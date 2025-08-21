Program za varovanje digitalnega gospodarstva

Za podporo perspektivnim zagonskim podjetjem, ki razvijajo prebojne tehnologije na področjih kibernetske varnosti, preprečevanja prevar, digitalne identitete in odpornosti plačilnih sistemov, je Mastercard Start Path predstavil nov program Security Solutions. Po strogo izbranem globalnem prijavnem in preverjalnem postopku kot prva zagonska podjetja v programu sodelujejo OneID, Scamnetic, Spec, VanishID in Shield-IoT.

Program Security Solutions v okviru pobude Start Path podpira širšo zavezanost družbe Mastercard k varovanju digitalnega gospodarstva, pojasnjujejo v podjetju. Od svoje ustanovitve leta 2014 je Mastercard Start Path sodeloval z več kot 475 zagonskimi podjetji iz več kot 60 držav.

»Od leta 2018 je Mastercard v inovacije na področju kibernetske varnosti vložil več kot 9,2 milijarde evrov, pri čemer njegov portfelj vključuje storitve z dodano vrednostjo, strateške prevzeme in partnerstva ter tehnologije za preprečevanje prevar. Ker se pojavljajo nove grožnje in se stroški kibernetske kriminalitete še naprej strmo vzpenjajo – do leta 2029 naj bi dosegli 13,42 bilijona evrov –, je Mastercard razširil program Start Path z namenom, da pomaga agilnim in prilagodljivim podjetjem pospešiti prepoznavanje in odzivanje na varnostne izzive prihodnosti.«

Naj spomnimo, da je nedavno Mastercard pridobil največje podjetje za obveščanje o grožnjah na svetu Recorded Future. »Mastercard si prizadeva ustvariti višji standard zaupanja v plačilnem ekosistemu in demokratizirati kibernetsko varnost, da bi ustvaril nove priložnosti za podjetja. Obenem širimo zaščito tudi preko omrežij in geografskih območij s sodelovanjem z organizacijami, kot je Global Anti-Scam Alliance,« so še sporočili iz družbe.

Pet zagonskih prvakov

Ustanovitelj podjetja OneID Rob Kotlarz pojasnjuje, da so želeli ustvariti preprostejši, bolj varen in vključujoč digitalni način za preverjanje identitete uporabnikov, da bi ti lahko hitreje dostopali do storitev, ki jih potrebujejo. OneID je namreč tehnologija za zagotavljanje digitalne identitete, ki uporablja metode preverjanja prek bank za varen način potrditve uporabniških podatkov brez potrebe po dokumentih.

VanishID pomaga ekipam za varnost v podjetjih zaščititi zaposlene tako, da najde in odstrani izpostavljene osebne podatke, ki so javno dostopni na spletu. Matt Polak, ustanovitelj in direktor podjetja, poudarja, da je zasebnost treba načrtovati, braniti in vzdrževati brezkompromisno. »VanishID pomaga varnostnim ekipam zaščititi se pred kibernetskimi in fizičnimi grožnjami, ki jih poganja razkritje osebnih podatkov na spletu.«

Scamnetic ponuja patentirano tehnologijo umetne inteligence za odkrivanje prevar, ki se integrira v poslovne platforme in pomaga uporabnikom prepoznati lažne video- in avdioposnetke. Direktor podjetja Al Pascual je nekdanji bančnik, ki je postal raziskovalec, obenem pa je bil kot navdušenec nad hitrim razvojem finančne tehnologije vedno bolj zaskrbljen, saj se je zdelo, da so kriminalci pogosto med prvimi uporabniki. »Posledice tega smo že videli, zato sem trdno prepričan, da je prihodnost finančne tehnologije taka, kjer varnost ne bo več le dodatek.«

Nate Kharrl, soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Spec, pravi, da je podjetje ustanovil ob spoznanju, da celo najbolj napredni trgovci izgubljajo v boju s pametnejšimi prevarami in razdrobljenimi obrambnimi sistemi. »Prihodnost digitalne trgovine zahteva vidljivost v realnem času, da lahko ločimo prave uporabnike od zlonamernih, preden ti dostopajo do denarja.« Njihova rešitev neopazno spremlja celotno pot stranke med digitalnim nakupom, da pomaga blagovnim znamkam zaznati in ustaviti goljufije, bote in zlorabe v realnem času ter na globalni ravni.

Shield-IoT zagotavlja varnost velikih omrežij IoT, podjetjem pa omogoča preglednost, upravljanje groženj in skladnost za njihove plačilne naprave, ki temeljijo na mobilnih omrežjih. S tehnologijo tega zagonskega podjetja lahko trgovci zaščitijo svoje mobilne plačilne naprave IoT, kot so prodajna mesta, polnilnice za električna vozila in povezani avtomobili, brez potrebe po spremembah omrežja ali integracijskih naporih. Udi Solomon, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja, pravi, da njihova platforma, ki jo poganja umetna inteligenca, malim in srednjim podjetjem omogoča neprimerljive vpoglede in nadzor, samodejno varuje osebne podatke, ščiti ključne storitve in izpolnjuje zahteve glede skladnosti z zakonodajo, so še zapisali v sporočilu.