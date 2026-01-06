  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Med merili za pridobitev CSC so trajnostna raba surovin, varovanje okolja, energijska učinkovitost, zmanjševanje emisij CO₂, varnost in zdravje zaposlenih, trajnostni transport, transparentno poročanje, ozaveščanje javnosti o pomenu trajnostne gradnje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Med merili za pridobitev CSC so trajnostna raba surovin, varovanje okolja, energijska učinkovitost, zmanjševanje emisij CO₂, varnost in zdravje zaposlenih, trajnostni transport, transparentno poročanje, ozaveščanje javnosti o pomenu trajnostne gradnje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Milka Bizovičar
    6. 1. 2026 | 06:00
    8:37
    A+A-

    Kot prva v Sloveniji so podjetja iz skupine Alpacem iz Slovenije, specializirana za proizvodnjo cementa, kamenih agregatov, betona in betonskih izdelkov, pridobila srebrni certifikat, ki ga podeljuje Concrete Sustainability Council (CSC) za trajnostno in odgovorno delovanje v gradbeni industriji.

    Certifikat, ki velja tri leta od izdaje, so prejela podjetja Alpacem Cement, Alpacem Kamnolomi, ki deluje na lokacijah Solkan, Črnotiče in Vrbovo, ter Alpacem Beton z obratoma v Dekanih in Solkanu. V podjetjih imajo že vpeljane sisteme vodenja kakovosti, okolja ter varnosti in zdravja pri delu po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001, na novo pridobljeni certifikat pomeni nadgradnjo in razširitev zahtev.

    »To je priznanje dolgoletnemu delu naših ekip iz vseh treh podjetij ter jasen signal, da trajnostnim smernicam ne le sledimo, temveč jih dejavno vključujemo v svoje poslovne strategije. Zavedamo se, da ima gradbena industrija ključno vlogo pri prehodu v trajnostno prihodnost, zato želimo s svojim delovanjem prispevati k širšim okoljskim in družbenim ciljem,« je dejal Tomaž Vuk, predsednik uprave Alpacema Cementa.

    Stroga merila

    CSC – Concrete Sustainability Council je globalno priznan, neodvisen certifikacijski sistem, namenjen preverjanju trajnostne uspešnosti podjetij v celotni dobavni verigi betona, od pridobivanja surovin in proizvodnje cementa do izdelave in dostave betona. Certificiranje spodbuja okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornost v gradbeni industriji.

    Pridobitev certifikata temelji na presoji različnih trajnostnih meril, kot so: trajnostna raba surovin ter varovanje okolja in narave, energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov energije, zmanjševanje emisij CO₂, varnost in zdravje zaposlenih, trajnostni transport, spoštovanje pravic zaposlenih, enakopravnosti in etično ravnanje, spoštovanje biotske raznovrstnosti, transparentno poročanje ter sodelovanje z lokalnim okoljem in ozaveščanje javnosti o pomenu trajnostne gradnje.

    Krožno gospodarstvo bo zares zaživelo, ko bo odlaganje odpadkov na odlagališča cenovno tako nedostopno, da bo ceneje odpadke ohraniti v krogu uporabe, pa četudi v drugi industriji in na drugi lokaciji.

    Kot pojasnjujejo v podjetju, so skladnost z zahtevami certificiranja CSC dokazovali z obsežnim in sistematično urejenim naborom dokumentarnega gradiva ter z neodvisno presojo, ki jo je izvedel evropski presojevalni organ. »V okviru presoje smo izkazovali vzpostavljene postopke, sprejete politike in cilje podjetja ter njihovo dosledno spremljanje z merljivimi kazalniki, kot so količine, deleži in dolgoročni trendi. Ključno pri tem je bilo dokazati, da trajnostni ukrepi niso zgolj formalno zapisani v dokumentih, temveč so dejansko vpeti v vsakodnevno poslovanje in operativno delovanje podjetja.«

    Trajnostna raba surovin

    In katera so pomembnejša področja, ki so bila obravnavana v okviru presoje za Alpacem Cement?

    Pri merilu trajnostne rabe surovin v praksi je to pomenilo dokazljivo zmanjševanje uporabe primarnih naravnih virov ter povečevanje deleža sekundarnih surovin v proizvodnji cementa. »Ocenjevalci so preverjali izvor, sledljivost, kakovost in dolgoročne trende porabe alternativnih surovin ter obrazložitev, da je njihova uporaba del dolgoročne razvojne usmeritve podjetja.

    Skupina Alpacem je prva s certifikatom v Sloveniji. Na fotografiji njihova betonarna v Dekanih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Skupina Alpacem je prva s certifikatom v Sloveniji. Na fotografiji njihova betonarna v Dekanih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    V praksi se to kaže predvsem v zmanjševanju deleža klinkerja, ki je največji vir emisij CO₂ v cementarni, ter v njegovi nadomestitvi s stranskimi produkti drugih industrij, kot sta na primer granulirana plavžna žlindra in filtrski pepel. Z letno porabo približno 150.000 ton teh materialov podjetje zapira snovne tokove znotraj industrije, zmanjšuje emisije in hkrati dokazuje odgovorno ravnanje z omejenimi naravnimi viri.

    Eden največjih izzivov na tem področju ostaja omejena razpoložljivost kakovostnih recikliranih materialov, zato so nadaljnji premiki zelo povezani tudi s sistemskimi izboljšavami ravnanja z gradbenimi odpadki na ravni države. Bolj plastično povedano: odlaganje odpadkov na odlagališča mora postati cenovno tako nedostopno, da bo ceneje odpadke ohraniti v krogu uporabe, pa četudi v drugi industriji in na drugi lokaciji – takrat bo krožno gospodarstvo zares zaživelo,« so še pojasnili.

    image_alt
    Za gradbena podjetja bo ključna dostopnost analiz o varnosti materialov

    Pomemben del presoje je bil namenjen varnosti in zdravju pri delu, kjer so v podjetju, kot dodajajo, predložili dokazila, da imajo vzpostavljen učinkovit sistem obvladovanja tveganj in da je varnost sestavni del organizacijske kulture. »Ocenjevalci so preverjali ocene tveganj, izvajanje preventivnih aktivnosti, redna usposabljanja zaposlenih ter obravnavo nezgod in sprejete korektivne ukrepe.«

    image_alt
    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Na področju sodelovanja z lokalno skupnostjo pa deluje podjetje kot odgovoren in vpet lokalni akter. Kot pojasnjujejo, se to kaže v visoki stopnji lokalne zaposlenosti – dve tretjini zaposlenih prihaja iz občine Kanal ob Soči, pa tudi v tesnem sodelovanju z lokalnimi dobavitelji ter v aktivni podpori lokalnim društvom, organizacijam in občini. Podpora se uresničuje tudi prek sponzorstev in večjih donacij za projekte za občane.

    Energijska učinkovitost

    Največji izzivi v okviru pridobivanja certifikata CSC so se, kot so odgovorili v podjetju, pokazali predvsem na področjih energetske učinkovitosti, trajnostnega transporta ter transparentnega in primerljivega sporočanja podatkov in kazalnikov javnosti. Na teh področjih je podjetje že izvedlo izboljšave tam, kjer je bilo to v njegovi neposredni pristojnosti, hkrati pa okrepilo zavedanje o potrebnih nadaljnjih ukrepih.

    »V podjetju imamo vpeljan sistem za upravljanje energije, ki omogoča natančen nadzor nad porabo električne energije ter je osnova za optimizacijo stroškov in zmanjševanje okoljskih vplivov. Proizvodnja cementa zahteva veliko toplotne in električne energije. Da bi bila naša preskrba z energijo čim bolj trajnostna, izkoriščamo potencial naših lokacij za uporabo obnovljivih virov energije iz sonca.

    • Certifikat CSC spodbuja okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornost.
    • Gradbena industrija ima ključno vlogo pri prehodu v trajnostno prihodnost.

    Podjetje ima nameščene sončne elektrarne z močjo 3,7 MW, kar omogoča letno proizvodnjo približno 3700 MWh zelene elektrike in zmanjšanje emisij za 1682 ton CO₂, v prihodnjih letih pa načrtuje namestitev dodatnih 16 MW inštalirane moči, kar bo prineslo približno 16.000 MWh dodatne proizvodnje elektrike ter zmanjšanje emisij za več kot 7000 ton CO₂. Potencial za nadaljnje izboljšave vidimo tudi v izrabi odpadne toplote iz peči, kar bi še dodatno izboljšalo energetski izkoristek in ogljični odtis proizvodnje.«

    Logistika

    Certificiranje CSC zahteva tudi celovit pogled na trajnostno logistiko podjetja, kar pomeni sistematično zmanjševanje okoljskega vpliva tako notranjega kot zunanjega transporta.

    Pomemben izziv na tem področju ostaja omejena razpoložljivost ustrezne železniške infrastrukture, ki trenutno ne omogoča večjega preusmerjanja transporta s cest na železnico. »Zato podjetje pristopa k pobudam državi za posodobitev in elektrifikacijo železniške infrastrukture ter v prihodnje prepoznava velik potencial za dodatno zmanjševanje emisij prav z razvojem bolj trajnostnih logističnih rešitev, tudi s transportom na električni ali vodikov pogon

    Poudarek pri certificiranju je bil tudi na transparentnosti delovanja podjetja, ki se v praksi že kaže v objavljanju podatkov, primerjav, informacij in kazalnikov. »Imenovana je bila okoljska ekipa, sestavljena iz zaposlenih različnih strokovnih profilov, ki skrbi za stalno izboljševanje okoljskega delovanja cementarne. To pomeni usklajevanje okoljsko pomembnih procesov podjetja s predlogi lokalne skupnosti ter redno obveščanje lokalne skupnosti o dejavnostih z vplivom na skupnost, kot so miniranja v kamnolomu ali morebitni drugi izredni dogodki.«

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Slovenija

    Z naložbo se bodo emisije pomembno zmanjšale

    Konec je negotovosti, čaka nas gradnja tehnološko najnaprednejše naprave za zmanjševanje izpustov, pravi predsednik uprave Alpacem Cementa, Tomaž Vuk.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo 2025

    Za nižji odtis v cementu tudi reciklirani beton

    Cementna industrija zmanjšuje delež klinkerja, pri tem pa išče nove mineralne dodatke, ki bodo nadomestili tradicionalne nadomestke.
    Milka Bizovičar 15. 3. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo 2025

    Za zeleni prehod nujno razogljičenje cementa

    Industriji cementa in betona ustvarita od sedem do osem odstotkov vseh emisij, potrebe po tem materialu so vse večje.
    Milka Bizovičar 8. 3. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Več iz teme

    certifikat CSCtrajnostni razvojzeleni prehodokoljekrožno gospodarstvogradbena industrija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Slovenija

    Po estetskem posegu v Turčiji umrla 44-letna Slovenka

    Smrt slovenske državljanke je potrdilo tudi ministrstvo za zunanje zadeve, natančne okoliščine in vzrok smrti pa bodo znani po obdukciji.
    6. 1. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Na domačih tleh

    Thunder z najhujšim porazom sezone proti ekipi s 13 zmagami

    Zavoljo sijajnega uvoda v sezono in izjemnega izkupička 24:1 je Oklahoma kljub porazu še vedno na prvem mestu v zahodni konferenci.
    6. 1. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Od Venezuele do Grenlandije: Trump zaostruje pritisk

    Dogodki v Venezueli imajo najhujše posledice predvsem za Kubo.
    6. 1. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Zima je pokazala zobe – v mraziščih tudi minus 20 stopinj Celzija

    Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.
    6. 1. 2026 | 07:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Jota z repo brez podmeta – lažja, a še vedno polnega okusa (VIDEO)

    Tradicionalna slovenska enolončnica v sodobni, lažji različici. Gosta, rahlo kisla in polnega okusa. Preverjen recept z videom.
    Jasmina Pirnar Krope 6. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Od Venezuele do Grenlandije: Trump zaostruje pritisk

    Dogodki v Venezueli imajo najhujše posledice predvsem za Kubo.
    6. 1. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Zima je pokazala zobe – v mraziščih tudi minus 20 stopinj Celzija

    Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.
    6. 1. 2026 | 07:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Jota z repo brez podmeta – lažja, a še vedno polnega okusa (VIDEO)

    Tradicionalna slovenska enolončnica v sodobni, lažji različici. Gosta, rahlo kisla in polnega okusa. Preverjen recept z videom.
    Jasmina Pirnar Krope 6. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo