Šola ne zmore vsega, nujno je povezovanje s podjetji

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    Smiljan Škarica ugotavlja, da mladi pogosto vstopijo na trg dela z nerealnimi pričakovanji, velikokrat tudi niso pripravljeni na interakcijo s strankami, zato je mentorstvo pomembno. FOTO: osebni arhiv
    Milka Bizovičar
    20. 6. 2026 | 06:00
    5:57
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    Staranje prebivalstva, zeleni prehod ter hiter tehnološki napredek z digitalizacijo in uvajanjem umetne inteligence močno spreminjajo trg dela. Ti trendi opazno preoblikujejo gospodarstvo in v prihodnje lahko pričakujemo večje potrebe po strokovnjakih s področja poklicne in strokovne izobrazbe, ki so težje nadomestljivi z umetno inteligenco, so navedli v Cedefopu.

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    Evropa je na tem področju pred številnimi izzivi, so poudarili v evropskem centru za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja Cedefop. Poleg demografskih je še vedno preveč delitev na ženske in moške poklice – na področja IKT se vpiše manj deklet kot fantov in te potem pogosteje ne končajo izobraževanja –, manj privlačnih delovnih pogojev v teh poklicih, omejeno število učiteljev posameznih strok – tik pred upokojitvijo jih je desetina, 40 odstotkov pa je starejših od 50 let –, zastareli učni programi, ki ne gredo v korak z zahtevami zelenega in digitalnega prehoda.

    »Evropska konkurenčnost je odvisna od sposobnosti inoviranja in rasti, vendar pomanjkanje znanj in spretnosti v ključnih sektorjih predstavlja ozko grlo,« je navedla evropska komisija, ki kot odgovor na to pripravlja strategijo poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) s ciljem, da bi poklicno usposabljanje postalo strateški vzvod za gospodarsko odpornost.

    Cilj strategije, ki naj bi bila skladno s časovnico objavljena še ta mesec, je povečati zanimanje za PSI s področja digitalnega in zelenega prehoda z njihovo modernizacijo, povečati odzivnost teh izobraževalnih programov na potrebe trga dela ter izboljšati njihov ugled, da bi jih vse generacije prepoznale kot odlično priložnost za izobraževanje in usposabljanje.

    Z večanjem prepoznavnosti in pomena poklicnega izobraževanja lahko dosežemo večjo motivacijo med mladimi za vstop v panogo.

    Med prioritetnimi ukrepi Cedefop navaja povezovanje poklicnega in strokovnega izobraževanja s trgom dela, da bi lahko bolje uskladili šolske kurikule z aktualnimi trendi in potrebami delodajalcev. »To bi okrepilo sektor, je pa večni izziv v EU, ker se trg dela in delovna mesta tako hitro spreminjajo. Potrebujemo pristope za pravočasno napovedovanje sprememb in hitro odzivanje nanje ter analizo učnih načrtov z dejanskimi potrebami delodajalcev na področju digitalnih spretnosti, kar bi odstrlo neskladja in primanjkljaje,« je navedel Cedefop v najnovejšem povzetku politik o PSI.

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    Stik z realnim delovnim okoljem

    Sodelovanje med šolami in podjetji je ključno, ker povečuje kakovost izobraževanja, se je na podlagi lastnih izkušenj strinjal Smiljan Škarica, ki več kot 20 let vodi frizerski salon v Mariboru in toliko časa sodeluje s šolami. Je tudi predsednik sekcije frizerjev Slovenije pri OZS ter nacionalni sodnik na evropskih tekmovanjih EuroSkills.

    Dijaki pri delodajalcih dobijo vpogled v aktualne trende in tehnike, hkrati prenesejo v prakso znanje, ki ga pridobijo v šoli. FOTO: osebni arhiv
    Dijaki pri delodajalcih dobijo vpogled v aktualne trende in tehnike, hkrati prenesejo v prakso znanje, ki ga pridobijo v šoli. FOTO: osebni arhiv

    »Dijaki dobijo vpogled v aktualne trende in tehnike. S tem, ko jih izpostavimo dejanskemu delu, lahko znanje, pridobljeno v šoli, prenesejo v prakso,« je povzel. Ker se stvari tako hitro spreminjajo, mladim v šolah najpogosteje niso predstavljeni najnovejša orodja in tehnike, hkrati se šole osredotočajo predvsem na izobraževanje v tehničnih veščinah, čeprav sta komunikacija in odnos s strankami prav tako ključna.

    Praksa ponuja neposredno izkušnjo; dijaki se naučijo, kako se spopasti z različnimi situacijami, ki jih v šoli ne obravnavajo, dobijo tudi povratne informacije in nasvete od izkušenih frizerjev, kar je neprecenljivo za njihov razvoj.

    Prednosti imajo tudi podjetja. V izobraževalnem procesu lahko dobijo sveže ideje, ker mladostniki prinašajo nove poglede in inovativne pristope, pa tudi potencialne zaposlene, saj »med sodelovanjem lahko prepoznamo in usposobimo bodoče delavce, ki ustrezajo našim standardom«.

    Evropska komisija naj bi še ta mesec objavila novo strategijo poklicnega in strokovnega izobraževanja. Cilj je povečati odzivnost izobraževalnih programov na trg dela in izboljšati njihov ugled.

    Škarica ugotavlja, da mladi na trg dela pogosto vstopijo z nerealnimi pričakovanji. Pričakujejo, da bo delo enostavno in da bodo takoj pripravljeni na samostojno delo, pogosto pa se pokaže, da mnogi niso pripravljeni na interakcijo s strankami ali reševanje konfliktov. Mentorstvo je zato ključno.

    Spremembe za učinkovitejše sodelovanje

    Ocenjuje še, da bi nekatere izboljšave na sistemski ravni omogočile bolj tekoče sodelovanje med podjetji in šolami. »Ustvariti bi bilo treba kanale za redno izmenjavo informacij o trendih in potrebah trga ter prilagoditi učne načrte. Učitelji naj se redno usposabljajo, da bodo seznanjeni z novostmi v industriji, učenci, predvsem v programu frizerski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje 3+2), pa potrebujejo več prakse.

    Mednarodna tekmovanja, kot je EuroSkills, ki promovira odličnost v poklicnem izobraževanju, dvigajo standarde usposobljenosti mladih. »Mladim prinašamo najboljše prakse in tehnike iz tujine, hkrati tekmovanja nudijo smernice za posodabljanje izobraževalnih programov,« meni Škarica.

    Projekt Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti sofinancirata ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU. Želi podporo pristojnega ministrstva tudi za vključitev Slovenije v WorldSkills, v katerem že sodelujejo številne druge evropske države.

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