    Podjetniške zvezde

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Prostovoljno trajnostno poročanje prinaša podjetjem številne koristi, tudi lažji dostop do finančnih virov in konkurenčno prednost pri večjih kupcih, ki od dobaviteljev zahtevajo standarde ESG. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Prostovoljno trajnostno poročanje prinaša podjetjem številne koristi, tudi lažji dostop do finančnih virov in konkurenčno prednost pri večjih kupcih, ki od dobaviteljev zahtevajo standarde ESG. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    23. 10. 2025 | 05:00
    10:08
    A+A-

    Po državi bodo v okviru projekta ESG pospešek pripravili specializirana brezplačna usposabljanja, ki bodo namenjena predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Z njimi bi radi opolnomočili slovenska podjetja z znanji za učinkovito implementacijo prostovoljnega trajnostnega poročanja.

    Komu je namenjen projekt ESG pospešek? Kot so navedli na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Sloveniji, ki si želijo razumeti pomen prostovoljnega trajnostnega poročanja, spoznati aktualne zakonodajne zahteve, vzpostaviti sisteme za zbiranje potrebnih podatkov ter pridobiti znanje in podporo za pripravo prostovoljnega trajnostnega poročila skladno z načeli ESG (okolje, družba, upravljanje).

    Pomembnost trajnostnega poročanja

    Omenjena podjetja bodo z usposabljanji ESG pospešek pridobila osnovna znanja o implementaciji načel ESG v njihovo poslovanje. Obenem bodo dobila usmeritve, kako in katere podatke pridobiti za pripravo prostovoljnega poročila o trajnostnosti.

    »MSP, ki se bodo odločili za prostovoljno poročanje o trajnostnosti, bodo lahko za pripravo poročila pridobili tudi vavčer ESG, ki bo objavljen predvidoma v prvi polovici leta 2026 in ga bo izvajal slovenski podjetniški sklad. Usposabljanja bodo potekala v kombinaciji spletnih in fizičnih izvedb po različnih lokacijah v vseh statističnih regijah. Program zajema štiri module, ki podjetja korak za korakom vodijo od razumevanja pomena trajnosti do priprave trajnostnega poročila in akcijskega načrta. Usposabljanja za MSP bodo potekala od oktobra do konca februarja 2026 v štirih modulih prek spleta (modul 1 in modul 4) in v živo (modul 2 in modul 3) po vseh slovenskih regijah. Prijava na posamezen modul je možna na spletni strani ESG ­pospeška

    image_alt
    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    V večini primerov MSP niso neposredno zavezani trajnostnemu poročanju, vendar se z zahtevami srečujejo posredno, prek dobaviteljskih verig, partnerjev, bank in investitorjev. Kot poudarjajo na ministrstvu za gospodarstvo, prostovoljno trajnostno poročanje prinaša podjetjem številne koristi, tudi lažji dostop do finančnih virov, saj banke in investitorji vse bolj upoštevajo trajnostne vidike poslovanja. Poleg tega prinaša konkurenčno prednost pri večjih kupcih, ki od dobaviteljev zahtevajo standarde ESG; prihranke z uvajanjem praks ESG, na primer z energetsko učinkovitostjo, ter večanje ugleda in zaupanja podjetja med zaposlenimi, kupci in širšo skupnostjo.

    Tudi certifikati

    Podjetje lahko na posamezne module omenjenega brezplačnega usposabljanja pošlje različne zaposlene. Kot pojasnjujejo, bo vsak udeleženec prejel potrdilo o udeležbi za modul, ki ga je uspešno opravil. Če se bo uspešno udeležil vseh štirih modulov, bo prejel certifikat ESG pospeška. Kot dodajajo, projekt ESG pospešek izvajajo v okviru ukrepa Trajnostno poročanje MSP ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki ga slovenski podjetniški sklad izvaja prek gospodarske zbornice s konzorcijskimi partnerji. Sredstva za izvedbo so zagotovljena iz podnebnega sklada. V konzorciju GZS sodelujejo obrtno-podjetniška zbornica (OZS), Infinite Pure Solutions (IPS), Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) ter podjetje Arctur.

    Trajnostna transformacija več kot 150 podjetij

    Ta teden je potekal sklepni dogodek programa Strateške trajnostne in krožne transformacije podjetij, s katerim je 154 podjetij iz različnih panog zaključilo triletni proces celovite preobrazbe poslovanja. Podjetja so, kot poudarjajo v Spiritu Slovenija, razvila nove, trajnostno naravnane poslovne modele, ki vključujejo elemente digitalizacije, partnerskega sodelovanja in prilagodljivosti spremembam trga. »Rezultati se kažejo v inovativnih rešitvah, večjih kompetencah in bolj odpornih, konkurenčnih ter trajnostno naravnanih poslovnih modelih. Izvedenih je bilo 139 projektov, ki prispevajo k ciljem krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Več kot 90 odstotkov podjetij je poročalo o pozitivnih učinkih na okoljskem, ekonomskem in družbenem področju.«

    image_alt
    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Omenjeni program vodi Spirit Slovenija in je ključni nacionalni mehanizem podpore slovenskim podjetjem pri prehodu v trajnostno, zeleno in digitalno gospodarstvo. Kot so zapisali, gre za nadgradnjo dolgoletnih prizadevanj agencije in ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, da bi slovenskim podjetjem omogočili trajnostno preobrazbo poslovanja. Temelje za trajnostno in strateško transformacijo slovenskega gospodarstva gradi Spirit Slovenija od leta 2015. Na agenciji deluje tudi Enotna točka za strateško, trajnostno in krožno transformacijo slovenskega gospodarstva, vzpostavljena je bila tudi Skupnost slovenskih podjetij, ki so že opravila poglobljen proces transformacije poslovanja.

    »Spirit Slovenija in gospodarsko ministrstvo sta iz načrta za odpornost in okrevanje za ta namen zagotovila dobrih 16 milijonov evrov prek javnega razpisa za podporo zagonskim, mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Sredstva so podjetja namenila razvoju trajnostnih strategij in izvedbi projektov, ki prinašajo inovacije v procese, organizacijo in tehnologijo.«

    Pomembni premiki

    V okviru programa so podjetja dosegla pomemben premik v razumevanju krožne transformacije – od osredotočanja na izdelke k celovitemu organizacijskemu pristopu, ki vključuje procese, kompetence, dobavne verige in odnose z lokalnim okoljem. »Podjetja, ki so zaključila proces, so dokazala, da razumejo pomen trajnostne naravnanosti in si želijo aktivno soustvarjati prihodnost slovenskega gospodarstva. Njihovi rezultati kažejo, da trajnostne in strateške odločitve niso trend, temveč so temelj konkurenčnosti prihodnosti,« je na sklepnem dogodku poudarila Tamara Zajec Balažič, direktorica Spirita Slovenija, in dodala, da strateška transformacija ni sprint, temveč je maraton.

    Na sklepnem dogodku je Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar za okolje in sopredsednik Mednarodnega panela za vire (IRP UNEP), predstavil aktualne izzive in priložnosti krožnega gospodarstva. Opozoril je, da človeštvo že presega sedem od devetih planetarnih meja, kar kaže na resno neravnovesje med človekom in naravo.

    image_alt
    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    »Prihodnost ne more biti drugačna kot zelena in pravična. Sedanje gospodarstvo, usmerjeno v kvantitativno rast na račun prihodnjih generacij, je moralno vprašljivo,« je dejal. Potočnik vidi ključ do sprememb v etični in ekološko vzdržni rabi naravnih virov ter uravnoteženju tržnih signalov in zakonodajnih ukrepov, zlasti davčne politike. Po njegovem trajnost ni v nasprotju s konkurenčnostjo, a podjetja potrebujejo stabilno okolje in jasne politične usmeritve. Za uspešen prehod v krožno gospodarstvo je, kot pravi, ključno vključevanje malih in srednje velikih podjetij prek mrež, spodbud in partnerskih iniciativ.

    Nova storitev v podporo podjetnikom

    Podjetniki se lahko do 27. novembra prijavijo na razpis javne agencije Spirit Slovenija za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja prek podpornih institucij 2026–2029, v okviru katerega je na voljo 13,8 milijona evrov. Namen razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo zagotavljalo brezplačne podporne storitve ciljnim skupinam uporabnikov.

    Prek razpisa bo zagotovljeno podporno okolje, ki bo na celotnem ozemlju države izvajalo brezplačne podporne storitve za vse potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednje velika podjetja, vključno s socialnimi podjetji v vseh razvojnih fazah.

    »Te storitve bodo prispevale h krepitvi podjetniškega potenciala, pospeševanju ustanavljanja novih podjetij, povečevanju števila in stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij ter premagovanju ovir na podjetniški poti,« so sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki je za izvedbo razpisa odobrilo 9,1 milijona evropskih sredstev. Kot so dodali, s pomočjo evropskih sredstev tako krepijo podjetniški potencial, pospešujejo ustanavljanje novih podjetij, vključno s socialnimi, povečujejo stopnjo preživetja novoustanovljenih podjetij in pomagajo podjetnikom pri premagovanju ovir na podjetniški poti.

    Na razpis se lahko prijavijo regijski konzorciji, ki so sestavljeni iz podpornih institucij Spot Svetovanje in inkubatorjev. Ti bodo izvajali storitve podpornega okolja v vseh statističnih regijah. Vlogi morajo prijavitelji predložiti program dela za celotno obdobje 2026–2029 ter letni akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev in aktivnosti za leto 2026. Nato bodo do začetka novembra vsako leto predložili letni akcijski načrt za naslednje leto.

    Za vzhodno kohezijsko regijo je predvidenih osem milijonov evrov, za zahodno pa 5,8 milijona evrov. Skupno je za prihodnje leto predvidenih 2,4 milijona, za leti 2027 in 2028 po 3,6 milijona ter za leto 2029 4,2 milijona evrov.

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolumna

    Sedem minut resničnosti: rop v Louvru razkril, da je Hollywood lagal

    Najbolj dragocenega kosa, diamanta Regent, ocenjenega na 60 milijonov evrov, se roparji niso niti dotaknili.
    Simon Popek 22. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gospodarstvo  |  Novice
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Magazin  |  Zanimivosti
    DPZ 2025podjetjatrajnostno poročanjespodbude

    Novice  |  Slovenija
    Fajonova na obisku

    Peršman: na Dunaju bo znano, kaj je komisija ugotovila glede racije

    Po poročanju avstrijskega časnika Der Standard naj bi komisija, ki jo vodi Mathias Vogl, ugotovila, da je bila operacija neutemeljena in je ne bi smeli izvesti.
    23. 10. 2025 | 07:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zbiralec jeklenih konjičkov

    Erling Haaland se je obdaril, za Lamborginija je odštel dnevni plači

    Norveški nogometni zvezdnik si je za odličen porvi del sezone privoščil »okrepitev« v 12 milijonov evrov vredni zbirki razkošnih in športnih avtomobilov.
    23. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Portokalopita – kolač iz vlečenega testa, ki navduši s sočnostjo

    Sočna grška portokalopita – kolač iz vlečenega testa, grškega jogurta in pomarančnega sirupa. Enostaven recept, ki zadiši po soncu!
    Odprta kuhinja 23. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZRS Koper

    Gibanje ohranja ljudi samostojne tudi v starosti

    Kako se spoprijeti s težavami sedeče družbe, so ugotavljali tudi na nedavnem mednarodnem kongresu Človek v gibanju.
    23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Poljubiti svoje duhove v slovo

    Domača metalska zasedbo Hei'An bo na dveh koncertih predstavila drugi album Kiss Our Ghosts Goodbye.
    Zdenko Matoz 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Portokalopita – kolač iz vlečenega testa, ki navduši s sočnostjo

    Sočna grška portokalopita – kolač iz vlečenega testa, grškega jogurta in pomarančnega sirupa. Enostaven recept, ki zadiši po soncu!
    Odprta kuhinja 23. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZRS Koper

    Gibanje ohranja ljudi samostojne tudi v starosti

    Kako se spoprijeti s težavami sedeče družbe, so ugotavljali tudi na nedavnem mednarodnem kongresu Človek v gibanju.
    23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Poljubiti svoje duhove v slovo

    Domača metalska zasedbo Hei'An bo na dveh koncertih predstavila drugi album Kiss Our Ghosts Goodbye.
    Zdenko Matoz 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
