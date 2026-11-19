Podjetjem po svetu pomaga razumeti, kaj se skriva za množico poslovnih podatkov, in na njihovi podlagi sprejemati boljše odločitve. Ljubljansko podjetje Zebra BI je v nekaj več kot desetletju iz nišnega ponudnika programskih rešitev zraslo v mednarodno prepoznavno tehnološko družbo, katere izdelke uporabljajo tudi največje svetovne korporacije. Zebra BI, ki jo je leta 2014 ustanovil Andrej Lapajne, razvija programsko opremo za poslovno inteligenco in poročanje (business intelligence). Njena rešitev podjetjem omogoča, da velike količine finančnih in drugih poslovnih podatkov pretvorijo v pregledne grafe, tabele in interaktivna poročila. Namen ni zgolj lepša predstavitev številk, temveč predvsem njihova razumljivejša razlaga. Uporabniki lahko hitro prepoznajo odstopanja od načrtov, ...