»Imamo veliko odličnih raziskovalnih organizacij in odlične raziskovalce. Imamo veliko znanja, a da tega pretvorimo v globalno uspešen izdelek, ki prinaša prihodke, potrebujemo tudi podjetniško znanje in razumevanje trga, je povedal Rok Bernard, direktor in soustanovitelj podjetja Sensum, Delove podjetniške zvezde med malimi in srednje velikimi podjetji.

Sensum izhaja iz akademskega okolja. Ustanovili so ga dolgoletni vodja laboratorija za slikovne tehnologije na fakulteti za elektrotehniko prof. dr. Franjo Pernuš s študenti in mladimi raziskovalci, ki so postali solastniki podjetja, med njimi je tudi Rok Bernard.

Kako je delati s profesorjem? »Odlično,« odgovarja Bernard.

Sensum sicer ponuja industrijske rešitve na področju strojnega vida. Razvijajo sisteme za avtomatsko vizualno kontrolo tablet, kapsul in farmacevtskih procesov. »Izdelujemo naprave, ki vsebujejo kamere in delujejo s pomočjo umetne inteligence, s katero pregledujemo izdelke ter jih uvrščamo med ustrezne in neustrezne,« je med drugim povedal Bernard.