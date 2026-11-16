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    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Vaši poslovni podatki so v oblaku. Pa veste, v kateri državi?

    Naši podatki so razpršeni po številnih strežnikih, ki so lahko tudi na drugem koncu sveta. Pa sploh vemo, kdo jih hrani in zakaj je pomembno, kje se nahajajo?
    Frankfurt je ena od evropskih lokacij podatkovnih centrov, ki jih lahko uporabniki izberejo v okviru platforme Exoscale. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Frankfurt je ena od evropskih lokacij podatkovnih centrov, ki jih lahko uporabniki izberejo v okviru platforme Exoscale. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je A1 Slovenija
    16. 11. 2026 | 08:00
    10:28
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    Podjetja vsak dan ustvarjajo in obdelujejo ogromne količine podatkov, pri čemer nimajo vedno popolnega pregleda nad tem, v kateri državi so shranjeni in kdo vse lahko dostopa do njih. Nadzor nad podatki postaja ob vse širši uporabi umetne inteligence še pomembnejši, saj so od digitalnih sistemov odvisni proizvodnja, naročila, plačila, poslovne aplikacije in odnosi s strankami. Ob tem želijo organizacije izkoristiti prednosti sodobnih tehnologij, hkrati pa vedeti, kje se njihove informacije obdelujejo, kako so zaščitene in kaj se z njimi zgodi ob tehnični okvari ali spremembah pri ponudniku storitev.

    Med evropskimi alternativami globalnim ponudnikom oblačnih storitev je tudi Exoscale, evropska oblačna rešitev iz portfelja A1 Digital, dela Skupine A1. Slovenskim uporabnikom je na voljo prek A1 Slovenija, ki zagotavlja tudi pomoč pri načrtovanju, selitvi in upravljanju rešitev v oblaku.

    Vaši podatki so lahko shranjeni v Evropi, lokacijo pa izberete sami

    Exoscale omogoča izbiro lokacije podatkovnega centra v več evropskih državah, tudi v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Hrvaškem in v Bolgariji. FOTO: A1 Slovenija
    Exoscale omogoča izbiro lokacije podatkovnega centra v več evropskih državah, tudi v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Hrvaškem in v Bolgariji. FOTO: A1 Slovenija

    Izraz oblak pogosto uporabljamo, čeprav si marsikdo težko predstavlja, kaj se skriva za njim. V resnici gre za računalniško infrastrukturo v podatkovnih centrih, kjer organizacije namesto na lastnih strežnikih hranijo podatke, uporabljajo poslovne programe in izvajajo druge računalniške naloge. Do teh storitev dostopajo prek omrežja, za delovanje osnovne infrastrukture pa skrbi ponudnik. Pri evropskem oblaku je bistveno, da lahko naročnik izbere infrastrukturo, ki je v Evropi ter deluje v okviru evropskega pravnega in regulativnega okolja.

    Exoscale omogoča izbiro lokacije podatkovnega centra v več evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Hrvaškem in v Bolgariji, storitve pa je mogoče po potrebi razporediti tudi med več lokacij. To je posebej koristno za organizacije, ki upravljajo občutljive poslovne informacije, osebne podatke ali sisteme, pri katerih veljajo strožje zahteve glede varnosti in razpoložljivosti.

    Takšna ureditev olajša izpolnjevanje zahtev glede varstva osebnih podatkov, vključno s splošno uredbo GDPR. Pri odločanju za ponudnika je treba upoštevati tudi zakonodajo, ki velja zanj, pogoje obdelave podatkov in možnosti njihovega prenosa med različnimi storitvami, saj lahko vse to vpliva na varnost in dolgoročno zanesljivost poslovanja.

    Namesto nakupa strežnikov plačujete tisto, kar uporabljate

    Oblačne storitve podjetjem omogočajo, da računalniške zmogljivosti prilagajajo dejanskim potrebam, brez velikih začetnih vlaganj v opremo. FOTO: Depositphotos
    Oblačne storitve podjetjem omogočajo, da računalniške zmogljivosti prilagajajo dejanskim potrebam, brez velikih začetnih vlaganj v opremo. FOTO: Depositphotos

    Računalniška oprema z leti zastara in vse težje sledi potrebam poslovanja, zato se podjetja prej ali slej znajdejo pred odločitvijo, ali investirati v nove strežnike, zagotoviti prostor zanje in poskrbeti za njihovo vzdrževanje ali pa del poslovanja preseliti v oblak. Pri nakupu lastne infrastrukture morajo že vnaprej oceniti, koliko zmogljivosti bodo potrebovala v prihodnjih letih. Če se poslovanje hitro širi, lahko oprema kmalu postane prešibka, če so bile potrebe precenjene, pa del dragocene naložbe ostane neizkoriščen.

    Oblačne storitve omogočajo drugačen način uporabe računalniške infrastrukture. Naročnik lahko začne z manjšim obsegom, ki ga nato prilagaja dejanskim potrebam. Pri Exoscalu plačuje le za strežniške, omrežne in diskovne zmogljivosti, ki jih uporablja, namesto da bi moral vnaprej vlagati v nakup računalniške opreme.

    Takšna prilagodljivost je uporabna tudi pri sezonskem poslovanju, občasnih večjih obremenitvah ali razvoju novih aplikacij. V okolju Exoscale je mogoče virtualni strežnik vzpostaviti že v manj kot 30 sekundah. Posebej zanimiva je ta možnost za mala in srednje velika podjetja, ki želijo uporabljati sodobne tehnološke rešitve, vendar nimajo sredstev ali potrebe po lastnem podatkovnem centru.

    Kaj se zgodi s podatki, če pride do napada ali okvare?

    Za varnost poslovnih podatkov skrbijo različni zaščitni mehanizmi, od šifriranja do nadzora dostopa in spremljanja varnostnih groženj. FOTO: Depositphotos
    Za varnost poslovnih podatkov skrbijo različni zaščitni mehanizmi, od šifriranja do nadzora dostopa in spremljanja varnostnih groženj. FOTO: Depositphotos

    Podatki o kupcih, naročilih, poslovnih partnerjih in finančnem poslovanju so za številne organizacije enako pomembni kot proizvodna oprema ali drugi ključni viri. Če zaradi tehnične okvare ali kibernetskega napada izgubijo dostop do njih, lahko posledice hitro občutijo tudi zaposleni, dobavitelji in stranke. Exoscale uporablja več ravni zaščite, od fizičnega varovanja podatkovnih centrov in šifriranja podatkov do ločevanja uporabniških okolij ter sistemov za spremljanje in zaznavanje varnostnih groženj. Dostop do podatkov je mogoče omejiti na pooblaščene uporabnike, pravice pa določati glede na njihove naloge.

    Za zanesljivo poslovanje je pomembna tudi možnost razporejanja storitev med različne podatkovne centre. Če pride do večje motnje na eni lokaciji, lahko ustrezno zasnovan sistem uporablja zmogljivosti na drugi.

    Za varno uporabo oblaka je treba poskrbeti tudi za pravilno nastavitev dostopov, varnostno kopiranje in jasen načrt ukrepanja ob incidentih. Naročnik mora poskrbeti za pravilno nastavitev dostopov, ustrezno varnostno kopiranje in načrt ukrepanja ob incidentih. Od ustrezne vzpostavitve in povezovanja storitev je odvisno tudi, kako hitro bo lahko ob izpadu sistemov znova vzpostavil nemoteno poslovanje. A1 Slovenija pri tem pomaga z načrtovanjem in izvedbo oblačnih rešitev, ki jih je mogoče prilagoditi različnim poslovnim in varnostnim zahtevam.

    Več ur dela izgine v nekaj minutah

    Z vse širšo uporabo umetne inteligence postajajo oblačne storitve še pomembnejše. Podjetja želijo novo tehnologijo vključevati v analizo podatkov, podporo strankam, pripravo dokumentov, razvoj programske opreme in druge poslovne procese, pri tem pa ohraniti nadzor nad občutljivimi informacijami.

    Organizacija lahko denimo razvije notranjega pomočnika, ki zaposlenim olajša iskanje informacij v obsežni poslovni dokumentaciji, pregledovanje tehničnih navodil, iskanje podatkov o izdelkih ali pripravo odgovorov na vprašanja strank. Ker lahko takšna dokumentacija vsebuje tudi poslovne skrivnosti, jo želi organizacija obdelovati v okolju, kjer sama določa, kdo ima dostop do nje. Exoscale omogoča vzpostavitev okolja, v katerem lahko razvija in uporablja lastne rešitve umetne inteligence na evropski infrastrukturi. Na njej lahko izvaja modele umetne inteligence in ob ustrezni zasnovi ohrani podatke znotraj izbranega oblačnega okolja.

    Kako je to videti v praksi, kaže primer švicarskega podjetja Recarta. Njegova rešitev z umetno inteligenco analizira nepremičninsko dokumentacijo, kot so najemne pogodbe in gradbena poročila, ter jo pretvarja v strukturirane, uporabne podatke. Ker obdeluje občutljive podatke naročnikov, je podjetje izbralo evropsko infrastrukturo Exoscale in namenske računske vire. Njihovo delo so optimizirali tako, da analiza kompleksnih dokumentov zdaj traja nekaj minut namesto ur.

    Slovenska podjetja že uporabljajo evropski oblak

    Selitev v oblak zahteva skrbno načrtovanje, saj morajo poslovne aplikacije in informacijski sistemi tudi po prehodu delovati nemoteno. FOTO: Depositphotos
    Selitev v oblak zahteva skrbno načrtovanje, saj morajo poslovne aplikacije in informacijski sistemi tudi po prehodu delovati nemoteno. FOTO: Depositphotos

    Med uporabniki rešitve Exoscale sta tudi slovenski podjetji Biromatik NT in B. Makovec transport. V Biromatiku NT so se ob izteku življenjske dobe obstoječe strežniške opreme odločili za selitev v oblak, pri čemer so imeli pomembno vlogo varnost podatkov in zahteve njihovih naročnikov. »Izbrali smo evropsko platformo Exoscale, ki se je izkazala za najboljšo rešitev iz vidika varnosti in skladnosti z zahtevnimi uredbami naših strank,« je povedal Mihael Meklav, direktor podjetja Biromatik NT.

    V podjetju B. Makovec transport na strežniku Exoscale deluje njihov transportni informacijski sistem FALCO. »Z izbiro Exoscale strežnika smo povečali operativno učinkovitost, izboljšali varnost podatkov in zagotovili neprekinjeno delovanje,« je povedal Blaž Makovec, direktor podjetja B. Makovec transport.

    Selitev v oblak se začne z dobrim načrtom

    Odločitev za uporabo oblačnih storitev je lahko razmeroma preprosta, izvedba pa je odvisna od tega, koliko obstoječih sistemov in programskih rešitev uporablja posamezna organizacija ter kako so povezani med seboj. Pri manjšem naročniku lahko selitev zajema nekaj strežnikov in poslovnih aplikacij, večje organizacije pa upravljajo obsežna informacijska okolja, pri katerih je treba upoštevati številne povezave, uporabnike in varnostne zahteve.

    Podjetja, ki razmišljajo o selitvi v oblak, lahko pri A1 Slovenija pridobijo strokovno svetovanje in individualni načrt migracije glede na svoje poslovne in varnostne zahteve.

    Za uvodni posvet ali dodatne informacije se lahko obrnejo na ekipo A1 Slovenija na ICTsales@A1.si.

    Ali bo Evropa še naprej odvisna od ameriških tehnoloških velikanov?

    Tudi Zürich je ena od lokacij evropske oblačne infrastrukture Exoscale. FOTO: Depositphotos
    Tudi Zürich je ena od lokacij evropske oblačne infrastrukture Exoscale. FOTO: Depositphotos

    Velik del sodobnega digitalnega poslovanja temelji na storitvah globalnih tehnoloških velikanov, ki ponujajo širok nabor zmogljivosti in tehnološko naprednih rešitev. Toda odvisnost od omejenega števila ponudnikov lahko prinaša poslovna tveganja. Pri izbiri infrastrukture je treba razmišljati o morebitnih spremembah cen in pogodbenih pogojev, zahtevah zakonodaje, možnosti prenosa podatkov ter vplivu političnih in gospodarskih sprememb na dostopnost storitev. Evropske alternative, kot je Exoscale, širijo možnosti izbire in naročnikom omogočajo, da infrastrukturo načrtujejo glede na svoje potrebe ter po potrebi povezujejo storitve različnih ponudnikov.

    Evropski oblak podjetjem daje dodatno možnost izbire, zmanjšuje njihovo odvisnost od posameznih ponudnikov in jim omogoča, da razvoj digitalnega poslovanja načrtujejo z več nadzora in prilagodljivosti.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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