Prihodnost gradijo doma, ambicije segajo v Evropo

Leta 2019 so postali del skupine MHP, ene najuspešnejših proizvajalk perutninskega mesa v Evropi. Od takrat je Skupina Perutnina Ptuj v razvoj vložila 323 milijonov evrov, od česar je bil pomemben del investicij namenjen Sloveniji – samo v letih 2023 in 2024 več kot 53 milijonov.

Cilj podjetja je posodabljati proizvodne zmogljivosti, izboljševati produktivnost in povečevati dodano vrednost, pri tem pa ne gre zgolj za širitev obsega proizvodnje, temveč tudi za tehnologijo, avtomatizacijo, učinkovitejšo rabo energije in vode ter razvoj delovnih mest z višjo stopnjo strokovnega znanja.

»Investicije so zelo pomembno gonilo našega razvoja, stabilnosti, odpornosti in tudi prihodnosti. Brez njih namreč ni razvoja, brez razvoja pa ni dolgoročnega vzdržnega poslovnega modela. Imamo velike in ambiciozne načrte, da na evropskem trgu še bolj utrdimo svoj položaj,« je povedala Karmen Pangos, poslovna direktorica Perutnine Ptuj Slovenija. Ta je po njenih besedah ena najpomembnejših družb v Skupini, tako po strokovnem znanju in številu zaposlenih kot tudi po poslovnih rezultatih. Skupino sicer sestavljajo podjetja iz osmih držav.

Investicije so temelj razvoja

S skoraj sto milijonov evrov vredno naložbo na Ptuju, ki jo z 21 milijoni evrov sofinancira tudi država, začenjajo enega najpomembnejših investicijskih ciklov v zgodovini podjetja. Načrtujejo vzpostavitev najsodobnejšega centra mesne industrije v tem delu Evrope, kjer bodo robotizacija, avtomatizacija logistike in okoljsko odgovorno pakiranje postavili nove standarde kakovosti. S širitvijo bodo skoraj podvojili proizvodne zmogljivosti.

Z najnovejšo investicijo načrtujejo vzpostavitev najsodobnejšega centra mesne industrije v tem delu Evrope, kjer bodo robotizacija, avtomatizacija logistike in okoljsko odgovorno pakiranje postavili nove standarde kakovosti. FOTO: arhiv Perutnine Ptuj

»Investicija je zelo pomembna za Perutnino Ptuj Slovenija, za celotno Skupino in tudi za našo mesnopredelovalno industrijo. Poleg širitve zmogljivosti, avtomatizacije, digitalizacije in izboljšanja delovnih razmer za naše zaposlene nam bo dala še večjo moč pri razvoju naših izdelkov in tudi dolgoročno stabilnost,« je pojasnila. To je tudi velik korak k doseganju večje dodane vrednosti ter k zagotavljanju dolgoročnejše konkurenčnosti na domačem in izvoznih trgih.

Podjetje v zadnjih letih močno krepi obseg poslovanja. Rast je rezultat več dejavnikov, glavni motorji pa so povečevanje proizvodnih zmogljivosti, razvoj prodaje na obstoječih trgih in širitev na nove ter razvoj novih izdelkov in bogatitev obstoječe ponudbe.

Življenjski slogi in linije izdelkov

Na pričakovanja in potrebe potrošnikov, ki so čedalje bolj zahtevni in ozaveščeni, se odzivajo z razvojem izdelkov in blagovnih znamk za različne potrebe. Med blagovnimi znamkami, s katerimi nagovarjajo posamezne skupine kupcev, je Karmen Pangos posebej omenila blagovno znamko za sveže meso Natur Premium, »ta odgovarja na pričakovanje zelo zahtevnega potrošnika, ki ga zanimajo poreklo, kakovost in dobrobit živali«.

S produkti pod znamko Slim & Fit nagovarjajo potrošnike z aktivnejšim življenjskim slogom, ki iščejo izdelke z nizko vsebnostjo maščob in soli ter z višjo vsebnostjo beljakovin, blagovna znamka Perfect pa, kot pravi, ponuja priročne rešitve za hitri obrok.

Prepoznavna Poli, ki je na policah več kot 50 let, se nenehno razvija z novimi okusi, izdelki in formati za različne generacije. FOTO: arhiv Perutnine Ptuj

»Naša povsod prepoznavna Poli, ki je na policah več kot 50 let, pa se nenehno razvija z novimi okusi, izdelki in formati za različne generacije,« je dodala poslovna direktorica Perutnine Ptuj. Novost, ki so jo trgu ponudili letos in od katere veliko pričakujejo, je klobasa Pickies. Z njo nagovarjajo zahtevnejše potrošnike, ki v segmentu klobas želijo več poudarka na perutninskem mesu in prehranskih vrednostih, ki jih to ponuja.

Temelj uspeha je zaupanje

Kot ugotavljajo v Perutnini Ptuj, je del potrošnikov za višjo kakovost, preverjeno poreklo in višje standarde ravnanja z živalmi pripravljen odšteti več.

»Pri nakupu izdelkov pod znamko Natur Premium lahko potrošnik preveri, kateri izmed 250 rejcev, s katerimi sodelujemo, je konkretnega piščanca vzredil, in določen del potrošnikov to zelo ceni. Poudarjam pa, da z našimi standardi ne odstopamo niti v tistem segmentu, kjer potrošniki morda niso tako zahtevni, kajti kakovost je v Perutnini Ptuj na prvem mestu in na zaupanju gradimo že vseh 120 let,« je poudarila Karmen Pangos.

Ob tem je še dodatno vlogo pripisala sodelovanju z rejci, ki so srce poslovnega modela Perutnine Ptuj ter nosilci tradicije, kakovosti in odgovornega odnosa do živali. Kot je dejala, ne gre samo za dolgoročno poslovno sodelovanje z njimi, »s takšnim povezovanjem prispevamo tudi k ohranjanju in razvoju podeželja ter kmetijskih površin«.

Sodelujejo z 250 rejci, ki so srce poslovnega modela Perutnine Ptuj ter nosilci tradicije, kakovosti in odgovornega odnosa do živali. FOTO: Goznik

Podjetje na trgu ni prisotno le z lastnimi blagovnimi znamkami, ampak sodeluje tudi s trgovskimi. »Oba poslovna modela imata pomembno vlogo v naši prodajni strukturi in se medsebojno dopolnjujeta,« je pojasnila. Lastne blagovne znamke podjetju omogočajo gradnjo dolgoročnega zaupanja potrošnikov in prepoznavnosti na trgu, medtem ko je sodelovanje na področju trgovskih blagovnih znamk pomemben del poslovnih odnosov s trgovskimi partnerji. »Z vidika poslovanja je ključno predvsem ustrezno ravnotežje med obema modeloma,« je še dodala Karmen Pangos.

Tudi na policah v Dubaju

Perutnina Ptuj Slovenija več kot 60 odstotkov blaga izvozi, njihove izdelke lahko kupujejo ljudje v več kot 30 državah. Ključni izvozni trgi podjetja so Nemčija, Kosovo, Avstrija in Švica, pri čemer veljata zadnja dva za najzahtevnejša. »Kdor zadosti njim, je konkurenčen povsod,« je povedala Karmen Pangos, ki verjame, da imajo v podjetju izkušnje, ki jim bodo tudi v prihodnje pomagale krepiti položaj na tujih trgih. Med zanimivejšimi je omenila Dubaj.

Od leta 2019 je Perutnina Ptuj del skupine MHP. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Tam lahko v skoraj vsaki trgovini najdemo Poli in narezke Slim & Fit. Na to smo zelo ponosni. Dejstvo, da potrošniki naše izdelke iščejo tudi na tako oddaljenih trgih, je za nas dodatna potrditev, da smo na pravi poti.«

Še dodatno jim vrata na evropske trge odpira lanski prevzem španske Skupine Uvesa, ki so ga izpeljali v Skupini Perutnina Ptuj. Gre za pomembno družbo v španski živilski industriji, ki je med drugim eden vodilnih proizvajalcev piščancev v državi ter upravlja sodobne objekte, opremljene z napredno avtomatizacijo in strogim nadzorom procesov.

»Z vključitvijo Uvese v našo skupino imamo bolj neposreden dostop do kupcev na trgih, na katerih podjetje deluje, in verjamemo, da je to za nas dodana vrednost,« je prepričana poslovna direktorica Perutnine Ptuj Slovenija, ki je dodala, da povezanost odpira tudi nove priložnosti na področju razvoja, izmenjave znanj, izkušenj in tehnologij.

Odgovorno do okolja, učinkovito v poslovanju

Trajnost in energetsko učinkovitost v Perutnini Ptuj razumejo kot pomemben del odgovornega upravljanja in dolgoročnega razvoja. Letos so izvedli celovite energetske preglede vseh večjih lokacij ter prvič na ravni skupine pripravili popoln izračun ogljičnega odtisa, vključno z emisijami Scope 3, ki zajemajo celotno dobavno verigo in približno 6000 dobaviteljev. »Rezultati kažejo, da je naš ogljični odtis na kilogram piščančjega mesa manjši od evropskega povprečja, na kar smo zelo ponosni,« je pojasnila Karmen Pangos.

Trajnost in energetsko učinkovitost v Perutnini Ptuj razumejo kot pomemben del odgovornega upravljanja in dolgoročnega razvoja. FOTO: arhiv Perutnine Ptuj

Pomemben del prizadevanj podjetja je tudi krožno gospodarstvo. Z lastno bioplinarno in tovarno proteinskih koncentratov stranske produkte iz proizvodnje pretvarjajo v energijo in uporabne surovine. Pri tem namenjajo posebno pozornost učinkoviti rabi vode, zmanjševanju odpadkov, emisij toplogrednih plinov in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Okoljske vplive sistematično spremljajo in prepoznavajo priložnosti za izboljšave v celotni vrednostni verigi, trajnostno uspešnost pa ocenjujejo tudi z mednarodnimi metodologijami in neodvisnimi ocenami, kot je EcoVadis.

»Naša konkurenčna prednost je povezovanje trajnostnih ciljev z učinkovitostjo poslovanja, nižjimi operativnimi stroški in večjo odpornostjo proti okoljskim in energetskim tveganjem. Trajnost tako ni zgolj naša odgovornost, temveč tudi pomemben dejavnik dolgoročnega razvoja in konkurenčnosti,« je še dodala poslovna direktorica.

Zaposleni srce podjetja

Podjetje trenutno zaposluje več kot 2600 ljudi po vsej Sloveniji, od tega jih je na Ptuju nekaj več kot 2100. Z rastjo imajo ves čas tudi potrebe po novih kadrih. »Trudimo se zaposliti čim več lokalnih prebivalcev, tudi ljudi iz drugih delov Slovenije, tako kot številna druga podjetja pa si moramo pomagati tudi z delavci iz tujine,« je pojasnila Karmen Pangos ter napovedala še več potreb po tehničnih kadrih v prihodnjih nekaj letih, ko bo končana naložba v povečanje proizvodnih zmogljivosti podjetja.