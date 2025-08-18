  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki zna prisluhniti tudi družinam

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Družabno srečanje. FOTO: Anže Petkovšek 
    Galerija
    Družabno srečanje. FOTO: Anže Petkovšek 
    Promo Delo
    18. 8. 2025 | 09:56
    18. 8. 2025 | 09:57
    3:46
    A+A-

    Video razkriva tudi zanimivo plat podjetja – v njem pogosto dela kar več generacij iste družine.

    Stabilnost in varnost kot temelj uspeha

    Mateja Tišler FOTO: Dejan Nikolić
    Mateja Tišler FOTO: Dejan Nikolić
    Ljubljanske mlekarne so del največje mlekarske skupine na svetu Lactalis, ki združuje sodelavce z različnimi znanji in ambicijami. Zaposlenim ponujajo stabilno zaposlitev, varno delovno okolje in številne priložnosti za osebni in poklicni razvoj. V središču njihovega delovanja sta skupnost in sodelovanje.

    »Pri nas lahko vsak pokaže svoj potencial, se uči in sprejema odločitve. Zaposlene spodbujamo, da postanejo to, kar si želijo,« izpostavi Mateja Tišler, direktorica upravljanja kadrov.

    Delo, ki podpira življenje

    Posebno pozornost namenjajo usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Leta 2023 so prejeli napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, pod okriljem katerega ponujajo številne ugodnosti za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

    Preverite prosta delovna mesta v Ljubljanskih mlekarnah.

    Novoletna predstava z obdarovanjem otrok zaposlenih. FOTO: Anže Petkovšek 
    Novoletna predstava z obdarovanjem otrok zaposlenih. FOTO: Anže Petkovšek 

    Zaposlenim na primer omogočajo letovanje v svojih počitniških nastanitvah in organizirano varstvo otrok med šolskimi počitnicami. Pripravljajo obdarovanja otrok ob posebnih priložnostih, otrokom zaposlenih omogočajo štipendije, staršem pa tudi dodatne dneve dopusta, na primer za udeležbo na informativnem dnevu otroka v 9. razredu osnovne šole.

    Za dolgoročno varnost zaposlenih skrbijo z dodatnim pokojninskim zavarovanjem, za njihovo zdravje pa z brezplačnim zdravstvenim zavarovanjem za boljši dostop do specialističnih pregledov. Zaposleni imajo v okviru podjetja možnost vključitve v program Začuti dobro počutje, ki spodbuja duševno, telesno in socialno blagostanje, med drugim so na voljo brezplačne športne vadbe ter brezplačno in anonimno psihološko svetovanje. V sodobni interni restavraciji imajo zaposleni na voljo topel obrok.

    Poleg tega podjetje omogoča mednarodno mobilnost znotraj skupine Lactalis, strokovno mentorstvo ter številna družabna srečanja in teambuildinge.

    Zaposleni prepoznavajo kakovost delodajalca

    Družabno srečanje. FOTO: Anže Petkovšek 
    Družabno srečanje. FOTO: Anže Petkovšek 

    Rezultati ankete o zavzetosti zaposlenih kažejo visoko stopnjo zadovoljstva: 69 odstotkov zaposlenih je zavzetih, 72 odstotkov jih meni, da podjetje dobro skrbi za svoje ljudi – kar je 8 odstotnih točk več kot v prejšnji raziskavi. Kar 86 odstotkov zaposlenih bi Ljubljanske mlekarne priporočilo kot dobrega delodajalca, kar pomeni 17-odstotno izboljšanje.

    »Na ta rezultat smo še posebej ponosni, saj potrjuje, da gradimo delovno okolje, kjer se ljudje počutijo cenjene in slišane,« doda Tišlerjeva.

    Zakaj so Ljubljanske mlekarne zvezda med delodajalci?

    Leta 2023 so prejeli napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. FOTO: Polona Avanzo
    Leta 2023 so prejeli napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. FOTO: Polona Avanzo

    Podjetje Ljubljanske mlekarne in skupina Lactalis zaposlenim obljubljata drzne in edinstvene izkušnje pod sloganom #LactalisExperience ter jim omogočata profesionalno in osebno rast v spodbudnem okolju. In kot so o organizacijski kulturi povedali otroci zaposlenih: »Je lažje delati, če si prijatelj.«

    Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne

    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Savudrija

    Varnostniki, ki so v Savudriji napadli slovenske turiste, suspendirani

    Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.
    17. 8. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki zna prisluhniti tudi družinam

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oglašujte z vsebinami na naših portalih

    Želite povečati prepoznavnost vaše blagovne znamke? Želite prebuditi pozornost naših bralcev? Kreativna vsebina je korak v pravo smer.
    Promo Delo 21. 2. 2023 | 12:52
    Preberite več

    Več iz teme

    karierazaposlitevLjubljanske mlekarnedružbeno odgovoren delodajalec
    VEČ NOVIC
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Atletski center Ljubljana

    Šišenskega stadiona Žak ni več

    Začela se je gradnja novega Atletskega centra Ljubljana, pomembnega za razvoj slovenske atletike. Otvoritev predvidoma čez dve leti
    Manja Pušnik 18. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Hrvaška

    Na Braču gori gozd, hiše niso ogrožene

    Po prvih ocenah je pogorelo približno sedem hektarov borovega gozda in makije.
    18. 8. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bolivija

    V Boliviji umorjen domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana

    Formalno sicer v Sloveniji ni med obtoženimi, ker je bil na begu.
    18. 8. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srečanje Trump-Zelenski

    Trump: Ukrajina ne bo dobila nazaj Krima, članstvo v Natu ne pride v poštev

    Današnjih mirovnih pogovorov v ZDA se bodo udeležili tudi evropski voditelji, najprej se bosta Trump in Zelenski srečala na štiri oči v Ovalni pisarni.
    18. 8. 2025 | 08:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prvi spodrsljaj

    Madridski rdeče-beli Jana Oblaka prejeli katalonsko zaušnico

    Nogometaši Atletica so neuspešno začeli novo sezono španske nogometne lige. V Barceloni so izgubili proti Espanyolu z 1:2.
    18. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bolivija

    V Boliviji umorjen domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana

    Formalno sicer v Sloveniji ni med obtoženimi, ker je bil na begu.
    18. 8. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srečanje Trump-Zelenski

    Trump: Ukrajina ne bo dobila nazaj Krima, članstvo v Natu ne pride v poštev

    Današnjih mirovnih pogovorov v ZDA se bodo udeležili tudi evropski voditelji, najprej se bosta Trump in Zelenski srečala na štiri oči v Ovalni pisarni.
    18. 8. 2025 | 08:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prvi spodrsljaj

    Madridski rdeče-beli Jana Oblaka prejeli katalonsko zaušnico

    Nogometaši Atletica so neuspešno začeli novo sezono španske nogometne lige. V Barceloni so izgubili proti Espanyolu z 1:2.
    18. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo