ki delajo v kakovostnem okolju, so praviloma bolj zadovoljni, bolj motivirani in manjkrat odsotni zaradi zdravstvenih težav. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Zaposleni, ki delajo v kakovostnem okolju, so praviloma bolj zadovoljni, bolj motivirani in manjkrat odsotni zaradi zdravstvenih težav. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Ko kaže 28 stopinj

    Meritve so pokazale, da je pri temperaturi 28 stopinj Celzija v prostoru 96 odstotkov ljudi, vključenih v eksperiment, poročalo o ustrezni temperaturi, ko je hitrost zraka na višini stola dosegala v povprečju nekaj manj kot pol metra na sekundo (približno 1,8 km/h – za primerjavo, človek v povprečju hodi s hitrostjo nekaj manj kot 5 km/h), in sicer s skupno porabo moči ventilatorja le 7,2 vata.

    Strategija hlajenja z ventilatorji je učinkovita, povzemajo raziskovalci, na podlagi ugotovitev pa poudarjajo, da višje hitrosti gibanja zraka sicer še zmanjšajo občutek toplote, vendar so zaposleni lokalno poročali o prepihu. Pomembno je najti pravo ravnotežje med hitrostjo gibanja zraka in tveganjem za prepih, ne pa zgolj vklopiti ventilator na najvišjo hitrost, so še opozorili. Z oddaljenostjo od središča ventilatorja hitrost zraka v višini trupa pada, kolikšna je na določenem mestu, pa je mogoče izračunati.

    Študija je narejena na konkretnem primeru in kaže na pomen zgodnjega načrtovanja distribucije zraka v prostoru, oblikovalci lahko definirajo cone intenzivnejšega in umirjenega gibanja zraka, kar omogoča bolj informirano postavljanje miz ter stropnih ventilatorjev.

    Kakovostni zrak element ESG

    Da toplotno ugodje v pisarni še ne pomeni, da je zrak v njej kakovosten, pa opozarjajo tudi v Lunosu Slovenija. »Čeprav se zavedanje o pomenu kakovosti zraka v zaprtih prostorih v zadnjih letih povečuje, tega v večini podjetij še ne spremljajo sistematično. Veliko se jih za meritve odloči, ko se pojavijo konkretne težave, na primer pritožbe zaposlenih, občutek zatohlosti, slabša koncentracija ali težave z obstoječim prezračevalnim sistemom,« pojasnjuje Sandra Ivanovič Maričič, vodja marketinga v Lunosu Slovenija.

    Pomembno je najti pravo ravnotežje med hitrostjo gibanja zraka in tveganjem za prepih, ne pa zgolj vklopiti ventilator na najvišjo hitrost.

    Najnaprednejša podjetja pa kakovost zraka vključujejo v redno spremljanje razmer v delovnem okolju, podobno kot ergonomijo, varnost pri delu in digitalno opremljenost. Obravnavajo jo kot strateško naložbo, s katero se dolgoročno povečata tako zadovoljstvo zaposlenih kot tudi poslovna uspešnost, prepoznavajo jo tudi kot dejavnik pri privabljanju in zadrževanju zaposlenih. V okviru pristopa ESG postaja kakovost delovnega okolja pomemben element družbene odgovornosti podjetij.

    Spremljajo predvsem koncentracijo ogljikovega dioksida, temperaturo, relativno vlažnost, prašne delce (PM2,5 in PM10), hlapne organske spojine (VOC), v nekaterih primerih pa tudi prisotnost drugih specifičnih onesnaževal. Kot dodaja sogovornica, se je treba zavedati, da en sam parameter ne pokaže celotne slike, smiselno je spremljati kombinacijo kazalnikov glede na vrsto prostora in dejavnost. Za primer navaja meritve ogljikovega dioksida v sejnih sobah ali odprtih pisarnah. Prostor je lahko na videz urejen in prijeten, vendar meritve pokažejo, da koncentracija ogljikovega dioksida ​hitro narašča, ko se v njem zbere več ljudi. »Splošno priporočilo je, naj podjetja začnejo ukrepati, ko se vrednosti ogljikovega dioksida ​pogosto približujejo ali presegajo približno 1000 ppm. Pri vrednostih nad 1500 ppm je prezračevanje praviloma nezadostno in je treba preveriti možnosti izboljšav.«

    Številke zgovornejše od občutka

    Sicer pa bi morali biti delodajalci pozorni na ponavljajoče se pripombe zaposlenih, kot na primer, da je v prostoru zatohlo, da se je težko koncentrirati, da so po sestanku popolnoma utrujeni, da jih začne boleti glava proti koncu dneva, da morajo imeti odprta okna tudi, ko je zunaj mrzlo. »Med pogostimi znaki, da je treba ukrepati, so tudi suhe ali razdražene oči, draženje grla, občutek težkega zraka, zaspanost in zmanjšana delovna učinkovitost. Pomembno je, da podjetja takšnih opozoril ne obravnavajo kot subjektivne občutke zaposlenih. Ljudje pogosto prvi zaznajo, da nekaj v prostoru ni optimalno, vendar sta za pravilno ukrepanje potrebna strokovna analiza in merjenje,« pojasnjuje.

    image_alt
    Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

    V praksi se sicer pogosto dogaja, da se na slab zrak v nekem prostoru navadimo in se prilagodimo, tako da po določenem času nanj nismo več pozorni, vendar to ne pomeni, da posledic ni. Te se čutijo v človekovi energiji, koncentraciji in zadovoljstvu. Slabo prezračeni prostori lahko povzročijo utrujenost, slabšo pozornost, glavobole in občutek nelagodja. Pri zaposlenih, ki opravljajo zahtevnejše miselno delo, se lahko to odrazi tudi v zmanjšani sposobnosti odločanja, počasnejšem reševanju problemov in manjši učinkovitosti, navajajo v Lunosu. In še, da je kakovost zraka tudi vprašanje produktivnosti. »Zato je objektivno in preventivno spremljanje kakovosti zraka tako pomembno. Merilni sistemi omogočajo, da podjetje ukrepa na podlagi podatkov in ne šele takrat, ko težave postanejo očitne,« pravi Sandra Ivanovič Maričič.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

    Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Kakovost zraka je pomembni ščit pred sezonskimi okužbami

    Za izmenjavo zraka ni dovolj odpreti eno okno, prezračevanje, ki ne odvaja dovolj vlage, lahko sproži nastanek plesni.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To naj bi bil pravi razlog za umik zahtevka Anamarie Goltes v Kaliforniji

    Po naših informacijah so njeni odvetniki ocenili, da z zahtevkom ne bi uspeli oziroma da bi ga sodišče zaradi vprašanja pristojnosti zavrglo.
    Tanja Jaklič 4. 8. 2026 | 21:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Električna energija

    Za stabilizacijo omrežja so morali zagnati plinsko elektrarno

    Nekoč predraga elektrika je zdaj dobrodošla poleti, ko vsi vključijo klimatske naprave.
    4. 8. 2026 | 13:23
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Katastrofalno dogajanje pri Neptunu

    Triton naj bi poskrbel za uničenje originalnega sistema lun pri Neptunu.
    Saša Senica 5. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vročica na ljubljanski borzi. Vsi bi kupili Luko Koper

    Kdor je leta 2013 v Luko Koper vložil 10.000 evrov, je za svojo pokojnino najbrž že poskrbel.
    Janez Tomažič 5. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Podkast

    Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

    V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
    3. 8. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOSTAVA

    Pošta Slovenije spreminja pravila igre

    Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
    4. 8. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ali vas spremljajo? »Zaenkrat forenzika še nismo klicali«

    Benjamin Lazar in Lucija Starc iz T-2 vsak s svojega področja kažeta, zakaj podjetja danes potrebujejo več kot le protivirusni program.
    5. 8. 2026 | 10:46
    Preberite več

    Več iz teme

    DPZ 2026delovni pogojipodjetja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Človek, ki je bobnal s Frankiejem Yankovicem

    Mark Powers je igral s kraljem polke na ladji, ki je plula po Misisipiju.
    Zdenko Matoz 6. 8. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vremenska napoved

    Živo srebro bo še deveti dan zapored preseglo 35 stopinj

    Rekord so v noči na torek dosegli na Rogli, kjer se živo srebro tudi na 1495 metrih nadmorske višine ponoči ni spustilo pod 21 stopinj Celzija.
    6. 8. 2026 | 06:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Krizno upravljanje: razumeti, napovedati in preprečiti katastrofe

    Evropski sistemi za spremljanje nesreč postajajo vse natančnejši. Evropa se segreva hitreje od globalnega povprečja.
    Nika Vistoropski 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Martinčki in druge kuščarice

    Urban Dajčman se ukvarja predvsem z ekologijo plazilcev, mehanističnim modeliranjem in vplivi podnebnih sprememb na medvrstne odnose.
    Saša Senica 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Kot ženska težavna, kot režiserka še težavnejša

    V Letnem kinu na Krasu cikel filmov priznanih režiserk. Režiserke se podpisujejo pod zgolj četrtino evropske celovečerne filmske produkcije.
    Pia Prezelj 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Krizno upravljanje: razumeti, napovedati in preprečiti katastrofe

    Evropski sistemi za spremljanje nesreč postajajo vse natančnejši. Evropa se segreva hitreje od globalnega povprečja.
    Nika Vistoropski 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Martinčki in druge kuščarice

    Urban Dajčman se ukvarja predvsem z ekologijo plazilcev, mehanističnim modeliranjem in vplivi podnebnih sprememb na medvrstne odnose.
    Saša Senica 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Kot ženska težavna, kot režiserka še težavnejša

    V Letnem kinu na Krasu cikel filmov priznanih režiserk. Režiserke se podpisujejo pod zgolj četrtino evropske celovečerne filmske produkcije.
    Pia Prezelj 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Prednaročila sprejemajo še dva dni

    Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo