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    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    FOTO: Pošta Slovenije
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    FOTO: Pošta Slovenije
    Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije
    28. 9. 2026 | 10:27
    28. 9. 2026 | 10:28
    6:34
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    Čarobne škatlice, ki jim pravimo mobilni telefoni, so brez dvoma priročno orodje, ki ima vrsto funkcij, najočitnejša med njimi pa so informacije na dlani. Vendar se tudi uporaba mobilnikov s časom spreminja. Včasih je bilo zabavno pisati sms sporočila ali se o stvareh pozanimati s tipkanjem na majhno tipkovnico, zdaj pa se vse bolj nagibamo k prostoročnemu, glasovnemu iskanju in tehnologija mora tem trendom slediti.

    Glasovno iskanje postaja vse bolj pogosto, saj omogoča dostop do potrebnih informacij tudi takrat, ko uporabnik počne kaj drugega, informacije potrebuje zelo hitro ali ima na primer polne roke vrečk iz trgovine.

    Prav to so opazili tudi pri Pošti Slovenije, ki za uporabnike neprestano izboljšuje svoje storitve. Tokratna sprememba vključuje dodatek glasovnega iskanja pri že uveljavljeni klepetalnici PIA, ki uporabnikom storitev pomaga pri pošiljanju in prejemanju pošiljk, iskanju poslovalnic in paketomatov Pošte Slovenije in še mnogo več.

    FOTO: Pošta Slovenije
    FOTO: Pošta Slovenije

    Tipkanje na mobilnem telefonu ni vedno najpriročnejši način iskanja informacij. Med potjo, s polnimi rokami ali kadar potrebujemo odgovor hitro, je vprašanje preprosteje izgovoriti. Prav to po novem omogoča spletna klepetalnica PIA na spletni strani Pošte Slovenije.

    Hitro in preprosto do odgovora

    PIA - Poštna interaktivna asistentka je uporabnikom Pošte Slovenije že dobro poznana, po novem pa je njen spletni klepet nadgrajen še z možnostjo glasovnega vnosa. V okencu PIA na spletni strani posta.si je uporabnikom na voljo ikona mikrofona, ki omogoča, da vprašanje izgovorijo, namesto da bi ga natipkali.

    Uporaba nove funkcije je preprosta, uporabnik le pritisne ikono mikrofona, brskalniku dovoli dostop do mikrofona na napravi in izgovori svoje vprašanje. PIA vprašanje razume in pripravi odgovor, ki se izpiše na zaslonu.

    Glasovna asistentka PIA na brezplačni telefonski številki 080 14 00 medtem deluje kot doslej. Tam uporabnik vprašanje izgovori in odgovor tudi sliši, novost pa velja za spletni klepet, kjer lahko vprašanje po novem prav tako izgovori, odgovor pa prejme v pisni obliki na zaslonu, kar mu omogoča, da ga pozneje po potrebi ponovno poišče.

    FOTO: Pošta Slovenije
    FOTO: Pošta Slovenije

    Na kakšna vprašanja lahko odgovori PIA?

    PIA pomaga uporabnikom pri številnih vprašanjih, povezanih s storitvami Pošte Slovenije. Prek nje lahko med drugim preverijo lokacijo najbližjega paketomata ali poslovalnice, delovni čas poslovalnic, ceno pošiljanja pisem ter informacije o pošiljkah in drugih storitvah:  

    • Kje je moja pošiljka?
    • Kje je najbližji paketomat ali poslovalnica?
    • Do kdaj je odprta poslovalnica?
    • Koliko stane pošiljanje pisma ali paketa?
    • Kako pripravim pošiljko za oddajo?
    • Katere storitve ponuja Pošta Slovenije?

    Uporabniku zato ni treba iskati posameznih informacij po različnih delih spletnega mesta. PII lahko vprašanje zastavi neposredno in dobi odgovor glede konkretne storitve ali pošiljke.

    Informacije iz preverjenega vira

    Pri pripravi odgovora na vprašanje PIA informacije črpa iz enotne baze informacij Pošte Slovenije. Namen tega je zagotavljanje preverjenih in zanesljivih informacij za uporabnike, ki iščejo pomoč, v odgovore pa lahko zaupajo.

    Tudi PIA pa ne more odgovoriti na prav vsa vprašanja. Vendar to ne pomeni, da uporabnik odgovora ne bo dobil. Če namreč PIA v enotni bazi informacij odgovora na konkretno vprašanje ne najde, uporabnika preusmeri na ustrezen podporni kanal.

    PIA je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, kar pomeni, da so informacije dostopne tudi zunaj običajnega delovnega časa. Uporabnik tako pri osnovnih vprašanjih ni vezan na delovni čas podpore ali iskanje informacije po posameznih spletnih straneh. Odgovor lahko prejme neposredno v klepetu, pri čemer sam izbere, ali bo vprašanje natipkal ali izgovoril.

    Za uporabo glasovnega vnosa ni potrebna posebna aplikacija, saj je funkcija vključena neposredno v spletni klepet PIA na strani posta.si.

    FOTO: Pošta Slovenije
    FOTO: Pošta Slovenije

    Trije koraki do odgovora

    Uporaba nove funkcije je zelo preprosta.

    • Na spletni strani posta.si odprete okence PIA.
    • Pritisnite ikono mikrofona in brskalniku dovolite uporabo mikrofona na vaši napravi.
    • Izgovorite vprašanje, PIA pa vam odgovor prikaže na zaslonu.

    PIA kot del širše digitalne uporabniške izkušnje

    Cilj, ki se mu Pošta Slovenije z nadgradnjami želi približati, je večja samostojnost uporabnika. Informacije lahko pridobi takrat, ko jih potrebuje, pri prevzemu in oddaji pošiljk pa ima na voljo vse več možnosti, ki niso vezane samo na obisk poslovalnice Pošte Slovenije.

    Možnost glasovnega vnosa je del nadaljnjega razvoja sodobne uporabniške podpore Pošte Slovenije. Z uvajanjem sodobnih tehnologij nadgrajujejo obstoječe rešitve z novimi funkcionalnostmi, ki uporabnikom omogočajo preprostejšo in učinkovitejšo komunikacijo, hkrati pa Pošta Slovenije s širitvijo OOH (Out-Of-Home) infrastrukture dodaja nove možnosti za prevzem in oddajo pošiljk 24/7. Tako uporabnikom omogoča več izbire pri uporabi poštnih in paketnih storitev, s tem pa razvija uporabniško izkušnjo digitalne komunikacije in jo dopolnjuje tudi z več možnostmi za oddajo in prevzem pošiljk. Številne storitve namreč uporabniku omogočajo več svobode glede časa in kraja prevzema oziroma oddaje pošiljke.

    Spletno klepetalnico PIA bodo pri Pošti Slovenije tudi v prihodnje nadgrajevali z novimi funkcionalnostmi in jo postopoma povezovali z drugimi digitalnimi storitvami, tudi z aplikacijo MojaPošta.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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