Unichem: Od Vrhnike do Latinske Amerike in Afrike, zdaj pa še v Azijo

V okviru projekta Delove podjetniške zvezde je v letu 2025 v kategoriji malih in srednje velikih podjetij (MSP) prestižni kipec zmagovalca prejelo podjetje Unichem, ki je v zadnjem letu nadaljeval svojo širitev in ekspanzijo na svetovna tržišča.

»V zadnjem letu smo dejansko uspeli pridobiti kar lepo število dodatnih registracij, predvsem v Latinski Ameriki in Severni Afriki, kjer so za nas neka ključna izvozna tržišča. Zelo intenzivno delamo tudi na širitvi v Jugovzhodno Azijo, kjer vidimo ogromno potenciala. In z vsemi izkušnjami in znanji, ki smo si jih doslej pridobili, tudi na ta tržišča uspešno vstopamo. Obenem pričakujemo, da bodo ta tržišča v roku dveh let, zaradi procesov registracij, tudi naša dodatna prodajna tržišča, kjer bomo lahko širili svojo ponudbo s celotnim asortimanom naših izdelkov,« pojasnjuje direktor vrhniškega podjetja Aleš Mesec.

Širši javnosti je podjetje bolj kot po imenu znano po blagovnih znamkah Plantella in Bio Plantella ter Biotoll, Effect in Ratimor, ter tudi po Klubu in reviji Gaia, to je klub ljubiteljskih vrtnarjev. Vsi njihovi izdelki pa zahtevajo registracijo, ki je tudi vstopna aktivnost za preboj na nov trg. Registracije pa lahko trajajo različno dolgo, odvisno tudi od države in določeno leto se teh registracij zaključi več, naslednje leto pa manj.

Aleš Mesec, direktor vrhniškega podjetja Unichem. FOTO: Črt Piksi/Delo

Vedno v iskanju novih inovativnih rešitev

Tržišča so zelo raznolika, vendar pa, kot še pojasnjuje direktor Unichema, ugotavljajo, da so produkti, ki so namenjeni za zaščito javnega zdravja - to so predvsem izdelki za zaščito pred rodenti in pa pred insekti - tisti, ki zahtevajo vedno bolj sistematično ravnanje. »Tudi zaradi povišane temperature se insekti množično preseljujejo oziroma prehajajo tudi na območja, ki jih v preteklosti ni bilo. Zato je to področje, ki ima glede razvojnega in prodajnega dela, še veliko priložnosti.«

Kako se prilagajajo vsem, tudi globalnim spremembam in izzivom? Izzivi so vedno bili in vedno bodo, pravi Aleš Mesec in dodaja, da je edina sprememba ta, da je izzivov vedno več in da se časovno menjajo na krajši rok. To pomeni, da morajo biti samo bolj pripravljeni in bistveno bolj slediti trendom in gibanjem cen na tržiščih, ter seveda iskati še bolj inovativne rešitve. »In tu je ključno uvajanje umetne inteligence in vseh ostalih orodij, ki nam lahko pomagajo, da se lahko hitro in učinkovito odzovemo na neko spremembo oziroma na nek zunanji vpliv, na katerega dejansko nimamo vpliva. Lahko pa se dobro pripravimo in takrat, ko do njega pride, tudi ustrezno in učinkovito odreagiramo.«

Poslovanje Unichema za letošnje leto kaže, da bodo boljši kot v preteklem letu, ko so beležili dobrih 24 milijonov evrov prihodkov. »Ker pa je podjetje močno vezano na registracije - in glede na to, da imamo trenutno kar veliko število teh registracij -, se nam določene zadeve zamikajo tudi v leto 2027,« pojasnjuje direktor Uncihema.

Cilji za prihodnje leto so zelo ambiciozni glede na to, pravi Aleš Mesec, da imajo kar veliko število dodatnih aktivnosti na tržiščih. »Pričakujemo pa nov skok v samem poslovanju in v obsegu poslovanja, predvsem zaradi tega, ker smo zadnje 2-3 leta zelo intenzivno delali na tržiščih izven Evrope in smo ta tržišča tudi uspešno realizirali. Zato zdaj na podlagi teh realiziranih registracij pričakujemo tudi prodajne rezultate.«