Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

Energetska, zdravstvena in politična ter še kakšna druga kriza so naredile gospodinjstva in podjetja odpornejša – tako ugotavlja Maximilien Lambertson, ekonomist za Evropo na Ekonomskem inštitutu družbe Mastercard.

Kako je svet videti skozi vaše oči uglednega ekonomista?

Osebno sem optimist, čeprav je res, da naslovnice evropskih medijev polnijo predvsem novice o ekonomski negotovosti. Ta je nekakšen imenovalec gospodarske aktivnosti v Evropi. A pri svojem delu v družbi Mastercard se s sodelavci močno osredotočamo na porabo pri potrošnikih, kjer imamo resnično na voljo veliko podatkov. In ti podatki kažejo precej svetlejšo sliko. Medtem ko so sedanji poslovni obeti nekoliko slabši, poraba potrošnikov oziroma gospodinjstev nazadovanja ne kaže.

Nekaj razlik med posameznimi državami je prisotnih zaradi inflacije in monetarne politike, a na splošno velja, da ljudem ni hudega. Nezaposlenost v Evropi je nizka, v marsikateri državi celo najnižja do zdaj. Plače zaposlenih rastejo hitreje od inflacije, tudi v Sloveniji. To so pozitivni znaki. Že omenjena negotovost pa je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše – gospodarstvo je še vedno v dobri kondiciji.

Toda makroekonomski kazalniki v zadnjih mesecih in letih ne poznajo trenda rasti. EU se spopada s trajno inflacijo in šibko rastjo. Kako makroekonomska tveganja vplivajo na obseg in vrednost digitalnih transakcij?

Inflacija je težava, vendar se je upočasnila od svojega vrhunca v letih 2022–2023 oziroma se je zdaj normalizirala. Je nižja kot pred leti, čeprav veliko ekonomistov skrbi, da bi lahko dobila nov zagon. Menim, da položaj ni tako hud. Kot omenjeno, v večini evropskih držav plače rastejo hitreje od inflacije.

Tudi v Sloveniji, kjer so plače od obdobja pred pandemijo višje za 42 odstotkov, cene pa za 25 odstotkov. Je pa res, da je to tehtano povprečje. Hrana je precej dražja kot pred leti in ljudje to občutijo, na te stvari so pozorni. A s statističnega vidika so ljudje ohranili ali celo nekoliko izboljšali kupno moč, čeprav tega ne občutijo.

Spremljanje makroekonomskih kazalnikov kaže, da potrošnja gospodinjstev raste, gospodinjstva so trpežna – ta »motor« vsekakor deluje dobro. Upočasnjujeta pa se gospodarska rast in izvoz, predvsem zaradi drage energije ter majhnega povpraševanja iz največjih držav EU, ki posledično vplivajo na vse druge – na primer gospodarska kondicija Nemčije neposredno vpliva na gospodarstvo Slovenije.

Kaj pa se spreminja, za kaj gospodinjstva trošijo denar?

Opazi se, da imajo v povprečju ljudje več denarja, a so previdnejši pri nakupih. Več je manjših nakupov in manj večjih. Rastejo kategorije porabe, kot so potrošnja v restavracijah, zabava, kozmetika in podobno. Po drugi strani pa upad beležijo kategorije, kot so draga potovanja, pohištvo, prenova doma, avtomobili – ta upad je čutiti po celotni EU.

Potrošnja gospodinjstev in posameznikov je postala bolj osredotočena – na udobje, a cenovno dostopno. Tudi pandemija, ko smo bili zaprti med štiri stene, je potrošnjo usmerila v dom, zdaj je na vrsti drugo – »vsi« imajo nove kavče in televizorje, zato kupujejo druge stvari. To kvari celotno sliko potrošnje. Posledično cene nekaterih omenjenih izdelkov celo padajo, ker je manj povpraševanja po njih. A najpomembnejši trend je jasen – gospodinjstva denar porabljajo za izkušnje, vključno s potovanji, dogodki, koncerti …

Ker ste zaposleni v družbi Mastercard, ste morebiti zaznali tudi zasuk k drugačnim ali cenejšim načinom plačevanja?

V plačilni sliki večjih sprememb ni. Potrošniki želijo različne načine plačevanja, pa tisto, kar jim je najbolj udobno. Debetne kartice še vedno prednjačijo, zaznavamo visok porast brezstičnih in mobilnih plačil. Po pandemiji se je okrepilo tudi plačevanje na obroke oziroma trend »kupi zdaj, plačaj pozneje«, ki je še toliko očitnejši pri nakupu dražjih izdelkov, potovanj in podobno.

Kako pa višina obrestne mere ECB vpliva na potrošnjo, kredite in plačilne storitve?

Visoke obrestne mere Evropske centralne banke (ECB), ki so se sicer znižale, so imele še največji vpliv na trg nepremičnin, ki je bil v nekakšnem krču. Manj je to veljalo za nezavarovana posojila – kreditne kartice. Posojila s kreditnimi karticami so bila manj prizadeta zaradi visokih obrestnih mer, ker so bolj povezana z brezposelnostjo, ki je bila nizka, kar je dobro za nezavarovana posojila. A z zniževanjem obrestnih mer lahko pričakujemo več poceni denarja na trgu, nakupi nepremičnin bi se morali posledično okrepiti in spodbuditi potrošnjo v vrsti drugih panog – saj veste, gradnja in renoviranje za seboj potegnete veliko nakupov.

Ali kot makroekonomist pričakujete kakšne večje strukturne spremembe v Evropi?

Jih, nekaj se jih že dogaja pred našimi očmi. Spreminja se način, kako delamo. Vse več bo zahtevnih delovnih mest, tako imenovanih belih ovratnikov, zaposlitev v IT in strokovnih službah. Okrepile se bodo tudi javne storitve, posebno v zdravstvu. Dejstvo je, da se prebivalstvo Evrope stara in je bogatejše, posledično tudi več porabi za zdravstvo, nego in preventivo. Nasploh bo starajoče prebivalstvo v EU in po svetu dolgoročni fokus vseh nas.

Pred kratkim sem bral študijo, ki je ugotovila, da ima zdaj povprečna 70-letna oseba enake kognitivne sposobnosti, kot jih je imela povprečna 50-letna oseba okoli leta 2000! Pričakujem, da bodo vsi delali dlje, saj bomo le tako lahko dosegli, da bo gospodarsko-družbeni sistem plač in pokojnin bolj vzdržen sistem, čeprav bo starajoče se prebivalstvo tudi v prihodnje izjemen izziv za javne finance.

Kakšna so vaša makroekonomska pričakovanja glede gospodarske rasti v evroobmočju v prihodnjih 12 do 18 mesecih?

Gospodarska rast v državah EU bo že naslednje leto višja. Letos se namreč zanaša predvsem na potrošnike, prihodnje leto pa pričakujemo tudi okrevanje industrije. Vzroki za ta optimizem so naslednji: nižje obrestne mere ECB, ki se bodo izražale v gospodarstvu, in okrepljena potrošnja v EU – veliko sredstev iz evropskih razpisov je treba porabiti do prihodnjega leta. To bo pognalo naložbe podjetij v številnih sektorjih, predvsem gradbeništvu in podobno. Tudi izvozno povpraševanje iz Nemčije se lahko okrepi.

Če na Evropo gledamo kot na organizem – v kakšni splošni kondiciji je?

V dobri, predvsem pa veseli njena sposobnost prilagajanja, to velja poudariti. Danes smo bistveno bolj prilagodljivi kot pred 30 ali 40 leti. Šok izjemnega porasta cen zemeljskega plina leta 2022 bi po obsegu lahko primerjali z naftno krizo pred 40 leti, a smo se nanj odlično odzvali. Podjetja in družba so se hitro prilagodili na visoke cene plina in elektrike. In seveda na pandemijo. Ekonomisti opažamo, da se potrošniki in gospodarstvo na kakršnokoli krizo odzovejo ter prilagodijo hitreje, kot smo pričakovali. In to je zelo dobro.