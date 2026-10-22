Produkte podjetja Better uporabljajo v najuglednejših evropskih bolnišnicah

Better je specializirano podjetje s področja zdravstvene informatike. V praksi to pomeni, da gradijo programsko opremo za tri segmente: za bolnišnice oziroma zdravstvene ustanove; za regije, države, mesta – torej javni sektor; ter za podjetja, ki razvijajo aplikacije za bolnišnice in druge izvajalce. Več kot 90 odstotkov poslov pridobijo na zahtevnih javnih naročilih v tujini. »Naša najpomembnejša produkta sta dva, prvi je platforma, na kateri shranjujemo in s čimer obdelujejo naše stranke zdravstvene in klinične podatke, drugi pa je rešitev za celovito upravljanje zdravil v bolnišnicah in tudi na ravni države,« pojasnjuje Tomaž Gornik, ustanovitelj in direktor podjetja Better.

Ker delajo z občutljivimi osebnimi podatki, dajejo zelo velik poudarek kibernetski varnosti in zagotavljanju zasebnosti – se pravi samo pooblaščenemu dostopu, poudarja direktor Tomaž Gornik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Posebnosti sta obdelava in hramba podatkov

Panoga, v kateri delujejo, je posebna v tem, da obdelujejo zelo občutljive podatke. Po drugi strani so napake, recimo v programski opremi, zelo nevarne, tudi za zdravje pacienta. Zato gre za zelo velike omejitve pri tem, kako razvijajo programsko opremo. Direktor pravi, da morajo zelo veliko testirati in si napak ne smejo privoščiti.

»Ker se ukvarjamo z občutljivimi osebnimi podatki, zelo velik poudarek dajemo kibernetski varnosti in tudi zagotavljanju zasebnosti – se pravi samo pooblaščenemu dostopu – tako s stališča pacienta kot tudi s stališča izvajalcev, to je delavcev pri izvajalcih zdravstvenih storitev.«

V prid jim gre specifika, ki je drugačna kot v drugih industrijah, da podatke hranijo zelo dolgo, v idealnem primeru od rojstva do smrti. Tomaž Gornik pojasnjuje, da to v praksi pomeni, da morajo podatke hraniti posebej, ne tesno povezane z aplikacijami, ker je treba aplikacije predvidoma na vsakih 20 let zamenjati. »Želeli pa bi, da zapis zdravstvenega kartona pacienta ostane za celotno življenjsko dobo pacienta. To pa je lahko sto let.«

V podjetju Better imajo sodobno delovno okolje, ki so ga naredili po lastnih načrtih, saj je delovni prostor zaposlenim pomemben. Poleg tega so tudi kot delodajalec precej fleksibilni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Izjemna pomembnost referenc

In kaj stranke prepriča, da so njihovi produkti najboljši? Direktor pravi, da so bili v podjetju Better vedno nekje na robu zmogljivosti v smislu, da so bili malo pred industrijo. In včasih je to slabo, ker trg potrebuje nekaj časa, da sprejme nove rešitve. A ko prideš do položaja, ko imaš kar nekaj referenc, ki jih lahko pokažeš, to postane velika prednost.

»Tehnično bi rekel, da smo pred konkurenco. Naše produkte uporabljajo v najuglednejših evropskih bolnišnicah v Švici, na Švedskem, v Španiji in Angliji. Hkrati pa med stranke štejemo pet nacionalnih sistemov, Malto, Ciper, Grčijo, Slovenijo in najnovejšo Irsko.« V tem poslu so reference zelo pomembne, ker so to kompleksni projekti. Poleg tega so zadnje uspešne projekte izvedli v zelo kratkem času – od šest do devet mesecev –, kar je za take projekte skoraj nepredstavljivo.

Z e-kartonom Slovenija orje ledino

V podjetju Better se že več kot 30 let ukvarjajo z e-zdravjem, ena prvih držav, v kateri so uvedli svoje produkte, je bila prav Slovenija, kjer že 15 let dajejo podporo državi pri zagotavljanju celovitosti podatkov v tako imenovanem Centralnem registru podatkov o pacientih (CRPP), ki je jedro e-zdravja. »Tam se zbirajo prav vsi podatki, ki nastajajo, ne samo v aplikacijah, ki jih gradimo mi, ampak tudi drugi, kot so e-recept, e-napotnica, e-cepljenja, zdaj e-rojstva, e-smrti ter tudi e-karton, ki je najnovejši projekt. Zagotavljamo infrastrukturo za to in nekaj aplikacij,« pojasnjuje Tomaž Gornik.

Podjetje Better. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pri tem dodaja, da e-karton, ki so ga skupaj s partnerji končali letos, predstavlja poenotenje podatkov v večinoma primarnem sektorju, zagotavlja pa tudi povezavo med različnimi ravnmi zdravljenja, to je med primarno, sekundarno in terciarno z različnih področij: iz pediatrije, ginekologije in družinske medicine, pa tudi diabetes je ena kompleksnejših bolezni, ki zahteva sodelovanje devetih ali desetih specialistov. Z uvedbo tega sistema imajo vsi dostop do istih podatkov, hkrati pa jih enako vidi tudi pacient prek aplikacije zVem. »Slovenija pri tem orje ledino. Podoben projekt smo že izvedli v Združenem kraljestvu, v Londonu, na nacionalni ravni pa bo Slovenija prva, ki bo imela na ta način, z enotno aplikacijo povezan zdravstveni sistem,« je na doseženo ponosen direktor Tomaž Gornik.

Sicer so v projektu Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) letos zaključili tudi projekt Nacionalni register zdravil (NRZ), ki bo precej olajšal predpisovanje zdravil, predvsem pa bo podlaga za poenotenje podatkov o tem, kako predpisujemo in uporabljamo zdravila v celotnem slovenskem zdravstvu. »To so aplikacije, ki so nacionalno pomembne, in obetamo si, da bodo služile tudi kot zelo dobra referenca za podobne projekte v tujini,« pravi sogovornik.

Spreminja se profil kadra, ki ga zaposlujejo

V podjetju Better okoli 90 odstotkov poslov pridobijo v tujini. Na vprašanje, koliko časa preteče od prvega koraka do pridobitve projekta, pa direktor odgovarja, da gre v povprečju za dve leti. »Zgodi se, da je kak posel hitrejši. Pri sredstvih iz NOO, ki so se morala porabiti do določenega datuma, do letošnjega poletja, se je nekaj stvari v tujini zgodilo hitreje, imamo pa tudi primere, ko to traja po štiri ali pet let. Celoten promet ustvarimo z javnim sektorjem, kar pomeni javna naročila v vseh že omenjenih državah, večinoma tudi skozi partnerje. Postopki, da se prepriča stranko, pripravi javno naročilo, se ga pridobi in izvede, trajajo najmanj dve leti.«

Podatke hranijo zelo dolgo, kar v praksi pomeni, da jih morajo hraniti posebej, ne tesno povezane z aplikacijami, ker je aplikacije treba predvidoma na vsakih 20 let zamenjati. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V celotni skupini imajo 180 zaposlenih, od tega 150 v Sloveniji. In kakšna specializirana znanja potrebujejo zaposleni? »To je zanimivo vprašanje, ker se zdaj z uvedbo umetne inteligence (UI) to spreminja, saj strokovnjaku UI omogoča, da naredi precej večji obseg dela. Včasih so bile, na primer, funkcije dizajnerja, analitika in testerja programske opreme ločene, zdaj pa ena oseba lahko naredi vse omenjeno.«

Pomembnejši postajajo kadri, ki poznajo vsebino, pravi Tomaž Gornik in dodaja, da vsebina zanje pomeni zdravstvo. Pri tem ne gre nujno samo za klinično osebje, ampak za zaposlene, ki vedo, kako delujejo bolnišnice in zdravstveni sistemi v državah. »Vse bolj si prizadevamo, da razumemo modele financiranja zdravstva, saj si predstavljam, da bomo v prihodnje delili tveganja z zdravstveno ustanovo, pri čemer bomo morali dokazati, da dodajamo vrednost: ali v smislu boljše kakovosti zdravljenja ali pri zniževanju stroškov. Spreminja se profil ljudi, ki jih zaposlujemo. Lažje nam je klinično osebje naučiti informatiko, kot informatike naučiti medicine. In zaradi tega imamo že od deset do 15 zaposlenih, ki imajo to klinično predznanje,« še pravi sogovornik.

In dodaja, da se specializirajo za klinične aplikacije prav zato, ker je administrativni del zdravstva v vsaki državi drugačen, klinični del pa niti ne toliko. Tako je predpisovanje zdravil podobno v vseh državah, zato tudi njihovo klinično osebje lahko suvereno pomaga strankam v drugih državah. Imajo pa po državah, na primer v Angliji ali na Nizozemskem, tudi lokalno klinično osebje.

Kaj jih dela konkurenčne v tekmi za kader?

»Naše produkte uporabljajo v najuglednejših evropskih bolnišnicah v Švici, na Švedskem, v Španiji in Angliji,« pravi Tomaž Gornik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Še vedno je izziv pridobiti kader, ki se ukvarja s področjem prodaje in trženja v tujini. »Morda smo Slovenci včasih malo premalo samozavestni v primerjavi z Angleži ali Američani. A strokovni kader za določena področja nam uspe dobiti.« Opažajo tudi, še pove Tomaž Gornik, da se predvsem mladina zdaj želi ukvarjati z nečim, v čemer vidijo smisel, in zdravstvo oziroma pomoč zdravstvenemu osebju pri oskrbi bolnikov je tako področje.

V podjetju Better imajo sodobno delovno okolje, ki so ga naredili po lastnih načrtih, saj je delovni prostor za zaposlene pomemben. Poleg tega so tudi kot delodajalec zelo fleksibilni; ker delajo večinoma za tuje stranke, lahko zaposleni delajo tudi na daljavo. In njihova usmerjenost v tujino in delo na najzahtevnejših trgih je za marsikaterega mladega izziv, v katerem vidijo dodano vrednost.

Dobiček vlagajo v razvoj

Podjetje Better je lani imelo več kot 19 milijonov evrov prihodkov in več kot 100.000 evrov dobička, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala več kot 81.000 evrov. Direktor podjetja pravi, da letos računajo na 22 do 23 milijonov evrov prihodkov, saj vsako leto naredijo približno 20 odstotkov več.

»Zadnjih pet let nismo imeli večjega dobička, ker smo vse vložili v razvoj. Tudi letos smo zaposlili 20 novih sodelavcev, zato se pripravljamo na rast tudi s povečevanjem števila zaposlenih, kar seveda vpliva na rezultat. Naš cilj ni bil dobiček, ampak da smo čim pomembnejši igralec na trgu. Zato smo ponosni, da nas vodilne svetovalne in raziskovalne organizacije na področju IT, kot sta IDC in Gartner, uvrščajo v sam vrh ponudnikov iz Evrope. To nam zelo pomaga pri prodaji, a potrebujemo zato tudi več zaposlenih, ki to lahko prodajo, to pozicijo izkoristijo in tudi projekte uspešno končajo.«

So optimisti, ne bojijo se izzivov

Podjetje Better. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

In kje vidijo ključne izzive za prihodnjih pet let? Gornik pravi, da je izzivov veliko, tudi kibernetska varnost, ki je zanje še posebej pomembna, saj delajo z zelo občutljivimi podatki, bolnišnice pa so pogosto tarča teh napadov. Ker so posledice takih napadov lahko zelo hude, v kibernetsko varnost in to, da so njihove rešitve čim manj izpostavljene, vlagajo zelo veliko truda.

»Drugi izziv je, da umetna inteligenca spreminja kompletno poslovanje podjetja in uporabo aplikacij, ki jih gradimo. Hkrati se razvija tako hitro, da je zelo težko napovedati, kako bo to šlo naprej, na primer, ali bodo stranke kar same razvijale aplikacije,« pravi sogovornik in dodaja, da je po njihovi oceni platforma, ki jo imajo, idealna podlaga za to, da se s pomočjo umetne inteligence razvijajo kakovostne aplikacije.

Podjetje Better. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»In to je zdaj postala naša največja konkurenčna prednost. Po drugi strani pa umetna inteligenca prihaja tudi do odločevalcev v zdravstvenih ustanovah in v nasprotju z drugimi industrijami so v zdravstvu posledice napak ali zavajanja umetne inteligence še posebno velike, zato moramo biti pri tem zelo previdni.«

Ampak, poudarja direktor podjetja Better Tomaž Gornik, »smo šele začeli, tako da od dvajset- do tridesetodstotno rast pričakujemo za še prihodnjih nekaj let. In vsekakor smo optimisti!«