Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

Digitalna preobrazba podjetij ni več stvar izbire, ampak je ključna za njihovo konkurenčnost. Statistični urad v svojih raziskovanjih ugotavlja, da se povečuje delež podjetij (z najmanj desetimi zaposlenimi), ki se pri digitalizaciji srečujejo s težavami, lani jih je bilo že 76 odstotkov. Med malimi podjetji jih je o težavah poročalo 75 odstotkov, med srednjimi 80 odstotkov, vzroki pa so najpogosteje povezani s kadri.

Največkrat omenjajo pomanjkanje ustreznih kadrov ali znanj s tega področja, pa tudi, da vodilni in odgovorni za ključne procese pomanjkljivo poznajo zmožnosti digitalnih tehnologij in da zaposleni ali vodilni ne želijo tovrstnih sprememb.

Ob tem pa je še vedno več kot polovica podjetij prepričanih, da digitalna preobrazba za njihovo uspešno poslovanje ni pomembna: takšnih je 57 odstotkov malih, 39 odstotkov srednjih in 20 odstotkov velikih podjetij.

Analiza digitalne zrelosti podjetij prav tako pokaže velike razlike glede na njihovo velikost. Vsaj osnovno stopnjo je po Sursovih podatkih doseglo 66 malih in srednjih podjetij – vendar večina med njimi zelo nizko ali nizko stopnjo –, kar je še daleč od ciljnih 90 odstotkov do leta 2030.

Človeški dejavnik ima ključno vlogo tudi pri inovacijski dejavnosti podjetij. Ta ne le da generira rast in povečuje produktivnost, ampak je tudi vse pomembnejša za preživetje organizacij. Po najnovejših Sursovih podatkih za obdobje 2022–2024 se je z njo ukvarjalo 40 odstotkov malih podjetij v Sloveniji, 64 odstotkov srednjih in 84 odstotkov velikih.

Inovacijska kultura podjetja je gonilo, ki zaposlene spodbuja k razmišljanju o izboljšavah, pomembno pa je vlaganje v njihova znanja, prav tako morajo vodje ustvarjati okolje, ki je naklonjeno eksperimentiranju, in na splošno spodbujati sodelavce k inovativnosti.

KOC 4.0

Vlaganje v zaposlene je pomembno, ker neposredno vpliva na njihovo sposobnost ustvarjanja nove vrednosti, saj podjetja lahko hitreje uvajajo tehnologije, izboljšujejo procese, razvijajo nove izdelke in zadržujejo znanje. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2026–2029.

Prijave na razpis bodo odprte od 20. avgusta do 3. septembra.

Namen je spodbuditi mala in srednja podjetja k sistematičnemu vlaganju v znanje zaposlenih ter k povezovanju, s čimer bodo lažje prepoznavala potrebe po novih znanjih, razvijala kompetence prihodnosti, odpravljala neskladja na trgu dela, se prilagajala tehnološkim spremembam in krepila svojo konkurenčnost, pričakujejo v skladu.

Skupaj 14,5 milijona evrov je namenjenih partnerstvom MSP »za krepitev in izpopolnjevanje znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijski prehod in podporo inovativnosti ter hitrejšemu pridobivanju znanj za razvoj ključnih kompetenc, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter povečanje produktivnosti«, pojasnjujejo.

V partnerstvih najmanj 15 podjetij

Razpis, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, spodbuja tudi sodelovanje MSP z deležniki razvojnega okolja, kot so strateška razvojno-inovacijska partnerstva in velika podjetja, ki bodo lahko prispevala strokovna znanja, dobre prakse in razvojne usmeritve.

V vsakem kompetenčnem centru je predvideno partnerstvo najmanj 15 mikro, malih in srednjih podjetij, ki bodo skupaj načrtovala in izvajala neformalna izobraževanja ter usposabljanja, prilagojena dejanskim potrebam posameznih gospodarskih panog.

Poudarek bo na razvoju znanj, ki jih MSP potrebujejo za uspešen industrijski prehod, uvajanje novih tehnologij in trajnostni razvoj, še posebna pozornost bo posvečena digitalnim in zelenim kompetencam, ki jim bo namenjenih najmanj petina usposabljanj.

Program kompetenčnih centrov za razvoj kadrov se je v preteklosti že pokazal kot uspešen model povezovanja podjetij pri razvoju zaposlenih. V obdobju 2016–2022 je bilo v 27 kompetenčnih centrih izvedenih skoraj 70.000 vključitev v usposabljanja.