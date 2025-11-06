  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Povprečni vlagatelj naj izbira med enostavnimi, transparentnimi in učinkovitimi oblikami varčevanja. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Povprečni vlagatelj naj izbira med enostavnimi, transparentnimi in učinkovitimi oblikami varčevanja. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    6. 11. 2025 | 06:00
    10:36
    A+A-

    Prebivalstvo v Sloveniji je imelo lani za 87,2 milijarde evrov prihrankov v gotovini, vlogah, delnicah in drugih naložbah, je konec oktobra, ob svetovnem dnevu varčevanja, poročal statistični urad. Povečali so se za 8,4 odstotka, ob tem da smo za varčevanje lani namenili dobrih 13 odstotkov razpoložljivega dohodka.

    Z bruto stopnjo varčevanja se tako zdaj uvrščamo nekoliko pod povprečje evrskega območja in tudi pod povprečje držav EU, potem ko smo bili leta dolgo med najvarčnejšimi v evropski povezavi. Še vedno imamo več kot tretjino vsega denarja v bančnih vlogah in skoraj desetino v gotovini, v evrskem območju imajo gospodinjstva največ, 36 odstotkov, prihrankov v obliki delnic in lastniškega kapitala.

    Tudi pri nas se sicer delež prihrankov v tej obliki povečuje, vendar, kot izhaja iz podatkov Agencije za trg vrednostnih papirjev, v veliki meri na račun rasti na kapitalskih trgih. V začetku januarja 2025 je bila skupna vrednost naložb v vzajemnih skladih v Sloveniji 6,54 milijarde evrov, leto pred tem pa 4,99 milijarde, pri čemer je bilo v tem času neto vplačil za slabih 528 milijonov evrov. Letos do septembra je ob slabih 334 milijonih evrov neto vplačil skupna vrednost premoženja v tej obliki naložb narasla na 6,95 milijarde evrov. V opazovanem letu in osmih mesecih se je število vlagateljev povečalo za 37.000, tako da jih je zdaj v Sloveniji nekaj manj kot 570.000.

    image_alt
    Slovenci v tujini hranijo 10 milijard evrov

    Izbira je dovolj pestra

    »Slovenska gospodinjstva še vedno varčujejo pretežno v bančnih vlogah, globalne spremembe pa terjajo drugačen pristop k varčevanju in nalaganju,« je med drugim poudaril finančni minister Klemen Boštjančič na slovensko-hrvaški poslovni konferenci o kapitalskih trgih in priložnostih plemenitenja premoženja gospodinjstev, ki sta jo organizirala Delo in Jutarnji list.

    Tako v Sloveniji kot na ravni EU se sprejemajo številni ukrepi, ki bi spodbudili prebivalstvo k preusmerjanju prihrankov iz bank na trg kapitala, saj to prinaša večjo blaginjo tako posameznikom kot gospodarstvu. Posamezniki, ki so imeli v zadnjih petih letih denar v vezanih vlogah, so ob skoraj 25-odstotni inflaciji in obrestnih merah blizu ničle s prihranki izgubili precej kupne moči, v tem času pa je povprečen globalni delniški sklad ustvaril donos v višini dobrih 80 odstotkov.

    »Premoženje v denarju dolgoročno ne omogoča intenzivnejšega plemenitenja prihrankov na nacionalni ravni,« poudarja tudi Matej Tadej Jerman, vodja prodajnih poti v Generali Investments. Ponudba finančnih produktov, ki prebivalstvu omogočajo alternativne oblike za dolgoročno varčevanje na kapitalskih trgih oziroma v različnih oblikah naložbenih razredov, pa se v zadnjih letih pospešeno razvija.

    »Mogoče nekoliko zaostajamo pri dostopnosti alternativnih naložbenih razredov (nepremičnine, skladi zasebnega kapitala) za male vlagatelje. V splošnem pa ima povprečen Slovenec na voljo široko paleto možnosti investiranja presežnih sredstev,« pojasnjuje in pri tem opozarja na nujno uvedbo finančnega opismenjevanja v šolski sistem.

    Kot neposredno alternativo bančnim depozitom, torej za sredstva, o kateri vemo, da niso nujna rezerva in jih ne bomo potrebovali več kot nekaj tednov, predlaga sklade denarnega trga. Ti nalagajo v najvarnejše denarne instrumente držav, kot so na primer članice evrskega območja. V zadnjih treh letih je bila povprečna letna donosnost tega sklada v upravljanju Generali Investments 2,35-odstotna, medtem ko se je denar na osebnih računih obrestoval po 0,1-odstotni obrestni meri, v vezanih vlogah do leta dni po 0,96 odstotka, za vezavo od enega do dveh let pa smo na banki prejeli 1,9-odstotne obresti, je primerjal.

    Skladi ponujajo fleksibilnost

    V splošnem so za povprečnega vlagatelja najbolj primerne enostavne, transparentne in učinkovite oblike varčevanja. Svetuje izogibanje produktom, ki jih ne razumemo, in tistim, ki so vezani na ožja naložbena področja, s tem pa izpostavljenosti nadpovprečnemu tveganju.

    »Vzajemni skladi so s svojo enostavnostjo, organiziranostjo in visoko stopnjo varnosti (so nadzorovani in regulirani) dobra dopolnitev za vsakogar, ki želi dolgoročno varčevati na kapitalskih trgih,« pravi in pojasnjuje, da so kapitalski trgi z delnicami, obveznicami in denarnimi instrumenti na čelu osnova svetovnega finančnega sistema, s tem pa omogočajo zmernejše tveganje.

    S fleksibilnostjo nudijo možnosti, da vlagatelj ustrezno izbere in prilagaja svojo naložbeno politiko. Na daljše obdobje pa tovrstno varčevanje spodbuja tudi davčna zakonodaja. Neposredno varčevanje v skladih je brez časovnih in drugih omejitev, še dodaja.

    Vlagatelj ima nenehno dostop do stanja in lahko portfelj poljubno prilagaja, tako z vidika razpršitve znotraj naložbenega razreda kot stopnje tveganja oziroma med naložbenimi razredi. Poljubno in skozi vso dobo vlaganja lahko delež delniških naložb kombinira z obveznicami ali denarno komponento. Sredstva so mu na voljo v tednu dni, ko jih potrebuje.

    V PDPZ premalo majhnih podjetij

    Eden od načinov dolgoročnega varčevanja s ciljem izboljšati finančno sliko po upokojitvi je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ). Pokojninski skladi, v katerih je konec lanskega leta varčevalo 627.500 zaposlenih in/ali zanje njihovih delodajalcev v okviru kolektivne oblike zavarovanja, vložena sredstva prav tako vlagajo na trg kapitala.

    Kot ocenjujejo v Zavarovalnici Triglav, ki je ena od ponudnic, se v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vključujejo predvsem večja podjetja, čeprav za sklenitev ni spodnje omejitve števila vključenih zaposlenih – lahko je tudi samo eden, na primer samozaposleni.

    »Sistemska težava v Sloveniji je izrazito majhen delež malih in mikro družb, ki imajo sklenjeno PDPZ, čeprav so pomemben zaposlovalec,« ocenjujejo. Število podjetij, ki imajo sklenjeno kolektivno PDPZ, kar pomeni, da mesečno prispevajo določen znesek na individualne pokojninske račune zaposlenih, zaposleni pa lahko še sami dodajajo želene zneske, se povečuje. Vendar pa je rast prepočasna, »zato bi bila smiselna sistemska rešitev, kot je vzpostavitev sistema samodejnega vključevanja podjetij v PDPZ,« navajajo. Podobno rešitev so uvedli že v več državah.

    Kolektivno PDPZ lahko sklene že podjetje z enim zaposlenim in je tako primerno tudi za najmanjša in družinska podjetja. »V primerjavi z drugimi oblikami dolgoročnega varčevanja je to za podjetje izjemno ugodna oblika, saj vplačane premije znižujejo osnovo za davek od dohodka pravnih oseb. Poleg tega se od vplačanih premij, podobno kot prevoz in prehrana, ne obračunajo prispevki in davki, kar pomeni dodatno ugodnost tako za podjetje kot za zaposlenega,« poudarjajo v Zavarovalnici Triglav.

    Tudi zaposleni naj vplačujejo

    Izkušnje kažejo, da se zaposleni v podjetjih, ki imajo sklenjeno kolektivno PDPZ, ne odločajo vedno za to, da bi še sami (od plače) namenjali nekaj denarja in tako varčevali za starost. Najpogostejši pomisleki so po oceni Zavarovalnice Triglav povezani z omejenimi finančnimi zmožnostmi, nezaupanjem v dolgoročne naložbe ali prepričanjem, da je znesek, ki ga vplačuje delodajalec, že zadosten oziroma da bo za pokojnino poskrbela država. Pogosto se pojavlja tudi vprašanje, ali se sredstva dedujejo in ali so varna.

    »Zaposlenim svetujemo, naj razmislijo o dodatnih vplačilih, saj vsako dodatno vplačilo pomeni višjo pokojninsko rento v prihodnosti. Sredstva so v celoti njihova last in so tudi dedna. Poleg tega so vplačila v PDPZ davčno ugodna, saj se upoštevajo kot davčna olajšava pri dohodnini, prav tako kapitalski dobiček ni obdavčen. Ključno pa je zavedanje vsakega posameznika, da moramo za svojo finančno varnost v starosti poskrbeti tudi sami,« poudarjajo.

    Dodatno vplačilo ob koncu leta?

    Vplačila v PDPZ se upoštevajo kot davčna olajšava pri dohodnini, in sicer do višine 5,844 odstotka bruto plače, vendar ne več kot 3054,65 evra za leto 2025. Ob koncu leta je v luči davčne optimizacije tako smiselno preveriti, ali oziroma koliko dodatnega vplačila v PDPZ bi se nam izplačalo. Hitre izračune je mogoče opraviti tudi na spletnih straneh posameznih ponudnikov. V Zavarovalnici Triglav pojasnjujejo, da posameznik lahko dodatno vplačilo izvede v okviru kolektivne police ali pa sklene še individualno zavarovanje.

    Informativni izračuni kažejo, da bi posameznik, ki želi po upokojitvi prejemati 300 evrov doživljenjske pokojninske rente z 20-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja, moral 40 let mesečno vplačevati okvirno 63 evrov. Če bi vlagal 30 let, bi za enako rento moral mesečno vložiti 127 evrov, če bi obdobje skrajšali na 20 let, pa bi bil potreben mesečni vložek že 280 evrov. Z varčevanjem je zato smiselno začeti čim prej, saj čas dela za nas.

    Ker so sredstva, ki jih vplačujemo v PDPZ, namenska, do njih praviloma ni mogoče dostopati prej kot ob upokojitvi. Če zaposleni zamenja delodajalca in novi delodajalec vplačuje pri istem ponudniku, se vplačila preprosto nadaljujejo na isti osebni pokojninski račun, pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav. Če novi delodajalec vplačuje pri drugem ponudniku, je sredstva mogoče prenesti k njemu, če pa kolektivnega PDPZ novi delodajalec nima, lahko zaposleni nadaljuje z individualnim varčevanjem ali pa sredstva mirujejo do upokojitve. V vsakem primeru so sredstva v celoti last zaposlenega.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Strah in pohlep pri vlaganjih pomagata, lahko pa tudi škodita

    Ljudje iz bančnih depozitov na trg kapitala običajno vstopajo previdnom vroče zgodbe pa še vedno preveč vabljive.
    Milka Bizovičar 23. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Tehnologije omogočajo večje donose, a tudi nove pasti

    Kapitalske trge zaznamujejo UI, rešitve za shranjevanje in obdelavo velikih podatkov, tehnologija veriženja blokov.
    Milka Bizovičar 27. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več

    Več iz teme

    naložbeprihrankipokojninski skladvzajemni skladidodatno pokojninsko zavarovanjevarčevanjeDelove podjetniške zvezde 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Odpadki civilizacije – bolj ostro, še glasneje

    Veteranska glasbena zasedba bo jutri v ljubljanskem klubu Gromka predstavila prvenec Obsojam.
    Zdenko Matoz 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Univerza v Novi Gorici

    Boštjan Golob: Razvili smo polnokrvno univerzo, zdaj moramo razmisliti, kam naprej

    Vsebina programov je le ena od komponent, študenti želijo tudi določen standard v času študija, poudarja rektor Univerze v Novi Gorici.
    Saša Senica 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Sistemske spremembe

    Znanje je, manjka sistem, ki bi ga pretvoril v rezultate

    Patenti in raziskovalni dosežki pogosto ostanejo v laboratoriju. Kako jih spraviti v realni svet?
    6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Prisluškujejo pogovorom med možgani in mišicami

    Nina Murks raziskuje, kako motorični nevroni sprožijo gibanje.
    6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Univerza v Novi Gorici

    Boštjan Golob: Razvili smo polnokrvno univerzo, zdaj moramo razmisliti, kam naprej

    Vsebina programov je le ena od komponent, študenti želijo tudi določen standard v času študija, poudarja rektor Univerze v Novi Gorici.
    Saša Senica 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Sistemske spremembe

    Znanje je, manjka sistem, ki bi ga pretvoril v rezultate

    Patenti in raziskovalni dosežki pogosto ostanejo v laboratoriju. Kako jih spraviti v realni svet?
    6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Prisluškujejo pogovorom med možgani in mišicami

    Nina Murks raziskuje, kako motorični nevroni sprožijo gibanje.
    6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo