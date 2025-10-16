Pot do uspeha tlakovala vizija o zelo kakovostnih izdelkih

Vrhniško podjetje Unichem je leta 1989 ustanovil Mile Radivojević kot prvo zasebno podjetje pri nas v tej kategoriji ter z registracijo za proizvodnjo agroizdelkov in biocidov. Do uspeha jih je vodila vizionarska ideja o lastni prodajni mreži na različnih trgih z zelo kakovostnimi izdelki za ljubiteljske vrtnarje in urejen dom, ki jih bodo ne samo predstavljali potrošnikom, ampak te tudi izobraževali o njihovi uporabi in koristih.

Podjetje, ki je bolj kot po imenu širši javnosti znano po blagovnih znamkah Plantella in Bio Plantella ter Biotoll, Effect in Ratimor, si je že ob nastanku postavilo vizionarsko idejo, da bodo izdelki Unichema visoko kakovostni in z lastno prodajno mrežo na različnih trgih, hkrati pa jih bodo tudi jasno predstavljali potrošnikom. Te bodo tudi izobraževali. »Visoko kakovost izdelkov dosegamo z lastno razvojno ekipo, ki te izdelke razvija, testira in seveda zagotavlja, da je učinkovitost teh izdelkov velika,« pojasnjuje direktor podjetja Unichem Aleš Mesec.

Končni uporabniki največji vir novih idej

Podjetje ima dve glavni skupini izdelkov. »Prva skupina izdelkov so izdelki za rast in nego oziroma zaščito rastlin, ki so namenjeni izključno ljubiteljskim končnim uporabnikom oziroma izdelki za dom in okolico. Druga skupina izdelkov so biocidni izdelki, ki jih delimo na insekticide in rodenticide. To pa so izdelki, namenjeni zaščiti pred insekti, letečimi in plazečimi, ter po drugi strani zaščiti pred rodenti. Izdelki se tržijo tako za hobi končne uporabnike kot za profesionalne uporabnike. Ti so izvajalci dezinsekcije in deratizacije, ki po eni strani skrbijo za javno zdravje, po drugi strani pa tudi za to, da lahko normalno živimo v svojem okolju,« še dodaja direktor.

Nove ideje nastajajo v njihovi razvojni ekipi z razvojnimi aktivnostmi. Prisotni so tudi na specializiranih sejmih po Evropi in po vsem svetu, kjer seveda tudi dobijo kar nekaj idej. »Največji vir zelo dobrih idej so naši končni uporabniki, s katerimi veliko in intenzivno komuniciramo. Pri tem tudi ugotovimo, kateri izdelki še manjkajo oziroma kateri izdelki bi še bili primerni za naš asortiment ter jih končni potrošniki tudi potrebujejo za ustrezno rast rastlin, zelenjave, vrta in zaščite doma.«

Večino prihodkov ustvarijo v tujini

Unichem ima matično podjetje v Sloveniji, poleg tega pa še pet hčerinskih podjetij v naslednjih državah: Hrvaška, Madžarska, Slovaška, Češka in Poljska. V teh državah imajo lastno prodajno, logistično in administrativno ekipo, ki izvaja prodajne aktivnosti na teh trgih. Prisotni so na skoraj 70 trgih po vsem svetu. »To pomeni, da smo v celoti prisotni v vseh evropskih državah. Zunaj Evrope pa imamo kupce v Združenih državah Amerike, po celotni Latinski Ameriki in Jugovzhodni Aziji, kupce imamo tudi na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki.«

Lani so imeli dobrih 26 milijonov evrov prihodkov in 2,8 milijona evrov dobička. Da je bilo lansko leto za Unichem res izjemno, pritrjuje tudi direktor Mesec. »Veliko aktivnosti na trgu se je uspešno zaključilo. Tudi samo povpraševanje po določenih izdelkih je bilo nadpovprečno, slednjega letos sicer ne opažamo, vendar pričakujemo, da bomo poslovanje zaključili še bolje kot lani. V tujini ustvarimo več kot 75 odstotkov prihodkov, zato nam domača prodaja iz leta v leto odstotkovno pada, še vedno pa je vsako leto absolutno višja. Dejstvo je, da je podjetje močno usmerjeno v izvoz in tudi praktično se večina aktivnosti izvaja v izvozu,« pravi sogovornik.

Pri tem dodaja, da vsi njihovi izdelki zahtevajo registracijo, ki je tudi vstopna aktivnost za preboj na nov trg. Registracije pa lahko trajajo različno dolgo, odvisno tudi od države in določeno leto se teh registracij zaključi več, naslednje leto manj. In to na koncu tudi manj vpliva na višino same realizacije ob koncu poslovnega leta.

Zaposleni s specialnimi znanji

V Unichemu je skupaj 170 zaposlenih, od tega 130 v Sloveniji in 40 na hčerinskih trgih. »Sodelavci v Unichemu imajo veliko izzivov. Eden večjih je, da smo mednarodno podjetje, ki deluje po vsem svetu, zato imajo sodelavci možnost, da komunicirajo s kupci oziroma partnerji po vsem svetu. Po drugi strani proizvajamo inovativne izdelke, zato spodbujamo inovativnost in kreativnost ter tudi želimo, da so mogoče včasih malo 'out of the box' zato, da te izdelke naredimo primerne za uporabo in visoko kakovostne. Zatem te izdelke tudi ustrezno predstavimo končnemu potrošniku, da jih zna ustrezno uporabljati,« poudarja Aleš Mesec.

V podjetju imajo sicer zaposlene ekonomiste, kemike, tehnologe, agronome, strojnike in podobne kadre. Podjetje si je po njegovih besedah vedno prizadevalo, da ima po eni strani visoko izobražene sodelavce z znanjem in kompetencami razvijati izdelke, po drugi strani pa da zna tudi proizvajati in tržiti izdelke – kar pa je verjetno najzahtevnejši del. Z lastnimi blagovnimi znamkami nam je uspelo v teh 36 letih prodreti v 70 držav po svetu; v Sloveniji in na Hrvaškem sta blagovni znamki Plantella in Bio Plantella najmočnejši oziroma prva izbira potrošnika.«

Specialna znanja, ki jih nimajo v svojih ekipah, iščejo na trgu oziroma tam, kjer se to znanje razvija – to je tudi prek povezav z univerzami oziroma fakultetami, kot sta fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, biotehniška fakulteta in veterinarska fakulteta, sodelujejo tudi z Inštitutom Jožef Stefan.

Unichem je znan tudi kot štipendist, in sicer že od srednje šole pa do konca univerzitetnega izobraževanja. Tako imamo skupaj 20 štipendistov, lani pa smo zaposlili že štiri štipendiste, ki so končali študij in podiplomski študij.

Podjetje v agrarnem ter biocidnem segmentu pokriva tri dele: agroizdelke ter insekticide in rodenticide. Vsako leto nove razvojne aktivnosti Unichemu prinesejo tudi nove izdelke za uvedbo tako na domačih kakor tudi na tujih trgih, pravi Aleš Mesec.

Aktivno sodelovanje s potrošniki

Podjetje je tudi trajnostno naravnano. To se kaže na številnih področjih, od same izbire surovin do razvoja izdelkov. »Imamo blagovno znamko in skupino izdelkov Bio Plantella, ki je proizvedena iz popolnoma naravnih materialov, tudi naravnih aktivnih snovi. To je bila tudi prva linija povsem ekoloških izdelkov pri nas v Sloveniji, za kar smo prejeli številna priznanja in nagrade.«

Drugi del je njihova komunikacija s potrošniki, pri čemer sogovornik izpostavlja, da je Unichem pred 33 leti ustanovil Klub in revijo Gaia, to je klub ljubiteljskih vrtnarjev. Aktivnih članov Kluba Gaia je že več kot 10.000, rednih podpornih članov je pa še dodatnih več deset tisoč. »Članom Kluba Gaia in drugim zainteresiranim podpornikom predstavljamo svoje izdelke in dobre prakse ter obveščamo in izobražujemo potrošnike o tem, kako vzgajati rastline, zelenjavo in sadje in kako zaščitijo dom. Organiziramo tudi izobraževanja v živo, na katerih predavajo strokovnjaki, vzgojo mladih vrtnarjev v sodelovanju s šolami in vrtci ter drugimi vzgojnimi zavodi. Skrbimo tudi za dobro komunikacijo z domačim okoljem, v katerem smo prisotni oziroma kjer je tudi sedež podjetja, ter seveda s prodajno mrežo doma, z našimi prodajniki v hčerinskih družbah in prodajniki v izvozu. Naši prodajniki so ambasadorji naših blagovnih znamk.«

Vizija za prihodnost

Vizija podjetja Unichem je rast na izvoznih trgih, na trgih, kjer smo že prisotni, pa želijo še razširiti nabor izdelkov. »V prihodnosti imamo še veliko priložnosti. Na nekaterih trgih smo prisotni samo z biocidnimi izdelki in tja bi želeli vstopiti tudi z izdelki našega drugega agroprograma. Tam, kjer pa smo prisotni samo z biocidnimi izdelki, pa želimo predvsem razširiti asortiment teh izdelkov. Hkrati si želimo vstopati še na nove trge, predvsem na trge Jugovzhodne Azije in Afrike. Na trgih, kjer pa smo že prisotni s hčerinskimi podjetji, in na trgih, kjer že tržimo naš celotni asortiment izdelkov, pa si tega želimo še povečati,« je ponazoril direktor podjetja Unichem Aleš Mesec.