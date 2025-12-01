Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Nedavna študija Svetovne poštne zveze State of the Postal Sector 2025 (2025) opozarja, da poštni sektor doživlja prelomno fazo, v kateri sta uspeh in dolgoročna vzdržnost mogoča le z digitalno preobrazbo in ohranjanjem fizične prisotnosti.

Prav te smernice že uspešno uresničuje Pošta Slovenije, kar potrjuje vrsta domačih in mednarodnih nagrad strokovne javnosti. S kombinacijo tehnoloških inovacij in uporabniku prijaznih rešitev gradi most med tradicijo in prihodnostjo.

FOTO: Pošta Slovenije

Leto prebojev za Pošto Slovenije

Njena prizadevanja na področju digitalizacije, umetne inteligence in trajnostnih rešitev postavljajo nove standarde panoge.

Na prestižni konferenci World Mail & Express Europe v Rimu je Pošta Slovenije prejela kar dve nagradi; za svetovnega poštnega operaterja leta in za najboljšo filatelistično kampanjo. To so priznanja, ki odmevajo daleč onkraj nacionalnih meja in potrjujejo strateško usmerjenost v kakovost.

Obenem podjetje ni ostalo neopaženo niti doma: za projekt uvedbe prve glasovne asistentke, podprte z umetno inteligenco, je prejelo diginagrado, projekt PIA pa je bil nagrajen z zlato nagrado diggit v kategoriji umetna inteligenca.

Visoko kakovost dostave pa je prepoznala tudi mreža DHL Parcel Connect, in sicer s priznanjem za najvišjo kakovost paketne dostave.

Nagrade so odraz sistematičnega dela na področju digitalne preobrazbe uporabniške izkušnje.

Tehnologija v službi učinkovitosti in trajnosti

Pošta Slovenije ne razvija zgolj digitalnih storitev, temveč preoblikuje celoten logistični sistem. Znotraj evropskega projekta TRACE HORIZON, ki povezuje 27 partnerjev iz 11 držav, razvijajo rešitve za okolju prijazno logistiko prihodnosti. Slovenski pilotni projekt v BTC Cityju je navdušil z urbanim konsolidacijskim centrom in avtonomno dostavo z roboti – preizkus, ki je naletel na izjemno zanimanje partnerjev iz tujine.

FOTO: Pošta Slovenije

»Naš cilj je jasen – bolj učinkovita in trajnostna logistika z namenom zmanjšanja prometnih obremenitev in ogljičnega odtisa,« poudarjajo pri Pošti Slovenije.

Robotika in avtomatizacija za večjo učinkovitost

V Poštnem logističnem centru Ljubljana se v letu 2025 uvajajo tudi nove sortirne naprave MMS (Mixed Mail Sorter), ki omogočajo samodejno usmerjanje pisemskih pošiljk različnih dimenzij. S tem se razbremenjujejo zaposleni, proces pa postaja hitrejši in bolj zanesljiv.

Priznanja, ki potrjujejo vizijo

Ta priznanja niso zgolj simbolična, kažejo, da se strateška usmerjenost podjetja v inovacije, trajnost in uporabniško izkušnjo obrestuje.

Več o storitvah Pošte Slovenije, najdete na www.posta.si.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenija