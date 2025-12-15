Posodobitve standardov ISO: kaj prinašajo nadgradnje sistemov

Standardi ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti, ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem ter ISO 45001 za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu so pred prenovo, ki bo odražala spremembe v poslovnem okolju zadnjega desetletja. Digitalizacija, trajnost, delo na daljavo in podnebne spremembe so teme, ki v organizacije prinašajo nove izzive in zahteve. Na SIQ Ljubljana, ki je pri nas največji akreditiran organ za preverjanje skladnosti, poudarjajo, da se na spremembe velja pravočasno pripraviti.

Novi datumi izidov: prvi prihodnje leto

Najprej bo posodobljen standard ISO 14001, katerega izid je načrtovan za marec 2026. Temu bo v drugi polovici istega leta sledil ISO 9001, leto pozneje – v 2027 – pa še standard ISO 45001. Čeprav spremembe ne bodo tako obsežne kot leta 2015, ko sta izšli trenutno veljavni različici ISO 9001 in ISO 14001, bodo podjetjem prinesle pomembne novosti.

Podnebne spremembe kot obvezna izhodiščna točka

Vse tri posodobljene standarde bo po novem povezovala zahteva, ki je bila doslej urejena le kot dodatek: organizacije bodo morale poznati in obvladovati vpliv podnebnih sprememb na svoje poslovanje in na delovanje svojih sistemov vodenja.

Pri tem bo ISO 45001 dopolnjevala še nova specifikacija ISO/PAS 45007, ki se bo osredotočala na tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, ter na ukrepe za njihovo zmanjševanje.

Skupna značilnost vseh treh standardov bo tudi strukturiran pristop k načrtovanju in spremljanju sprememb.

ISO 9001: več poudarka voditeljstvu in kulturi kakovosti

Pri standardu za vodenje kakovosti bo ena ključnih novosti večja vloga najvišjega vodstva. Voditelji bodo morali aktivno ustvarjati kulturo kakovosti in etičnega ravnanja, ne le zagotavljati ustreznih procesov.

Spremembe bodo tudi na področju upravljanja tveganj in priložnosti, kjer bo po novem poudarjena jasnejša ločitev med obema konceptoma. K boljši razumljivosti standarda naj bi pripomogle dodatne opombe in razširjen dodatek A, ki bo bralcem pomagal pri interpretaciji zahtev.

ISO 14001: spremembe v ocenjevanju tveganj, življenjskem ciklu in nadzoru nad zunanjimi izvajalci

Standard za ravnanje z okoljem bo večje spremembe doživel v poglavju 6.1 o obravnavi tveganj in priložnosti. Del zahtev iz točke 6.1.1 se seli v novo samostojno točko »Tveganja in priložnosti«, kar bo organizacijam olajšalo načrtovanje.

Dodana bo tudi opomba, ki natančneje razlaga pristop življenjskega cikla – koncept, ki je v praksi pogosto izziv. Spremenjena bo tudi točka 8.1, saj se zahteva po nadzoru nad procesi zunanjih izvajalcev širi tudi na nadzor nad nabavljenimi proizvodi in storitvami.

ISO 45001: največ nejasnosti, a tudi največ pričakovanih sprememb

Ker je izid standarda ISO 45001 predviden najkasneje, je o spremembah še najmanj gotovosti. Kljub temu osnutki že napovedujejo pomembne premike.

Organizacije bodo morale v svoj kontekst vključiti raznolikost delavcev – denimo spol, kulturo in starost. To pomeni, da bodo morali biti ukrepi za obvladovanje tveganj prilagojeni različnim skupinam zaposlenih, kar bo za številne delodajalce velik izziv.

Najobsežnejše spremembe se pričakujejo v poglavju 8, ki obravnava operativno delovanje. Poleg tega bo standard še bolj poudarjal skrb za zdravje zaposlenih, kar odraža globalne trende na področju varnosti in dobrega počutja pri delu.

SIQ opozarja: bodite pozorni na prehodno obdobje in pravočasno prilagodite svoje procese

Vsaka nova izdaja standarda prinese obvezno prehodno obdobje, ki traja približno tri leta. To je čas, ko sta veljavni tako stara kot nova različica standarda, organizacije pa morajo v tem obdobju izvesti vse potrebne prilagoditve. Kdor prehoda ne izvede pravočasno, izgubi veljavnost certifikata.

Zato se podjetjem že zdaj priporoča, da spremljajo razvoj novih različic ter se pravočasno pripravijo na spremembe – ne le zaradi certifikata, temveč tudi zaradi boljše prilagoditve hitro spreminjajočemu se poslovnemu okolju.

Več informacij na www.siq.si/nase-dejavnosti/certificiranje-organizacij/

