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    Podjetniške zvezde

    Prihodnost ni v tem, da bi ljudje plačevali manj, temveč pametneje

    Prihajata naročanje in plačevanje prek agentov umetne inteligence, ki delujejo v imenu uporabnikov, napoveduje Peter Bakenecker iz Mastercarda.
    Danes gradimo infrastrukturo prihodnosti, celoten digitalni ekosistem, v katerem ne prenašamo le denarja, temveč vrednost. Mi smo orkestratorji plačil za potrošnike in podjetja, pravi Peter Bakenecker. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Danes gradimo infrastrukturo prihodnosti, celoten digitalni ekosistem, v katerem ne prenašamo le denarja, temveč vrednost. Mi smo orkestratorji plačil za potrošnike in podjetja, pravi Peter Bakenecker. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Miran Varga
    29. 10. 2026 | 04:00
    9:52
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    Kako se industrija plačil premika od klasičnih kartic in digitalnih denarnic k agentski trgovini, kjer umetna inteligenca kupuje v imenu ljudi in podjetij, ter kako Mastercard gradi infrastrukturo zaupanja, ki bo to omogočila, so bile teme pogovora s Petrom Bakeneckerjem, predsednikom družbe Mastercard za osrednjo Evropo.

    Glede na vašo funkcijo ste bržkone pravi naslov, da nam poveste, kam gre industrija plačil.

    To vprašanje res prejmem zelo pogosto. Pred desetimi leti se je vse vrtelo okoli kartic in transakcij, predvsem tega, kako zagotoviti varno in čim bolj nemoteno plačevanje. Danes pa gradimo infrastrukturo prihodnosti, celoten digitalni ekosistem, v katerem ne prenašamo le denarja, temveč vrednost. Mi smo orkestratorji plačil za potrošnike in podjetja.

    Kako konkretno vidite prihodnost plačil v Evropi do leta 2030? Kaj bo ostalo in kaj se bo zelo spremenilo?

    Vse plačilne rešitve, ki jih poznate danes, bodo ostale z nami, tudi gotovina. Izbire bo preprosto več. Spremenilo se bo predvsem razmerje med transakcijami, ki jih bodo opravili ljudje sami. Stroji oziroma agenti, če želite, bodo nov način plačevanja in bodo prevzemali tudi posamezne korake, ki vodijo do plačila. Osnovna ideja ostaja enaka: stranka izbere, kako želi plačati. Tehnologija bo omogočila še bolj nemoteno nakupovanje, vendar bosta zaupanje in možnost izbire za potrošnike še naprej v središču uporabniške izkušnje.

    Peter Bakenecker: Cilj družbe Mastercard je, da do leta 2030 v Evropi žetonizira sto odstotkov transakcij v e-trgovini. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Peter Bakenecker: Cilj družbe Mastercard je, da do leta 2030 v Evropi žetonizira sto odstotkov transakcij v e-trgovini. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    In če bi se leta 2030 znova pogovarjala – kaj bi se moralo uresničiti, da bi rekli, da je Evropa uspešno opravila to preobrazbo?

    Uspešnost preobrazbe bi meril po tem, ali nam je uspelo ustvariti resnično interoperabilen, zaupanja vreden ekosistem, v katerem agenti, ljudje in podjetja nemoteno sodelujejo, ne da bi pri tem izgubili nadzor ali varnost. Pomemben mejnik na tej poti je cilj družbe Mastercard, da do leta 2030 v Evropi žetonizira sto odstotkov transakcij v e-trgovini.

    Kje vidite največje ovire za hitrejši prehod na digitalna in čedalje bolj nevidna plačila v regiji?

    Danes delujemo v kompleksnejšem ekosistemu. Regulativa in varstvo zasebnosti morata biti sestavni del teh rešitev. Eden ključnih izzivov je zaupanje. Potrošniki bodo umetni inteligenci zaupali nakupovanje in plačevanje v svojem imenu le, če bodo prepričani, da so njihovi podatki varni, da ohranjajo nadzor in da se transakcije izvajajo natanko tako, kot so jih odobrili.

    Zato se Mastercard osredotoča na vzpostavljanje zaupanja vredne infrastrukture za agentsko trgovino. S tehnologijami, kot so žetonizacija, prijava z dostopnimi ključi (passkeys), preverjanje pristnosti agentov in Verifiable Intent, lahko pomagamo zagotoviti, da je vsaka transakcija varna, ustrezno avtenticirana in skladna z navodili potrošnika.

    Potrošniki bodo umetni inteligenci zaupali nakupovanje in plačevanje v svojem imenu le, če bodo prepričani, da so njihovi podatki varni, da ohranjajo nadzor in da se transakcije izvajajo natanko tako, kot so jih odobrili.

    Danes se skoraj vsi v prihodnost usmerjeni pogovori vrtijo okoli agentske trgovine. Kaj to točno pomeni in kako bo spremenilo način, kako ljudje in podjetja plačujejo?

    V družbi Mastercard verjamemo, da agentska trgovina pomeni največji premik za potrošnike in podjetja. Danes potrošnik obišče spletno stran, v brskalniku poišče izdelek, pregleduje oglase in povezave ter sam preverja mere, cene in stroške dostave. Platforma z umetno inteligenco lahko te korake bistveno pospeši: agentu umetne inteligence samo enkrat poveste svoje mere in znesek, ki ste ga pripravljeni plačati, nato pa sam poišče izdelke, primerja njihove lastnosti in predstavi najprimernejše možnosti ter vam tako prihrani čas in denar.

    Naslednji logični korak je, da ti pomočniki izdelkov ne bodo le priporočali, temveč bodo lahko z dovoljenjem potrošnika v njegovem imenu opravili tudi nakup. Pri tem ne gre zgolj za plačila, temveč za preobrazbo celotne nakupne izkušnje.

    Kako pa boste zagotovili, da bodo UI-agenti delovali strogo znotraj dovoljenih meja in da bo potrošnik ohranil popoln nadzor?

    Zato smo v družbi Mastercard vzpostavili okvir Agent Pay. Ta združuje preverjene agente, žetonizirane plačilne podatke, avtentikacijo in tehnologijo Verifiable Intent, ki zagotavlja dokaz, da je potrošnik odobril nakup in da je agent deloval v okviru odobrenih omejitev. Potrošnik ves čas ohranja nadzor. Nakup se izvede šele, ko potrošnik potrdi predlog.

    Kateri so po vašem mnenju najbolj perspektivni primeri uporabe agentske trgovine v Evropi?

    Agenti umetne inteligence bodo prevzemali vse več nalog, pri katerih morajo uporabniki opraviti obsežno raziskavo, pravi Peter Bakenecker. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Agenti umetne inteligence bodo prevzemali vse več nalog, pri katerih morajo uporabniki opraviti obsežno raziskavo, pravi Peter Bakenecker. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Poslovni modeli so in bodo tudi v prihodnje raznovrstni. Nekaj prednosti za potrošnike sem že omenil. Agenti umetne inteligence bodo prevzemali vse več nalog, pri katerih morajo uporabniki opraviti obsežno raziskavo. Če se na primer odpravljate na kampiranje in agenta vprašate, kaj potrebujete, bo upošteval tudi to, da ste šotor in nekaj druge opreme že kupili. Na podlagi tega bo pripravil nakupovalni seznam, prilagojen vašim potrebam, in v vašem imenu naročil vse potrebno.

    Na področju poslovanja med podjetji (B2B) trenutno prednjačijo agentne rešitve za standardizirane in rutinske nakupe. Ko zaloge začnejo kopneti, agent poišče najugodnejšo ponudbo med dobavitelji in poskrbi, da blago prispe pravočasno. Razvili smo tudi Agent Pay for Machines, tehnološki okvir, ki strojem omogoča medsebojno izvajanje transakcij, na primer pri nakupu storitev v oblaku, spletnem oglaševanju ali naročanju potrošnega materiala za tiskalnike.

    Kje torej vidite največjo vrednost umetne inteligence v plačilnem ekosistemu?

    Največja vrednost umetne inteligence pri plačevanju je v tem, da poenostavlja plačilne postopke, hkrati pa izboljšuje varnost, učinkovitost in prilagojenost posamezniku. Obenem krepi preprečevanje prevar, izboljšuje sprejemanje odločitev in podjetjem pomaga zagotavljati ustreznejše uporabniške izkušnje. Prihodnost ne pomeni, da bodo ljudje plačevali manj, temveč da bodo plačevali pametneje.

    Tehnologija bo omogočila še bolj nemoteno nakupovanje, vendar bosta zaupanje in možnost izbire za potrošnike še naprej v središču uporabniške izkušnje.

    Kako se bodo spremenile vloge bank, trgovcev in plačilnih ekosistemov, ko bodo UI-agenti postali del vsakdanjega nakupovanja? Bodo trgovci postavljali drugačne spletne strani in vsebine, ki nagovarjajo predvsem agente namesto ljudi?

    Vsakdo je stranka. Gre le za nov prodajni kanal. Trgovci bodo še naprej imeli svoje spletne strani in trgovine, ki jih bodo obiskovali tako ljudje kot agenti umetne inteligence. Tako kot so se podjetja naučila prilagajati svoje vsebine spletnim iskalnikom, bodo prilagajala tudi informacije o izdelkih in nakupno izkušnjo agentom umetne inteligence. Tisti, ki se bodo uspešno prilagodili, bodo v boljšem položaju za doseganje strank.

    Kako v praksi razrešujete dilemo med maksimalno udobnostjo (en klik, agentska plačila) in maksimalno varnostjo?

    Tehnologije, kot je žetonizacija, so že bistveno izboljšale varnost plačil, saj občutljive podatke kartice nadomeščajo z edinstvenimi digitalnimi žetoni. Kartična plačila in žetonizacija so že omogočili, da so plačila hkrati zelo varna in enostavna. Biometrična avtentikacija pa je preverjanje pristnosti naredila še bolj nemoteno, varno in preprosto.

    Če bi morali izbrati eno stvar, na katero ste pri razvoju plačil v osrednji Evropi najbolj ponosni, kaj bi to bilo?

    Peter Bakenecker: Prihodnost trgovine bo vse bolj digitalna, inteligentna in povezana, zato se moramo nanjo pripraviti z vlaganjem v sodobno infrastrukturo, digitalno identiteto in žetonizacijo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Peter Bakenecker: Prihodnost trgovine bo vse bolj digitalna, inteligentna in povezana, zato se moramo nanjo pripraviti z vlaganjem v sodobno infrastrukturo, digitalno identiteto in žetonizacijo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Poudaril bi, da je Mastercard postal največje omrežje za izmenjavo vrednosti. Začeli smo s plačilnimi karticami, nato dodali medbančne transakcije in odprto bančništvo, zdaj vključujemo v ekosistem še stabilne kovance in digitalne valute. Naš ekosistem zajema vse ključne ravni, od varnosti in identitete do zaupanja. To nam omogoča, da počnemo veliko več kot zgolj prenašamo vrednost od točke A do točke B. V svoj ekosistem bomo še naprej vključevali tehnologije, ki prinašajo vrednost vsem deležnikom.

    Kakšen nasvet bi dali podjetjem in bankam v Sloveniji, ki se želijo pripraviti na naslednjo generacijo plačil?

    Varnost, stabilnost in odpornost ostajajo ključnega pomena. Prihodnost trgovine bo vse bolj digitalna, inteligentna in povezana, zato se moramo nanjo pripraviti z vlaganjem v sodobno infrastrukturo, digitalno identiteto in žetonizacijo.

    Te prihodnosti ne more zgraditi nobena organizacija sama. Uspeh bo odvisen od sodelovanja med bankami, trgovci, ponudniki tehnologij in plačilnimi omrežji.

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    PRAZNIK

    Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

    Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:32
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    S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Delo 27. 10. 2026 | 12:23
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    Vredno branja

    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
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    ZDRAVSTVO

    Začelo se je z bolečo nogo, končalo z operacijo za 1800 evrov

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    26. 10. 2026 | 09:32
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