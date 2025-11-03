Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

Tudi letos bo družba Delo mediji, že devetič zapored, v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, tokrat z naslovom Razvojni in tržni modeli za podjetja prihodnosti, podelila prestižne kipce na gala dogodku 27. novembra na Brdu pri Kranju.

Že drugo leto zapored pozornost namenjamo ne samo malim in srednjim podjetjem (MSP), ampak tudi velikim. Na prireditvi bomo predstavili pet nominirancev v kategoriji MSP ter tri v kategoriji velikih podjetij. Zmagovalca v vsaki od kategorij bo izbrala strokovna komisija, ki ji predseduje Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela, v njej pa so še zaslužni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Dušan Mramor, predstavnik ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, predstavnica generalnega pokrovitelja Generali Investments Marija Pregelj, predstavnika lanskih Delovih podjetniških zvezd v obeh kategorijah ter predstavniki uredništva.

Danes se začenja še glasovanje bralcev Dela in obiskovalcev spletne strani delo.si. Svoj glas lahko oddate s klikom na to povezavo, do vključno 9. novembra. Zmagovalca med podjetji po izboru bralcev v vsaki izmed kategorij bosta prejela manjši zvezdni kipec.

Članki o nominiranih podjetjih so po abecednem vrstnem redu zbrani spodaj, v okvirčku. Do njih lahko doatopate s klikom na posamezno podjetje, ali pa prek spletne strani https://www.delo.si/delov-poslovni-center/podjetniske-zvezde.

Nominirana podjetja smo izbrali na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Za lažjo izbiro smo pripravili kratke predstavitve nominirancev po abecednem vrstnem redu.

Dosedanje Delove podjetniške zvezde

Lani je v kategoriji velikih podjetij to postalo podjetje Kolektor Etra, v kategoriji MSP pa podjetje Duol. Pred tem so zvezdnate kipce prejela naslednja podjetja: leta 2023 podjetje RLS iz Komende, leta 2022 podjetje Zebra BI iz Ljubljane, leta 2021 podjetje XLAB iz Ljubljane, leta 2020 podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 podjetje Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 podjetje Polycom iz Škofje Loke in leta 2017 trboveljsko podjetje Dewesoft.

Naši bralci ste lani za svoje zvezde v kategoriji velikih podjetij izbrali podjetje Intersocks, med MSP pa podjetje Skitti. Leta 2023 so bralci za svojo zvezdo izbrali podjetje Roto, leta 2022 podjetje Kronoterm, leta 2021 podjetje Adria Dom, leta 2020 podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea, leta 2018 podjetje Vasco in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.