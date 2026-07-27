Štipendiranje kot dolgoročna naložba v razvoj mladih

Podjetja na različne načine tkejo vezi s svojimi štipendisti. Številna jih poleg praks vsako leto povabijo na srečanja in predstavitev svojega dela. Med njimi je tudi podjetje Alpacem Cement, ki trenutno podpira več kot 40 študentov in ki je na julijskem tradicionalnem srečanju štipendistom predstavil sodobne tehnološke rešitve na področju odpreme cementa.

V podjetju so tudi objavili nov razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2026/2027 iz 14 različnih smeri, na katerega se je mogoče prijaviti do 20. septembra. Štipendije so namenjene dijakom in študentom tehničnih, naravoslovnih ter izbranih družboslovnih smeri, katerih znanja bodo pomembno prispevala k razvoju sodobne, digitalizirane in trajnostno usmerjene cementarne, so sporočili.

Vodja kadrov dr. Igor Novak pri tem poudarja, da štipendiranje razumejo kot dolgoročno naložbo v razvoj mladih in prihodnost podjetja. »Naš cilj ni le podpora mladim med izobraževanjem, temveč predvsem ustvarjanje okolja, v katerem lahko že zgodaj spoznajo svoje prihodnje delovno okolje, razvijajo strokovna znanja ter pridobivajo izkušnje, ki jim bodo koristile pri nadaljnji karierni poti. Tradicionalno srečanje štipendistov ob zaključku šolskega leta je ena od priložnosti, da jim predstavimo razvojne projekte in tehnološke novosti, hkrati pa gradimo medsebojno povezanost ter dolgoročen odnos z mladimi, ki se bodo v prihodnosti pridružili naši ekipi.«

Od finančne podpore do mentorstev

Igor Novak: Gradimo medsebojno povezanost ter dolgoročen odnos z mladimi, ki se bodo v prihodnosti pridružili naši ekipi. FOTO: Jože Suhadolnik

Podjetje je mladim štipendistom ponudilo vpogled v železniški terminal v Ljubljani z avtomatizirano odpremo cementa. Posodobljena rešitev, ki je v uporabi že dobro leto dni, predstavlja pomemben korak k učinkovitejši logistiki in optimizaciji procesa odpreme.

»Avtomatizacija je čas nakladanja skrajšala od nekdaj 30 minut na manj kot deset minut, kar omogoča tudi hitrejši pretok vozil. Podoben sistem avtomatizirane odpreme je uveden tudi v Anhovem. V naslednji fazi načrtuje Alpacem Cement še digitalizacijo procesa z elektronskim posredovanjem dokumentacije na mobilne naprave, kar bo povečalo preglednost ter olajšalo administracijo in tako povečalo učinkovitost logistike.«

In kaj vse podjetje omogoča štipendistom? Kot pojasnjujejo, jim poleg finančne podpore omogoča sodelovanje pri razvojnih projektih, opravljanje poletnih praks ter vključevanje v vsakodnevno delo podjetja že med izobraževanjem.

»Vsakemu štipendistu je dodeljen mentor, ki ga usmerja pri strokovnem razvoju in načrtovanju kariere. Takšno sodelovanje mladim olajša prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter jim omogoča pridobivanje znanj in izkušenj v tehnološko naprednem delovnem okolju. Za Alpacem Cement pa predstavlja priložnost za dolgoročno povezovanje s perspektivnimi kadri ter razvoj kompetenc, ki jih podjetje potrebuje za nadaljnjo rast. Tako podjetje prispeva k razvoju lokalnega gospodarstva in ustvarjanju vrhunskih zaposlitvenih priložnosti za mlade.«

Pridobivanje izkušenj tudi v tujini

V podjetju omogočajo tudi pridobivanje izkušenj v mednarodnem okolju, saj to vidijo kot pomemben del razvoja mladih. »V okviru skupine Wietersdorfer, katere del so podjetja Alpacem v Sloveniji, Avstriji in Italiji, vsako leto poteka poletni program praks GO INTERNATIONAL. Ta mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj v različnih državah sveta, spodbuja medkulturno izmenjavo znanja ter krepi mednarodno povezanost celotne skupine,« še navajajo.