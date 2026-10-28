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    Podjetniške zvezde

    Trimilijonska naložba je novi mejnik za Intro Lighting

    Lumarium je prostor za praktično izobraževanje o svetlobi.
    V realističnih okoljih želijo prikazati dobre in slabe rešitve osvetlitve. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    V realističnih okoljih želijo prikazati dobre in slabe rešitve osvetlitve. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Milka Bizovičar
    28. 10. 2026 | 05:00
    4:47
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    Družinsko podjetje Intra Lighting, Delova podjetniška zvezda leta 2019, je naredilo nov prelomni korak v razvoju podjetja. Odprli so Lumarium – Intra Light Mastery Center, ki je namenjen raziskovanju, razumevanju in doživljanju svetlobe.

    Podjetje, kot pravijo, že dolgo ni več le proizvodno. Z načrtovanjem svetlobe za različne vrste interierjev, lastnim laboratorijem ter izobraževanjem uporabnikov se je uveljavilo kot pomemben akter na področju razsvetljave v regiji in po svetu.

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    Kako se je spremenilo gospodarstvo v desetletju

    V Šempetru pri Novi Gorici so na 900 kvadratnih metrov površine Lumariuma vzpostavili različna realistična okolja, od bivalnih prostorov in pisarn do hotelske in bolnišnične sobe, supermarketa in trgovine z oblačili, kjer obiskovalec lahko v praksi vidi, kako svetloba oblikuje prostor in vpliva na njegovo doživljanje. 

    »To ni klasičen razstavni salon, ampak prostor, kjer so v ospredju svetloba, pridobivanje izkušenj in učenje o njej,« je povedal direktor podjetja Marino Furlan.

    V družinsko podjetje Intra Lighting sta vpeti dve generaciji družine Furlan: ustanovitelj in predsednik Marino, žena in direktorica Marjeta, hči Nika, ki je vodja projektov v marketingu in prodaji, ter sin Anej, direktor razvoja. FOTO: Blaž Samec/Delo
    V družinsko podjetje Intra Lighting sta vpeti dve generaciji družine Furlan: ustanovitelj in predsednik Marino, žena in direktorica Marjeta, hči Nika, ki je vodja projektov v marketingu in prodaji, ter sin Anej, direktor razvoja. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Svetloba je odvisna od vira, optike, od tega, kam je usmerjena, je naštel Furlan in dodal, da trgu ponujajo že tudi pametne svetilke. Te prek kamer prepoznavajo barve in na podlagi tega same prilagajajo najbolj optimalen način osvetlitve predmetov v prostoru, na primer v avtomobilskih salonih, trgovinah široke potrošnje, prodajalnah z modnimi oblačili.

    Kot je pojasnil, v Intri Lighting razvoj svetlobnih rešitev že 15 let usmerja vodilo zagotoviti svetlobo tam, kjer je potrebna, in to takrat, ko jo potrebujemo, in toliko, kot je potrebujemo.

    Izkušnja svetlobe na 900 kvadratnih metrih površine. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Izkušnja svetlobe na 900 kvadratnih metrih površine. FOTO: Blaž Samec/Delo

    »Vse naše aktivnosti so podrejene tem trem ključnim ciljem. To prinaša investitorjem in arhitektom, s katerimi sodelujemo, finančne koristi, ko govorimo o hotelih, stanovanjskih nepremičninah, velnesih, restavracijah, pa so v ospredju čustva uporabnikov. V obeh primerih pa je na prvem mestu funkcionalnost,« je povedal.

    Izziv pri zadnjem je sicer, da predpisi v določenih primerih – predvsem v pisarniških prostorih – tega še vedno ne omogočajo in so tudi v nasprotju s trajnostjo.

    Razumeti svetlobo, imeti izkušnjo

    V praksi pogosto opažajo napačne osvetlitve, kar jih je še dodatno spodbudilo, da so zasnovali Lumarium.

    Lumarium – Intra Light Mastery Center je namenjen raziskovanju, razumevanju in doživljanju svetlobe. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Lumarium – Intra Light Mastery Center je namenjen raziskovanju, razumevanju in doživljanju svetlobe. FOTO: Blaž Samec/Delo

    »Želimo izobraževati ljudi o svetlobi. Ne samo naših zaposlenih, ki se ukvarjajo s svetili, ampak tudi druge skupine, ki pri svojem delu potrebujejo znanje s tega področja, kot so na primer distributerji in arhitekti,« je poudaril Furlan.

    Center odpirajo strankam, partnerjem, dijakom in študentom, zaposlenim in širši javnosti ter je zasnovan kot prostor povezovanja, izmenjave idej in znanja ter raziskovanja sodobnih svetlobnih tehnologij.

    »Svetlobo je treba razumeti, pri čemer lahko le z izkušnjami prepoznamo, s čim bomo lahko ustvarili želeni ambient, hkrati pa je treba zagotoviti še funkcionalnost.

    Otvoritev Lumariuma je popestril bogat glasbeni program, med nastopajočimi je bil tudi Rudi Bučar. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Otvoritev Lumariuma je popestril bogat glasbeni program, med nastopajočimi je bil tudi Rudi Bučar. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Če v iskanju prave kombinacije nekdo ne zasleduje cilja osvetliti samo tisto, kar je treba, in toliko ter takrat, ko je treba, hitro pretirava in uporabniki se počutijo kot piščanci na farmi,« je bil slikovit in dodal, da je namen Lumariuma pokazati možnosti, ki že obstajajo in se jih je treba zavedati že med načrtovanjem projekta.

    »V realističnih okoljih in z renderji želimo prikazati isti prostor z dobrimi rešitvami osvetlitve in hkrati tudi primer slabega načina osvetlitve. Tako ljudje v praksi vidijo razlike in to je največji prispevek,« je povedal Furlan o skoraj tri milijone evrov vredni investiciji, kjer so poleg realistično opremljenih prostorov uredili tudi predavalnico.

    Ustrezna osvetlitev ustvarja ustrezen ambient in je funkcionalna. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Ustrezna osvetlitev ustvarja ustrezen ambient in je funkcionalna. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Investicija je nastala na podlagi študije, ki jo je podjetje pred petimi leti izvedlo v sodelovanju z znanimi svetovnimi arhitekturnimi biroji za področje osvetlitve, vključili pa so tudi psihologe. Kot je zatrdil sogovornik, zgodbe Lumariuma s tem niso končali. V naslednjih fazah razvoja bodo dodajali nove primere osvetljevanja v različno opremljenih prostorih, vedno s ciljem obiskovalcu pokazati funkcionalno rešitev, ki ustvarja ustrezen ambient in je energetsko učinkovita. »Predstavljati želimo stvari, ki so za ljudi koristne, ki so nove, mogoče in inovativne,« je še dejal Marino Furlan.

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    Intra LightingLumariumsvetlobainvesticijeMarino FurlanDelove podjetniške zvezde 2026

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