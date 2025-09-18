  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Trajnost ni le naloga vodstva, ampak proces, ki zahteva sodelovanje celotne organizacije. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Trajnost ni le naloga vodstva, ampak proces, ki zahteva sodelovanje celotne organizacije. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    18. 9. 2025 | 06:00
    A+A-

    Trajnostno poslovanje je proces. Tega se zavedajo tudi v Evropski uniji, kjer se bo z današnjim dnem – že enajstič zapored – začel evropski teden trajnostnega razvoja. Do 8. oktobra se bodo v številnih evropskih državah zvrstili dogodki, ki spodbujajo in uresničujejo trajnostni razvoj.

    Evropski teden trajnostnega razvoja je bil na pobudo Francije, Nemčije in Avstrije prvič izveden leta 2015. To pobudo usklajuje Evropska mreža za trajnostni razvoj (angl. European Sustainable Development Network (ESDN), namenjena pa je ozaveščanju, delitvi praks in spodbujanju izvajanja trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Temelji na Agendi Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030) – ta uravnoteženo združuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja: ekonomsko, socialno in okoljsko – in njenih 17 ciljih trajnostnega razvoja (SDG – Sustainable Development Goals).

    image_alt
    Lani so podjetja ustvarila tretjino prihodkov s prodajo v EU

    V Evropski uniji so v letošnjem letu okoljski, socialni in upravljavski vidiki na prvem mestu v programih mednarodnih podjetij. EU se je namreč zato še bolj osredotočila na izzive, povezane tudi s poročanjem o trajnosti in razkrivanju informacij glede uskladitev s trajnostnimi cilji EU, kot to določa evropska direktiva o trajnostnem poročanju (CSRD) in ki je bila sprejeta kot odgovor na ambicijo, da se kapitalski tokovi preusmerijo v naložbe za trajnostno rast. Naj spomnimo, da je evropska komisija z direktivo preložila rok za prvo poročanje o trajnostnosti. Spremembe evropskih standardov za trajnostno poročanje veljajo tudi za slovenska podjetja; gospodarskim družbam iz prve skupine zavezancev – to so subjekti javnega interesa z več kot 500 zaposlenimi in so dolžni poročati o trajnostnosti za poslovno leto 2024 – v poročilih za poslovni leti 2025 in 2026 ne bo treba poročati o dodatnih trajnostnih informacijah v primerjavi s poslovnim letom 2024.

    Sicer pa je bil že februarja sprejet sveženj poenostavitev Omnibus I, ki je omejil obvezno poročanje o trajnostnosti na velike družbe z več kot tisoč zaposlenimi; za družbe z do tisoč zaposlenimi pa so predlagali prostovoljno poročanje o trajnostnosti, ki bo temeljilo na zdaj sprejetih standardih.

    Priporočila za podjetja

    Za podjetja, ki želijo trajnost vključiti v svoje poslovanje na strateški in operativni ravni, pa so v CER Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo pripravili sklop priporočil. Z njimi, kot pojasnjujejo, se usmerjajo na ključna področja, ki so trajnostna mobilnost, poslovne stavbe, krožno gospodarstvo in trajnostna komunikacija. »To so teme, ki bistveno oblikujejo konkurenčnost, odpornost in dolgoročno uspešnost podjetij. Trajnostno poslovanje ni enkraten projekt, ampak proces, ki zahteva jasno vizijo, sodelovanje vseh funkcij v podjetju in zmožnost prilagajanja hitrim spremembam. Podjetja se pri tem pogosto ukvarjajo s kompleksnostjo zakonodaje, pomanjkanjem orodij, razdrobljenimi informacijami in usklajevanjem interesov različnih deležnikov,« navajajo.

    In dodajajo, da so priporočila CER zasnovana kot praktična pomoč pri sistemskem uvajanju trajnosti v vsakdanje delovanje podjetja – strateškim, upravljavskim in operativnim – ter ponujajo izhodišča za krepitev kompetenc vseh zaposlenih. V CER poudarjajo, da trajnost ni le naloga vodstva, ampak proces, ki zahteva sodelovanje celotne organizacije. »Vsak zaposleni, ne glede na funkcijo, mora razumeti osnovna načela trajnosti ter pridobiti znanja in veščine, ki spodbujajo inovativnost, sodelovanje in odgovorno ravnanje.«

    image_alt
    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Zeleno zavajanje spodkopava zaupanje

    V priporočilih je zapisano, da največjo odgovornost za trajnostno komuniciranje nosi vodstvo podjetja, saj s postavljanjem jasnih trajnostnih smernic in ciljev določa temelj za nadaljnjo komunikacijo. Vendar uspešno trajnostno komuniciranje zahteva sodelovanje številnih oddelkov, še posebno ključni so marketing, odnosi z javnostmi in strokovnjaki za trajnost. »Dobro trajnostno komuniciranje ne poudarja zgolj uspehov, ampak tudi proces učenja, izzive in področja, na katerih podjetje še išče rešitve. Poudarek naj bo prispevku podjetja k ljudem, okolju in skupnostim – ne na hvali.«

    Pri tem pa opozarjajo tudi na tako imenovano zeleno zavajanje (greenwashing), kar pomeni, da podjetje svojo okoljsko odgovornost prikazuje boljšo, kot je v resnici, in sicer največkrat zato, da izboljša ugled ali nagovori okoljsko ozaveščene kupce. »Namesto konkretnih ukrepov uporablja splošne obljube, poudarja nepomembne detajle ali izkorišča pomanjkanje jasnih pravil.« Pri tem v CER kot ključno poudarjajo transparentnost, saj trajnostno komuniciranje vključuje tudi priznanje izzivov, omejitev in ciljev, ki še niso doseženi. »Posledice pa niso zgolj simbolične. Poleg možnosti za finančne kazni zeleno zavajanje spodkopava tudi zaupanje in verodostojnost podjetja, kar ima dolgoročen vpliv na odnose z deležniki in ugled blagovne znamke.«

    Kaj kažejo kazalniki trajnostnih ciljev

    Že več let kazalnike ciljev trajnostnega razvoja spremljajo tudi na Statističnem uradu RS (Surs). In kaj kažejo? V Sloveniji je stopnja tveganja revščine lani znašala 13,2 odstotka. Kot običajno je bila višja pri ženskah (14,3 odstotka) kot pri moških (12,1 odstotka). Povprečje na ravni EU je znašalo 16,2 odstotka; sicer pa so najnižjo stopnjo imeli na Češkem (9,5 odstotka), najvišjo pa v Bolgariji (21,7 odstotka).

    Stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let se je v zadnjem desetletju zvišala. »Lani je dosegla najvišjo vrednost, in sicer 78,3 odstotka. V vseh desetih letih je bila višja pri moških. Vrzel oziroma razlika v stopnji delovne aktivnosti med spoloma je v opazovani starostni skupini znašala 6,1 odstotne točke,« navaja Surs.

    Plačna vrzel pod povprečjem EU

    Kaj pa plačna vrzel? Po podatkih Sursa je bila oktobra lani plačna vrzel med spoloma v Sloveniji 5,0 odstotka, kar pomeni, da so ženske v povprečju zaslužile 95 odstotkov povprečne bruto plače za plačano uro moških. Na ravni EU je bila plačna vrzel med spoloma predlani najvišja v Latviji (19 odstotkov), negativno plačno vrzel pa so imeli le v Luksemburgu (–0,9 odstotka). EU povprečje je znašalo 12 odstotkov, v Sloveniji pa 5,4 odstotka.

    Delež mladih, starih med 15 in 24 let, ki niso vključeni v formalno ali neformalno izobraževanje in niso delovno aktivni, je lani v Sloveniji znašal 7,6 odstotka, medtem ko je bil na ravni EU 11,1-odstoten. Največji delež teh mladih je imela Romunija (19,4 odstotka), najmanjšega pa Nizozemska (4,9 odstotka).

    V zadnjih letih se je delež avtomobilov na električni in hibridni pogon med prvič registriranimi novimi osebnimi avtomobili precej povečal. »Leta 2015 je bilo med prvič registriranimi novimi osebnimi avtomobili v Sloveniji 0,2 odstotka električnih in 0,4 odstotka hibridnih, lani pa prvih 5,9 odstotka in drugih 25,7 odstotka.«

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Slovensko gospodarstvo:

    Kje je za slovensko gospodarstvo zasvetila luč na koncu predora

    Od presenetljive padca BDP in krčenja industrijske proizvodnje do opaznih premikov na trgu dela in padca investicij.
    Nejc Gole 26. 6. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več

    Več iz teme

    DPZ 2025trajnostno poslovanjepodjetja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Vroče na Anfieldu

    Jeznega Argentinca ustavili varnostniki

    Trener madridskega Atletica Diego Simeone je na Anfiledu ves čas tekme poslušal žalitve, po tretjem domačem golu pa se je soočil z Liverpoolovim navijačem.
    18. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jimmy Kimmel Show

    Zaradi izjav o Kirku in Trumpu so za nedoločen čas ukinili oddajo Jimmyja Kimmla

    Namesto oddaje Jimmyja Kimmla posebna oddaja v spomin na Kirka. Trump potezo pozdravlja, demokrati pa pripravljajo zakon proti politično motiviranemu pregonu.
    18. 9. 2025 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Meta predstavila pametna očala z zaslonom v steklu, oblikoval je Ray-Ban

    »Očala so idealna oblika osebne superinteligence, saj ti omogočajo, da ostaneš prisoten v trenutku in koristiš AI« je dejal Zuckerberg.
    18. 9. 2025 | 06:36
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Revija Bukla, podvig, ki bi si vsako leto zaslužil čokolado

    Revija Bukla pod okriljem Renate Rugelj in Sama Ruglja že dvajset let povezuje ljubitelje in ustvarjalce knjig, prebira jo kar 40.000 bralcev.
    Pia Prezelj 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Moderni indie-retro-postpunk zvočni dizajn

    Zasedba Čao Portorož bo predstavila novo glasbo z albuma Design ob rojstnem dnevu Kina Šiška.
    Zdenko Matoz 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Meta predstavila pametna očala z zaslonom v steklu, oblikoval je Ray-Ban

    »Očala so idealna oblika osebne superinteligence, saj ti omogočajo, da ostaneš prisoten v trenutku in koristiš AI« je dejal Zuckerberg.
    18. 9. 2025 | 06:36
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Revija Bukla, podvig, ki bi si vsako leto zaslužil čokolado

    Revija Bukla pod okriljem Renate Rugelj in Sama Ruglja že dvajset let povezuje ljubitelje in ustvarjalce knjig, prebira jo kar 40.000 bralcev.
    Pia Prezelj 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Moderni indie-retro-postpunk zvočni dizajn

    Zasedba Čao Portorož bo predstavila novo glasbo z albuma Design ob rojstnem dnevu Kina Šiška.
    Zdenko Matoz 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo