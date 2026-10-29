Prihodnost ni v tem, da bi ljudje plačevali manj, temveč pametneje

Kako se industrija plačil premika od klasičnih kartic in digitalnih denarnic k agentski trgovini, kjer umetna inteligenca kupuje v imenu ljudi in podjetij, ter kako Mastercard gradi infrastrukturo zaupanja, ki bo to omogočila, so bile teme pogovora s Petrom Bakeneckerjem, predsednikom družbe Mastercard za osrednjo Evropo.
To vprašanje res prejmem zelo pogosto. Pred desetimi leti se je vse vrtelo okoli kartic in transakcij, predvsem tega, kako zagotoviti varno in čim bolj nemoteno plačevanje. Danes pa gradimo infrastrukturo prihodnosti, celoten digitalni ekosistem, v katerem ne prenašamo le denarja, temveč vrednost. Mi smo orkestratorji plačil za potrošnike in podjetja.
Vse plačilne rešitve, ki jih poznate danes, bodo ostale z nami, tudi gotovina. Izbire bo preprosto več. Spremenilo se bo predvsem razmerje med transakcijami, ki jih bodo opravili ljudje sami. Stroji oziroma agenti, če želite, bodo nov način plačevanja in bodo prevzemali tudi posamezne korake, ki vodijo do plačila. Osnovna ideja ostaja enaka: stranka izbere, kako želi plačati. Tehnologija bo omogočila še bolj nemoteno nakupovanje, vendar bosta zaupanje in možnost izbire za potrošnike še naprej v središču uporabniške izkušnje.
Uspešnost preobrazbe bi meril po tem, ali nam je uspelo ustvariti resnično interoperabilen, zaupanja vreden ekosistem, v katerem agenti, ljudje in podjetja nemoteno sodelujejo, ne da bi pri tem izgubili nadzor ali varnost. Pomemben mejnik na tej poti je cilj družbe Mastercard, da do leta 2030 v Evropi žetonizira sto odstotkov transakcij v e-trgovini.
Danes delujemo v kompleksnejšem ekosistemu. Regulativa in varstvo zasebnosti morata biti sestavni del teh rešitev. Eden ključnih izzivov je zaupanje. Potrošniki bodo umetni inteligenci zaupali nakupovanje in plačevanje v svojem imenu le, če bodo prepričani, da so njihovi podatki varni, da ohranjajo nadzor in da se transakcije izvajajo natanko tako, kot so jih odobrili.
Zato se Mastercard osredotoča na vzpostavljanje zaupanja vredne infrastrukture za agentsko trgovino. S tehnologijami, kot so žetonizacija, prijava z dostopnimi ključi (passkeys), preverjanje pristnosti agentov in Verifiable Intent, lahko pomagamo zagotoviti, da je vsaka transakcija varna, ustrezno avtenticirana in skladna z navodili potrošnika.
Potrošniki bodo umetni inteligenci zaupali nakupovanje in plačevanje v svojem imenu le, če bodo prepričani, da so njihovi podatki varni, da ohranjajo nadzor in da se transakcije izvajajo natanko tako, kot so jih odobrili.
V družbi Mastercard verjamemo, da agentska trgovina pomeni največji premik za potrošnike in podjetja. Danes potrošnik obišče spletno stran, v brskalniku poišče izdelek, pregleduje oglase in povezave ter sam preverja mere, cene in stroške dostave. Platforma z umetno inteligenco lahko te korake bistveno pospeši: agentu umetne inteligence samo enkrat poveste svoje mere in znesek, ki ste ga pripravljeni plačati, nato pa sam poišče izdelke, primerja njihove lastnosti in predstavi najprimernejše možnosti ter vam tako prihrani čas in denar.
Naslednji logični korak je, da ti pomočniki izdelkov ne bodo le priporočali, temveč bodo lahko z dovoljenjem potrošnika v njegovem imenu opravili tudi nakup. Pri tem ne gre zgolj za plačila, temveč za preobrazbo celotne nakupne izkušnje.
Zato smo v družbi Mastercard vzpostavili okvir Agent Pay. Ta združuje preverjene agente, žetonizirane plačilne podatke, avtentikacijo in tehnologijo Verifiable Intent, ki zagotavlja dokaz, da je potrošnik odobril nakup in da je agent deloval v okviru odobrenih omejitev. Potrošnik ves čas ohranja nadzor. Nakup se izvede šele, ko potrošnik potrdi predlog.
Na področju poslovanja med podjetji (B2B) trenutno prednjačijo agentne rešitve za standardizirane in rutinske nakupe. Ko zaloge začnejo kopneti, agent poišče najugodnejšo ponudbo med dobavitelji in poskrbi, da blago prispe pravočasno. Razvili smo tudi Agent Pay for Machines, tehnološki okvir, ki strojem omogoča medsebojno izvajanje transakcij, na primer pri nakupu storitev v oblaku, spletnem oglaševanju ali naročanju potrošnega materiala za tiskalnike.
Največja vrednost umetne inteligence pri plačevanju je v tem, da poenostavlja plačilne postopke, hkrati pa izboljšuje varnost, učinkovitost in prilagojenost posamezniku. Obenem krepi preprečevanje prevar, izboljšuje sprejemanje odločitev in podjetjem pomaga zagotavljati ustreznejše uporabniške izkušnje. Prihodnost ne pomeni, da bodo ljudje plačevali manj, temveč da bodo plačevali pametneje.
Tehnologija bo omogočila še bolj nemoteno nakupovanje, vendar bosta zaupanje in možnost izbire za potrošnike še naprej v središču uporabniške izkušnje.
Vsakdo je stranka. Gre le za nov prodajni kanal. Trgovci bodo še naprej imeli svoje spletne strani in trgovine, ki jih bodo obiskovali tako ljudje kot agenti umetne inteligence. Tako kot so se podjetja naučila prilagajati svoje vsebine spletnim iskalnikom, bodo prilagajala tudi informacije o izdelkih in nakupno izkušnjo agentom umetne inteligence. Tisti, ki se bodo uspešno prilagodili, bodo v boljšem položaju za doseganje strank.
Tehnologije, kot je žetonizacija, so že bistveno izboljšale varnost plačil, saj občutljive podatke kartice nadomeščajo z edinstvenimi digitalnimi žetoni. Kartična plačila in žetonizacija so že omogočili, da so plačila hkrati zelo varna in enostavna. Biometrična avtentikacija pa je preverjanje pristnosti naredila še bolj nemoteno, varno in preprosto.
Varnost, stabilnost in odpornost ostajajo ključnega pomena. Prihodnost trgovine bo vse bolj digitalna, inteligentna in povezana, zato se moramo nanjo pripraviti z vlaganjem v sodobno infrastrukturo, digitalno identiteto in žetonizacijo.
Te prihodnosti ne more zgraditi nobena organizacija sama. Uspeh bo odvisen od sodelovanja med bankami, trgovci, ponudniki tehnologij in plačilnimi omrežji.
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