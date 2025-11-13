Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti.

Prevozništvo se danes drastično spreminja – tehnološko, ekonomsko in regulatorno. Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega družinskega podjetja DKV Mobility, je v intervjuju med drugim spregovoril o tem, kako elektrifikacija, digitalizacija, trajnostne zahteve in kadrovski izzivi postavljajo nova pravila igre v svetu prevozništva.

Gospodarske panoge za svoj razvoj potrebujejo infrastrukturo. Z vidika prevozništva in logistike pogled na infrastrukturo ni rožnat – glede cest in železnic se v Sloveniji skoraj nič ne premakne (konkretno) na bolje. Kako bi se vi lotili reševanja te težave?

Slovenija potrebuje enoten desetletni infrastrukturni načrt z jasno določenimi kazalniki – prepustnostjo, povprečno hitrostjo, deležem nočnih del in časom zapor. Ti podatki morajo biti javno dostopni in povezani z odgovornostjo izvajalcev. Predlagal bi uvedbo sistema »najema voznih pasov« (angl. lane rental), kjer izvajalec plača kazen za vsak presežen dan zapore. Dela se morajo izvajati (tudi) ponoči ali ob koncu tedna, kjer je to tehnično izvedljivo.

Poleg tega bi morali vzpostaviti tri ali štiri logistična vozlišča, ki bi povezovala železnico in cestni transport – s tem bi razbremenili ceste in povečali učinkovitost tovornih tokov.

Povprečna hitrost na slovenskih avtocestah je v lanskih poletnih in prometno najbolj obremenjenih mesecih padla na vsega 40 km/h, za letos podatkov še ni. Kako zastoji, dela na cesti in posledične zamude vplivajo na poslovanje avtoprevoznikov?

Zelo konkretno – manj prevoženih kilometrov pomeni manj prihodkov, več kazni za zamude in večji stres za voznike. To ni dobro. Prevozniki morajo zato uvesti časovne komponente v svoje cenike, dinamične dodatke za znane zastoje in poskrbeti za boljšo optimizacijo dostav zunaj prometnih konic. Od države pa pričakujejo boljše vodenje gradbišč, nočna dela in realnočasovno obveščanje o zastojih. To niso luksuzni ukrepi, ampak nujnost za gospodarstvo.

Ko sva že pri stroških – statistika čez palec kaže grobo sliko stroškov prevozništva: voznik predstavlja okoli 40 odstotkov stroška prevoza, 20 odstotkov gorivo, deset odstotkov pa cestnine. Je preostanek dovolj za zdravo poslovanje podjetij in naložbe v razvoj?

Je, a zgolj če ima podjetje vzpostavljen celovit poslovni sistem, ki vključuje pogodbe z indeksacijo (za gorivo, plače, cestnine), jasno politiko dodatkov (čakalne ure, urbane dostave, CO₂-komponente) ter dosega vsaj od 85- do 90-odstotno izkoriščenost vozil. Brez tega prostora za razvoj ni. V prevozništvu je marža že dolgo pod pritiskom, zato preživi tisti, ki ima procesno disciplino in zna pravočasno prenesti stroške v prodajne cene.

V zadnjih letih pa se je pojavil še en resen pritisk – kazni. Povečala sta se število in višina kazni v različnih državah, pogosto zaradi malenkosti ali nejasnih pravil. Kazni so postale pomemben dejavnik, ki neposredno vpliva na dobičkonosnost podjetij. Zakonodaja in njeno izvajanje bi morala biti usmerjena v varnost in red na cestah, ne pa v polnjenje državnih blagajn. Prevoznik, ki dela po pravilih, ne bi smel imeti občutka, da je tarča birokratskega lova na denar.

Država bi lahko zmanjšala davčno obremenitev dela in omogočila konkurenčnejše neto plače, sicer bomo izgubljali kader, ki ga je že danes premalo.

Kako je s konkurenčnostjo slovenskih prevoznikov v širšem evropskem prostoru – enostavno ali težko najdejo stranke?

Slovenski prevozniki imajo številne prednosti – so prilagodljivi, tehnično dobro opremljeni in pogosto večjezični. Težava pa je v obsegu in specializaciji. Za večje evropske naročnike so zanimivi le tisti, ki lahko zagotavljajo specifične storitve: hlajeni prevoz, farmacijo, ADR ali časovno kritične dostave. Strategija vse za vsakogar ne deluje več. Danes štejejo kakovost, zanesljivost in digitalni dokazi – podatki o pravočasnosti, sledljivosti in transparentnosti. Kdor zna to pokazati, posel dobi.

Prevozniki pogosto tarnajo nad izzivi pridobivanja delovne sile – šoferjev v EU močno primanjkuje, panoga želi poenostavitve za zaposlovanje tujcev. Toda to je dvorezen meč – v Novi Gorici se je šofer iz Azije dvakrat s tovornim vozilom zaletel v isti železniški podvoz. Kaj takega je bilo v preteklosti nepredstavljivo. Je težava v plačah šoferjev? V tujini (na severu) jih lažje bolje plačajo.

Plače so velik del težave. Plačna obremenitev za podjetja v Sloveniji je izjemno visoka, zato težko dosegamo neto plače, ki jih vozniki prejmejo v drugih državah. Zaradi tega številni odhajajo na sever Evrope, kjer so razlike v neto prejemkih občutne, čeprav so bruto zneski pogosto podobni. Država bi lahko zmanjšala davčno obremenitev dela in omogočila konkurenčnejše neto plače, sicer bomo izgubljali kader, ki ga je že danes premalo.

Ob tem pa ostaja tudi izziv usposobljenosti. V Evropi se je na ceste vključilo veliko voznikov iz tretjih držav, ki pogosto ne poznajo lokalnih pravil in/ali jezika. Zato bi potrebovali standardiziran sistem uvajanja – z osnovnim poznavanjem predpisov, prometnih omejitev in uporabe navigacijskih sistemov za tovorna vozila. Kombinacija pravičnih plač in dobrega usposabljanja je ključ do varnosti in stabilnosti panoge.

Ko sva že pri denarju – prevozniki radi s prstom pokažejo na državo tudi takrat, ko gre za cene goriv in povračilo davka, ki traja predolgo ter tako vpliva na njihovo likvidnost. Kako veliki sta ti težavi?

Vračila DDV in trošarin v nekaterih državah res trajajo predolgo, včasih tudi več kot pol leta. To neposredno zmanjšuje likvidnost, saj prevoznik v tem času financira državo. Pri gorivu pa je glavna težava volatilnost oziroma nihanje cen, ki jih številni prevozniki še vedno ne vključujejo v prodajne cene. Rešitev sta avtomatska indeksacija v pogodbah in uporaba posrednikov za hitrejša vračila davkov z jasnimi roki. Vsak evro, ki se zadrži po nepotrebnem, pomeni manj razpoložljivih sredstev za vozila, plače in razvoj.

Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti.

Glede na to, da petino stroška prevoza predstavlja gorivo, bi bilo po vzoru potniških vozil morda dobro pogledati v smer elektrifikacije tovornega prometa. So elektrika in alternativni pogoni prihodnost prevozništva?

Električna energija in alternativni pogoni bodo imeli pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti prometa, vendar se bo njihova uporaba razlikovala glede na kontekst. Pri mestnih in regionalnih dostavah elektrifikacija veliko obeta in je idealna rešitev za kratke razdalje in predvidljive povratne relacije. Vendar za tovorni promet na dolge razdalje po Evropi trenutne omejitve, kot so doseg, teža baterij in nezadostna infrastruktura za polnjenje, pomenijo, da električna energija sama v tej fazi še ne more izpolniti vseh zahtev.

V teh segmentih bodo bistvene prehodne rešitve, kot so HVO, biometan in sčasoma vodik. Najbolj pragmatičen pristop je raznolik energetski portfelj – kombinacija konvencionalnih in alternativnih goriv ter električne energije na podlagi značilnosti relacij, gospodarske upravičenosti in razpoložljivosti infrastrukture.

Za tovorni promet na dolge razdalje po Evropi trenutne omejitve, kot so doseg, teža baterij in nezadostna infrastruktura za polnjenje, pomenijo, da električna energija sama v tej fazi še ne more izpolniti vseh zahtev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kako na prevozništvo vplivajo sodobni potrošniški trendi – veliko nakupov in tudi vračil blaga, kar je vzrok za izjemno število in drobljenje pošiljk?

E-trgovina je v praksi podvojila število pošiljk in zmanjšala njihovo povprečno težo. To pomeni več dostav, več voženj in manjšo učinkovitost prevozov. Uspešna podjetja se odzivajo s tako imenovanimi mikrologističnimi centri, boljšo digitalno organizacijo dostav po časovnih oknih ter uporabo električnih ali manjših vozil za tako imenovani zadnji kilometer dostave. Brez tega so stroški na enoto prevoza preprosto previsoki.

Danes večina panog rezerve išče v digitalizaciji. Ali to velja tudi za prevozništvo? Ima to sploh še kje kakšne rezerve?

Ima, poudaril pa bi, da so to zadnje prave rezerve. Digitalizacija pomeni popolno povezavo vozila, voznika in disponenta. Ko sistem v realnem času vidi porabo, »prazne« kilometre, zamude ali stroške, lahko reagira pravočasno – in to je razlika med dobičkom in izgubo. Ključno pa je, da imajo prevozniki pri svojih partnerjih podporo. Potrebujejo pregled nad delom, stroški in učinkovitostjo – ne le posameznih transakcij, ampak celotnega poslovanja. V DKV Mobility se tega zelo dobro zavedamo, zato že dolgo vlagamo znatna sredstva v razvoj podpornih delov naše platforme, kot sta DKV Transport Management System (DKV TMS) in DKV Fleet Management System (DKV FMS). Ti sistemi prevoznikom omogočajo, da na enem mestu spremljajo vse ključne kazalnike: vozila, porabo goriva, cestnine, vračila DDV, načrtovanje poti in stroške na kilometer. To ni več prihodnost, ampak nujnost, če želimo, da bo panoga dolgoročno konkurenčna in finančno zdrava.

Kaj lahko prevoznikom še ponudi DKV Mobility?

Naše poslanstvo je prevoznikom omogočiti konkurenčno in pravočasno prilagoditev spremembam v poslovnem okolju. Naš cilj je pomagati ohranjati učinkovitost, obvladovati stroške, izboljšati likvidnost ter izkoristiti nove energetske in tehnološke priložnosti. Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti. Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine. Slovenija ima tu izjemen potencial – v geografski legi, znanju in infrastrukturi. Iskreno si želim, da bi ga znala prepoznati in izkoristiti svojo lego kot vrata v Evropo in na Balkan. DKV Mobility ima pri tem pomembno vlogo: povezujemo prevoznike, infrastrukturo in energetske rešitve v enoten, učinkovit ekosistem. Naš cilj ni le ponuditi storitve, ampak soustvarjati prihodnost mobilnosti – bolj pametno, trajnostno in konkurenčno.