RLS: V zadnjem letu in pol je rast eksplodirala

Podjetje iz Komende je zmagovalka sprememb, ki jih je prinesla robotizacija v proizvodnji, kmetijstvu, medicini in še marsikje, smo zapisali ob nominaciji za Delovo podjetniško zvezdo pred tremi leti, ko smo poročali, da je RLS, ki izdeluje senzorje pomika in zasuka, skoraj podvojilo prihodke od prodaje izpred pandemije, in sicer so jih leta 2023 ustvarili nekaj več kot 44,1 milijona evrov, lani pa še za 1,7 milijona evrov več.

»V zadnjem letu in pol pa je rast eksplodirala, v veliki meri zato, ker so nekatere naše stranke ter izdelki povezani tudi s projekti na področju umetne inteligence,« je povedal direktor Matija Novak. Zato so tudi okrepili ekipo, v kateri je zdaj približno 300 sodelavcev, torej približno 30 vek kot pred tremi leti. Z določenimi izzivi se srečujejo pri dobavljivosti materialov, na primer čipov.

Od naročila do dobave lahko poteče tudi leto dni, medtem ko njihove stranke pričakujejo bistveno krajši odzivni čas in fleksibilnost. »Ampak smo zelo iznajdljivi, zato naši dobavni roki še vedno izrazito boljši od konkurence. In to so sladke skrbi, ki mi jih je zagotovo ljubše reševati kot pa če bi imeli izziv krčenja poslovanja,« je dejal.

Čeprav je od zmage na Delovih podjetniških zvezdah poteklo le tri leta, se je v tem času marsikaj spremenilo, pravi direktor podjetja Matija Novak. »Umetna inteligenca temeljito spreminja določene procese in prinaša nove priložnosti kar seveda poskušamo izkoristiti v največji meri. Vzpostavljamo nov način sodelovanja z našim partnerskim podjetjem Renishaw.

Matija Novak (desno) po razglasitvi Delove podjetniške zvezde 2023 v pogovoru z Nejcem Goletom, pomočnikom odgovornega urednika Dela. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Krajšajo se življenjski cikli pri nekaterih strankah kar nas sili, da smo še bolj ambiciozni pri naših razvojnih projektih,« je naštel. A spremembe in s tem tudi potrebe po drugačnem delu so nekaj običajnega, »podjetje pa ima odlične sodelavce, ki so pripravljeni zavihati rokave in jih ustrezno izpeljati«. Ves čas izboljšujejo inovativnost izdelkov, učinkovitost procesov in povečujejo zmogljivosti skladno z rastjo poslovanja.

Tri leta, tri prelomnice

V tem času so povečali vlaganja v jedrni razvoj, trgu ponudili več novih izdelkov, vedno večji poudarek pa dajejo tako razvojni kot proizvodni agilnosti. Tako vzpostavljajo lastni razvojno-proizvodni center na Kitajskem, ki je pomembna prelomnica za podjetje. Pričakujejo, da bodo na ta način lahko že v prvi polovici naslednjega leta pomembno izboljšali podporo tamkajšnjim strankam.

Vzpostavili so tudi lastno prodajno mrežo v Evropi. Da je bila odločitev prava, potrjujejo rezultati, ki jih dosegajo v primerjavi s tistimi, ki so jih imeli z distributerskim modelom, pravi Novak.

Pred dvema letoma so vstopili v nov segment, in sicer na področje senzorjev navora, kar je komplementarna tehnologija senzorjem pomika in zasuka. To bo podjetju omogočilo dodatno rast na trgu robotike in še tesnejše sodelovanje z razvojnimi oddelki njihovih ključnih strank. Izdelek bodo konec tega meseca uradno predstavili na vodilnem mednarodnem sejmu industrijske avtomatizacije v Nemčiji, prvi odzivi s trga pa so zelo pozitivni.