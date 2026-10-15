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    Podjetniške zvezde

    Postavljajo standarde v svetovnem žagarstvu

    Podjetje Mebor je med globalno najprodornejšimi ponudniki žag za rez hlodovine in vodilno podjetje v segmentu horizontalnih tračnih žag.
    Podjetje je vse bolj prepoznano in cenjeno tudi po tehnološko zmogljivejših vertikalnih žagah. Te so zdaj največje gonilo rasti.
    Galerija
    Podjetje je vse bolj prepoznano in cenjeno tudi po tehnološko zmogljivejših vertikalnih žagah. Te so zdaj največje gonilo rasti.
    Milka Bizovičar
    15. 10. 2026 | 04:30
    13:10
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    Na steni pisarne Simona Mesca, enega od treh direktorjev Meborja iz Železnikov, je velika lesena sestavljanka zemljevida sveta, obkrožena z lučkami. Zdaj bi na njem lahko posebej osvetlili približno 80 držav, v katerih že imajo kupce, cilj pa je, da na tem zemljevidu zažarijo vse države, v katerih režejo les.

    V družinskem podjetju, ki ga je leta 1991 ustanovil Boris Mesec, pred štirimi leti pa so vodenje prevzeli sinovi Simon (odgovoren za prodajo in marketing), Uroš (razvoj in proizvodnja) in Gregor (proizvodnja, poprodajna podpora in digitalizacija), se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in prodajo žagarskih strojev, torej žag za rez hlodovine v deske.

    Družina Mesec: ustanovitelj podjetja Boris in žena Marinka s sinovi (z leve) Urošem, Simonom in Gregorjem, ki so vodenje prevzeli leta 2026. Fotografije Leon Vidic
    Družina Mesec: ustanovitelj podjetja Boris in žena Marinka s sinovi (z leve) Urošem, Simonom in Gregorjem, ki so vodenje prevzeli leta 2026. Fotografije Leon Vidic

    »Naš paradni konj so od vsega začetka horizontalne tračne žage. V tem segmentu smo vodilni v svetu, tako tehnološko kot po pestrosti ponudbe strojev. Sicer pa ponujamo celo linijo strojev, ki jih potrebujejo v žagarskih obratih, od lupljenja in sortiranja hlodov, razreza hlodov v tramove in deske, njihovega obrezovanja na končne širine debeline in dolžine, nato pa avtomatskega zlaganja desk v pakete,« je pojasnil Simon Mesec ter dodal, da stroje opremljajo tudi z rešitvami za sprotno predelavo lesnih ostankov, ki se predelajo v sekance oziroma žagovino.

    Večina kupcev iz Evrope

    Njihovi kupci so žagarski obrati različnih velikosti v 80 državah na vseh celinah. Evropski trg je sicer najpomembnejši, na njem ustvarijo približno 60 odstotkov prihodkov od prodaje, približno 30 odstotkov pa v Južni in Severni Ameriki, Avstraliji in Aziji, desetino na slovenskem trgu.

    Razmerja se iz leta v leto nekoliko spreminjajo, »treba je razumeti, da naša proizvodnja ni serijska, gre za projektno delo in tudi naročila kupcev so različno velika«, je poudaril. 

    Podjetje Mebor. Delove podjetniške zvezde 2026. Železniki, 6. Oktober 2026 Foto Leon Vidic/delo
    Podjetje Mebor. Delove podjetniške zvezde 2026. Železniki, 6. Oktober 2026 Foto Leon Vidic/delo
    Najdlje, 17.000 kilometrov od Železnikov, od lani njihova žagalna linija stoji na vulkanskem otoku Nuku Hiva, ki je eden od več kot stotih otokov (med katerimi sta Tahiti in Bora-Bora) Francoske Polinezije.

    Glavnina strank ima zmogljivost razreza od 50 do 150 kubičnih metrov hlodovine na dan, sicer pa je ta razpon od najmanjših obratov s 15 kubičnimi metri dnevnega razreza do največjih industrijskih žag z do tisoč kubičnimi metri dnevnega pretoka. Vsakemu naročilu sledi unikatna strojegradnja po željah kupca.

    Povedal je, da zdaj doma sodelujejo v projektu Fagus Slovenica, 50-milijonski naložbi Slovenskih državnih gozdov v gradnjo lesnopredelovalnega centra za predelavo bukovega lesa. To bo ena največjih žag trdega lesa v Evropi, ki bo predelala 100.000 kubičnih metrov hlodovine na leto, in bo tudi ena tehnološko najnaprednejših.

    »V naših strojih bodo najmodernejše rešitve in tudi precej novosti. Vključili smo še nekaj slovenskih kooperantov, tako da bo celoten projekt plod slovenskega znanja in demonstracija vsega, kar v Sloveniji znamo narediti na tem področju,« pravi zadovoljno.

    Širitev ponudbe pospešuje rast

    V osnovi pa podjetje ponuja stroje s tremi različnimi načini razreza hlodov, ki določajo tudi hitrost obdelave. V zadnjih letih so močno povečali prodajo velikih žagalnih linij, kar je povezano tudi z najnovejšo širitvijo podjetja, ki so jo končali na začetku letošnjega leta. Z največjo posamično investicijo podjetja do zdaj, to je 14 milijonov evrov, so pridobili 18.000 kvadratnih metrov neto površine. Z investicijo v sončno elektrarno so v lepem vremenu samopreskrbni, presežke energije pa tudi shranjujejo.

    Inženirji pri razvoju posebno pozornost namenjajo avtomatizaciji procesov, da kupci njihovih strojev lahko žagajo čim več hlodov s čim manj zaposlenimi.
    Inženirji pri razvoju posebno pozornost namenjajo avtomatizaciji procesov, da kupci njihovih strojev lahko žagajo čim več hlodov s čim manj zaposlenimi.

    Odkar se je leta 2013 podjetje preselilo v Železnike, je bila to že tretja naložba v prostore, z njo pa so po Meščevih besedah pripravljeni na nove priložnosti za rast in razvoj, za katere si vrata odpirajo z nenehnim inoviranjem. Podjetje je poleg tega, da je svetovni vodja na področju horizontalnih tračnih žag, vse bolj prepoznano in cenjeno tudi po tehnološko zmogljivejših (ter zato namenjenih drugemu segmentu kupcev) vertikalnih žagah. V ta segment so vstopili pred osmimi leti in je zdaj največje gonilo rasti podjetja.

    Uvrščajo se med štiri največje proizvajalce žagarskih strojev v Evropi, ambicija podjetja pa je postati prepoznaven kot vodilni proizvajalec v ključnih segmentih trga. Glavni adut in sredstvo za to je razvoj, in kot pravi: »Delati želimo vse boljše stroje z mislijo na to, da so naše rešitve boljše in drugačne ter še naprej postavljati vse višje standarde v žagarstvu.«

    Od domače delavnice do 30.000 kvadratnih metrov

    Meborjeva zgodba se zelo hitro razvija vse od začetkov, ko je Boris Mesec na začetku 80. let prejšnjega stoletja v domači delavnici izdelal prvo žago, ker je tista, ki so jo uporabljali pri takratni dejavnosti razreza lesa, po njegovem mnenju delovala prepočasi.

    »Prvi kupci so bili sosedje, kmetje in manjši mizarji, kmalu pa je bilo povpraševanje po večjih in modernejših žagah. Tako sem ustanovil podjetje ter zaposlil prve delavce, odprli so se tudi tuji trgi. Prvih 15 let smo hkrati s strojegradnjo žag doma imeli tudi žago za razrez lesa, zato smo hkrati tudi v praksi testirali stroje. Iz tega je nastalo kar veliko inovacij,« je začetke predstavil Boris Mesec.

    Podjetje Mebor. Delove podjetniške zvezde 2026. Železniki, 6. Oktober 2026 Foto Leon Vidic/delo
    Podjetje Mebor. Delove podjetniške zvezde 2026. Železniki, 6. Oktober 2026 Foto Leon Vidic/delo

    Drugi večji mejnik za podjetje je bilo leto 2000, ko so se še bolj usmerili v izvoz, udeleževanje mednarodnih sejmov je spodbudilo zelo veliko rast. Prostora za širitev podjetja v bližini domače hiše na Svetem Lenartu nad Železniki je zmanjkalo, izziv je bila tudi logistika in tako so se leta 2013 preselili v dolino.

    Približno 10.000 kvadratnih metrov uporabnih površin je omogočilo, da so izdelovali več izdelkov hkrati, da so lahko prevzemali posle izdelave največjih žagarskih linij – te režejo tudi do 16 hlodov na minuto oziroma do tisoč kubičnih metrov na dan –, razširili so tudi ponudbo izdelkov in dodatno zaposlovali.

    Postopni prenos podjetja na sinove

    V nekaj letih so že imeli prostorsko stisko. Razširili so proizvodnjo in zgradili poslovno stavbo, samo nekaj let pozneje, leta 2026, pa so končali še drugo širitev. Ta je bila že pod vodstvom nove generacije, prenos podjetja na tri sinove so izvedli leta 2022.

    »Oče in mama Marinka, ki je v podjetju vse od začetkov skrbela za finance in ključne stvari ureja še danes, kljub upokojitvi v podjetje prihajata skoraj vsak dan. Čeprav je prenos dejavnosti na brata Uroša, Gregorja in mene potekal zelo spontano, saj smo v podjetju pomagali od vsega začetka ter postopno prevzemali naloge, nam zelo pomagata s svojimi izkušnjami,« je povedal Simon Mesec.

    Približno polovico prodaje ustvarijo neposredno, preostanek pa v sodelovanju s 30 poslovnimi partnerji, ki jih imajo po svetu. »Iščemo partnerje, ki lahko zagotovijo tudi montažo in lokalni servis. Pri žagarskih strojih je takšna podpora kupcem ena od bistvenih,« je Mesec predstavil poslovni modeli razvoja tujih trgov.

    Podjetje Mebor. Delove podjetniške zvezde 2026. Železniki, 6. Oktober 2026 Foto Leon Vidic/delo
    Podjetje Mebor. Delove podjetniške zvezde 2026. Železniki, 6. Oktober 2026 Foto Leon Vidic/delo

    Podjetje vztraja pri tem, da sta ključna odzivnost ter dostopnost rezervnih delov v primeru težav na stroju. Dobra in zelo hitra podpora, tako po telefonu kot na lokaciji, proda več kot prodaja, so prepričani, saj se glas kupcev, zadovoljnih z dobrim servisom, širi. S tem je povezan tudi zelo premišljen pristop pri zasnovi strojev.

    Cilj je vgrajevati čim bolj standardne komponente, ki so lokalno na voljo, tako da je vzdrževanje strojev za stranke enostavno. Pred konkurenco pa jih postavlja to, da tudi manjše sestavne dele strojev izdelujejo sami, »kar nam omogoča večjo fleksibilnost, stroškovno smo učinkovitejši«, veliko konkurentov pa se pri tem opira na dobavitelje.

    Stavijo na pestrost trgov in ponudbe

    Strategija je čim bolj razpršiti prodajo, tako geografsko kot s pestrostjo ponudbe. To se vedno znova izkaže kot ena ključnih stvari, ki podjetju omogočajo stabilen razvoj in rast tudi pri nihanjih trga. Na primer, ko imajo večje žage manj povpraševanja, tudi same manj vlagajo, in takrat ima Mebor več projektov za manjše kupce, podobno velja za geografska nihanja.

    »Zdaj smo v enem takšnih obdobij, ko vidimo, da naši konkurenci večinoma upadajo prihodki, mi pa zaznavamo rast, je zadovoljen.« V letošnjem letu podjetje iz Železnikov načrtuje okvirno 35 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je milijon in pol več kot lani, dodana vrednost na zaposlenega je okoli 100.000 evrov.

    »Danes ni težko razviti stroja za visoko ceno, umetnost je, da razviješ zmogljivejši stroj, ki ima za trg primerno ceno.«
    »Danes ni težko razviti stroja za visoko ceno, umetnost je, da razviješ zmogljivejši stroj, ki ima za trg primerno ceno.«

    Celoten dobiček – lani je dosegel okvirno 3,5 milijona evrov – ves čas vračajo v podjetje, v posodabljanje proizvodnje in razvoj novih strojev. »Če ne bi bili tako strojno opremljeni, bi zelo težko še konkurirali na tujih trgih,« je poudaril Boris Mesec. Konkurenca je tudi v njihovi panogi vse ostrejša, novi igralci prihajajo predvsem z vzhoda in nekateri tudi iz Azije.

    »Mi s proizvodnjo v Slovenijo ne moremo biti najcenejši, konkuriramo lahko z inovacijami, s kakovostnejšimi ter hitrejšimi stroji. V žagarstvu, kjer so dodane vrednosti nizke, zdaj gre predvsem za zmogljivosti. Podjetja iščejo načine, kako v najkrajšem času kakovostno razrezati čim več lesa,« je povzel Boris Mesec. Pri tem pa še, da je delo lahko opravljeno s čim manj zaposlenimi, ki jih v tej panogi zelo primanjkuje.

    Meborjevi inženirji tako pri razvoju strojev posebno pozornost namenjajo avtomatizaciji procesov, torej, da kupci njihovih strojev lahko žagajo čim več hlodov s čim manj zaposlenimi in tudi, da je izkoristek lesa čim boljši. To vodilo je še en generator rasti podjetja, saj marsikateri ponudnik stavi predvsem na ceno. Pomembno pa je, da so tehnološke rešitve preproste, saj s tem niso le cenovno ustreznejše, ampak so tudi zanesljivejše.

    Podjetje Mebor. Delove podjetniške zvezde 2026. Železniki, 6. Oktober 2026 Foto Leon Vidic/delo
    Podjetje Mebor. Delove podjetniške zvezde 2026. Železniki, 6. Oktober 2026 Foto Leon Vidic/delo

    Zagotavljajo, na primer, skeniranje hlodov, s pomočjo umetne inteligence stroj optimizira način rezanja, da je čim manj ostanka lesa. Razvili so tudi sistem, ki omogoča pretvarjanje zavorne energije, ki jo ustvarja voziček za hlode pri vračanju na izhodišče, v elektriko. S tem žagarska podjetja lahko precej prihranijo pri energiji.

    Inovativnost temelj vsega

    Podjetje stoji na inovativnosti, že od vsega začetka je to rdeča nit, okrog katere družina Mesec z zdaj že 150-člansko ekipo zaposlenih in kooperantov ter 80 partnerji v tujini gradi uspešno zgodbo. Vedno se trudijo stvari delati bolje in drugače kot konkurenca. Kupcu vedno najprej prodajo rešitev, potem pa začnejo razvoj projekta.

    »Zdi se mi ključno, da končnega produkta ne snujemo okrog naših strojev, ampak okrog potreb stranke. Vedno iščemo rešitve, ki bodo zanjo najboljše,« je dejal Simon Mesec. Iz tega potem nastajajo izboljšave in inovacije. Takšen način delovanja jim omogoča, da so v razvoju lahko hitrejši.

    Podjetje Mebor. Delove podjetniške zvezde 2026. Železniki, 6. Oktober 2026 Foto Leon Vidic/delo
    Podjetje Mebor. Delove podjetniške zvezde 2026. Železniki, 6. Oktober 2026 Foto Leon Vidic/delo

    »Ker vse sestavne dele strojev konstruiramo in izdelujejo sami, lahko procese vodimo večinoma vzporedno, že takoj, ko so prvi deli skonstruirani, lahko začnemo s proizvodnjo, kar zelo skrajša celoten čas od kupčevega naročila do dobave stroja,« je povedal Mesec. Cilj pa je kupcu ponuditi najboljši stroj za razumno ceno. »Danes ni težko razviti stroja za visoko ceno, umetnost je, da razviješ zmogljivejši stroj, ki ima za trg primerno ceno.«

    Medtem ko si podjetje prizadeva, da stroji omogočajo čim več avtomatizacije v žagarskih obratih, sami tega pristopa večinoma ne morejo uporabljati, ker proizvodnja ni serijska. To delno dosegajo z vložki v novo proizvodno opremo – s katero se uvrščajo med najmodernejše proizvodnje v svoji panogi v Evropi.

    »Že več let si prizadevamo čim bolj digitalno podpreti naše procese,« je zatrdil Boris Mesec. In dodal, da vse bolj uporabljajo tudi umetno inteligenco, razvijajo tudi internega pomočnika Mebor AI. »V podatkovni bazi zbiramo navodila za uporabo, zbiramo odzive strank, težave, ki se pojavljajo, ter seveda odgovore na to. Na podlagi tega bomo lahko delno avtomatizirali tudi podporo strankam,« je opisal Simon Mesec.

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    Manj kašlja in utrujenosti? Raziskava prinesla zanimive rezultate

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
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    Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

    Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
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    Ženske, ki si med seboj pomagajo

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
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    Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

    Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 08:48
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    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Na napotnici piše »hitro«. Kako dolgo boste v resnici čakali?

    Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
    12. 10. 2026 | 14:41
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Včasih študent za blagajno, danes CEO

    Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
    12. 10. 2026 | 15:36
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Na cesti bo prevozil do 762 kilometrov. A to ni njegova največja prednost

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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    Magazin  |  Zanimivosti
    BOLNIŠKE

    Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

    Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
    Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Evropa pred izzivom: tveganja ne prihajajo več posamično

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Novice  |  Slovenija
    VARNOST

    To je večja grožnja, kot si predstavljate

    Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
    Promo Delo 12. 10. 2026 | 12:41
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Slovensko podjetje za ljudi, ki so ostali spregledani

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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