  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Posodobitve standardov ISO: kaj prinašajo nadgradnje sistemov

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Prenova ISO standardov bo odražala spremembe v poslovnem okolju zadnjega desetletja. FOTO: Getty Images
    Galerija
    Prenova ISO standardov bo odražala spremembe v poslovnem okolju zadnjega desetletja. FOTO: Getty Images
    Promo Delo
    15. 12. 2025 | 09:23
    5:19
    A+A-

    Standardi ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti, ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem ter ISO 45001 za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu so pred prenovo, ki bo odražala spremembe v poslovnem okolju zadnjega desetletja. Digitalizacija, trajnost, delo na daljavo in podnebne spremembe so teme, ki v organizacije prinašajo nove izzive in zahteve. Na SIQ Ljubljana, ki je pri nas največji akreditiran organ za preverjanje skladnosti, poudarjajo, da se na spremembe velja pravočasno pripraviti.

    Novi datumi izidov: prvi prihodnje leto

    Najprej bo posodobljen standard ISO 14001, katerega izid je načrtovan za marec 2026. Temu bo v drugi polovici istega leta sledil ISO 9001, leto pozneje – v 2027 – pa še standard ISO 45001. Čeprav spremembe ne bodo tako obsežne kot leta 2015, ko sta izšli trenutno veljavni različici ISO 9001 in ISO 14001, bodo podjetjem prinesle pomembne novosti.

    Podnebne spremembe kot obvezna izhodiščna točka

    Vse tri posodobljene standarde bo po novem povezovala zahteva, ki je bila doslej urejena le kot dodatek: organizacije bodo morale poznati in obvladovati vpliv podnebnih sprememb na svoje poslovanje in na delovanje svojih sistemov vodenja.

    Pri tem bo ISO 45001 dopolnjevala še nova specifikacija ISO/PAS 45007, ki se bo osredotočala na tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, ter na ukrepe za njihovo zmanjševanje.

    Skupna značilnost vseh treh standardov bo tudi strukturiran pristop k načrtovanju in spremljanju sprememb.

    ISO 9001: več poudarka voditeljstvu in kulturi kakovosti

    Pri standardu za vodenje kakovosti bo ena ključnih novosti večja vloga najvišjega vodstva. Voditelji bodo morali aktivno ustvarjati kulturo kakovosti in etičnega ravnanja, ne le zagotavljati ustreznih procesov.

    Spremembe bodo tudi na področju upravljanja tveganj in priložnosti, kjer bo po novem poudarjena jasnejša ločitev med obema konceptoma. K boljši razumljivosti standarda naj bi pripomogle dodatne opombe in razširjen dodatek A, ki bo bralcem pomagal pri interpretaciji zahtev.

    ISO 14001: spremembe v ocenjevanju tveganj, življenjskem ciklu in nadzoru nad zunanjimi izvajalci

    Standard za ravnanje z okoljem bo večje spremembe doživel v poglavju 6.1 o obravnavi tveganj in priložnosti. Del zahtev iz točke 6.1.1 se seli v novo samostojno točko »Tveganja in priložnosti«, kar bo organizacijam olajšalo načrtovanje.

    Dodana bo tudi opomba, ki natančneje razlaga pristop življenjskega cikla – koncept, ki je v praksi pogosto izziv. Spremenjena bo tudi točka 8.1, saj se zahteva po nadzoru nad procesi zunanjih izvajalcev širi tudi na nadzor nad nabavljenimi proizvodi in storitvami.

    ISO 45001: največ nejasnosti, a tudi največ pričakovanih sprememb

    Ker je izid standarda ISO 45001 predviden najkasneje, je o spremembah še najmanj gotovosti. Kljub temu osnutki že napovedujejo pomembne premike.

    Organizacije bodo morale v svoj kontekst vključiti raznolikost delavcev – denimo spol, kulturo in starost. To pomeni, da bodo morali biti ukrepi za obvladovanje tveganj prilagojeni različnim skupinam zaposlenih, kar bo za številne delodajalce velik izziv.

    Najobsežnejše spremembe se pričakujejo v poglavju 8, ki obravnava operativno delovanje. Poleg tega bo standard še bolj poudarjal skrb za zdravje zaposlenih, kar odraža globalne trende na področju varnosti in dobrega počutja pri delu.

    SIQ opozarja: bodite pozorni na prehodno obdobje in pravočasno prilagodite svoje procese

    Vsaka nova izdaja standarda prinese obvezno prehodno obdobje, ki traja približno tri leta. To je čas, ko sta veljavni tako stara kot nova različica standarda, organizacije pa morajo v tem obdobju izvesti vse potrebne prilagoditve. Kdor prehoda ne izvede pravočasno, izgubi veljavnost certifikata.

    Zato se podjetjem že zdaj priporoča, da spremljajo razvoj novih različic ter se pravočasno pripravijo na spremembe – ne le zaradi certifikata, temveč tudi zaradi boljše prilagoditve hitro spreminjajočemu se poslovnemu okolju.

    Več informacij na www.siq.si/nase-dejavnosti/certificiranje-organizacij/

    Naročnik oglasne vsebine je SIQ

    Premium
    Nedelo
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovski premiki

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Levica in Vesna se očitno povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom.
    Pija Kapitanovič 14. 12. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Intervencija

    Požar v Sparovi pekarni pogašen, prebivalci naj zaprejo okna

    Po doslej znanih podatkih v požaru nihče ni bil poškodovan. Opozorilo NIJZ: Ne zadržujte se v bližini požara.
    14. 12. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Kdo je herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami razorožil strelca (VIDEO)

    V strelskem napadu je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, še večje število žrtev pa je preprečil herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami napadel strelca.
    14. 12. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več

    Več iz teme

    SIQkakovoststandardizacijacertificiranje
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Hongkong

    Jimmyju Laiju grozi dosmrtna ječa

    Medijski mogotec naj bi skušal strmoglaviti kitajsko vlado.
    15. 12. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mladi španski as

    Pedri v zmago nad Osasuno podrl Messijev rekord, ki je veljal 15 let

    Ob novici so lahko navijači Barcelone še toliko bolj veseli, saj je Pedri pogodbo s klubom januarja letos podaljšal do polovice leta 2030.
    15. 12. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bondi beach

    Napadalca v Avstraliji sta oče in sin, povezana z Islamsko državo

    Policija je leta 2019 enega že preiskovala, a je sklenila, da ne predstavlja nevarnosti. Možakar, ki je razorožil enega od strelcev, se zdravi v bolnišnici.
    15. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Curaçao

    Potniško letalo v Karibih skoraj trčilo v ameriško vojaško letalo

    Prisotnost ameriške vojske v Karibih je vse večja zaradi napetih odnosov med ZDA in Venezuelo.
    15. 12. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Morebitni pok balona UI bi močno bolel predvsem malega človeka

    Krožna ekonomija balona umetne inteligence: največja ameriška podjetja v industriji UI so izvedla vrsto nenavadnih finančnih manevrov.
    Jurij Kristan 15. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bondi beach

    Napadalca v Avstraliji sta oče in sin, povezana z Islamsko državo

    Policija je leta 2019 enega že preiskovala, a je sklenila, da ne predstavlja nevarnosti. Možakar, ki je razorožil enega od strelcev, se zdravi v bolnišnici.
    15. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Curaçao

    Potniško letalo v Karibih skoraj trčilo v ameriško vojaško letalo

    Prisotnost ameriške vojske v Karibih je vse večja zaradi napetih odnosov med ZDA in Venezuelo.
    15. 12. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Morebitni pok balona UI bi močno bolel predvsem malega človeka

    Krožna ekonomija balona umetne inteligence: največja ameriška podjetja v industriji UI so izvedla vrsto nenavadnih finančnih manevrov.
    Jurij Kristan 15. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznovanje

    Skrivnost popolne praznične mize: pravo vino

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Tveganja, ki najbolj ogrožajo digitalni svet

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Orodje, ki bo končno odpravilo birokratske ovire

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo