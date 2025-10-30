Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje s proizvodnimi zmogljivostmi na področju mikrobne biotehnologije. Razvijajo nove mikroorganizme in postopke za proizvodnjo trajnostnih produktov za kmetijstvo, prehrano, nove materiale, farmacijo. Z novo investicijo bodo proizvodne zmogljivosti do konca prihodnjega leta podvojili.

»Specializirani smo za mikrobno biotehnologijo. Spreminjamo mikroorganizme, da lahko proizvajajo različne produkte, od antibiotikov, vitaminov do biomaterialov ... Imamo kompleksno infrastrukturo, ki omogoča razvoj novih tehnologij, od ideje do proizvodnega procesa,« pojasnjuje direktor podjetja Štefan Fujs. Na svojih lokacijah v Ljubljani in Kamniku tako ponujajo oblikovanje inovativnih konceptov, razvoj v laboratorijskem merilu, testiranje na pilotni ravni pa vse do testne proizvodnje v večjem merilu.

Acies Bio bo z investicijo v nov obrat s 30 kubičnih metrov velikim bioreaktorjem podvojil svoje proizvodne zmogljivosti. Načrtujejo, da bo investicija končana do izteka prihodnjega leta.

Evropa potrebuje fleksibilno infrastrukturo za bioproizvodnjo, ki lahko premosti vrzel med inovacijami in komercializacijo, pravita direktor Štefan Fujs (desno) in vodja razvoja poslovanja Martin Kavšček. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Evropa potrebuje fleksibilno infrastrukturo za bioproizvodnjo, ki lahko premosti vrzel med inovacijami in komercializacijo. S to investicijo bodo naše stranke z nami lahko ostale še en korak dlje v življenjskem ciklu njihovih novih izdelkov, saj bo naš novi proizvodni obrat omogočal začetno komercialno proizvodnjo produktov. Količine, ki jih je treba na začetku proizvesti, niso zelo velike, tehnologijo pa je treba še optimirati,« je pojasnil direktor.

Za nekatere izdelke za začetno proizvodnjo zadostuje kapaciteta, ki jo Acies Bio že ima, z občutno razširitvijo zmogljivosti pa bo podjetje postalo primeren partner za mnogo širši nabor izdelkov in strank.

Hitra rast

Acies Bio neprestano raste: leta 2020 so ustvarili 3,5 milijona evrov prihodkov, lani skoraj dosegli mejo deset milijonov evrov, letos pa jo bodo zagotovo presegli. Z visokimi stopnjami rasti se povečuje EBITDA, ki je lani dosegel 1,3 milijona evrov.

»Acies skoraj ves svoj dobiček investira v nadaljnji razvoj. Veliko vlagamo v ljudi, nove sodelavce pa iščemo doma in v tujini. Povezujemo se z akademskim okoljem, vpeljujemo najnovejše pristope iz znanosti in to povezujemo z industrijskim okoljem. V prenosu znanstvenih odkritij v industrijsko okolje je Acies najmočnejši. To je eden od vzrokov za našo rast. Veliko naših strank se vrača k nam, saj nam zaradi odličnih rezultatov preteklih projektov zaupajo,« pojasnjuje Fujs.

V preteklosti so s pomočjo dokapitalizacije strateških investitorjev – družba je še vedno v večinski slovenski lasti – v razvoj novih izdelkov in storitev vlagali več kot 50 odstotkov letnih prihodkov. To jim je omogočilo hitro rast in ohranjanje konkurenčnosti, saj gre za panogo z zelo hitrim tehnološkim napredkom. Trenutno za razvoj namenjajo okrog 30 odstotkov letnega prometa.

»S širitvijo proizvodnih zmogljivosti bomo pokrivali še večji del vrednostne verige in bomo lahko z istim številom projektov imeli višje prihodke,« dodaja vodja razvoja poslovanja Martin Kavšček: »Pri rasti pa je pomemben še biotehnološki razvoj v zadnjih 20 letih. Z razvojem novih molekularnih tehnik lahko biotehnologija učinkovito rešuje številne izzive v širokem naboru industrijskih panog. To, za kar so znanstveniki pred 20 leti dobivali Nobelove nagrade, je danes del standardnega nabora metod, ki jih uporabljamo v laboratorijih Acies Bio.«

V tujini ustvarijo skoraj celoten prihodek

»Naše stranke prihajajo iz različnih tržnih segmentov. Biotehnološki razvoj je namreč skoraj enak za sredstva za varstvo rastlin, krmo in prehrano, biomateriale, kozmetiko ali zdravila,« pojasni Fujs. Martin Kavšček dodaja, da ima Acies Bio dve skupini strank: »Naša ponudba je zanimiva za velike korporacije, saj jim ponujamo partnerstvo, ki omogoča celovit razvoj brez drobljenja razvojnih aktivnosti med več zunanjih ponudnikov storitev. Prenos novoustvarjenega znanja je v takem procesu hitrejši in učinkovitejši.

Mlajša podjetja, ki jih pogosto financirajo skladi tveganega kapitala, z nami sodelujejo, ker njihov osnovni izum z našo multidisciplinarno ekipo in praktičnimi izkušnjami iz razvoja za industrijsko merilo lahko razvijemo do tehnološke stopnje, ki jo investitorji zahtevajo za naslednji investicijski cikel.«

Acies Bio je izrazito izvozno naravnano podjetje. Delež izvoza že nekaj let presega 95 odstotkov prometa. V preteklem letu so večinoma izvažali v evropske države – predvsem v Nemčijo, Francijo in Združeno kraljestvo. Pomemben trg so tudi ZDA, več strank je tudi iz Azije.

Trajnostni proizvodi za prehrano, kmetijstvo ...

V Acies Bio razvijajo rešitve, pri katerih prevladuje industrija biološkega varstva in prehrane rastlin, sledijo ji področje prehrane, biomateriali in farmacevtska industrija.

Na področju kmetijstva tako izdelujejo biostimulanse (molekule, ki pospešijo rast rastlin in izboljšajo njihovo zmožnost obrambe pred škodljivci) in biopesticide, ki zamenjujejo za okolje škodljive kemijske pesticide. Na prehranskem področju izdelujejo prehranska dopolnila, denimo vitamine in barvila, ki zamenjujejo kemijsko proizvedena dopolnila. Na področju industrijske biotehnologije Kavšček omenja izdelke na biološki osnovi, s katerimi zamenjujejo izdelke, osnovane na nafti.

»Pri tem lahko omenimo partnerstvo z nemškim Basfom. Skupaj razvijamo proces za proizvodnjo surfaktantov za kozmetiko. Z inovativnim postopkom te molekule proizvajamo z uporabo metanola, kemikalije, ki jo lahko z zeleno tehnologijo izdelujejo iz ogljikovega dioksida v ozračju. Naš izdelek je zato trajnosten, hkrati pa popolnoma biorazgradljiv.«

Acies Bio že od ustanovitve sodeluje tudi s farmacevtsko industrijo, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Evropa je proizvodnjo antibiotikov zaradi optimizacije stroškov prepustila Kitajski in Indiji. Ti državi zdaj proizvedeta več kot 90 odstotkov učinkovin za zdravila, ki rešujejo življenja in so strateškega pomena.

Po izkušnji s prekinitvijo dobavnih poti med epidemijo koronavirusne bolezni se v Evropi pojavljajo pobude, da bi morali biti na tem področju samozadostni ali vsaj občutno manj odvisni od oddaljenih dobaviteljev. »Imamo veliko izkušenj z izboljševanjem tehnologij za proizvodnjo antibiotikov. Kot partner sodelujemo v več projektih, kjer delamo na odkrivanju novih antibiotičnih učinkovin. Pri tem sodelujemo z inovativnimi podjetji in akademskimi ustanovami,« pove Fujs.

Acies Bio je zelo aktiven tudi v Biotech Hills, ekosistemu, ki povezuje slovenska biotehnološka podjetja. »V Sloveniji imamo znanje, infrastrukturo in zelo veliko idej, kako razviti tak ekosistem. Trenutno nimamo podpornega okolja, kot ga imajo tudi nekatere manjše države, denimo Litva in Češka. Slednja ima zelo dobre sisteme za podporo začetnim fazam investicij, iz takih semen pa potem lahko zrastejo nova podjetja, kot je Acies Bio. Želimo si, da bi bil ekosistem Biotech Hills pomemben korak v to smer.«

Privabljajo slovenske doktorje iz tujine

Acies Bio ima več kot sto sodelavcev, večinoma visoko izobraženih, z vseh naravoslovnih fakultet. »Želimo privabiti dobre raziskovalce in znanstvenike, tako domače kot iz tujine, predvsem Slovence, ki v tujini študirajo, delajo doktorat ali so na postdoktorskem študiju. To nam uspeva. V zadnjem času nam je uspelo privabiti nekaj zelo dobrih raziskovalcev iz Nizozemske, Nemčije, Avstrije, Argentine, držav nekdanje Jugoslavije pa senior raziskovalca s 25-letnimi izkušnjami iz Slovaške,« pove Fujs.

Kako jih privabijo? »Z nizkimi davki ne in z zdravstveno oskrbo v Sloveniji tudi ne več,« odgovori Fujs. »Ključno je, da je delo v Acies Bio zelo zanimivo in raznoliko. Dobre in ambiciozne znanstvenike privablja razvoj prebojnih tehnologij. Ker smo majhno podjetje, so zaposleni zelo hitro in aktivno vpeti v pomembne projekte, pogovarjajo se s ključnimi igralci na trgu, pridobivajo znanje in izkušnje. Plača je seveda tudi pomembna, a na koncu te osrečuje nekaj, kar počneš s strastjo. Osrečuje te tvoje poslanstvo, da si omogočil novost na trgu, ki izboljšuje življenje in prispeva k čistejšemu okolju. Mislim, da je to glavna motivacija za vse nas.«

Martin Kavšček k temu doda: »V enem dnevu se pogovarjam z največjim kemijskim podjetjem na svetu o novih surfaktantih, hkrati o razvoju tehnologije, ki bi zmanjšala izpust metana v kmetijstvu, pa o razvoju novega biopesticida in tem, da bi v Evropi spet vzpostavili proizvodnjo nekaterih pomembnih učinkovin za farmacevtsko industrijo. Za tistega, ki ga zanima širina znanstvenega delovanja v mikrobni biotehnologiji, je Acies Bio zagotovo eno najboljših podjetij na svetu. Pri nas res nikoli ni dolgčas.«

Pri svojem delu uporabljajo tudi umetno inteligenco, ki po besedah Kavščka na določenih področjih biologije rešuje zelo veliko težav: »Zelo je uporabna predvsem na področju optimizacije proteinov ter RNA ali iskanja novih molekul. Pospešila je namreč celoten cikel razvoja. Včasih smo morali v laboratoriju preveriti na tisoče pristopov, zdaj jih zaradi načrtovanja in analize eksperimentov lahko le nekaj deset. Pomembno pa je, da kljub uporabi umetne inteligence brez vrhunskih raziskovalcev rezultatov ni. Umetna inteligenca je namreč le orodje, ki pomaga dobri raziskovalni ekipi, da je še učinkovitejša. Na stopnji, ko bo lahko zamenjala raziskovalce, še dolgo ne bomo.«

Acies Bio se posveča tudi digitalizaciji zbiranja podatkov v svojih laboratorijih. Razvili so lasten sistem za zbiranje in analizo laboratorijskih podatkov, ki omogoča boljši pregled in hitrejšo obdelavo rezultatov, seveda tudi z uporabo umetne inteligence. Ključno je, da se znanje, ustvarjeno v razvojnih projektih, ohranja in prenaša med projekti, kar z organizirano podatkovno bazo omogoča uporabo strojnega učenja in umetne inteligence v razvojnih procesih.

Kje bo Acies Bio čez pet let

»Strast Acies Bio je razvoj novih tehnologij in produktov in v tem se tudi vidimo v prihodnje,« odgovarja direktor Fujs. »A se ni dovolj ukvarjati samo z razvojem. Moramo narediti naslednji korak in produkte iz laboratorija prenesti v industrijsko proizvodnjo, bodisi sami bodisi v partnerstvih, in to v količinah, ki bodo res imele vpliv na svet. Zdaj imamo v Acies Bio zelo dobro podporo raziskavam in razvoju. Ta je podprt s pilotno proizvodnjo, njen obseg pa zdaj povečujemo. Če želimo na trg prenesti to, kar razvijemo, bomo morali prej ali slej razmišljati tudi o proizvodnji v industrijskem merilu,« sklene Štefan Fujs.