S programsko opremo spreminjajo delo v laboratorijih

Iz poslovne ideje, ki so jo znanstveniki iz laboratorijev Nacionalnega inštituta za biologijo dobili ob izkušnjah iz prakse, je pred 16 leti nastalo podjetje BioSistemika, kot odcepljeno podjetje inštituta. Razmišljali so: če bi digitalizirali laboratorijsko delo, bi postalo preglednejše, natančnejše in tudi hitrejše. Danes je prvotna ideja eden od treh stebrov ponudbe podjetja, prepričali pa so že kupce v več kot sto državah po vsem svetu.

»Smo visokotehnološko in interdisciplinarno podjetje, naša glavna dodana vrednost pa je, da združujemo znanje strokovnjakov ved o življenju in programskih inženirjev,« je povedala direktorica Roswita Golčer Hrastnik. Glavna dejavnost je razvoj programskih rešitev za proizvajalce instrumentov in laboratorijske opreme, ki je namenjena predvsem raziskovalnim, diagnostičnim in farmacevtskim laboratorijem.

Visokotehnološka podjetja razvijejo strojno opremo, v BioSistemiki pa programsko opremo zanjo. Sodelujejo z največjimi farmacevtskimi in biotehnološkimi podjetji na svetu in vse močnejši postaja segment lastnih produktov.

Prebojne rešitve

Ob tem se v ekipi 34 zaposlenih – polovica je strokovnjakov s področij ved o življenju, večji del preostalih pa so programski inženirji –, ki jo dopolnjujejo še z nekaj zunanjimi strokovnjaki, porajajo ideje za nove zanimive rešitve, ki jih spreminjajo v lastne produkte za trg.

Direktorica Biosistemike Roswita Golčer Hrastnik (levo) in komercialna direktorica Jana Erjavec. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Inovativni duh in radovednost sta v naši ekipi ves čas še kako živa. Naša prednost je, da zelo dobro razumemo delovanje laboratorijev in izzive, s katerimi k nam prihajajo stranke, saj je med nami kar deset doktorjev znanosti,« je pojasnila, da trg opazi dodano vrednost njihovih inovacij.

Zadnja med njimi, ki so jo predstavili letos, je programska rešitev GeneBlink, ki omogoča avtomatizirano analizo ter interpretacijo surovih podatkov qPCR ter podpira širok nabor instrumentov in diagnostičnih testov. Med prednostmi, ki jih omogoča, sta hitrejša izvedba postopka in zmanjšanje možnosti napak, ki sicer lahko nastanejo pri ročnem vnašanju podatkov.

»Analitiki ugotavljajo, da je na področju diagnostike približno 15 odstotkov kliničnih diagnoz nenatančnih, zapoznelih ali celo napačnih. Posledice tega v povprečju povzročijo 17 odstotkov stroškov zdravljenja v državah OECD, prizadetih pa je več milijonov ljudi. Natančna in hitra diagnostika je zelo pomembna za področje zdravja,« je pojasnila.

Kupci razvoja programske opreme so visokotehnološka podjetja, ki proizvajajo naprave za laboratorije, njihovi lastni produkti pa so namenjeni laboratorijem in diagnostičnim laboratorijem. FOTO: Blaž Samec/Delo

Med raziskovalnimi projekti pa je opozorila na projekt Datana, ki je trajnosten, inovativen in prebojen način shranjevanja digitalnih podatkov v obliki DNK. Zdaj že patentirano rešitev so prepoznali tudi v Bruslju in jo podprli v okviru evropskih inovacijskih programov.

Trajnostnost v genih

Pomen inovacije je podkrepila s podatki, da globalno vsak dan generiramo neznansko količino podatkov, podatkovni centri pa za njihovo shranjevanje in hlajenje že danes porabijo tri odstotke svetovne porabe električne energije, pri čemer trenutni načini shranjevanja zahtevajo presnemavanje vsakih tri do pet let. Kar dolgoročno ni vzdržno.

»Idejo smo črpali iz narave, ki shrani podatke v obliki DNK. Prednost shranjevanja v obliki DNK je izjemna gostota teh podatkov – zmogljivosti enega podatkovnega centra, to je več sto petabajtov podatkov, lahko shranimo v enem gramu DNK. Ob tem je hramba mogoča pri sobni temperaturi, brez potrebe po električni energiji, in ker podatki niso vezani na svetovni splet, tudi niso dostopni za kibernetske napade,« je povzela.

Pri tem se je sogovornica navezala na trajnostnost, ki je prav tako pomemben koncept pri delovanju podjetja: »Ponotranjili smo jo, sistematizirali, vgradili v razvoj in pri postavljanju ciljev, tudi v odločanje, katere produkte bomo razvijali.« Pri razvoju programske opreme je trajnostni vidik pomemben, čeprav je pogosto spregledan.

BioSistemiki zaupajo kupci iz več kot sto držav, pri čemer na evropskem trgu, v katerega vključujejo tudi Slovenijo, ustvarijo več kot polovico prihodkov od prodaje. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zaradi tovrstnih rešitev so procesi kakovostnejši, diagnostika boljša in hitrejša, podatki se shranjujejo, da jih je mogoče znova uporabiti. Pri razvoju programske opreme sledijo konceptu modularne sestavljenosti, kar olajša posodabljanje in nadgrajevanje.

Kupci z vsega sveta

BioSistemiki zaupajo kupci iz več kot sto držav, pri čemer na evropskem trgu, v katerega vključujejo tudi Slovenijo, ustvarijo več kot polovico prihodkov od prodaje, tretjino izvozijo v ZDA, med preostalimi večjimi trgi so še Avstralija, Južna Afrika in Kanada.

»Kupci razvoja programske opreme so visokotehnološka podjetja, ki proizvajajo naprave za laboratorije, naši produkti, kot je GeneBlink, so namenjeni laboratorijem in diagnostičnim laboratorijem.

S storitvami digitalizacije – tako svetovanjem kot razvojem rešitev, ki optimizirajo delovne tokove – pa smo prisotni v farmacevtskih in agroživilskih laboratorijih ter v laboratorijih s področja ved o življenju,« je razpon poslovnih partnerjev predstavila komercialna direktorica BioSistemike Jana Erjavec.

Podjetje se je od prvotne ideje za razvoj programske opreme, s katero bi digitalizirali laboratorije, hitro širilo. Prelomni korak k razvoju njegovega zdaj najmočnejšega stebra je bil inovativni digitalni pomočnik pri pipetiranju PlatR, ki so ga prikazali tudi na sejmih in z njim navdušili proizvajalce instrumentov, za katere so potem začeli razvijati programsko opremo.

Razvoj elektronskega laboratorijskega dnevnika SciNote, ki ima danes več kot 100.000 uporabnikov v več kot sto državah in velja za enega najbolj uporabljanih v svetu, je leta 2023 spodbudil takratnega poslovnega partnerja k odkupu celotnega deleža tega produkta od BioSistemike.

Na trgu veliko pomenijo reference in agilnost, ampak mi smo izjemni v razumevanju laboratorijskih tokov, v popisu procesov, v svetovanju, kako izpeljati proces digitalizacije, kako upravljati spremembe znotraj organizacije in potem še razviti rešitev, je prednosti podjetja naštela Jana Erjavec. FOTO: Blaž Samec/Delo

Učinkovito inoviranje

»Mi pa smo se odločili, da odločneje vstopimo v segment visoko reguliranih diagnostičnih laboratorijev. Za to je bilo potrebno vlaganje v dodatno specifično ekspertizo in razvoj naše strokovne ekipe, kar smo zelo dobro izpeljali,« je povedala Golčer Hrastnikova in še enkrat poudarila pomen programske rešitve GeneBlink. Istega leta so še drugič po letu 2020 pridobili pomembna evropska sredstva za projekt Datana, ki so omogočila, da so rešitev lahko dobro razvili, prijavili več patentov, produkt pa je postal prepoznaven v strokovni javnosti in odpira tudi nove zanimive možnosti za nadaljnji razvoj. Prihodnost podjetja vidijo v razvoju rešitev za področji biotehnologije in farmacije, priložnosti za inovacije prepoznavajo v povezavi z ohranjanjem zdravja, personalizirano medicino in biološkimi zdravili.

Podjetje večino dobička vlaga v razvoj. Ob tem sta sogovornici pojasnili, da je ekipa, ki je izšla iz raziskovalnega okolja, po naravi radovedna, inovativna, med seboj si izmenjujejo znanje in iščejo nove ideje. Rešitve, ki jih pripravljajo za stranke, so individualne – narejene po njihovi meri –, ob tem pa ves čas nastajajo ideje za nove produkte.

Po njunih besedah je inovativnost zapisana v DNK podjetja, pohvalita pa se tudi z dobro urejenim protokolom inoviranja. Predloge za nove produkte, njihove izboljšave, rešitve za stranke in izboljšave procesov prispevajo vsi zaposleni, posebej za to ustanovljena skupina jih redno pregleduje, jih ovrednoti in jih po preizkusu razvrsti na prioritetni seznam.

»Potem pa se odločamo, v katero od teh idej bomo več vlagali. Proces je sledljiv in vsak zaposleni lahko vidi, kaj se dogaja z njegovimi ali njenimi idejami. Dostikrat se zgodi, da ena ideja porodi drugo idejo,« je poudarila Roswita Golčer Hrastnik in dodala, da je takšno, inoviranju naklonjeno okolje, kjer vsi ves čas razmišljajo o rešitvah in iščejo nove ideje, osnova, da inovativnost posameznika in ekipe lahko raste in se razvija.

Pri razvoju programske opreme je trajnostni vidik pomemben, čeprav je pogosto spregledan, pravijo v BioSistemiki. Zaradi tovrstnih rešitev so procesi kakovostnejši, diagnostika boljša in hitrejša, podatki se shranjujejo, da jih je mogoče spet uporabiti. FOTO: Blaž Samec/Delo

Okolje, v katerem ljudje delajo, možnosti, ki jih imajo za razvoj, in prispevek, ki ga lahko dajo s svojim delom družbi, so med pomembnimi vidiki, ki privabljajo nove kadre v podjetja in zadržijo tiste, ki so že v njih, je prepričana. Na trgu je vedno bitka za kakovostne kadre, pravi, so pa pri tem zelo uspešni. »Potrudimo se, da poiščemo dobre zaposlene, saj je uspeh podjetja odvisen od ljudi, njihovega znanja in od povezovanja tega znanja med seboj. Mi pa si seveda moramo prizadevati, da ustvarjamo okolje, ki to omogoča.«

Dotaknila se je izobraževalnega sistema pri nas, ki je po njenem zelo kakovosten. »Da imamo tako močno raziskovalno ekspertizo v Sloveniji, da imamo toliko tako kakovostnega znanja, omogoča rast in razvoj podjetjem. Je tudi osnova za ustvarjanje delovnih mest z veliko dodano vrednostjo. To je velika odlika, ki jo imamo, in moramo se je zavedati, jo čuvati in jo razvijati naprej ter sodelovati,« je poudarila.

Celostna ponudba – konkurenčna prednost

Okolje, v katerem ljudje delajo, možnosti, ki jih imajo za razvoj, in prispevek, ki ga lahko dajo s svojim delom družbi, so po besedah Roswite Golčer Hrastnik pomembni vidiki, ki privabljajo nove kadre v podjetja in zadržijo tiste, ki so že v njih. FOTO: Blaž Samec/Delo

O konkurenci na trgu je Jana Erjavec dejala, da je vedno prisotna in je dobrodošla, kajti če konkurenca obstaja, pomeni, da so priložnosti. Glavno konkurenčno prednost BioSistemike vidi v interdisciplinarnosti, sodelavci v ekipo prinašajo najrazličnejša znanja in izkušnje.

Nekateri so pred tem dolga leta delovali v znanstvenih okoljih, zato laboratorijske procese, metode ter znanosti in diagnostike kot take zelo dobro poznajo ali pa jih lahko hitro razumejo. To stranke zelo cenijo. Na drugi strani pa ekipa programskih inženirjev rešitve uspešno in učinkovito implementira v produkt.

»Marsikdo nas izzove, da nam pri razvoju rešitev lahko večino naredi umetna inteligenca. Seveda lahko v marsičem pospeši proces razvoja, vendar ji nikakor ne gre kar prepustiti odločanja in izvedbe. Pomembno je razumeti kompleksnost procesov, kaj pomenijo neki rezultati, ne nazadnje, kako sploh priti do pravilnih rezultatov,« je opozorila.

Velika konkurenčna prednost je tudi poznavanje regulative na področju razvoja medicinskih naprav in programske opreme v farmacevtskem okolju. Oboje je za stranke zelo pomembno, saj kot ponudniki prevzemajo veliko odgovornost in to, da se lahko zanesejo na poslovnega partnerja, zelo cenijo.

»Na trgu veliko pomenijo reference in hkrati agilnost, ki jo v primerjavi z večjimi ponudniki lahko zagotovimo,« je Jana Erjavec dodala še dve prednosti BioSistemike in sklenila, da zagotovo obstajajo konkurenčna podjetja, »ampak mi smo izjemni v razumevanju laboratorijskih tokov, popisu procesov, v svetovanju, kako izpeljati proces digitalizacije, tudi kako upravljati spremembe znotraj organizacije in potem še razviti rešitev. Imamo torej celostno ponudbo za podjetja, tu pa konkurence ni tako veliko.«