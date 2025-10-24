  • Delo mediji d.o.o.
    Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

    Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    24. 10. 2025 | 09:22
    6:09
    A+A-

    Pametni dom danes ni več le futuristična ideja, temveč postaja nepogrešljiv del sodobnega načina življenja. Napredne tehnologije nam tako omogočajo bolj trajnostno življenje, boljšo izrabo virov, prijaznejše bivanje in večjo prilagodljivost našim vsakodnevnim potrebam. Udobje, ki si ga še pred nekaj leti nismo mogli niti predstavljati. V praksi to pomeni, da tehnologije med seboj komunicirajo, se učijo iz naših navad in omogočajo avtomatizacijo vsakdanjih opravil (od upravljanja razsvetljave, optimizacije ogrevanja do prezračevanja). S pomočjo pametnih termostatov, merilnikov porabe in avtomatiziranih sistemov za varčno rabo energije tako lahko aktivno prispevamo k zmanjševanju ogljičnega odtisa in bolj zeleni prihodnosti.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Trendi pametnega doma

    Pametni dom torej ni več samo prostor, kjer živimo, temveč dovršen sistem, ki aktivno skrbi za naše dobro počutje, učinkovitost in trajnost doma. Razširja se na vse vidike bivanja: varnostne sisteme, upravljanje porabe vode in elektrike, digitalne gospodinjske aparate in seveda kakovost notranjega zraka, ki je bila dolgo prezrta. Prav ta zadnji segment, pametno prezračevanje, zdaj doživlja velik razvojni preboj; uravnavanje kakovosti zraka je del naprednih rešitev, ki temeljijo na senzoriki, povezljivosti in odzivnosti. Lahko bi rekli, da tudi zrak v prostoru postaja »sistem«, ki se uči, prilagaja in deluje samodejno.

    Nova dimenzija pametnega doma: inteligentno prezračevanje

    Napredno prezračevanje neposredno vpliva na kakovost bivanja in energetsko učinkovitost. V nasprotju s klasičnim prezračevanjem pametni sistemi praviloma delujejo samodejno, izjemno tiho, povezano z drugimi napravami v domu in s pomočjo senzorjev, ki nenehno spremljajo ključne parametre zraka, kot so vlaga, temperatura in CO₂, ter se na njih odzivajo v realnem času. Na ta način se prezračevanje aktivira le, ko je to res potrebno, s čimer se preprečujejo toplotne izgube in zmanjšujejo stroški ogrevanja. Napredni prezračevalni sistemi tako niso več zgolj tehnični dodatek, temveč temeljni del pametnega doma, ki zna dihati z uporabnikom.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Spoznajte, kako deluje pametno prezračevanje in zakaj je ključni del sodobnega doma. Več informacij na www.lunos.si

    Prednosti senzorskega uravnavanja zraka

    Pametni prezračevalni sistemi se učijo navad stanovalcev in se jim samodejno prilagajajo. Praviloma temeljijo na natančnem zaznavanju okoljskih sprememb s pomočjo senzorjev. Zaznajo lahko denimo, kdaj je prostor večkrat zaseden (npr. ob večerih), zato takrat samodejno okrepijo prezračevanje. Drugi način senzorskega delovanja je, ko se denimo po prhanju ali kuhanju v prostoru poveča vlaga, senzor to zazna in sproži samodejno prezračevanje. Enako se zgodi, kadar senzorji zaznajo povišano raven ogljikovega dioksida, ki običajno nastopi ob daljši prisotnosti več oseb v prostoru. Sistem takrat sam poskrbi za svež dotok zraka. Senzorji pa se lahko povezujejo tudi z drugimi pametnimi napravami v domu, kot so ogrevanje, senčenje ali sistemi za hlajenje, s čimer ustvarijo popolnoma usklajeno notranjo klimo.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Tudi temperaturni senzorji imajo pomembno vlogo, saj pomagajo prilagajati delovanje prezračevanja glede na sezono, temperaturne ekstreme ali želeno bivalno udobje. Vsi ti podatki se zbirajo in sproti analizirajo, nato pa jih pametni modul uporabi za optimalno prilagoditev delovanja sistema. Takšna avtomatika ni le udobna, ampak tudi energetsko učinkovita in prilagojena vsakemu posameznemu prostoru.

    Tihi, energetsko učinkoviti, a neverjetno močni – pametni prezračevalni sistemi LUNOS

    Podjetje LUNOS je sinonim za inovativne in energetsko učinkovite rešitve prezračevanja, ki izhajajo iz več kot 60-letne tradicije nemškega inženiringa. Specializirani so za decentralizirane sisteme, ki omogočajo prezračevanje posameznih prostorov brez obsežnih gradbenih posegov, pri tem pa združujejo tiho delovanje, sodoben dizajn in izjemno učinkovitost. Temelj njihovega pristopa je kombinacija napredne senzorike in avtomatike, ki omogoča, da se prezračevanje prilagaja brez uporabnikovega posredovanja. Senzorji stalno merijo ključne dejavnike, kot so vlaga, temperatura in koncentracija CO₂, ter se v realnem času odzivajo na spremembe v prostoru.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Bistvo inteligentnega prezračevalnega sistema LUNOS je modul Smart Comfort – nadzorna enota, ki omogoča inteligentno in samodejno upravljanje prezračevanja. Združuje senzoriko in nadzor ter samodejno prilagaja prezračevanje glede na notranje razmere in zunanje klimatske podatke. V kombinaciji z nekaterimi sodobnimi enotami tako nastane celovit prezračevalni sistem, ki se neopazno vklopi v vsak pametni dom in ga naredi še pametnejšega.

    Celoten sistem je modularen, kar pomeni, da ga je mogoče postopoma nadgrajevati ali povezovati z drugimi pametnimi elementi doma, kot so ogrevanje, hlajenje ali senčenje. Tako LUNOS omogoča celostno rešitev za uravnavanje klime, ki se prilagaja vsakemu prostoru in povečuje kakovost bivanja.

    Več o rešitvah za pametno prezračevanje najdete na www.lunos.si

    Naročnik oglasne vsebine je LUNOS

    prezračevalni sistemi Lunosprezračevanječist zrakpametni domovi
