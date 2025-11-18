Podjetje RIKO – strateški partner za trajnostno energetsko prihodnost

RIKOVI vrhunsko usposobljeni strokovnjaki razvijajo in izvajajo projekte na področju hidro- in termoenergetike, energetske infrastrukture in obnovljivih virov – od kotlovnic in toplarn do hidroelektrarn, transformatorskih postaj, baterijskih hranilnikov in sončnih elektrarn.

Med najvidnejšimi projekti izstopa hidroelektrarna Brežice, del verige hidroelektrarn na spodnji Savi, ki velja za enega največjih energetskih dosežkov v Sloveniji. V mednarodnem prostoru ugled podjetja RIKO potrjuje hidroelektrarna Sveta Petka v Severni Makedoniji z največjim jezom v širši regiji, pomemben mejnik pa sta tudi sončna elektrarna pri HE Brežice, ki povezuje obnovljive vire z obstoječo infrastrukturo, ter baterijski hranilnik NEDO, ki prinaša nove standarde v upravljanju električne energije in stabilnosti omrežja. S sončnimi elektrarnami so opremili tudi Luko Koper. V Ljubljani so v podjetju RIKO z gradnjo dveh novih in rekonstrukcijo enega obstoječega vročevodnega kotla pripomogli k zanesljivi oskrbi toplote za Ljubljano z okolico. RIKO gradi tudi malo hidroelektrarno Pesnica, sončne elektrarne Prapretno 2 in 3 z baterijskim hranilnikom.

Baterijski hranilnik NEDO FOTO: Riko

Podpisuje se tudi pod sanacijo pregrade Vogršček, ki je ključna za upravljanje vodnih virov in namakalnih sistemov. RIKO vodi gradnjo odlagališča NSRAO Vrbina v Krškem, pri katerem sodeluje s partnerji, sam projekt pa je pomemben tudi za jedrsko energetiko.

Umetna inteligenca kot gibalo napredka

Eden od pomembnih korakov v razvoju podjetja RIKO je vključevanje umetne inteligence (UI) v procese načrtovanja in upravljanja projektov. Z lastnim orodjem UI podjetje optimizira porabo virov, izboljšuje natančnost analiz in pospešuje sprejemanje odločitev. UI danes podpira tudi strateško načrtovanje, saj omogoča zanesljivejše napovedi in simulacije prihodnjih potreb energetskih sistemov. Tako RIKO povezuje inženirsko znanje z digitalnimi tehnologijami, kar podjetju omogoča večjo agilnost in odzivnost na hitro spreminjajoče se tržne in okoljske razmere.

Trajnost kot razvojna priložnost

Janez Škrabec, direktor podjetja RIKO: »Z našimi projekti zagotavljamo zanesljivo, trajnostno in učinkovito oskrbo z energijo.« FOTO: Jože Suhadolnik

»Z našimi projekti zagotavljamo zanesljivo, trajnostno in učinkovito oskrbo z energijo. Gradimo nove in obnavljamo obstoječe energetske objekte, pri čemer dosledno sledimo najnovejšim standardom in okoljevarstvenim zahtevam,« poudarja Janez Škrabec, direktor podjetja RIKO, ter dodaja: »Razvijamo in uvajamo standarde, ki združujejo tehnološki napredek, optimizacijo energetske učinkovitosti in trajnostno okoljsko odgovornost.«

Sončne elektrare Luka Koper FOTO: Peter Kleva

Prispevek k zeleni preobrazbi

Projekti, ki jih izvajajo v podjetju RIKO, neposredno prispevajo k uresničevanju podnebnih ciljev Slovenije in Evropske unije. Z naprednimi rešitvami, ki vključujejo tudi umetno inteligenco, RIKO zmanjšuje emisije CO₂, krepi konkurenčnost gospodarstva in ustvarja temelje za energetske sisteme prihodnosti. Podjetje tako ne gradi le objektov, temveč soustvarja energetsko strategijo prihodnosti – povezano, digitalizirano in usmerjeno v trajnost.

Naročnik oglasne vsebine je RIKO