    Podjetniške zvezde

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    Na Brdu pri Kranju bodo 27. novembra razglasili prejemnike priznanj Delove podjetniške zvezde 2025, ki s pogumnimi odločitvami in inovacijami zaznamujejo slovensko gospodarstvo. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Na Brdu pri Kranju bodo 27. novembra razglasili prejemnike priznanj Delove podjetniške zvezde 2025, ki s pogumnimi odločitvami in inovacijami zaznamujejo slovensko gospodarstvo. FOTO: Črt Piksi
    V. S.
    3. 11. 2025 | 08:54
    3. 11. 2025 | 08:57
    3:59
    A+A-

    Konec novembra bo Brdo pri Kranju znova prizorišče enega najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji – podelitve priznanj Delove podjetniške zvezde 2025.

    Na slovesni prireditvi, ki jo že deveto leto zapored pripravlja Delo, bomo razglasili podjetja, ki so v zadnjem letu izstopala s pogumnimi odločitvami, inovativnimi pristopi in vizijo razvoja.

    Slavnostna podelitev priznanj Delove podjetniške zvezde je vsako leto priložnost za druženje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva. FOTO: Leon Vidic
    Slavnostna podelitev priznanj Delove podjetniške zvezde je vsako leto priložnost za druženje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva. FOTO: Leon Vidic

    Prijavite se na slavnostni dogodek

    Udeležba na podelitvi je mogoča le s predhodno prijavo, število mest pa omejeno.

    Zagotovite si sedež na dogodku, ki povezuje najboljše podjetnike in voditelje slovenskega gospodarstva.

    Kdaj: četrtek, 27. november 2025, ob 19. uri

    Kje: Kongresni center Brdo pri Kranju

    Prijavite se na Delove podjetniške zvezde 2025

    Dogodek, ki povezuje slovensko podjetniško odličnost

    Delove podjetniške zvezde povezujejo voditelje in podjetnike, ki s trajnostnimi strategijami in vizijo razvoja soustvarjajo prihodnost slovenskega gospodarstva. FOTO: Leon Vidic
    Delove podjetniške zvezde povezujejo voditelje in podjetnike, ki s trajnostnimi strategijami in vizijo razvoja soustvarjajo prihodnost slovenskega gospodarstva. FOTO: Leon Vidic

    Podelitev Delovih podjetniških zvezd je vrhunec večmesečne uredniške kampanje, v kateri podjetje Delo mediji predstavlja podjetja, ki v slovenskem prostoru postavljajo merila uspešnosti, odgovornosti in trajnostnega napredka.

    Letos kampanjo povezuje tema »Razvojni in tržni modeli za podjetja prihodnosti«, skozi katero Delovi novinarji raziskujejo, kako se podjetja spopadajo z izzivi globalnih trgov, digitalizacijo in prehodom v zeleno gospodarstvo.

    Na prireditvi bodo razglašeni zmagovalci v dveh kategorijah – mala in srednje velika podjetja ter velika podjetja –, strokovna komisija pa bo podelila tudi priznanja po izboru bralcev Dela in obiskovalcev portala delo.si.

    Strokovna komisija v letu 2025:

    • predsednik komisije Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor medijske hiše Delo,
    • dr. Dušan Mramor, zaslužni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani,
    • predstavnik ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport,
    • Delovi podjetniški zvezdi 2024 v kategoriji velikih ter v kategoriji malih in srednje velikih podjetij,
    • predstavnik generalnega pokrovitelja in
    • uredništvo Dela.
       

    Pridružite se večeru, na katerem se povezujejo podjetniki, ki ustvarjajo prihodnost slovenskega gospodarstva, in postanite del zgodbe, ki jo že deveto leto piše Delo.

    Prijavite se na Delove podjetniške zvezde 2025

    Zakaj se udeležiti podelitve?

    Delove podjetniške zvezde 2024. Brdo pri Kranju, 7. november 2024 Foto Leon Vidic/delo
    Delove podjetniške zvezde 2024. Brdo pri Kranju, 7. november 2024 Foto Leon Vidic/delo

    Slavnostna prireditev na Brdu je vsako leto srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev, ki z vizijo sooblikujejo poslovno prihodnost države. Dogodek ponuja ekskluziven vpogled od blizu v zgodbe uspeha, je hkrati priložnost za neformalne pogovore in nova poznanstva, predvsem pa prostor, kjer se praznujeta ustvarjalnost in podjetniški pogum.

    Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo

    Lanski nagrajenec za Delovo podjetniško zvezdo v kategoriji velikih podjetij je bil Kolektor Etra, ki proizvaja transformatorje. FOTO: Leon Vidic
    Lanski nagrajenec za Delovo podjetniško zvezdo v kategoriji velikih podjetij je bil Kolektor Etra, ki proizvaja transformatorje. FOTO: Leon Vidic

    Lanska zmagovalca, podjetji Duol in Kolektor Etra, sta s svojimi dosežki potrdila, da so slovenska podjetja konkurenčna tudi v najzahtevnejših panogah.

    Lanska Delova podjetniška zvezda v kategoriji malih in srednje velikih podjetij so lani izbrali podjetje Duol, ki proizvaja napihljive objekte. FOTO: Črt Piksi
    Lanska Delova podjetniška zvezda v kategoriji malih in srednje velikih podjetij so lani izbrali podjetje Duol, ki proizvaja napihljive objekte. FOTO: Črt Piksi

    Tudi letos bo komisija prepoznala tiste, ki s svojo vztrajnostjo, znanjem in dolgoročno vizijo uresničujejo prihodnost domače industrije. Njihove zgodbe bodo predstavljene v posebni fotoreportaži na delo.si.

    Preberite več o kampanji Delove podjetniške zvezde

     

