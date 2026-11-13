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    Podjetniške zvezde

    Polycom: Z največjim poslom v zgodovini vstopajo v novo poglavje

    Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2018 je Delova zvezda postalo podjetje Polycom.
    Podjetje ostaja močno v avtomobilskem sektorju, profilira pa se še v segmentu meteringa ter v programu medicinskih pripomočkov, pojasnjuje Miha Tušek. FOTO: Matevž Paternoster
    Galerija
    Podjetje ostaja močno v avtomobilskem sektorju, profilira pa se še v segmentu meteringa ter v programu medicinskih pripomočkov, pojasnjuje Miha Tušek. FOTO: Matevž Paternoster
    Milka Bizovičar
    13. 11. 2026 | 10:30
    5:29
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    Leta 2018, ko je Polycom iz Poljan nad Škofjo Loko postal Delova podjetniška zvezda, se je podjetje ravno preselilo v sodobno tovarno, takrat učni primer digitalizirane tovarne z več kot stotimi proizvodnimi stroji in 70 roboti.

    To je bila po besedah direktorja Mihe Tuška do takrat največja investicija, ki je po eni strani omogočila, da je podjetje zadihalo s polnimi pljuči, na drugi strani pa je zadolženost, ki jo je investicija prinesla, družbo z 220 zaposlenimi spodbujala k rasti. Cilj je bil, da čim prej povrnejo najete kredite.

    Razmere v avtomobilski industriji, iz katere še danes prihaja največ kupcev, so jim bile naklonjene in so uspešno pridobivali posle z velikimi serijami ter rasli. »Ampak s poslom vedno prihajajo tudi tveganja. Najprej smo se v času pandemije soočili z velikimi podražitvami in pomanjkanjem materialov, sledila je energetska kriza, zadnja leta pa se dogajajo tudi velike spremembe v avtomobilski industriji,« je povzel Tušek.

    Podjetje ves čas spretno preskakuje ovire, se prilagaja in predvsem išče rešitve ter nove priložnosti za povečevanje odpornosti s širitvijo portfelja kupcev tudi zunaj avtomobilske industrije, znotraj nje pa čedalje bolj tudi v električno mobilnost.

    Solastnika Polycoma Iztok (levo, s kipcem) in Igor Stanonik s partnerkama po prejemu priznanja Delova podjetniška zvezda 2018. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Solastnika Polycoma Iztok (levo, s kipcem) in Igor Stanonik s partnerkama po prejemu priznanja Delova podjetniška zvezda 2018. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Naredili so tudi korak naprej pri nudenju podpore kupcem – danes se ne ukvarjajo več samo z razvojem procesov, ampak z njimi sodelujejo že prej, pri razvoju dizajna izdelka, torej kot razvojni dobavitelj večjim kupcem. To je tudi eden od razlogov, da so v zdaj že skoraj 300-članskem kolektivu v osmih letih od prejetja naziva Delova podjetniška zvezda povečali dodano vrednost na zaposlenega od za tretjino, na več kot 63.300 evrov.

    Vrednost novega informacijskega sistema

    Po eni strani se je usmerjenost na pospešeno razdolževanje in s tem v rast takoj po investiciji pokazala kot prava, saj je to v dinamičnem pokovidnem obdobju zagotavljalo stabilnejše poslovanje. Manj pa so se posvečali tudi čiščenju portfelja. »Zelo velika prelomnica za Polycom je bila lanskoletna dokončna uveljavitev novega informacijskega sistema, ki nam je med drugim dal zelo dober pregled nad poslovanjem in profitabilnostjo izdelkov,« je dejal, da so ocene imeli že prej, številke pa so dale dejansko sliko.

    To je bila osnova za ukrepanje. Medtem ko določeni produkti, ki so jih razvili že pred leti, še vedno veljajo za vrhunsko rešitev na globalni ravni, nekateri, ki so bili v preteklosti za podjetje dobičkonosni, ne prinašajo več želenih rezultatov in počasi izginjajo iz serijske proizvodnje. Zaradi sprememb v avtomobilski industriji ter spreminjanja poslovnih modelov in cenovne politike ključnih evropskih proizvajalcev vozil so se karte na trgu v dveh letih popolnoma premešale, pravi sogovornik.

    Na poti do velikega podjetja

    Prihodnje leto bo v tem smislu nov mejnik, v portfelju bodo ohranili predvsem izdelke z visoko dodano vrednostjo ter ga s takšnimi projekti tudi širili. V Polycomu odpirajo novo poglavje, v katerem bodo po pričakovanjih prešli med velika podjetja, začeli presegati 50 milijonov evrov prihodkov od prodaje letno – leta 2019 so jih imeli nekaj manj jot 36 milijonov evrov.

    Nedavno so sklenili največji posel v zgodovini podjetja, ki jim prinaša tektonske spremembe. »Projekt s področja električne mobilnosti nam odpira vrata v razmeroma nov segment hibridnih izdelkov, ki se zdaj v svetu zelo hitro razvija in raste. Zajahali smo konja in zdaj ga moramo ukrotiti,« je bil slikovit in pojasnil, da je prvi korak razvoj poslovnega modela za ta segment.

    Pri tem stavi na zaposlene, na njihovo agilnost, in posebej na zelo dobro tehnično ekipo, brez katere danes ni več posla. »Samo razvoj nas lahko pelje naprej, k bolj zahtevnim produktom,« je dejal in opozoril na pomanjkanje inženirskih kadrov v Evropi. Če takšen kader imaš, si zanimiv za kupce, ki so sicer zdaj pozorni tudi na kreditno izpostavljenost svojih partnerjev, da so tudi sami sposobni soinvestirati v projekte.

    Nove tehnologije

    Podjetje je sicer zdaj še bolj opremljeno z roboti, postopkom brizganja pa so dodali še nove tehnologije, ki omogočajo izdelavo produktov z višjo dodano vrednostjo. Uporabljajo tehnologije lepljenja, tiskanja, varjenja, izvajajo merjenja preboja, tesnosti …

    Kot pravi Miha Tušek, podjetje ostaja močno v avtomobilskem sektorju, profilira pa se še v segmentu meteringa ter v programu medicinskih pripomočkov. Izdelujejo različna ohišja za medicinske pripomočke, pri katerih se zahteva večja čistost. Ta segment se dopolnjuje s segmentom hibridnih izdelkov za avtomobilsko industrijo, ki prav tako zahteva čistejšo proizvodnjo, za potrebe česar bodo dodatno opremili del prostorov v proizvodnji.

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