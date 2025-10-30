  • Delo mediji d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Podjetje Ledinek Engineering razvija in proizvaja stroje ter popolnoma avtomatizirane linije za masivno predelavo lesa, ki izdelujejo polizdelke za gradbeništvo. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Podjetje Ledinek Engineering razvija in proizvaja stroje ter popolnoma avtomatizirane linije za masivno predelavo lesa, ki izdelujejo polizdelke za gradbeništvo. FOTO: Voranc Vogel
    Marjana Kristan Fazarinc
    30. 10. 2025 | 05:00
    9:10
    A+A-

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je eden od svetovno prepoznavnih slovenskih industrijskih draguljev. Že tri desetletja razvija in proizvaja stroje ter popolnoma avtomatizirane linije za masivno predelavo lesa, ki izdelujejo polizdelke za gradbeništvo. S stroji, ki so plod njihovega lastnega razvoja in inovacij, so zadeli pravo nišo, zato tudi zelo uspešno delujejo po vsem svetu.

    Iz družinske obrti, ki jo je zasnoval Pavel Ledinek, so zrasli v proizvajalca edinstvenih lesnoobdelovalnih strojev in linij, s katerimi lahko opremijo celoten proizvodni obrat. Podjetje sedaj vodita že druga in tretja generacija, direktor Gregor Ledinek in kot pomočnik direktorja še sin Andrej Ledinek.

    Temelj uspeha podjetja je v stalnem inoviranju, dolgoročni zanesljivosti produktov in tesnem sodelovanju s kupci, poudarjata direktor Gregor Ledinek (na levi) in finančni direktor dr. Andrej Novak. FOTO: Voranc Vogel
    Temelj uspeha podjetja je v stalnem inoviranju, dolgoročni zanesljivosti produktov in tesnem sodelovanju s kupci, poudarjata direktor Gregor Ledinek (na levi) in finančni direktor dr. Andrej Novak. FOTO: Voranc Vogel

    Temelj uspeha podjetja je v stalnem inoviranju, dolgoročni zanesljivosti produktov in tesnem sodelovanju s kupci, pa sta poudarila naša sogovornika, direktor Gregor Ledinek in finančni direktor dr. Andrej Novak.

    Z inovacijami vedno korak pred konkurenco

    In kaj prepriča stranke, da so njihovi produkti najboljši? Kot pravi Gregor Ledinek, imajo že v logotipu podjetja zapisano: 'Innovative, powerful, durable'. »To pomeni, da so naše rešitve inovativne, zelo zmogljive in vzdržljive. Če kupiš naš stroj, ga imaš 25 ali 30 let. Pa tudi po sami zmogljivosti je boljši od strojev konkurentov.«

    Za inovativnost, uspešnost, razvoj in delo so prejeli že številne nagrade tako v Sloveniji kot tujini, ki krasijo stene podjetja – nedavno tudi nagrado za inovatorja leta v Podravju in srebrno nagrado GZS za inovacije. Ob tem Gregor Ledinek poudarja, da ima sam že od otroštva strast do inoviranja, ki mu jo je uspelo prenesti tudi na nekaj sodelavcev. »S strastjo do inoviranja še raje hodiš na delo, saj vedno ustvarjaš nekaj novega. Je pa to tudi potrebno, če hočeš biti uspešen, saj moraš biti zmeraj korak pred konkurenco. Probleme, ki obstajajo v industriji, je treba podrobno pogledati in poskušati najti rešitve za večjo avtomatizacijo in večjo učinkovitost.«

    Nenehno so tudi v kontaktu s kupci, ki povedo, kakšne rešitve bi še želeli. Tako se letos, kot pravi direktor Gregor Ledinek, predstavljajo na 11 sejmih, tudi na največjem v Hannovru.

    Odlično poslovanje, glavni so tuji trgi

    Podjetje Ledinek Engineering je imelo lani dobrih 100 milijonov evrov prihodkov in 15,2 milijona evrov dobička. In kot pojasnjuje finančni direktor dr. Andrej Novak, so tudi letošnji rezultati zelo dobri, zato pričakujejo, da bodo leto zaključili skladno s plani. »Morebiti se malo pozna nestabilnost na trgih, vendar glede na to, da imamo pogodbe podpisane za leto ali še več naprej, tudi za letošnje leto pričakujemo, da bodo rezultati zelo dobri.«

    Pri tem Andrej Novak dodaja, da v tujini ustvarijo skoraj 99 odstotkov prihodkov. »Le redko se zgodi kakšno leto, da je mogoče kakšen manjši projekt v Sloveniji, ampak to je prej izjema kot pravilo. Tako da delujemo po celem svetu. Glavni trgi so še vedno evropski, kjer ustvarimo od 50 do 70 odstotkov letnih prihodkov. V posameznih letih so morebiti močnejši kakšni drugi kontinenti, letos bo precej močna Amerika, kjer bomo ustvarili približno 50 odstotkov prihodkov,« pravi Novak in dodaja, da glede na to, da so projektno podjetje, omenjeni odstotki lahko malo zanihajo v eno ali drugo smer.

    Vizija podjetja Ledinek Engineering je ohraniti tehnološko prednost in utrditi položaj enega vodilnih svetovnih proizvajalcev opreme za lesno gradnjo. FOTO: Voranc Vogel
    Vizija podjetja Ledinek Engineering je ohraniti tehnološko prednost in utrditi položaj enega vodilnih svetovnih proizvajalcev opreme za lesno gradnjo. FOTO: Voranc Vogel

    Se pa skušajo razširiti še na druge trge, v Južno Ameriko, Azijo in Avstralijo. In kot dodaja Gregor Ledinek, jih prav tako zelo zanima Severna Amerika, kamor spada tudi Kanada, ki tehnološko v tem segmentu zaostaja za Evropo – in ker nima tehnoloških rešitev, jih mora uvažati iz Evrope. »Zaradi carin je bilo kar nekaj negotovosti, upam pa, da se bo to nekako umirilo. Vendar smo tudi s 15-odstotnimi carinami še zmeraj ugodnejši od tega, kar bi lahko kupci tehnološko razvili v prihodnje, zato računamo na ta trg še naprej. Amerika je namreč znana po lesni gradnji, ki pa se tudi mora avtomatizirati in posodobiti.«

    Trenutno sicer zaključujejo eno najmodernejših tovarn za lepljenje nosilcev velikih razponov v bližini Filadelfije, ki bo reprezentativen objekt ne samo za Ameriko, ampak za ves svet. »V tovarno smo zaradi zahtev kupca implementirali veliko razvojnih zadev, čeprav je bilo malo tvegano. In kot kaže, vse dobro deluje, na kar smo ponosni, saj to pomeni, da bomo imeli v Ameriki, ki je zelo pomemben trg, dobro referenco pri ustaljenem proizvajalcu teh proizvodov,« je pojasnil Gregor Ledinek. In dodal, da imajo tudi nov razvojni projekt v Kanadi in na Švedskem. Pri slednjem so povečali dosedanjo kapaciteto za faktor dve, saj gre za visokozmogljivo skobeljno linijo, ki obdela 120 desk v minuti.

    Velika dodana vrednost

    Njihove rešitve so inovativne, zelo zmogljive in vzdržljive. FOTO: Voranc Vogel
    Njihove rešitve so inovativne, zelo zmogljive in vzdržljive. FOTO: Voranc Vogel
    V podjetju imajo okoli 300 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je lani znašala skoraj 107.000 evrov. In kako motivirajo zaposlene? Kot sta pojasnila sogovornika, mora glavna motivacija biti pristop do dela, torej da je delo zanimivo in da vsak posameznik čuti, da nekaj ustvarja. Seveda so tu tudi denarni prejemki, ampak prav tako je pomembno, da podjetje zagotavlja delavcem dobre pogoje za delo, med drugim potujejo po svetu, saj nenazadnje delajo za tujino. Poleg tega poskušajo kadrom omogočiti karierno pot, ki so si jo zastavili.

    Po besedah Andreja Novaka sodelujejo tako s srednjimi šolami kot s fakultetami, predvsem pri tehničnih poklicih. Ob tem Gregor Ledinek dodaja, da pogreša v srednjih šolah več praktičnega usposabljanja, sploh pri tehničnih poklicih. »Včasih smo imeli vajeništvo, v Nemčiji je tako še danes. V nekem nemškem podjetju smo videli, kako to poteka, saj imajo poseben oddelek s stroji za usposabljanje mladih kadrov, že srednješolcev. Pri nas je drugače, pri 19 letih pa je po mojem že malo pozno za učenje osnovnih praktičnih principov, ki jih v šoli težje pridobijo. To si želimo, tudi za inženirje, saj bi radi, da imajo te izzive že med študijem in da bi bil študij bolj projektno in ne tako kataloško oblikovan.«

    Vlaganje v razvoj in nove tehnologije

    Če kupiš njihov stroj, ga imaš 25 ali 30 let. Pa tudi po sami zmogljivosti je boljši od strojev konkurentov, pravijo v podjetju. FOTO: Voranc Vogel
    Če kupiš njihov stroj, ga imaš 25 ali 30 let. Pa tudi po sami zmogljivosti je boljši od strojev konkurentov, pravijo v podjetju. FOTO: Voranc Vogel
    V podjetju poskušajo predvsem s spremembo načina dela uporabiti nove tehnologije, pravi Andrej Novak, saj imajo zelo širok razpon dejavnosti in procesov znotraj podjetja. Na digitalni razvoj ne gledajo kot na vlaganje v tehnologijo, ampak kot na način za spreminjanje delovnih procesov, od skrajšanja časa do olajšanja procesov dela. »Se pa več ukvarjamo s tem, kako zagotoviti varnost pri uporabi novih tehnologij. Zaradi vse več zlorab je ozaveščanje uporabnikov o pravilnem načinu uporabe tehnologije enako pomembno kot sama uvedba tehnologij.«

    Podjetje je v zadnjih letih veliko vlagalo v razvoj, digitalizacijo in prostorske zmogljivosti. V Hočah končujejo nov 6500 kvadratnih metrov velik proizvodni in skladiščni kompleks, vrednost investicije presega 10 milijonov evrov. Njihova proizvodnja še ni popolnoma avtomatizirana, bodo pa omenjeno novo regalno skladišče avtomatizirali, kar bo pomenilo bolj fleksibilno in boljše upravljanje s skladiščnim materialom.

    Še utrditi položaj vodilnega proizvajalca

    Trenutno zaključujejo eno najmodernejših tovarn za lepljenje nosilcev velikih razponov v bližini Filadelfije, ki bo reprezentativen objekt ne samo za Ameriko, ampak za ves svet. FOTO: Voranc Vogel
    Trenutno zaključujejo eno najmodernejših tovarn za lepljenje nosilcev velikih razponov v bližini Filadelfije, ki bo reprezentativen objekt ne samo za Ameriko, ampak za ves svet. FOTO: Voranc Vogel
    Vizija podjetja Ledinek Engineering je ohraniti tehnološko prednost in utrditi položaj enega vodilnih svetovnih proizvajalcev opreme za lesno gradnjo. Kot poudarja Gregor Ledinek, želijo ostati med vodilnimi v panogi in izkoristiti priložnosti, ki jih prinašajo novi trgi. »Postavljamo smernice v naši panogi, saj smo najbolj kompleten dobavitelj te opreme. In to zato, ker smo v zadnjih 30 letih razvijali posamezne stroje, ki tvorijo celotno linijo. To je naša želja, zato moramo delati vse v tej smeri, da ne zamudimo te priložnosti.«

    Pod blagovno znamko Ledinek se sicer predstavljajo štiri podjetja: Ledinek Engineering, Lestro Ledinek, Ledinek Maschinen und Anlagen GmbH in Ledinek-TECH Vertriebs Gmbh.

