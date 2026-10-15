Slovensko visokotehnološko podjetje, ki mu zaupa svetovna farmacija

Visokotehnološko podjetje Sensum, ustanovljeno leta 2000, je specializirano za razvoj in proizvodnjo avtomatskih sistemov, podprtih z umetno inteligenco, za vizualno pregledovanje izdelkov v farmacevtski industriji in industriji prehranskih dopolnil. Prav zaradi inovativnih rešitev so postali prednostni dobavitelj za številna znana multinacionalna farmacevtska podjetja, poudarjata solastnika Sensuma dr. Franjo Pernuš in dr. Rok Bernard, ki podjetje tudi vodi.

Uspeh podjetja temelji na pretvorbi znanja v visokotehnološke delujoče produkte za pregledovanje kakovosti tablet, kapsul, prozornih kapsul in mehko želatinastih kapsul ter rešitve procesno analitične tehnologije za vizualno spremljanje farmacevtskih procesov v realnem času. Zaradi zahtevnosti naprav in specifičnosti tržne niše je v svetu zelo malo podjetij, ki lahko sledijo Sensumovemu razvoju, dodaja Franjo Pernuš, sicer tudi dolgoletni vodja Laboratorija za slikovne tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Za farmacevtsko industrijo so se odločili iz več razlogov, pravi Pernuš, tudi zato, ker je ta panoga relativno odporna proti globalni gospodarski negotovosti, geopolitičnim napetostim in motnjam v dobavnih verigah. Ljudje vedno so in tudi bodo potrebovali zdravila. Direktor Rok Bernard pa doda, da je farmacija regulirana panoga, regulatorni ukrepi pa se nanašajo tudi nanje kot dobavitelje opreme.

Solastnika Sensuma prof. dr. Franjo Pernuš (prvi z desne) in dr. Rok Bernard, ki podjetje tudi vodi (na sredini), ter dr. Peter Usenik, produktni vodja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Konkurenčna prednost: brezhibnost delovanja naprav

»V farmaciji je posebnost zelo velika količina in hitrost izdelovanja, na primer sto oziroma dvesto tablet ali kapsul na sekundo, in v tem ritmu morajo delovati tudi naše pregledovalne naprave,« pravi Franjo Pernuš. Direktor Rok Bernard pa, da zahtev ni enostavno izpolnjevati, saj bi sicer bilo konkurence več. Visoke hitrosti pregledovanja namreč zahtevajo ustrezno mehansko manipulacijo, zajem in analizo slik izdelkov ter odločitve v realnem času.

»Poleg mehanskih delov, ki z visoko hitrostjo manipulirajo produkte, imamo na drugi strani optične dele in kamere, ki zajemajo slike ter avtomatiko, ki skrbi za sinhronizacijo zajema slike in mehanike. Če je mehanska manipulacija neprimerna, so slike izdelkov neuporabne za analizo in odločanje o kakovosti. Kakovostne slike izdelkov pa so neobhodne tudi zaradi umetne inteligence, katere uporabo močno povečujemo. Skratka, da naprava deluje optimalno, morajo biti vse lastnosti uravnotežene. Dobra naprava je tista, ki vse funkcije, ki jim je namenjena, opravlja dobro, slaba pa tista, kjer posamezna lastnost dominira, ostale pa so omejene. Take naprave se v industrijski rabi ne izkažejo kot dobre in zanesljive.«

Namreč, naprave morajo delovati zanesljivo pri zelo visokih hitrostih pregledovanja izdelkov in strogih zahtevah odkrivanja napak. Kot pojasnjuje direktor Sensuma, kupci določijo merila, ki določajo kakovost izdelka. Delovanje pregledovalne naprave pa mora ustrezati dogovorjenim merilom. »Naslednja pomembna lastnost je življenjska doba naprav. Vemo, da se računalniška tehnologija vsakih nekaj let temeljito spremeni. Kljub temu pa je življenjska doba naših naprav z računalniškim vidom 20 let in več.«

Posebnost pri farmacevtskih izdelkih, kot so tablete in kapsule, je tudi velika variabilnost. »Na primer, tablete so različnih barv, velikosti in oblik, so gravirane ali potiskane. Poleg tega je treba upoštevati še zelo veliko različnost in variabilnost napak, ki se pojavljajo na izdelkih. Naprave, ki jih izdelujemo, morajo biti prilagodljive, da premostijo vso to variabilnost. To pomeni, da ne glede na to, kakšen je izdelek, ga moramo razpoznati kot ustreznega ali pa kot neustreznega ter dokumentirati tip in mesto napake. Sposobnost obvladovanja široke palete variabilnosti je ena od naših konkurenčnih prednosti.« pa dodaja Franjo Pernuš.

Na področju farmacije je posebnost zelo velika količina in hitrost izdelovanja, na primer 100 oz. 200 tablet ali kapsul na sekundo, in v tem ritmu morajo delovati tudi Sensumove pregledovalne naprave. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V sozvočju z željami kupcev

Ustanovitelji podjetja – Pernuš je podjetje ustanovil skupaj z dvema doktorskima študentoma in enim študentom, ki je zaključeval magistrski študij – sicer izhajajo iz raziskovalnih skupin, imajo pa ogromno tako teoretičnega kot praktičnega znanja ter dolgoletne izkušnje. Uspelo jim je razviti tehnologijo in narediti naprave, ki so precej sposobnejše od konkurenčnih. To pa seveda zahteva tudi svojo ceno.

»Naše naprave niso najcenejše, vendar pa imajo odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Če upoštevamo hitrost, prilagodljivost in zanesljivost naših naprav ter njihovih skupnih stroškov v življenjskem ciklu, smo na trgu zelo konkurenčni,« pravi Bernard. Ob tem Pernuš še doda, da pogosto sprejemajo razne projekte za pregledovanje izdelkov, ki jih konkurenčna podjetja niso sposobna izvesti. Za to sicer porabijo veliko raziskovalnega časa in virov, vendar je to učinkovita poslovna strategija, kako vstopiti v nova farmacevtska podjetja in si s tem odpreti vrata tudi za druge produkte.

V Sensumu, kot pravi Rok Bernard, poslušajo želje in potrebe kupcev, tudi tistih, ki imajo zahteve, za katere na trgu še ni rešitve. Za takšne kupce je sicer edina alternativa ročno pregledovanje, ki je časovno zamudno in podvrženo subjektivnemu odločanju. »To niso lahki izzivi. Če ni jasno, ali smo sposobni rešiti problem, najprej naredimo študijo izvedljivosti in se šele nato odločimo, ali lahko damo primerno ponudbo. S tem tehnološko rešitev dvignemo še za stopničko višje, in ker to delamo kontinuirano, saj je pri vsakem projektu prostor za izboljšave, ohranjamo inovativnost in konkurenčno prednost že 20 let.«

Vzvodi za razvoj

V podjetju Sensum pogosto sprejemajo razne projekte za pregledovanje izdelkov, ki jih konkurenčna podjetja niso sposobna izvesti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Njihov razvoj ima dva vzvoda: prvi je omenjeni iz trga, drugi iz tehnologije. Pri slednjem se je za pomembno izkazalo pridobivanje visoko izobraženega kadra, ki je danes jedrni del njihovega razvoja, iz Laboratorija za slikovne tehnologije (LST) na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V LST se s tehnologijami za obdelavo in analizo slik ukvarjajo že 50 let in imajo veliko izkušenj ter znanja o najnovejših tehnologijah.

Kot rečeno, so podjetje ustanovili leta 2000 in takrat so že imeli prve bolj resne projekte v farmacevtski proizvodnji, ki dela 24/7, to pa pomeni, da mora biti tudi podpora za uporabnika vedno na voljo. »Tako smo se kalili in izboljševali, potem pa smo leta 2005 lansirali novo samostojno napravo, ki je imela potencial za globalno prodajo. Prednost samostojne naprave pred napravami, ki so del neke večje naprave, na primer naprava za vizualno pregledovanje omotov na pakirni liniji, je v tem, da je pregled nad delovanjem naprave popolnoma v naših rokah. Prvo takšno napravo smo v tujino prodali v Nemčijo, nato še v Indijo in ZDA, kasneje pa še na japonski trg. In s povečevanjem nabora strank se je povečeval tudi nabor izzivov,« je še pojasnil Rok Bernard.

Edini dobavitelj v segmentu prozornih kapsul

Podjetje Sensum. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Bernard je nadalje povedal, da so leta 2015 v podjetju dobili izziv, kako pregledovati in zaznati napake na prozornih kapsulah, kjer je na zajetih slikah treba ločiti vsebino v kapsuli, od dejanske napake na kapsuli. »Kupec iz Švice je iskal rešitev, ki je na trgu še ni bilo. Testirali smo veliko število vzorcev in uspelo nam je ta problem rešiti za tega kupca, ki pa je žal kupil samo eno tako napravo. Nepričakovano pa se nam je priložnost odprla čisto na drugem koncu sveta, na Japonskem, kjer so imeli podoben problem. Leto kasneje smo že prodali prvo napravo na Japonsko in od takrat imamo na Japonskem tudi dober tržni delež. Reference na Japonskem, ki je najbolj zahteven trg, so nam odprla trge tudi v drugih delih sveta. Trenutno je približno tretjina naše prodaje vezana na tip »prozornih« produktov.«

Franjo Pernuš dodaja, da je treba v življenju imeti tudi srečo. »Ko si na križišču, se moraš nekam usmeriti in velikokrat je poleg znanja in izkušenj potrebna tudi sreča, da se odločiš za pravo smer. Ves čas pa moraš iskati, videti priložnosti ter jih tudi izkoristiti.«

Reference nosijo nove posle

So izrazito izvozno naravnani, saj izvoz predstavlja kar 95 odstotkov prihodkov od prodaje, prisotni pa so v več kot 35 državah. Največji delež prodajo v Evropski uniji, sledi Indija, ki je največji svetovni proizvajalec končnih farmacevtskih izdelkov. Kot posamičen trg sta zanje zelo pomembna še Japonska in ZDA, močan trg je tudi Turčija. V zadnjem času so bolj aktivno začeli delati tudi v Latinski Ameriki, kjer je tehnologije, ki jo Sensum ponuja, zelo malo.

»Spremljamo, kdaj bo uveljavljen trgovinski sporazum EU –​ Mercosur, ki bi olajšal prodajo na trgih Latinske Amerike, kamor je danes zaradi izredno visokih carin skoraj nemogoče izvažati. Hkrati pa je to trg, ki je notranje zelo velik, tudi izvozno usmerjen, saj prodajajo tudi v Evropo in v ZDA. Za nas je izziv prodreti na razvijajoče, hitro rastoče trge in se tam uveljaviti, kot smo se tudi na ostalih trgih,« pravi direktor Sensuma.

Njihove naprave so v primerjavi s konkurenco najdražje. Zato kakšen posel tudi izgubijo, ker si kupec njihovih naprav ne more privoščiti. V industriji sta dva poglavitna parametra – stroški in tveganja. »Glede prvega parametra znamo argumentirati naše prednosti, kot so na primer nižji skupni stroški delovanja naprave v njeni življenjski dobi v primerjavi s konkurenco. Potrebno pa je tudi znižati tveganja; mi jih znižamo tako, da pred podpisom pogodbe kupcu demonstriramo delovanje naprave na njegovih izdelkih in z njim uskladimo tehnične podrobnosti. Zelo pomemben dejavnik so tudi reference, ki jih na začetku nismo imeli veliko, danes pa jih imamo v vseh velikih farmacevtskih podjetjih po svetu. In te reference nam prinašajo nove posle.«

Zaposlujejo različne profile

Kot pojasnjuje direktor Sensuma Rok Bernard, kupci določijo merila, ki vplivajo kakovost izdelka. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V Sensumu imajo več kot 130 zaposlenih, katerih povprečna starost je 35 let. Dodana vrednost na zaposlenega je nadpovprečna. Ker njihove naprave združujejo štiri različne tehnologije, na trgu ni profila, ki bi vse to obvladal. Zato zaposlujejo inženirje elektrotehnike, strojništva, fizike, matematike in računalništva, ki predstavljajo tipe inženirjev, ki so sposobni razumeti problem, se z njim spopasti ter poiskati optimalno rešitev. Prednost podjetja je spodbujanje timskega dela, ki vodi do odličnega sodelovanja med sodelavci, deljenja in prenosa znanja, predanosti ter odkritih pogovorov pri reševanju težav v procesu.

Podjetje Sensum. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Smo projektno orientirano podjetje, kar pomeni, da mora vsaka naprava preiti skozi vse procese, in številne zaposlene. In zaposleni se identificiramo s tem, da je vsak prispeval delček k uspešnemu zaključku projekta. Smo pretežno inženirji, ki poskušamo najti rešitev, ki ima za nekoga drugega dodano vrednost. In ko kupci pridejo k nam, sodelujejo neposredno z našimi sodelavci, ki mnogokrat prejmejo pohvalo neposredno od kupca – in to je velikokrat nekaj, kar šteje največ,« našteva direktor Rok Bernard.

Podjetje ves dobiček vlaga nazaj v poslovanje, kar zagotavlja nenehen razvoj podjetja. Raziskave in razvoj so namreč ključni dejavnik uspešnosti njihovega poslovnega modela. Razvojne aktivnosti potekajo tako na področju programske opreme, umetne inteligence, optike, avtomatizacije kot manipulacije produktov.

Vlaganje v zaščito intelektualne lastnine

Podjetje je lani beležilo skoraj 27 milijonov evrov prihodkov in 4,5 milijona dobička. In tudi poslovanje za letošnje leto kaže podobno, s približno desetodstotno rastjo. Njihova dodana vrednost je večinoma vezana na razvojne aktivnosti in programsko opremo, tako da so relativno odporni na energetske izzive, saj je pri njih delež energenta v stroških izredno majhen, bolj so podvrženi izzivom poslovanja v mednarodnem okolju.

V naslednjem letu bodo trgu predstavili nov produkt, ki gradi na odličnosti preteklih produktov in bo kupcem omogočal še večjo avtonomnost pri rokovanju. S tem produktom poskušajo zapolniti vrzel med njihovimi visokotehnološkimi napravami in ročnim pregledovanjem, ki se počasi umika iz proizvodnje. »Cilj je bil, da to napravo že letos lansiramo na trg, potem pa smo zaradi zaščite intelektualne lastnine to zamaknili in prestavili na prihodnje leto. Hkrati razvijamo še eno novo napravo s katero se bodo odprle nove priložnosti, novi trgi in nova rast,« pojasnjuje direktor Sensuma. Ker je konkurenca neusmiljena, vlagajo v zaščito svojih inovacij, kar jim omogoča, da svoje interese uveljavijo tudi na zahtevnih trgih, kot je azijski.

Sposobnost obvladovanja široke palete variabilnosti je ena od naših konkurenčnih prednosti, pravi solastnik podjetja prof. dr. Franjo Pernuš. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pri tem pa prof. dr. Franjo Pernuš spomni še na napovedi, da bo segment naprav za avtomatsko vizualno pregledovanje kakovosti tablet in kapsul v naslednjem obdobju rasel približno sedem odstotkov na leto. In da te odstotke lahko sploh realiziraš, je potrebnih veliko vlaganj in nadgrajevanj že obstoječih naprav, ter lansiranje novih naprav na trg. »V farmaciji so poleg trdnih oblik, kot so tablete in kapsule, na pregledovanje katerih smo bili do sedaj osredotočeni, zelo pomembne sterilne oblike za injiciranje. Ta segment, ki ga do sedaj še nismo naslovili naj bi po napovedih rasel po povprečni letni 10-odstotni stopnji. To je niša, kamor lahko potencialno vstopimo.«

Ne bo pa to preprosto, ker so tam zraven veliki igralci, pravijo v podjetju Sensum, kjer si želijo biti še močnejše globalno razvojno podjetje z večjim naborom lastnih produktov z visoko dodano vrednostjo in utrjenim položajem tehnološko vodilnega podjetja na področju avtomatske kontrole kakovosti farmacevtskih izdelkov ter prehranskih dopolnil.