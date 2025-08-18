Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki zna prisluhniti tudi družinam

Video razkriva tudi zanimivo plat podjetja – v njem pogosto dela kar več generacij iste družine.

Stabilnost in varnost kot temelj uspeha

Mateja Tišler FOTO: Dejan Nikolić

Ljubljanske mlekarne so del največje mlekarske skupine na svetu Lactalis, ki združuje sodelavce z različnimi znanji in ambicijami. Zaposlenim ponujajo stabilno zaposlitev, varno delovno okolje in številne priložnosti za osebni in poklicni razvoj. V središču njihovega delovanja sta skupnost in sodelovanje.

»Pri nas lahko vsak pokaže svoj potencial, se uči in sprejema odločitve. Zaposlene spodbujamo, da postanejo to, kar si želijo,« izpostavi Mateja Tišler, direktorica upravljanja kadrov.

Delo, ki podpira življenje

Posebno pozornost namenjajo usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Leta 2023 so prejeli napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, pod okriljem katerega ponujajo številne ugodnosti za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

Novoletna predstava z obdarovanjem otrok zaposlenih. FOTO: Anže Petkovšek

Zaposlenim na primer omogočajo letovanje v svojih počitniških nastanitvah in organizirano varstvo otrok med šolskimi počitnicami. Pripravljajo obdarovanja otrok ob posebnih priložnostih, otrokom zaposlenih omogočajo štipendije, staršem pa tudi dodatne dneve dopusta, na primer za udeležbo na informativnem dnevu otroka v 9. razredu osnovne šole.

Za dolgoročno varnost zaposlenih skrbijo z dodatnim pokojninskim zavarovanjem, za njihovo zdravje pa z brezplačnim zdravstvenim zavarovanjem za boljši dostop do specialističnih pregledov. Zaposleni imajo v okviru podjetja možnost vključitve v program Začuti dobro počutje, ki spodbuja duševno, telesno in socialno blagostanje, med drugim so na voljo brezplačne športne vadbe ter brezplačno in anonimno psihološko svetovanje. V sodobni interni restavraciji imajo zaposleni na voljo topel obrok.

Poleg tega podjetje omogoča mednarodno mobilnost znotraj skupine Lactalis, strokovno mentorstvo ter številna družabna srečanja in teambuildinge.

Zaposleni prepoznavajo kakovost delodajalca

Družabno srečanje. FOTO: Anže Petkovšek

Rezultati ankete o zavzetosti zaposlenih kažejo visoko stopnjo zadovoljstva: 69 odstotkov zaposlenih je zavzetih, 72 odstotkov jih meni, da podjetje dobro skrbi za svoje ljudi – kar je 8 odstotnih točk več kot v prejšnji raziskavi. Kar 86 odstotkov zaposlenih bi Ljubljanske mlekarne priporočilo kot dobrega delodajalca, kar pomeni 17-odstotno izboljšanje.

»Na ta rezultat smo še posebej ponosni, saj potrjuje, da gradimo delovno okolje, kjer se ljudje počutijo cenjene in slišane,« doda Tišlerjeva.

Zakaj so Ljubljanske mlekarne zvezda med delodajalci?

Leta 2023 so prejeli napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. FOTO: Polona Avanzo

Podjetje Ljubljanske mlekarne in skupina Lactalis zaposlenim obljubljata drzne in edinstvene izkušnje pod sloganom #LactalisExperience ter jim omogočata profesionalno in osebno rast v spodbudnem okolju. In kot so o organizacijski kulturi povedali otroci zaposlenih: »Je lažje delati, če si prijatelj.«

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne