Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

Kot prva v Sloveniji so podjetja iz skupine Alpacem iz Slovenije, specializirana za proizvodnjo cementa, kamenih agregatov, betona in betonskih izdelkov, pridobila srebrni certifikat, ki ga podeljuje Concrete Sustainability Council (CSC) za trajnostno in odgovorno delovanje v gradbeni industriji.

Certifikat, ki velja tri leta od izdaje, so prejela podjetja Alpacem Cement, Alpacem Kamnolomi, ki deluje na lokacijah Solkan, Črnotiče in Vrbovo, ter Alpacem Beton z obratoma v Dekanih in Solkanu. V podjetjih imajo že vpeljane sisteme vodenja kakovosti, okolja ter varnosti in zdravja pri delu po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001, na novo pridobljeni certifikat pomeni nadgradnjo in razširitev zahtev.

»To je priznanje dolgoletnemu delu naših ekip iz vseh treh podjetij ter jasen signal, da trajnostnim smernicam ne le sledimo, temveč jih dejavno vključujemo v svoje poslovne strategije. Zavedamo se, da ima gradbena industrija ključno vlogo pri prehodu v trajnostno prihodnost, zato želimo s svojim delovanjem prispevati k širšim okoljskim in družbenim ciljem,« je dejal Tomaž Vuk, predsednik uprave Alpacema Cementa.

Stroga merila

CSC – Concrete Sustainability Council je globalno priznan, neodvisen certifikacijski sistem, namenjen preverjanju trajnostne uspešnosti podjetij v celotni dobavni verigi betona, od pridobivanja surovin in proizvodnje cementa do izdelave in dostave betona. Certificiranje spodbuja okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornost v gradbeni industriji.

Pridobitev certifikata temelji na presoji različnih trajnostnih meril, kot so: trajnostna raba surovin ter varovanje okolja in narave, energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov energije, zmanjševanje emisij CO₂, varnost in zdravje zaposlenih, trajnostni transport, spoštovanje pravic zaposlenih, enakopravnosti in etično ravnanje, spoštovanje biotske raznovrstnosti, transparentno poročanje ter sodelovanje z lokalnim okoljem in ozaveščanje javnosti o pomenu trajnostne gradnje.

Krožno gospodarstvo bo zares zaživelo, ko bo odlaganje odpadkov na odlagališča cenovno tako nedostopno, da bo ceneje odpadke ohraniti v krogu uporabe, pa četudi v drugi industriji in na drugi lokaciji.

Kot pojasnjujejo v podjetju, so skladnost z zahtevami certificiranja CSC dokazovali z obsežnim in sistematično urejenim naborom dokumentarnega gradiva ter z neodvisno presojo, ki jo je izvedel evropski presojevalni organ. »V okviru presoje smo izkazovali vzpostavljene postopke, sprejete politike in cilje podjetja ter njihovo dosledno spremljanje z merljivimi kazalniki, kot so količine, deleži in dolgoročni trendi. Ključno pri tem je bilo dokazati, da trajnostni ukrepi niso zgolj formalno zapisani v dokumentih, temveč so dejansko vpeti v vsakodnevno poslovanje in operativno delovanje podjetja.«

Trajnostna raba surovin

In katera so pomembnejša področja, ki so bila obravnavana v okviru presoje za Alpacem Cement?

Pri merilu trajnostne rabe surovin v praksi je to pomenilo dokazljivo zmanjševanje uporabe primarnih naravnih virov ter povečevanje deleža sekundarnih surovin v proizvodnji cementa. »Ocenjevalci so preverjali izvor, sledljivost, kakovost in dolgoročne trende porabe alternativnih surovin ter obrazložitev, da je njihova uporaba del dolgoročne razvojne usmeritve podjetja.

Skupina Alpacem je prva s certifikatom v Sloveniji. Na fotografiji njihova betonarna v Dekanih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V praksi se to kaže predvsem v zmanjševanju deleža klinkerja, ki je največji vir emisij CO₂ v cementarni, ter v njegovi nadomestitvi s stranskimi produkti drugih industrij, kot sta na primer granulirana plavžna žlindra in filtrski pepel. Z letno porabo približno 150.000 ton teh materialov podjetje zapira snovne tokove znotraj industrije, zmanjšuje emisije in hkrati dokazuje odgovorno ravnanje z omejenimi naravnimi viri.

Eden največjih izzivov na tem področju ostaja omejena razpoložljivost kakovostnih recikliranih materialov, zato so nadaljnji premiki zelo povezani tudi s sistemskimi izboljšavami ravnanja z gradbenimi odpadki na ravni države. Bolj plastično povedano: odlaganje odpadkov na odlagališča mora postati cenovno tako nedostopno, da bo ceneje odpadke ohraniti v krogu uporabe, pa četudi v drugi industriji in na drugi lokaciji – takrat bo krožno gospodarstvo zares zaživelo,« so še pojasnili.

Pomemben del presoje je bil namenjen varnosti in zdravju pri delu, kjer so v podjetju, kot dodajajo, predložili dokazila, da imajo vzpostavljen učinkovit sistem obvladovanja tveganj in da je varnost sestavni del organizacijske kulture. »Ocenjevalci so preverjali ocene tveganj, izvajanje preventivnih aktivnosti, redna usposabljanja zaposlenih ter obravnavo nezgod in sprejete korektivne ukrepe.«

Na področju sodelovanja z lokalno skupnostjo pa deluje podjetje kot odgovoren in vpet lokalni akter. Kot pojasnjujejo, se to kaže v visoki stopnji lokalne zaposlenosti – dve tretjini zaposlenih prihaja iz občine Kanal ob Soči, pa tudi v tesnem sodelovanju z lokalnimi dobavitelji ter v aktivni podpori lokalnim društvom, organizacijam in občini. Podpora se uresničuje tudi prek sponzorstev in večjih donacij za projekte za občane.

Energijska učinkovitost

Največji izzivi v okviru pridobivanja certifikata CSC so se, kot so odgovorili v podjetju, pokazali predvsem na področjih energetske učinkovitosti, trajnostnega transporta ter transparentnega in primerljivega sporočanja podatkov in kazalnikov javnosti. Na teh področjih je podjetje že izvedlo izboljšave tam, kjer je bilo to v njegovi neposredni pristojnosti, hkrati pa okrepilo zavedanje o potrebnih nadaljnjih ukrepih.

»V podjetju imamo vpeljan sistem za upravljanje energije, ki omogoča natančen nadzor nad porabo električne energije ter je osnova za optimizacijo stroškov in zmanjševanje okoljskih vplivov. Proizvodnja cementa zahteva veliko toplotne in električne energije. Da bi bila naša preskrba z energijo čim bolj trajnostna, izkoriščamo potencial naših lokacij za uporabo obnovljivih virov energije iz sonca.

Certifikat CSC spodbuja okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornost.

Gradbena industrija ima ključno vlogo pri prehodu v trajnostno prihodnost.

Podjetje ima nameščene sončne elektrarne z močjo 3,7 MW, kar omogoča letno proizvodnjo približno 3700 MWh zelene elektrike in zmanjšanje emisij za 1682 ton CO₂, v prihodnjih letih pa načrtuje namestitev dodatnih 16 MW inštalirane moči, kar bo prineslo približno 16.000 MWh dodatne proizvodnje elektrike ter zmanjšanje emisij za več kot 7000 ton CO₂. Potencial za nadaljnje izboljšave vidimo tudi v izrabi odpadne toplote iz peči, kar bi še dodatno izboljšalo energetski izkoristek in ogljični odtis proizvodnje.«

Logistika

Certificiranje CSC zahteva tudi celovit pogled na trajnostno logistiko podjetja, kar pomeni sistematično zmanjševanje okoljskega vpliva tako notranjega kot zunanjega transporta.

Pomemben izziv na tem področju ostaja omejena razpoložljivost ustrezne železniške infrastrukture, ki trenutno ne omogoča večjega preusmerjanja transporta s cest na železnico. »Zato podjetje pristopa k pobudam državi za posodobitev in elektrifikacijo železniške infrastrukture ter v prihodnje prepoznava velik potencial za dodatno zmanjševanje emisij prav z razvojem bolj trajnostnih logističnih rešitev, tudi s transportom na električni ali vodikov pogon.«

Poudarek pri certificiranju je bil tudi na transparentnosti delovanja podjetja, ki se v praksi že kaže v objavljanju podatkov, primerjav, informacij in kazalnikov. »Imenovana je bila okoljska ekipa, sestavljena iz zaposlenih različnih strokovnih profilov, ki skrbi za stalno izboljševanje okoljskega delovanja cementarne. To pomeni usklajevanje okoljsko pomembnih procesov podjetja s predlogi lokalne skupnosti ter redno obveščanje lokalne skupnosti o dejavnostih z vplivom na skupnost, kot so miniranja v kamnolomu ali morebitni drugi izredni dogodki.«