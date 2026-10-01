Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

Geopolitične razmere v svetu, podnebni dogodki, trgovinski mehanizmi in umetna inteligenca pomembno prispevajo k premikom v razumevanju trajnostnosti v podjetjih.

Pred letom 2025 je bilo osrednje vodilo pri ukrepih na tem področju vprašanje, kako zmanjšati vpliv podjetja na okolje, zdaj pa je, kako lahko trajnostnostni ukrepi povečajo odpornost podjetja v nestabilnem svetu. Torej, kako lahko vplivajo na zmanjševanje stroškov, na inovacije in konkurenčnost ter kako lahko prispevajo k zmanjšanju poslovnih tveganj. Vse to krepi povezavo koncepta trajnostnosti s poslovno strategijo organizacij.

Trajnostne strategije

Glede na letošnje poročilo Inštituta Morgana Stanleyja za trajnostno investiranje (MSI) Sustainable Signals 2026 več kot 90 odstotkov odločevalcev v severnoameriških, evropskih in azijsko-pacifiških podjetjih še naprej razvija in nadgrajuje svoje trajnostne strategije.

Skoraj dve tretjini vidi trajnost tako kot priložnost za ustvarjanje vrednosti in tudi kot orodje za upravljanje. Ta delež se je v letu dni podvojil, po drugi strani pa se je s 50 na 20 odstotkov zmanjšal delež tistih, ki trajnost vidijo bolj kot priložnost za ustvarjanje vrednosti.

Ne glede na naraščajočo geopolitično, regulatorno in ekonomsko negotovost podjetja pospešujejo »podnebni prehod«, kot to imenuje Boston Consulting Group (BCG) v raziskavi Climate Transition Barometer 2026, izvedeni med malimi in srednjimi podjetij (MSP) v državah srednje Evrope med Italijo na jugu in Veliko Britanijo. Da skozi to lahko ustvarijo konkurenčno prednost, je prepričanih tri četrtine MSP v tem delu Evrope, raziskava pa je pokazala tudi velik premik v razmišljanju o tej tematiki.

»Številne hitre operativne izboljšave so zdaj izvedene, kar podjetja usmerja k bolj preobrazbenim pobudam, vključenim v njihovo osnovno dejavnost,« ugotavljajo v BCG. Od energetskih prihrankov, manjše porabe in optimizacij v delovnih procesih se podjetja pri preobrazbi po novem bolj osredotočajo na prilagajanje poslovnih modelov, spremembe izdelkov, prenovo dobavnih verig s ciljem, da so bolj trajnostne, in k nizkoogljični proizvodnji. Trajnostni vidik je pomemben dejavnik že pri razvoju izdelka.

Cokla je največkrat pomanjkanje virov

Zunanje okolje postaja vse večji izziv za trajnostnost podjetij: več kot tretjina jih je letos kot glavni vzrok navedlo makroekonomsko negotovost, lani je bil ta delež 15 odstotkov, navaja MSI.

Po drugi strani pa so zunanji dejavniki tudi na vrhu seznama vzrokov, da podjetja izvajajo trajnostne strategije, pri čemer sta izpolnjevanje zakonskih zahtev in pričakovanje vlagateljev najmočnejši spodbudi. Ustvarjanje vrednosti ostaja drugi poglavitni razlog. Med izzivi pa najpogosteje omenjajo še potrebne visoke investicije in pomanjkanje podatkov.

»Visoke obrestne mere, geopolitična tveganja ter motnje v dobavnih verigah otežujejo hitro financiranje in izvedbo večjih zelenih investicij, čeprav zavedanje o njihovem strateškem pomenu ostaja močno. Več kot 85 odstotkov jih trajnost vidi kot ključno za obvladovanje tveganj in ustvarjanje vrednosti,« ugotavlja Inštitut za trajnostno investiranje.

BCG med ovirami zelene transformacije navaja poleg finančnih zadržkov, omejenih notranjih virov in nepredvidljivega učinka tudi pomanjkanje znanj in regulacijo ter opozarja na poglabljanje razlik med MSP v Evropi, ki imajo vire in so sposobna izpeljati transformacijo, in tistimi, ki tega ne zmorejo. »Vzrok za to ni ambicija, ampak dostop do kapitala in struktura,« poudarja.

Poenostavitve pri poročanju

Posebej izpostavi evropsko regulativo o poročanju in njene najnovejše spremembe. Revidirani standardi poročanja o trajnosti (ESRS) so začeli veljati septembra, evropska komisija jih je sprejela julija. Večina sodelujočih podjetij v raziskavi po novem o tem ni več dolžna poročati, poudarja BCG, dodatno pa spremenjena pravila omejujejo posredni pritisk na podjetja z manj kot tisoč zaposlenimi.

Ta niso več dolžna zagotavljati svojim velikim kupcem informacij, ki presegajo tako imenovani prostovoljni standard poročanja, ki ga je prav tako sprejela evropska komisija. Prostovoljni standard zagotavlja enoten in sorazmeren referenčni okvir za poročanje o trajnosti za manjša podjetja. Kljub temu pa, kot navaja BCG, posredni pritisk velikih kupcev, ki so zavezanci po direktivi o trajnostnem poročanju, ostaja eden glavnih zavezujočih kanalov za poročanje tudi MSP.

Evropska komisija pojasnjuje, da revidirani ESRS poenostavljajo postopke, zmanjšujejo število obveznih podatkov, o katerih morajo podjetja poročati, za 60 odstotkov, skupaj pa za več kot 70 odstotkov, kar naj bi podjetjem zmanjšalo stroške poročanja za tretjino.

Ukrepi za odpornost z učinki na trajnost

Podjetja se v razumevanju trajnostnosti preusmerjajo od cilja brezogljičnosti k odpornosti proti različnim fizičnim tveganjem. Iščejo na primer nove poslovne modele in vlagajo v tehnologije za izboljšanje cenovne konkurenčnosti, zanesljivosti, energetske varnosti, hitrejšega prenosa izdelka iz razvoja na trg, odpornosti proti pomanjkanju vode, vročinskim valovom in poplavam.

»Razogljičenje je posledica in ne osnovni razlog za njihovo uvedbo,« pojasnjujejo pri McKinseyju. Pri tem po ugotovitvah Kearneyja izstopajo naložbe v področje energije, in sicer v obnovljive vire, v energetsko učinkovitost, optimizacijo podatkovnih centrov ter upravljanje energije s pametnimi umetnointeligenčnimi sistemi.

»Ta usmeritev temelji na ekonomskih izračunih in ne na ideologiji. Energija je merljiva, obvladljiva in neposredno povezana z operativnimi stroški, kar pomeni, da se zmanjšanje njene porabe hitro odrazi v prihrankih in izboljšanju marž. Nasprotno pa se krožnost uvršča na zadnje mesto po naložbah, kar odraža šibkejše kratkoročne poslovne utemeljitve in počasnejše donose,« ugotavljajo v globalni raziskavi Targets to Technology, v kateri so sodelovali tehnični direktorji v podjetjih.