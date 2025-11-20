Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

V dinamičnem in pravno kompleksnem sodobnem poslovnem okolju se podjetja, ne glede na svojo velikost ali panogo, nenehno srečujejo z množico tveganj, starimi in novimi. Ta jih naganjajo k zavarovanju odgovornosti. Kar je tudi prav.

Eno izmed najpomembnejših je tveganje civilnopravne odgovornosti do tretjih oseb – strank, dobaviteljev, zaposlenih ali širše javnosti. Proti podjetjem se vlaga vedno več odškodninskih zahtevkov zaradi odgovornosti, saj se vse več posameznikov in podjetij zaveda svojih pravic. Med najpogostejšimi so za zdaj še »klasični« zahtevki, kot so telesne poškodbe in materialna škoda, ki jo pogosto povzročijo zaposleni, ali pa poškodbe zaradi napak pri delu. Zelo pa se – podobno kot višina odškodnin – krepita segmenta proizvajalčeve in poklicne odgovornosti oziroma zahtevki glede škod zaradi napačnih izdelkov ali storitev, na primer, ko naprava z napako povzroči telesno poškodbo uporabnika ali škodo na premoženju oziroma strokovna napaka (na primer napačno svetovanje ali izračun) vodi do premoženjske škode.

A to še ni vse. Novejša in hitro rastoča kategorija poslovnih tveganj je povezana z globalizacijo, digitalizacijo in regulatornimi zahtevami. Sodobna podjetja morajo poleg klasičnih tveganj iz delovnih razmerij upravljati tudi tveganja odgovornosti vodstva in kršitev varstva podatkov. Na sodiščih (in v zavarovalnicah) se tako veča število zahtevkov proti članom poslovodstva ter kazni regulatornih organov in odškodninskih zahtevkov oškodovancev.

Odgovornost (kakršnokoli) velja zavarovati

Zavarovanje odgovornosti podjetij zato pogosto ni več zgolj opcija, temveč postaja bistveni element celovitega upravljanja tveganj in strateškega zagotavljanja dolgoročne stabilnosti poslovanja. »Podjetja se vse bolj zavedajo finančnih posledic, ki jih lahko povzročijo nepredvidljivi dogodki, vendar je to zavedanje po naših ocenah še vedno premajhno oziroma se ne odraža v zavarovanju odgovornosti. Zlasti med mikro in malimi podjetji je delež zavarovanih za odgovornost premajhen. Večja podjetja in tista v dejavnostih z večjim tveganjem (gradbeništvo, zdravstvo, proizvodnja) pa zavarovanje pogosteje vključujejo v svoje osnovne varnostne ukrepe,« pojasnjujejo v največji domači Zavarovalnici Triglav.

In dodajajo: »Podjetjem vseh velikosti priporočamo, naj ob ambicijah o donosnosti podjetja razmišljajo tudi o varnosti in zavarovanju: posla, sebe in zaposlenih. Ugotavljamo namreč, da tudi podjetniki (tako kot fizične osebe) pogosto podcenjujejo nevarnosti, ki so jim izpostavljeni oni oziroma podjetje, ne izberejo ustreznih zavarovalnih kritij ali zavarovalnih vsot ne prilagodijo višini škode, ki jo lahko povzroči določena nevarnost. Pogosto tudi ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti, med njimi tudi škoda, povzročena tretjim osebam.«

Izziv: odgovornost do tretjih oseb

Pri opravljanju in izvajanju svoje poslovne dejavnosti podjetniki vsak dan stopajo v stik z ljudmi. Pri tem se lahko zgodi nenaden in presenetljiv dogodek, ki tretjim osebam morebiti povzroči škodo. Škoda lahko nastane tudi zaradi uporabe izdelkov, ki jih podjetniki proizvajajo, ali pa zaradi strokovne napake pri opravljanju poklica. Ne glede na to, kje in zakaj lahko nastanejo škoda in nepričakovane posledice, je priporočljiv odgovoren poslovni odnos do kupcev, strank in poslovnih partnerjev. Za dodatno finančno varnost lahko podjetja in podjetniki svoje poslovne dejavnosti ustrezno zavarujejo.

Zavarovanja odgovornosti namreč ščitijo zavarovanca pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri izvajanju svoje dejavnosti. Zavarovalnice tipično ponujajo zavarovanje splošne odgovornosti, zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke in zavarovanje poklicne odgovornosti.

Česa podjetja (še) ne vedo ...

Ne glede na velikost ali vrsto poslovanja je primerno zavarovanje lahko odločilno za ohranjanje stabilnosti podjetja v kriznih situacijah. »Zavarovanja ne le da zmanjšujejo finančna tveganja, temveč tudi zagotavljajo miren spanec lastnikom podjetij, saj lahko zavarujejo premoženje, zaposlene in odgovornost podjetja. Zavarovanje odgovornosti za podjetja je vrsta zavarovanja, ki ščiti podjetja pred finančno izgubo zaradi povzročene škode, ki izvira iz dejavnosti podjetja in za katero to odškodninsko odgovarja,« so na naša vprašanja še pojasnili v Zavarovalnici Triglav.

Premoženje podjetja ni ogroženo le zaradi uničenja, poškodovanja imetja podjetja (na primer poplava tovarne, uničenje službenega vozila v prometni nesreči itd.), ampak je ogroženo tudi takrat, ko podjetje povzroči škodo drugemu. Pri opravljanju in izvajanju svoje poslovne dejavnosti podjetniki vsak dan stopajo v stik z ljudmi – strankami, dobavitelji, dostavljavci, tudi zaposlenimi. Pri tem se lahko zgodi nenaden in presenetljiv dogodek – dobavitelju spodrsne v pisarni, pri opravljanju storitve je stranki nastala škoda ali pa se pri delu poškoduje eden izmed zaposlenih itd. Tovrstno škodo morajo podjetja povrniti iz lastnega žepa, kar seveda pomeni zmanjšanje premoženja.

Sodobni poslovni svet zaznamuje tudi vse več lovcev na odškodnine. Zavarovalnice jih že dobro poznajo – in zaustavljajo –, podjetja pa so pogosto še precej naivna in nasedejo na njihove prevare.

Vseh tovrstnih dogodkov podjetniki ne morejo preprečiti, zato lahko njihove finančne posledice ublažijo s sklenitvijo zavarovanja odgovornosti. V določenih primerih je to že predvidel zakonodajalec, saj so zavarovanja za nekatere poklice obvezna (na primer odvetniki, notarji, zdravniki …). Pri tem gre za zaščito premoženja podjetja kot morebitnega povzročitelja škode in hkrati zaščito potencialnih oškodovancev.

V Zavarovalnici Triglav so se, kot pravijo, želeli še bolj približati podjetnikom glede zavarovanj za različna tveganja, zato so jim omogočili združitev različnih zavarovanj na eno polico, kar prinaša več preglednosti in manj administracije. »Enotna polica za zavarovanje premoženja podjetnikov vključuje osem ključnih vrst zavarovanj, med njimi splošno odgovornost, požarno, strojelomno in vlomsko zavarovanje, obratovalni zastoj, zavarovanje stekla in elektronske opreme. Več zavarovanj pa prinaša tudi nižjo premijo, saj s tako imenovanim Triglav podjetniškim kompletom prihranijo tudi do 25 odstotkov.«

Zlata vredna pravna zaščita

Sodobni poslovni svet zaznamuje tudi vse več lovcev na odškodnine. Zavarovalnice jih že dobro poznajo – in zaustavljajo –, podjetja pa so pogosto še precej naivna in nasedejo na njihove prevare. Dobra novica za zavarovane: zavarovanja odgovornosti poleg povrnitve povzročene škode zagotavljajo tudi pravno zaščito pred neupravičenimi in pretiranimi zahtevki. Brez zavarovanja bi moralo podjetje stroške, kot so stroški za obrambo pred neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki, zunajsodni ali sodni stroški oškodovanca in podobno, poravnati samo.

Zavarovanje odgovornosti podjetij je danes instrument sodobnega upravljanja tveganj. Analiza različnih oblik kritij jasno kaže, da mora vsako podjetje skrbno prepoznati in zavarovati svoja specifična tveganja. V okolju, kjer lahko že ena sama napaka povzroči obsežne finančne posledice in/ali izgubo ugleda, je pravilen izbor zavarovanja odgovornosti strateška naložba v dolgoročno preživetje in rast. Podjetja in podjetniki morajo poslovni odgovornosti zato nameniti bistveno več pozornosti – predvsem pa poskrbeti za premik od zgolj formalnega izpolnjevanja zakonskih zahtev k proaktivnemu upravljanju tveganj. S pravilno izbiro kritij podjetje ne samo ščiti svoje premoženje, ampak tudi gradi kredibilnost in zaupanje pri vseh deležnikih.