    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    15. 12. 2025 | 09:19
    4:57
    A+A-

    Življenje danes teče hitreje kot kdaj prej. Hitimo, lovimo roke in se prilagajamo urnikom, ki so pogosto vse prej kot predvidljivi. Ko pride predpraznični čas, pa se tempo še dodatno stopnjuje. Gneča je še večja, obveznosti pa se kar vrstijo. Poleg vsega pa moramo poskrbeti še za nakup in predajo božično-novoletnih daril. Zato še kako prav pridejo rešitve, ki so praktične in prilagodljive.

    Zaradi tega se vse več ljudi odloča za Paketomate Pošte Slovenije, ki nam prav v tem času lahko prihranijo dragocen čas in poskrbijo, da bodo naša darila do obdarovanca prišla pravočasno.

    Paketomati Pošte Slovenije so zelo preprosti za uporabo in na voljo vse dni v letu.

    V le nekaj korakih do oddaje ali prevzema darila

    PS Paketomati so samopostrežni avtomati za oddajo in prevzem paketov in delujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Nameščeni so na skrbno izbranih lokacijah, ob trgovinah, parkiriščih ali poslovnih stavbah. Uporabnik pa lahko sam določi paketomat kot dostavno točko, tudi če spletni trgovec te možnosti neposredno ne ponuja. To je odlična rešitev za vse, ki pred prazniki naročajo darila na spletu in ne želijo biti vezani na točen čas dostave.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Tudi varnost je na visoki ravni

    Lokacije so pogosto videonadzorovane, pošiljko pa lahko prevzamete v 72 urah po prejemu obvestila. Če je ne, bo paket še pet dni na voljo na najbližji pošti, nato pa se vrne pošiljatelju. Prednost paketomatov je tudi diskretnost, saj obvestilo, ki ga prejemnik prejme, vsebuje unikatno ali QR kodo, dostop do predala pa ima izključno naslovnik.

    Zakaj prav v predprazničnem času izbrati paketomat Pošte Slovenije?

    • Deluje 24/7 — tudi ob praznikih.
    • Do paketa pridemo brez čakanja v vrstah in ko imamo sami čas.
    • Omogočajo visoko raven varnosti in zasebnosti.
    • So izjemno priročni pri spletnih nakupih daril.
    • Možnost oddaje pošiljk kadar koli.

    Več na: https://www.posta.si/zasebno/postne-storitve/ps-paketomat

    Omrežje in razširjenost paketomatov

    Mreža paketomatov Pošte Slovenije se je v zadnjih letih izjemno hitro razvijala in danes je ena izmed najbolj razširjenih rešitev za prevzem in oddajo pošiljk v državi.

    V uporabi je več kot 300 paketomatov, strateško razporejenih po celotni Sloveniji, kar pomeni, da jih najdemo v mestih in manjših krajih.

    Prav tako Pošta Slovenije aktivno širi mrežo in išče nove partnerje, ki bi lahko zagotovili primerne lokacije. Cilj je uporabnikom omogočiti, da najbližji paketomat najdejo na poti v službo, ob trgovini, stanovanjskem naselju ali na drugem priročnem mestu.

    Popolna izbira za spletne trgovce, obrtnike in manjša podjetja

    PS Paketomat je idealna izbira za vse, ki pred prazniki pošiljajo več paketov. To pomeni za spletne trgovce, obrtnike, ustvarjalce in mikropodjetja.

    Omogočajo popolno časovno prilagodljivost in pospešijo celoten proces pošiljanja.

    Uporaba je preprosta, integracija s spletnimi trgovinami pa olajša logistične postopke v najbolj obremenjenih dneh decembra.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kako pošiljanje in prejemanje poteka v praksi?

    Ko želite poslati paket ali darilo, izberete ustrezno velikost predala, prek aplikacije ali spletne strani izpolnite podatke o pošiljki in natisnete nalepko. Paket nato preprosto odložite v izbran paketomat.

    Če ste prejemnik, prejmete SMS ali e-poštno kodo, ki odpre predal – hitro, diskretno in prilagojeno vašemu urniku.

    Če si želite v tem predprazničnem času prihraniti obveznost in si olajšati nakup in pošiljanje daril, uporabite za dostavo enega izmed paketomatov Pošte Slovenije in poskrbite, da bodo vaša darila prišla v prave roke ob pravem času.

    Več na spletni strani Pošte Slovenije.

    Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije

    Več iz teme

    pošta slovenijapaketomatpaketipošiljanje paketov
