  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Danes štejejo kakovost, zanesljivost in digitalni dokazi – podatki o pravočasnosti, sledljivosti in transparentnosti. Kdor zna to pokazati, posel dobi, pravi Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Danes štejejo kakovost, zanesljivost in digitalni dokazi – podatki o pravočasnosti, sledljivosti in transparentnosti. Kdor zna to pokazati, posel dobi, pravi Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Miran Varga
    13. 11. 2025 | 05:00
    11:23
    A+A-

    Prevozništvo se danes drastično spreminja – tehnološko, ekonomsko in regulatorno. Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega družinskega podjetja DKV Mobility, je v intervjuju med drugim spregovoril o tem, kako elektrifikacija, digitalizacija, trajnostne zahteve in kadrovski izzivi postavljajo nova pravila igre v svetu prevozništva.

    Gospodarske panoge za svoj razvoj potrebujejo infrastrukturo. Z vidika prevozništva in logistike pogled na infrastrukturo ni rožnat – glede cest in železnic se v Sloveniji skoraj nič ne premakne (konkretno) na bolje. Kako bi se vi lotili reševanja te težave?

    Slovenija potrebuje enoten desetletni infrastrukturni načrt z jasno določenimi kazalniki – prepustnostjo, povprečno hitrostjo, deležem nočnih del in časom zapor. Ti podatki morajo biti javno dostopni in povezani z odgovornostjo izvajalcev. Predlagal bi uvedbo sistema »najema voznih pasov« (angl. lane rental), kjer izvajalec plača kazen za vsak presežen dan zapore. Dela se morajo izvajati (tudi) ponoči ali ob koncu tedna, kjer je to tehnično izvedljivo.

    Poleg tega bi morali vzpostaviti tri ali štiri logistična vozlišča, ki bi povezovala železnico in cestni transport – s tem bi razbremenili ceste in povečali učinkovitost tovornih tokov.

    image_alt
    Višje cene goriv na črpalkah ob avtocestah

    Povprečna hitrost na slovenskih avtocestah je v lanskih poletnih in prometno najbolj obremenjenih mesecih padla na vsega 40 km/h, za letos podatkov še ni. Kako zastoji, dela na cesti in posledične zamude vplivajo na poslovanje avtoprevoznikov?

    Zelo konkretno – manj prevoženih kilometrov pomeni manj prihodkov, več kazni za zamude in večji stres za voznike. To ni dobro. Prevozniki morajo zato uvesti časovne komponente v svoje cenike, dinamične dodatke za znane zastoje in poskrbeti za boljšo optimizacijo dostav zunaj prometnih konic. Od države pa pričakujejo boljše vodenje gradbišč, nočna dela in realnočasovno obveščanje o zastojih. To niso luksuzni ukrepi, ampak nujnost za gospodarstvo.

    Ko sva že pri stroških – statistika čez palec kaže grobo sliko stroškov prevozništva: voznik predstavlja okoli 40 odstotkov stroška prevoza, 20 odstotkov gorivo, deset odstotkov pa cestnine. Je preostanek dovolj za zdravo poslovanje podjetij in naložbe v razvoj?

    Je, a zgolj če ima podjetje vzpostavljen celovit poslovni sistem, ki vključuje pogodbe z indeksacijo (za gorivo, plače, cestnine), jasno politiko dodatkov (čakalne ure, urbane dostave, CO₂-komponente) ter dosega vsaj od 85- do 90-odstotno izkoriščenost vozil. Brez tega prostora za razvoj ni. V prevozništvu je marža že dolgo pod pritiskom, zato preživi tisti, ki ima procesno disciplino in zna pravočasno prenesti stroške v prodajne cene.

    V zadnjih letih pa se je pojavil še en resen pritisk – kazni. Povečala sta se število in višina kazni v različnih državah, pogosto zaradi malenkosti ali nejasnih pravil. Kazni so postale pomemben dejavnik, ki neposredno vpliva na dobičkonosnost podjetij. Zakonodaja in njeno izvajanje bi morala biti usmerjena v varnost in red na cestah, ne pa v polnjenje državnih blagajn. Prevoznik, ki dela po pravilih, ne bi smel imeti občutka, da je tarča birokratskega lova na denar.

    Država bi lahko zmanjšala davčno obremenitev dela in omogočila konkurenčnejše neto plače, sicer bomo izgubljali kader, ki ga je že danes premalo.

    Kako je s konkurenčnostjo slovenskih prevoznikov v širšem evropskem prostoru – enostavno ali težko najdejo stranke?

    Slovenski prevozniki imajo številne prednosti – so prilagodljivi, tehnično dobro opremljeni in pogosto večjezični. Težava pa je v obsegu in specializaciji. Za večje evropske naročnike so zanimivi le tisti, ki lahko zagotavljajo specifične storitve: hlajeni prevoz, farmacijo, ADR ali časovno kritične dostave. Strategija vse za vsakogar ne deluje več. Danes štejejo kakovost, zanesljivost in digitalni dokazi – podatki o pravočasnosti, sledljivosti in transparentnosti. Kdor zna to pokazati, posel dobi.

    Prevozniki pogosto tarnajo nad izzivi pridobivanja delovne sile – šoferjev v EU močno primanjkuje, panoga želi poenostavitve za zaposlovanje tujcev. Toda to je dvorezen meč – v Novi Gorici se je šofer iz Azije dvakrat s tovornim vozilom zaletel v isti železniški podvoz. Kaj takega je bilo v preteklosti nepredstavljivo. Je težava v plačah šoferjev? V tujini (na severu) jih lažje bolje plačajo.

    Plače so velik del težave. Plačna obremenitev za podjetja v Sloveniji je izjemno visoka, zato težko dosegamo neto plače, ki jih vozniki prejmejo v drugih državah. Zaradi tega številni odhajajo na sever Evrope, kjer so razlike v neto prejemkih občutne, čeprav so bruto zneski pogosto podobni. Država bi lahko zmanjšala davčno obremenitev dela in omogočila konkurenčnejše neto plače, sicer bomo izgubljali kader, ki ga je že danes premalo.

    Ob tem pa ostaja tudi izziv usposobljenosti. V Evropi se je na ceste vključilo veliko voznikov iz tretjih držav, ki pogosto ne poznajo lokalnih pravil in/ali jezika. Zato bi potrebovali standardiziran sistem uvajanja – z osnovnim poznavanjem predpisov, prometnih omejitev in uporabe navigacijskih sistemov za tovorna vozila. Kombinacija pravičnih plač in dobrega usposabljanja je ključ do varnosti in stabilnosti panoge.

    Ko sva že pri denarju – prevozniki radi s prstom pokažejo na državo tudi takrat, ko gre za cene goriv in povračilo davka, ki traja predolgo ter tako vpliva na njihovo likvidnost. Kako veliki sta ti težavi?

    Vračila DDV in trošarin v nekaterih državah res trajajo predolgo, včasih tudi več kot pol leta. To neposredno zmanjšuje likvidnost, saj prevoznik v tem času financira državo. Pri gorivu pa je glavna težava volatilnost oziroma nihanje cen, ki jih številni prevozniki še vedno ne vključujejo v prodajne cene. Rešitev sta avtomatska indeksacija v pogodbah in uporaba posrednikov za hitrejša vračila davkov z jasnimi roki. Vsak evro, ki se zadrži po nepotrebnem, pomeni manj razpoložljivih sredstev za vozila, plače in razvoj.

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti.

    Glede na to, da petino stroška prevoza predstavlja gorivo, bi bilo po vzoru potniških vozil morda dobro pogledati v smer elektrifikacije tovornega prometa. So elektrika in alternativni pogoni prihodnost prevozništva?

    Električna energija in alternativni pogoni bodo imeli pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti prometa, vendar se bo njihova uporaba razlikovala glede na kontekst. Pri mestnih in regionalnih dostavah elektrifikacija veliko obeta in je idealna rešitev za kratke razdalje in predvidljive povratne relacije. Vendar za tovorni promet na dolge razdalje po Evropi trenutne omejitve, kot so doseg, teža baterij in nezadostna infrastruktura za polnjenje, pomenijo, da električna energija sama v tej fazi še ne more izpolniti vseh zahtev.

    V teh segmentih bodo bistvene prehodne rešitve, kot so HVO, biometan in sčasoma vodik. Najbolj pragmatičen pristop je raznolik energetski portfelj – kombinacija konvencionalnih in alternativnih goriv ter električne energije na podlagi značilnosti relacij, gospodarske upravičenosti in razpoložljivosti infrastrukture.

    Za tovorni promet na dolge razdalje po Evropi trenutne omejitve, kot so doseg, teža baterij in nezadostna infrastruktura za polnjenje, pomenijo, da električna energija sama v tej fazi še ne more izpolniti vseh zahtev. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Za tovorni promet na dolge razdalje po Evropi trenutne omejitve, kot so doseg, teža baterij in nezadostna infrastruktura za polnjenje, pomenijo, da električna energija sama v tej fazi še ne more izpolniti vseh zahtev. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Kako na prevozništvo vplivajo sodobni potrošniški trendi – veliko nakupov in tudi vračil blaga, kar je vzrok za izjemno število in drobljenje pošiljk?

    E-trgovina je v praksi podvojila število pošiljk in zmanjšala njihovo povprečno težo. To pomeni več dostav, več voženj in manjšo učinkovitost prevozov. Uspešna podjetja se odzivajo s tako imenovanimi mikrologističnimi centri, boljšo digitalno organizacijo dostav po časovnih oknih ter uporabo električnih ali manjših vozil za tako imenovani zadnji kilometer dostave. Brez tega so stroški na enoto prevoza preprosto previsoki.

    Danes večina panog rezerve išče v digitalizaciji. Ali to velja tudi za prevozništvo? Ima to sploh še kje kakšne rezerve?

    Ima, poudaril pa bi, da so to zadnje prave rezerve. Digitalizacija pomeni popolno povezavo vozila, voznika in disponenta. Ko sistem v realnem času vidi porabo, »prazne« kilometre, zamude ali stroške, lahko reagira pravočasno – in to je razlika med dobičkom in izgubo. Ključno pa je, da imajo prevozniki pri svojih partnerjih podporo. Potrebujejo pregled nad delom, stroški in učinkovitostjo – ne le posameznih transakcij, ampak celotnega poslovanja. V DKV Mobility se tega zelo dobro zavedamo, zato že dolgo vlagamo znatna sredstva v razvoj podpornih delov naše platforme, kot sta DKV Transport Management System (DKV TMS) in DKV Fleet Management System (DKV FMS). Ti sistemi prevoznikom omogočajo, da na enem mestu spremljajo vse ključne kazalnike: vozila, porabo goriva, cestnine, vračila DDV, načrtovanje poti in stroške na kilometer. To ni več prihodnost, ampak nujnost, če želimo, da bo panoga dolgoročno konkurenčna in finančno zdrava.

    Kaj lahko prevoznikom še ponudi DKV Mobility?

    Naše poslanstvo je prevoznikom omogočiti konkurenčno in pravočasno prilagoditev spremembam v poslovnem okolju. Naš cilj je pomagati ohranjati učinkovitost, obvladovati stroške, izboljšati likvidnost ter izkoristiti nove energetske in tehnološke priložnosti. Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti. Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine. Slovenija ima tu izjemen potencial – v geografski legi, znanju in infrastrukturi. Iskreno si želim, da bi ga znala prepoznati in izkoristiti svojo lego kot vrata v Evropo in na Balkan. DKV Mobility ima pri tem pomembno vlogo: povezujemo prevoznike, infrastrukturo in energetske rešitve v enoten, učinkovit ekosistem. Naš cilj ni le ponuditi storitve, ampak soustvarjati prihodnost mobilnosti – bolj pametno, trajnostno in konkurenčno.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Revoz

    Slovenija proizvodnjo twinga podpira z 28 milijoni evrov

    Naložba Renaulta bo znašala 120 milijonov, pomemben bo tudi prispevek Slovenije.
    Gašper Boncelj 11. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Luksuzni hotel

    Danko Končar o hotelu, ki je stal 85 milijonov: To je moj življenjski projekt

    Projekt je trajal skoraj desetletje – najprej marina, nato hotel – in je moral premagovati spremenjene predpise, pandemijo in rast stroškov.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Kako Fructal na Duplici prepleta dediščino in inovacije prihodnosti

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več

    Več iz teme

    DPZ 2025intervjumart deklevaDKV Mobility

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razumem dvome tistih, ki se bojijo nadzora

    Robert Golob: Predsednik vlade je naklonjen ustanovitvi strokovne skupine za nadzor oziroma evalvacijo učinkov Šutarjevega zakona.
    Barbara Hočevar 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Brian Cox: Človeštvo bo večplanetarno, če ne naredimo kakšne neumnosti

    Ko sprejmemo lastno nevednost, je to odskočna deska do znanja, poudarja britanski fizik in komunikator znanosti profesor Brian Cox.
    Saša Senica 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Referendumski klerikalizem Katoliške cerkve

    Nismo pozabili besed pokojnega papeža Frančiška: »Duh klerikalizma je zlo, ki je v Cerkvi prisotno tudi danes in katerega žrtev je ljudstvo.«
    13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Drekec pekec

    Naše blato bo lahko o nas povedalo bistveno več, kot smo si kadarkoli predstavljali.
    13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Brian Cox: Človeštvo bo večplanetarno, če ne naredimo kakšne neumnosti

    Ko sprejmemo lastno nevednost, je to odskočna deska do znanja, poudarja britanski fizik in komunikator znanosti profesor Brian Cox.
    Saša Senica 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Referendumski klerikalizem Katoliške cerkve

    Nismo pozabili besed pokojnega papeža Frančiška: »Duh klerikalizma je zlo, ki je v Cerkvi prisotno tudi danes in katerega žrtev je ljudstvo.«
    13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Drekec pekec

    Naše blato bo lahko o nas povedalo bistveno več, kot smo si kadarkoli predstavljali.
    13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    »Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    APLIKACIJA

    Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo