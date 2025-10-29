RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

Med pomembnejšimi projekti so prenova gorenjske železniške proge na odseku Podnart–Lesce/Bled, nadgradnja železniškega vozlišča Pragersko in trenutna prenova železniškega vozlišča Jesenice, ki bo končana do konca leta 2027.

Železniško vozlišče Jesenice – 150 let zgodovine in sodobna prenova

Železniška postaja je bila odprta leta 1870 kot del linije Ljubljana–Trbiž. Z dokončanjem bohinjske proge proti Trstu in karavanškega železniškega predora proti Beljaku leta 1906 je postala ključno križišče alpskih železniških prog. Med drugo svetovno vojno je bila poškodovana in med letoma 1953 in 1955 prenovljena po načrtih arhitekta Stanislava Rohrmana. Po več kot 70 letih so se pojavile potrebe po celoviti modernizaciji. Kompleksno prenovo celovitega vozlišča izvaja podjetje RIKO, ki bo zgradilo 20 km novega tira s 55 kretnicami, novim spodnjim ustrojem in odvodnjavanjem, postavilo 20 km nove vozne mreže – 3 kV in 20 kV, zgradilo dva nova otočna perona dolžine 400 m s pokritimi nadstrešnicami, obnovilo stavbo centralne postavljalnice (3.500 m2) in postajnega poslopja (4.500 m2), vključno z inštalacijami, zgradilo nov podhod za pešce in kolesarje ter štiri dvigala za potnike, obnovilo cestni podvoz, zgradilo stopnišče za dostop potnikov, novi most čez potok Jesenice in saniralo obstoječe mostove, uredilo strugo potoka, obnovilo vodne prepuste in postavilo 2 km protihrupnih ograj.

»Prenova bo omogočila vožnjo težjih vlakov, povečala varnost in hitrost prometa ter prispevala k večji uporabi železniškega prometa, kar bo dolgoročno zmanjšalo obremenitev cestnega prometa in podprlo trajnostne, zelene transportne koncepte,« poudarja Urban Jaklič, vodja projekta v RIKU.

Vizualizacija nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice.

Uspešna prenova gorenjske proge in vozlišča Pragersko

Podjetje RIKO je uspešno obnovilo 10,5 km dolg odsek gorenjske železniške proge (Podnart–Lesce/Bled), nadgradilo železniško postajo in vozlišče na Pragerskem s 14 km tirnUredi povezavoe infrastrukture. Rezultat teh posegov so večja varnost in hitrost železniškega prometa, izboljšana učinkovitost vozlišč in prispevek k trajnostni mobilnosti z razbremenitvijo cestnega prometa.

Vložišče Pragersko FOTO: Klemen Razinger

Podpora EU kot prispevek k visokim trajnostnim učinkom

Celovite prenove železniške infrastrukture so v ospredju infrastrukturnih vlaganj Evropske unije. Leta 2024 je EU v trajnostno, varno in pametno prometno infrastrukturo investirala rekordnih 7 milijard evrov preko instrumenta Connecting Europe Facility (CEF). Kar 80 % teh sredstev je namenjenih železniškim projektom, pri čemer 83 % sklada podpira projekte, ki prispevajo k podnebnim ciljem EU, vključno z izboljšanjem in posodobitvijo železniškega omrežja ter povezovanjem notranjih plovnih in morskih poti vzdolž transevropskega prometnega omrežja (TEN-T).

Med ključnimi projekti je tudi nadgradnja železniške postaje Jesenice, katere skupna vrednost znaša 119,7 milijona evrov, od tega bo približno 57 milijonov evrov financiranih iz sredstev CEF. Ta vlaganja so za Slovenijo izjemnega pomena, saj povečujejo kapaciteto in funkcionalnost železniške infrastrukture, omogočajo večjo pretočnost potnikov in blaga, zmanjšujejo emisije CO₂ ter krepijo konkurenčnost slovenskega gospodarstva na evropski in globalni ravni.

