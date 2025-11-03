Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

Neomejen dostop | že od 14,99€
Konec novembra bo Brdo pri Kranju znova prizorišče enega najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji – podelitve priznanj Delove podjetniške zvezde 2025.
Na slovesni prireditvi, ki jo že deveto leto zapored pripravlja Delo, bomo razglasili podjetja, ki so v zadnjem letu izstopala s pogumnimi odločitvami, inovativnimi pristopi in vizijo razvoja.
Udeležba na podelitvi je mogoča le s predhodno prijavo, število mest pa omejeno.
Zagotovite si sedež na dogodku, ki povezuje najboljše podjetnike in voditelje slovenskega gospodarstva.
Kdaj: četrtek, 27. november 2025, ob 19. uri
Kje: Kongresni center Brdo pri Kranju
Podelitev Delovih podjetniških zvezd je vrhunec večmesečne uredniške kampanje, v kateri podjetje Delo mediji predstavlja podjetja, ki v slovenskem prostoru postavljajo merila uspešnosti, odgovornosti in trajnostnega napredka.
Letos kampanjo povezuje tema »Razvojni in tržni modeli za podjetja prihodnosti«, skozi katero Delovi novinarji raziskujejo, kako se podjetja spopadajo z izzivi globalnih trgov, digitalizacijo in prehodom v zeleno gospodarstvo.
Na prireditvi bodo razglašeni zmagovalci v dveh kategorijah – mala in srednje velika podjetja ter velika podjetja –, strokovna komisija pa bo podelila tudi priznanja po izboru bralcev Dela in obiskovalcev portala delo.si.
Strokovna komisija v letu 2025:
Pridružite se večeru, na katerem se povezujejo podjetniki, ki ustvarjajo prihodnost slovenskega gospodarstva, in postanite del zgodbe, ki jo že deveto leto piše Delo.
Slavnostna prireditev na Brdu je vsako leto srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev, ki z vizijo sooblikujejo poslovno prihodnost države. Dogodek ponuja ekskluziven vpogled od blizu v zgodbe uspeha, je hkrati priložnost za neformalne pogovore in nova poznanstva, predvsem pa prostor, kjer se praznujeta ustvarjalnost in podjetniški pogum.
Lanska zmagovalca, podjetji Duol in Kolektor Etra, sta s svojimi dosežki potrdila, da so slovenska podjetja konkurenčna tudi v najzahtevnejših panogah.
Tudi letos bo komisija prepoznala tiste, ki s svojo vztrajnostjo, znanjem in dolgoročno vizijo uresničujejo prihodnost domače industrije. Njihove zgodbe bodo predstavljene v posebni fotoreportaži na delo.si.