Pomoč podjetjem za energetsko prenovo stavb

Za podjetja bo Eko sklad prek finančnega instrumenta SID banke zagotavljal kombinacijo posojil in nepovratnih sredstev za celovito energetsko prenovo stavb. Finančni instrument Posojila za postopno celovito energetsko prenovo stavb za poslovne subjekte v kombinaciji z nepovratno podporo je del Holdinškega sklada SID banke za obdobje 2021–2027.

Za področje energetske učinkovitosti je v Holdinškem skladu predvidenih 17 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki jim finančni posrednik doda še svoja sredstva, tako da bo skupaj na voljo skoraj 22 milijonov evrov, pojasnjujejo v SID banki.

In dodajajo, da bo skupaj s sredstvi finančnega posrednika tako na voljo predvidoma dobrih 14 milijonov evrov za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija in skoraj osem milijonov evrov za kohezijsko regijo zahodna Slovenija.

Holdinški sklad v celoti obsega 190 milijonov evrov kohezijskih sredstev, skupaj s sredstvi finančnih posrednikov pa skoraj 280 milijonov evrov.

»Ob tem novem finančnem instrumentu je na voljo še nekaj sredstev iz finančne perspektive 2014–2020, ki jih nudi SID banka in izvirajo iz odplačil kreditov za energetsko učinkovitost stavb javnega sektorja. Tudi ta so namenjena nadaljnjemu financiranju ukrepov energetske prenove stavb javnega sektorja,« še dodajajo v SID banki.

Javni poziv predvidoma oktobra

Na vprašanje, kdaj bodo lahko podjetja oddala prve vloge in kdaj lahko pričakujejo prve odobritve, pa odgovarjajo, da je finančni instrument v fazi operacionalizacije.

»Eko sklad bo kot finančni posrednik instrument izvajal prek javnega poziva, ki bo predvidoma objavljen v oktobru, pri čemer bo podjetjem na voljo ugodno posojilo v kombinaciji z nepovratno podporo v obliki delnega odpisa glavnice. Instrument bo sicer podrobneje predstavljen tudi na strokovnem dogodku SID banke, Eko sklada in Centra za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan 30. septembra, kjer bo poudarek prav na pogojih financiranja in pripravi projektov energetskih prenov.«

In za koga je zasnovan instrument? V SID banki pojasnjujejo, da za poslovne subjekte, ki izvajajo postopno celovito energetsko prenovo stavb, podrobni pogoji upravičenosti pa bodo določeni v javnem pozivu Eko sklada.

Novi instrument je namenjen poslovnim subjektom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, pri čemer morajo biti ti lastniki ali solastniki stavbe ali njenih delov, na/v katerih se izvajajo ukrepi postopne celovite energetske prenove.

Finančni pogoji

Instrument bo kombinacija ugodnega posojila in nepovratne podpore v obliki možnega delnega odpisa glavnice kredita. Financiranje bo sestavljeno iz sredstev evropske kohezijske politike oziroma ESRR ter sredstev Eko sklada. »Podpore bodo dodeljene skladno s pravili državnih pomoči oziroma pravilom de minimis. Minimalni znesek kredita bo 100.000 evrov in z maksimalno ročnostjo do 15 let z vključenim moratorijem.«

In kaj vse bo moral projekt izpolniti? Kot še pojasnjujejo v SID banki, je namen finančnega instrumenta financiranje postopne celovite energetske prenove stavb poslovnih subjektov, kjer se izvaja gospodarska dejavnost. Naložba mora izboljšati energijsko učinkovitost stavbe v primeru prenove obstoječih stavb za vsaj 20 odstotkov v primerjavi s stanjem pred naložbo.

In še cilji

Na vprašanje, kakšne konkretne rezultate pričakujejo in kako se jih bo preverjalo, pa pojasnjujejo, da cilj instrumenta ni zgolj zagotoviti ugodnejši vir financiranja, temveč doseči merljive učinke na področju energetske učinkovitosti in razogljičenja stavbnega fonda poslovnih subjektov.

»Za finančni instrument so v dokumentaciji Holdinškega sklada določeni naslednji ciljni rezultati: 46.401 kvadratni meter prenovljene neto tlorisne površine stavb poslovnih subjektov, zmanjšanje letne porabe primarne energije za 4183 MWh in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 827 ton ekvivalenta CO₂ na leto.«

Kot še dodajajo, je prav merljivost rezultatov pomemben element modela finančnih instrumentov evropske kohezijske politike. »SID banka kot upravljavka Holdinškega sklada skrbi za spremljanje izvajanja in poročanje o doseženih učinkih, instrument pa bo neposredno izvajal Eko sklad kot finančni posrednik,« sklenejo.