Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

Ideja o ptičji krmilnici, ki z vgrajeno kamero omogoča spremljanje življenja ptic med kljuvanjem semenja na balkonu ali vrtu kar prek pametnih mobilnih naprav, je nastala ob vrčku piva, konec leta 2019. »Z Žigo Vrtačičem sva se pogovarjala, kaj bi lahko naredila skupaj, in ko je omenil ptičjo hiško, sva vedela, da je to to. Še zdaj imam shranjena sporočila z idejami, ki sva si jih takrat pošiljala pozno v noč,« se začetka Bird Buddyja spominja soustanovitelj in direktor Franci Zidar.

Po vrnitvi iz Los Angelesa, ko je za seboj imel že nekaj uspešnih zgodb s svojimi zagonskimi podjetji, je Zidar skupaj s kolegom Žigo Vrtačičem, prav tako izkušenim razvijalcem aplikacij, ustanovil podjetje. »Vsa moja kariera je povezana z razvojem produktov, ki se odraslim ali otrokom pomagajo povezovati z naravo, ali pa jih z njimi pritegnemo, da gredo v naravo,« je prehojeno poslovno pot strnil Zidar.

V prvem letu pandemije sta razvila idejo o ptičji hiški, naslednje leto pa prek platforme Kickstarter pridobila pet milijonov dolarjev investicije. To je bila za Bird Buddy ključna odskočna deska in še zdaj ta znesek velja za največjega, ki ga je kdajkoli dobilo neko podjetje na tej platformi v kategoriji elektronskih pripomočkov.

Letos bodo kupcem dostavili od 350.000 do 400.000 ptičjih krmilnic, kupci so večinoma iz ZDA. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Po začetnem navdušenju smo bili postavljeni na trda tla, ko smo morali dostaviti več deset tisoč ptičjih hišk,« se spomni sogovornik. V podjetje je vstopil še Kyle Buzzard iz ZDA, ki je imel izkušnje z razvojem produktov za Google, da je pomagal pri prvih korakih, ko je bilo treba pripraviti dokumentacijo, najti proizvajalca hišk in podobno.

Ideja je zaživela v času pandemije

Ptičja krmilnica s kamero je zaživela med pandemijo in požela ogromno navdušenja, zato so podjetniki na uspeh gledali nekoliko zadržano: »Razmišljal sem, ali nam covid pomaga ali nam škodi pri razvoju podjetja. Spraševali smo se, ali so ljudje, ki so bili v tistem času prisiljeni biti doma, hiške množično kupovali samo zato, ker so gledali skozi okna na vrt in niso vedeli, kaj bi počeli, ali pa je to izdelek, ki si ga bo trg želel tudi po tem, ko se bomo vrnili v običajne tirnice.«

Po teh letih so v Bird Buddyju, ki zdaj zaposluje že približno 60 ljudi, od tega osem v ZDA, prepričani, da imajo produkt, ki ga trg potrebuje. »Za to, da ugotoviš, ali na trgu obstaja povpraševanje po nekem izdelku, kako ga stranke sprejemajo, torej, ali obstaja priložnost, ne potrebuješ dolgo časa, zelo hitro je to mogoče prepoznati,« je prepričan Zidar, ponosen, da je njihovo podjetje zdaj eno največjih v Evropi, ki zagotavlja izdelke in storitve na področju potrošniške elektronike in tudi, da se je okrog njihovega produkta razvil celoten ekosistem izdelkov, dodatkov in tako dalje.

ZDA so ključni trg

Začetno idejo ptičje krmilnice s kamero so nadgradili in trgu lani ponudili krmilnico za kolibrije. To je bil naslednji logični korak v razvoju podjetja, glede na to, da kar 90 odstotkov vseh kupcev prihaja iz ZDA, kolibriji pa so še posebno zanimivi za opazovanje, ker so zaradi hitrega prhutanja sposobni lebdeti v zraku.

So tudi edine ptice, ki lahko letijo vzvratno, v naravi pa živijo samo v obeh Amerikah. Ni naključje, da se podjetje močno usmerja na ameriški trg, čeprav se zavedajo priložnosti tudi v Evropi. Kajti opazovanje in krmljenje ptic v neposredni bližini doma je tam drugi najpogostejši hobi v naravi, kar 60 milijonov družin naj bi se ukvarjalo s tem.

Na prvem mestu je vrtnarjenje, »narava okoli doma je torej daleč največji vir interesa Američanov, in to je za nas velik izziv in priložnost. Razmišljamo, kako jim s kamerami lahko omogočimo še več dodane vrednosti pri opazovanju narave,« razkriva načrte Zidar. Te je sicer vsaj delno mogoče razbrati tudi iz poslanstva podjetja. Bird Buddy želi podpreti odnos med človekom in naravo.

Kot v Bird Buddyju izvedo od kupcev, ki so praviloma mlajše generacije, ki krmilnice kupujejo kot darilo za svoje starše in stare starše ali pa za svojo družino, se z njihovo inovacijo tudi krepijo medgeneracijske vezi. Pogosteje se slišijo po telefonu, starši navdušeno razlagajo o pticah, ki jih obiskujejo.

Razmišljamo, kako lahko s kamero ljudem omogočimo še več dodane vrednosti pri opazovanju narave, pravi Franci Zidar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Naše poslanstvo je pomagati naravi tekmovati za človekovo pozornost. V današnjem času je pozornost valuta, vsi se borijo zanjo, in narava pri tem trpi. Menim, da ljudje pozornosti ne usmerjamo tja, kamor bi bilo najbolj pomembno, in to so živa bitja okoli nas. Veliko razmišljamo o tem, kako pozdraviti ta odnos,« je pojasnil in naznanil širitev koncepta opazovanja narave od ptic na celoten vrt oziroma zelenico ob hiši.

S prihajajočo linijo se odpira nov svet

Letos spomladi je podjetje v novi Kickstarter kampanji v 21 dneh zbralo skoraj 2,5 milijona ameriških dolarjev od več kot 8200 podpornikov ter se zavezalo, da jim bodo do sredine prihodnjega leta dobavili naročeni novi produkt – eden, kamera v obliki rože z možnostjo snemanja širokega kota in makro povečave, bo omogočal opazovanje več kot 2000 vrst ptic, rastlin in žuželk, drugi pa je modularni habitatni sistem, s katerim imetnik zagotovi vodo, hrano in zatočišče za opraševalce, z vgrajenimi kamerami pa lahko v realnem času spremlja dogajanje v tem naravnem ekosistemu.

»Uspeh tega produkta nam lahko na široko odpre vrata in vidim priložnost, da lahko ustvarimo nekaj res velikega in čudovitega, še večjega od ptičje krmilnice,« se prihodnosti veseli Zidar.

Letos bo podjetje kupcem dostavilo med 350.000 in 400.000 ptičjih krmilnic Bird Buddy. Na podlagi usmeritev iz podjetja jih bo izdelal njihov zunanji partner, tajvansko podjetje, ki izdeluje kamere in druge produkte tudi za družbe, kot sta Google in Amazon.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»To, da sodelujejo z nami, je za nas velik dosežek, težko je dobiti takšnega partnerja,« je poudaril. Vse drugo od razvoja produkta, razvoja aplikacije in tako dalje delajo v Ljubljani. Vendar pa pri rasti podjetja ne stavijo toliko na prodajo fizičnega izdelka, ampak je cilj povečevati delež letnih naročnin, s katero si imetniki zagotavljajo še poglobljene informacije o pticah, ki obiščejo njihove krmilnice ter v prihodnje tudi druge produkte.

Hiška je vse bolj orodje, stavijo na naročnino

»Krmilnica s kamero vse bolj postaja orodje, da ustvarimo zvestega opazovalca narave, ki plačuje naročnino. Baza naročnikov zelo hitro raste. Pričakujemo, da bomo iz tega na začetku prihodnjega leta imeli 15 milijonov evrov prihodkov, kar je skoraj polovica več od sedanjega zneska, do konca prihodnjega leta pa bo dosegel 30 milijonov evrov,« je povedal Zidar. Iz teh naročnin izhaja vrednost Bird Buddyja. Za letošnje leto sicer načrtujejo med 75 in 100 milijonov evrov prihodkov od prodaje, lani so jih ustvarili 51 milijonov evrov.

Aplikacija omogoča zajem fotografij in videoposnetkov dogajanja v krmilnici, prepozna vrsto ptice, za vsako je tudi pripravljen opis vključno z zvokom petja. Vse to omogoči, da ptice lahko prepoznamo tudi, ko jih srečamo na sprehodu. Aplikacija na podlagi umetne inteligence omogoča tudi klepetanje s ptico v krmilnici – kamera prepozna, ali je morda ranjen, bolan, ali se počuti dobro, ali bi mu bolj ustrezala druga semena, kot so mu trenutno na voljo …

»Vse to omogoča še bolj poglobljeno izkušnjo. Ko razmišljamo o novostih, ki jih lahko razvijemo na podlagi možnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca, vedno želimo biti poučni, ne gre za igrifikacijo,« je še dodal.

Sodelavci ključni za premagovanje izzivov

Na vprašanje, kako se v podjetju spopadajo z izzivi, ki jih prinaša vsakoletna od 50- do stoodstotna rast, Zidar pravi, da z veliko dela, kreativnimi rešitvami ter s podporo sodelavcev in poslovnih partnerjev. Pomembno je, da so pravi ljudje na pravih položajih ter da je v ekipi medsebojno zaupanje in zaupanje v projekt, v katerem sodelujejo.

Zaposleni imajo ključen prispevek pri uspehu podjetja, poudarja Franci Zidar (desno). FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Slovenija ima dobre kadre, na podlagi izkušenj trdi sogovornik. Velikokrat preseneti kdo, ki pride v podjetje na neko podporno delovno mesto, potem pa zelo hitro raste in napreduje – tudi do zelo visokega položaja. Bolj kot kvalificiranost je pomembno, da je oseba natančna, zavzeta, da ji je mar. Izkaže se, da je z napredovanji takšnih zaposlenih bolje graditi ekipo kot iskati višje kadre na trgu.

Čeprav podjetje posluje le nekaj let, so tehnologije transformirale že marsikatero področje dela. »Tako hitro se vse spreminja, da si niti za pol leta vnaprej ne upam napovedati, kaj nas čaka na tem področju. Predvsem razvoj umetne inteligence zelo hitro napreduje, obrača delovne procese na glavo. Po eni strani je zanimivo, po drugi pa čudno,« razmišlja Zidar. Ekipe samoiniciativno raziskujejo, kaj bi lahko spremenile pri delu, kakšne so še možnosti in postajajo čedalje bolj produktivne. »Tega me je kar malo strah. Ne vem, kaj to pomeni za širšo družbo.«

Če beseda carina ne bi obstajala ...

Zaposlene v Bird Buddyju tudi izpostavi, ko pojasnjuje vpliv uvedenih carin v ZDA, ki je ključni trg za podjetje. »Res bi bilo dobro, če besede carina ne bi bilo v slovarju. Poslovni načrt, ki smo ga pripravili za letos, se nam je s carinami porušil in na novo smo morali razmišljati tudi o ekonomiki posameznega izdelka. Ekipa se je, kot že tolikokrat, res odlično odzvala, našli smo rešitve, optimizirali stroške na vseh ravneh, tako da se nam zdaj začrtani cilji izidejo kljub carinam,« je zadovoljen.

Ko se podjetje znajde v nekih novih okoliščinah, se je pomembno odzvati, najti rešitve, s katerimi lahko kar najbolje odgovoriš. A ne potrebujemo še enega takšnega šoka.

Podjetje je do zdaj pridobilo že deset milijonov investicij prek Kickstarterja, nekoliko več kot 30 milijonov pa so pridobili v investicijah tveganega kapitala od oktobra leta 2021. »Brez tega danes ne bi bili tu, kjer smo. Pri produktih, kot je naš, je nujno, da dokažeš neko povpraševanje na trgu, da lahko pridobiš dodatno financiranje in nato prave partnerje za razvoj. To nam je Kickstarter omogočil,« je poudaril vlogo te platforme, ki da je odlično orodje za vsakogar, ki želi idejo testirati na trgu.

Na splošno pa pravi, da Slovenija zagotavlja ustrezno okolje posameznikom, ki se želijo preizkusiti kot podjetniki. »Dovoli, da ne uspeš in da potem lahko poskusiš ponovno, pri tem pa ti ni treba skrbeti, ali boš imel kaj jesti. Žal pa nimamo infrastrukture, da bi ljudem dala podporo, ko uspešno naredijo prve korake in zato je skoraj nujno iti v tujino,« pravi Zidar, za katerega je Bird Buddy že četrti startup. Sami zdaj v Sloveniji sodelujejo z dvema investitorjema, skladom Silicon Gardens ter Ivom Boscarolom.

In prihodnost Bird Buddyja? Franci Zidar je prepričan, da bo svetla. »Poznamo stranko, poznamo produkt, vemo, da imamo še ogromno priložnosti za rast. Z novimi produkti, za katere smo spomladi zbrali denar na Kickstarterju in bodo na trgu naslednje leto, verjamem, da bodo odklenili celoten potencial podjetja. Vidimo priložnost, da ustvarimo nekaj res čudovitega in velikega.«